O centrală solară va deservi Salina Cacica

Deocamdată AI este o unealtă. Însă, spre deosebire de tehnologiile anterioare, AI-ul are potențialul de a decide singur cum se dezvoltă. În 30 de ani nu va mai fi doar un „instrument” pe care îl folosim, ci un strat de inteligență distribuită care va susține întreaga infrastructură a civilizației. Dacă mergem pe firul speculației, putem imagina un scenariu în care AI-ul, cu acces la surse inepuizabile de energie și mecanisme de reziliență la cataclisme, ar putea asigura o moștenire a civilizației noastre. Întrebare care ar pune în dificultate oamenii de știință ar fi: În ce moment putem lăsa AI să ia o decizie care influențează direct viața unui om? Ei vorbesc despre o problemă critică: Cine deține infrastructura AI și cine controlează accesul la ea. Toate aceste idei sunt detaliate de Adrian-Victor Vevera, Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, într-un interviu acordat Profit.ro