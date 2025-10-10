O centrală solară va deservi Salina Cacica
Profit.ro, 10 octombrie 2025 11:20
Companie care a livrat recent mai multe centrale fotovoltaice, Visual Fan a finalizat o astfel de investiție cu Societatea Națională a Sării.
Acum 5 minute
11:50
Viktor Orban a declarat că Ungaria este interesată de succesul economiei României, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, informează agenția de presă ungară MTI.
Acum 10 minute
11:40
O reuniune a comentatorilor și creatorilor de conținut ultraconsevatori, la Casa Albă, s-a transformat într-o dezlănțuire împotriva presei tradiționale - niște ”gunoaie” -, cu încurajarea lui Donald Trump, relatează AFP.
Acum 30 minute
11:20
Sphera Franchise Group, cel mai mare operator din industria de foodservice din România, care administrează brandul Taco Bell în sistem de franciză. se extinde cu o nouă unitate în București.
11:20
Companie care a livrat recent mai multe centrale fotovoltaice, Visual Fan a finalizat o astfel de investiție cu Societatea Națională a Sării.
11:20
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, continuă să înregistreze o evoluție pozitivă a ouălor produse și vândute în al treilea trimestru din 2025.
Acum o oră
11:10
Premierul Ilie Bolojan consideră că este necesară o mai bună reglementare a pieței energiei.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Premierul Ilie Bolojan consideră că este necesară o mai bună reglementare a pieței energiei.
Acum 2 ore
10:50
Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicații de Instagram pentru televizoare, spune șeful platformei Adam Mosseri.
10:50
Meteorologii anunță vânt puternic în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră.
10:40
Avertisment dur privind riscurile inteligenței artificiale: Modelele AI pot fi sparte și ”pot învăța cum să ucidă pe cineva” # Profit.ro
Eric Schmidt a lansat un avertisment dur privind riscurile inteligenței artificiale.
10:20
Toamna este anotimpul în care grădina pare să intre în repaus, dar pentru grădinarii pricepuți, este momentul perfect să se gândească deja la primăvara viitoare.
10:10
Urban.ro - Un oraș din Romania este cea mai bună destinație din Europa pentru o vacanță de Halloween # Profit.ro
Platforma de comparare a prețurilor la închirieri auto DiscoverCars.com a realizat un nou studiu în care a comparat orașe din toață Europa pentru a identifica cele mai bune destinații pentru o escapadă de Halloween
10:10
Uncia (31,1 grame) de argint a depășit pragul de 50 de dolari, pentru prima dată după 1993, impulsionată de cererea de valori de refugiu într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, informează AFP.
10:10
Acțiunile companiilor americane de minerit cresc puternic după ce China a înăsprit controlul asupra exporturilor de pământuri rare # Profit.ro
Titlurile companiilor americane din sectorul pământurilor rare și mineralelor critice au înregistrat creșteri semnificative, după ce China a anunțat noi restricții la export, alimentând speculațiile că administrația Trump va accelera investițiile pentru dezvoltarea unei lanțuri de aprovizionare interne, transmite CNBC.
10:00
Viktor Orban se află la Cluj-Napoca pentru a participa la Congresul UDMR
Acum 4 ore
09:50
Luna septembrie a adus o creștere mică a producției de vehicule pentru uzina Dacia, în timp ce la Craiova volumul de vehicule a scăzut. Industria auto românească are în continuare, în 2025, un ritm de producție sub cel de anul trecut.
09:40
Bucuresti.ro - Biserici dărâmate de comuniști. Nicolae Ceaușescu a ordonat distrugerea lor, după 1977 # Profit.ro
Niciun alt moment din istoria României moderne nu a adus pierderi atât de mari patrimoniului cultural și spiritual precum planul de sistematizare impus de Nicolae Ceaușescu după cutremurul din 1977.
09:20
Studii recente arată că personalitatea câinilor și a stăpânilor lor tinde să se alinieze în timp.
09:10
Vinul zilei: un Cabernet de top, care nu dezamăgește – arome intense de fruct foarte copt, vanilie, ciocolată și condimente fine. Un vin elegant, echilibrat și plin de caracter # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Soare 2019, este un vin roșu sec cu un caracter nobil și complex, produs de crama Vinarte.
08:50
Prețurile petrolului scad cu peste 1,5% după anunțul acordului de încetare a focului în Gaza # Profit.ro
Cotațiile petrolului au coborât cu peste 1,5% după ce Israelul și gruparea palestiniană Hamas au semnat un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza.
08:50
Casalux.ro - VIDEO&FOTO Cum arată „casa de pe Marte” unde astronauții experimentează viața pe planeta roșie # Profit.ro
Patru oameni vor participa la misiunea NASA care începe în octombrie și durează un an.
08:30
Cum pot scăpa de crampele musculare? Se poate întâmpla atunci când te aștepți cel mai puțin: brusc, mușchiul gambei se încordează și se contractă, provocând o durere intensă de-a lungul piciorului. Ceea ce experimentezi este o crampă musculară.
08:20
Radu Gănescu, Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Radu Gănescu, Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:10
Net Brinel va realiza pentru ASF infrastructura IT destinată recuperării în caz de dezastru. La cât se ridică valoarea contractului # Profit.ro
Net Brinel, parte a grupului francez SNEF din anul 2019, a câștigat o licitație organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru livrarea de infrastructură informatică destinată realizării funcțiilor de recuperare în caz de dezastru.
08:00
VIDEO Se va cere a doua limbă străină la Bacalaureat. Profit.ro TV Educație cu Profit - Alina Gânj, fondatoare International House Bucharest: De aici, regulile jocului se vor schimba # Profit.ro
Alina Gânj, fondatoarea International House Bucharest, vorbește despre modul în care un business construit din pasiunea pentru educație s-a transformat într-un holding educațional cu zeci de ani de experiență, despre importanța investiției continue în profesori, impactul crizelor economice și pandemiei, tendințele actuale din învățarea limbilor străine, dar și despre viitorul educației într-o eră dominată de tehnologie și inteligență artificială.
Acum 6 ore
07:50
North Bucharest Investments devine partener strategic al Academiei de Fotbal Adrian Mutu # Profit.ro
North Bucharest Investments anunță un parteneriat strategic cu Academia de Fotbal Adrian Mutu, marcând începutul unei colaborări menite să susțină dezvoltarea sportului pentru copii și tineri, educația prin sport și un stil de viață sănătos în rândul acestora.
07:50
Situația producătorilor chinezi de mașini: Creșteri mari pentru Xpeng, Leapmotor, Nio și Xiaomi, scăderi pentru BYD și Li Auto # Profit.ro
Chinezii continuă să-și majoreze vânzările pe piața internă și pe piețele internaționale, dar există și excepții. În afară de BYD, liderul absolut al industriei auto chineze, și Li Auto, plus alte mărci mai mici, care au scăzut toate, cel mai multe mărci importante au înregistrat creșteri, unele chiar foarte mari, conform analizei Profit.ro.
07:40
O singură ofertă pentru construirea în Craiova a unui hotel de 4 stele, care va fi afiliat la Accor # Profit.ro
Asocierea formată din Kimar Rezidential (lider), Lubserv, MIF Prev Psi, CMV Quality Instal și Elcomontaj a depus singura ofertă la o licitație organizată de MKS Prod (județul Dolj) pentru construirea unui hotel de patru stele în orașul Craiova, pe Calea Severinului.
07:30
Primăria orașului Tășnad (județul Satu Mare) a primit șase oferte pentru construirea unui aquapark, bugetul proiectului fiind estimat la 138,2 milioane de lei, fără TVA, pentru 3 ani.
07:30
România se află pe locul 36 la nivel mondial în clasamentul țărilor după mărimea rezervelor băncilor centrale, având rezerve semnificative, gestionate de Banca Națională.
07:20
DOCUMENT Condiții pentru românii și firmele românești care vor să exporte în Rusia software, inginerie, consultanță sau publicitate, prin derogare de la sancțiunile UE # Profit.ro
Persoanele fizice și firmele din România care vor să exporte anumite tipuri de servicii și produse către subsidiarele din Federația Rusă ale companiilor occidentale, tranzacții în mod normal interzise în baza sancțiunilor UE anti-Kremlin, vor trebui să obțină derogări de la Ministerul Economiei de la București în acest scop, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.
07:10
Bursa românească – performera lunii septembrie. Acțiunile Digi se află în top 5 al creșterilor regionale. Cehii de la WOOD semnalează: investitorii au așteptări ridicate de la Neptun Deep # Profit.ro
În pofida indicatorilor macroeconomici deteriorați pentru România, jucătorii de la BVB și-au căutat argumentele pentru a aduce pentru piața locală cea mai mare apreciere din Europa Centrală și de Est.
07:00
Se întâmplă în Republica Moldova: Amenințări electorale în Găgăuzia. O nouă strategie de securitate. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, renunță la mandatul de deputat # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
07:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, vrea să-și cumpere drone, atât aeriene, cât și subacvatice, relevă date analizate de Profit.ro.
06:20
Brand îngenuncheat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:00
A noua ediție FIDELIS din 2025 începe astăzi. Se va desfășura între 10-17 octombrie.
00:30
Aderarea la euro a Bulgariei produce un salt economic masiv în toate domeniile. Influx de străini. Imobiliarele, turismul și piața de capital sunt în efervescență. Cum a ajuns Bulgaria la Euro, criza din anii '90 # Profit.ro
Bulgaria va adopta moneda unică europeană la 1 ianuarie 2026. Decizia Consiliului UE și a Băncii Centrale Europene încheie o perioadă de aproape trei decenii de disciplină monetară sub regimul Consiliului Monetar și vine la finalul unui drum început în urma crizei de hiperinflație din 1996–1997.
00:30
Adrian-Victor Vevera, directorul ICI, atenționează legat de A.I.: Suntem pregătiți să încredințăm unui sistem non-uman responsabilitatea de a continua povestea omenirii? - INTERVIU # Profit.ro
Deocamdată AI este o unealtă. Însă, spre deosebire de tehnologiile anterioare, AI-ul are potențialul de a decide singur cum se dezvoltă. În 30 de ani nu va mai fi doar un „instrument” pe care îl folosim, ci un strat de inteligență distribuită care va susține întreaga infrastructură a civilizației. Dacă mergem pe firul speculației, putem imagina un scenariu în care AI-ul, cu acces la surse inepuizabile de energie și mecanisme de reziliență la cataclisme, ar putea asigura o moștenire a civilizației noastre. Întrebare care ar pune în dificultate oamenii de știință ar fi: În ce moment putem lăsa AI să ia o decizie care influențează direct viața unui om? Ei vorbesc despre o problemă critică: Cine deține infrastructura AI și cine controlează accesul la ea. Toate aceste idei sunt detaliate de Adrian-Victor Vevera, Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, într-un interviu acordat Profit.ro
00:30
Ștefan Prigoreanu, Director General Millenium Broker: În mai puțin de 10 ani, brokerii vor intermedia prime de peste 30 miliarde lei, dublu față de nivelul actual # Profit.ro
Piața brokerajului în asigurări va continua să crească, ca procent, până spre 85% din totalul subscrierilor asigurărilor.
00:30
GRAFIC Excedentul de lichiditate al băncilor crește pentru a treia lună la rând. Scădere ușoară a dobânzilor # Profit.ro
Lichiditatea din sectorul bancar a continuat să crească în septembrie și a recuperat o parte substanțială din scăderile aduse de intemperiile politico-electorale din primăvară, care au afectat piețele financiare românești. Dobânzile pare însă că s-au plafonat la un nivel mai ridicat.
Acum 24 ore
22:00
Putin recunoaște, în premieră, că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbușirea avionului azer # Profit.ro
Vladimir Putin a declarat că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut.
21:50
SEAT/Cupra are în sfârșit un CEO nou, după mai multe luni de la demisia lui Wayne Grifitths # Profit.ro
La aproximativ șapte luni de la demisia lui Wayne Griffits, care a condus compania timp de cinci ani, VW Group a desemnat un nou Chief Executive Officer pentru cele două mărci spaniole.
21:30
Industria auto cere din nou UE să revizuiască interdicția motoarelor cu combustie în 2035 # Profit.ro
Reprezentanții Asociației Constructorilor Auto din Europa (ACEA) critică din nou decizia Uniunii Europene de interzicere a motoarelor cu combustie în 2035 și cere, printr-un document transmis Comisiei Europene, schimbarea deciziei cu una mai permisivă.
21:20
TAG Heuer își reduce bugetul cu care sponsorizează Porsche în Formula E și dispare din denumirea echipei # Profit.ro
Porsche anunță o reorganizare a sposorilor echipei de Formula E (competiție de automobile electrice) în urma căreia principalul sponsor, TAG Heuer, dispare din denumirea echipei. Intră în schimb alături de Porsche un alt sponsor celebru: TDK Corporation.
21:00
În luna septembrie a continuat ritmul de lucru alert pe șantierul Magistralei 6 de metrou, spre Aeroportul otopeni. Al doilea segment de tunel pe Secțiunea SUD a fost finalizat, transmite Metrorex..
21:00
Mitsubishi Fuso și Hino, mărci japoneze de camioane care aparțin Daimler Truck și, respectiv, Toyota, au anunțat numele noii companii de tip holding care va integra activitatea celor două mărci.
20:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Guvernul vrea penalități de la Ford Otosan pentru privatizarea uzinei din Craiova. Reacția companiei # Profit.ro
Guvernul vrea să ceară penalități de 10 milioane de lei de la Ford Otosan România, uzina de automobile din Craiova, cu argumentul de nerespectare a unor condiții contractuale, relevă documentul deja redactat și analizat de Profit.ro.
20:40
Izolare informațională: Rusia a testat pentru 24 de ore blocarea internetului mobil și a mesajelor pentru cartelele SIM străine # Profit.ro
Rusia a început să aplice o blocare de 24 de ore a accesului la internet mobil și la mesaje text pentru toate cartelele SIM străine care se conectează la rețelele sale, au anunțat autoritățile din Belarus în această săptămână.
20:30
VIDEO Mega-proiectul „Polonia în 100 de minute”: Trenul de mare viteză (350 km/h), cel mai mare proiect de infrastructură din istoria țării, gata în 2032 # Profit.ro
Polonia intră într-o nouă etapă a mobilității prin Centralny Port Komunikacyjny (CPK), cel mai mare proiect de infrastructură din istoria țării.
