Între furaj și nostalgie. S-a deschis Sandwich la juma’ de kil la metrou la Mihai Bravu, în București
B365.ro, 10 octombrie 2025 11:20
De vreo două săptămân,i s-a deschis în apropierea gurii de metrou Mihai Bravu, pe strada Moților 15B, un nou fast food intitulat „Sandwich la juma' de kil". Nu cred că mai poți cere lămuriri suplimentare
• • •
Acum 30 minute
11:20
11:20
Frig și temperaturi sub medie până la sfârșitul lunii, în București. Din noiembrie se mai încălzește puțin. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # B365.ro
Norii negri s-au dus, ploaia s-a potolit, frigul parcă nu mai intră direct în oase, dar ANM avertizează că, în intervalul 13-20 octombrie temperaturile rămân ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.
Acum o oră
11:10
Obor din viitor. Cum va arăta unul dintre cele mai faimoase magazine din București? Va avea fațade noi, instalații moderne și noi zone de relaxare # B365.ro
Centrul comercial Bucur Obor se află în plin proces de renovare. Iar compania care se ocupă de acesta vrea să modernizeze complexul comercial într-un centru comercial urban de referință al Bucureștiului. Proiectul include reamenajarea layout-ului
11:00
Acum 2 ore
10:10
Coadă infernală de zeci de km pe A1, pe sensul de intrare în București. Explicație clasică: se cârpește asfaltul, sunt restricții pe autostradă, șantier pe banda 1 # B365.ro
Șoferii circulă bară la bară pe Autostrada A1, pe sensul spre București, din cauza unor lucrări de reparații asfaltice. Centrul Infotrafic anunță că traficul este restricționat pe prima bandă începând de azi, fără să ofere
Acum 4 ore
09:50
ESENȚIAL | Blocaj la Metrorex: bugetul pe 2025 nu a fost nici aprobat, nici respins. Guvernul a amânat discuția # B365.ro
Bugetul Metrorex pe 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței de joi de la Palatul Victoria, însă acesta nu a fost aprobat, dar nici respins. Guvernul a amânat decizia.
09:30
VIDEO | “3 dintr-o lovitură”: cauciucuri explodate în lanț la Șantierul M6 de la Fântâna Miorița, spre Casa Presei. „E dezastru în tot Bucureștiul, 3 jante îndoite+2 pene în 2 luni” # B365.ro
„Sunt pline de gropi străzile și bulevardele din București" este un enunț care, de când cu ploile și cu șantierele care umplu orașul, a atins un nivel superior realmente insuportabil. Cauciucuri explodate în lanț la
09:10
FOTO | „Groapa cu pavele noi și bancă răstignită”, ansamblu monumental al marelui artist al pavelelor, dl. Negoiță. Se poate admira la Mega de la Ambroziei # B365.ro
Cetățenii din Sectorul 3 sunt din ce în ce mai nemulțumiți de administrația locală, de cum deciziile se iau „din pix" și lucrările se fac de mântuială, mai ales în ceea ce privește montarea pavelelor.
Acum 6 ore
07:40
VIDEO | Cutremur extrem de puternic în Filipine – 7,5 magnitudine. Alertă de tsunami în mai multe țări # B365.ro
Un cutremur de magnitudine 7,5 s-a produs, dimineață, în Filipine, în zona de coastă din sud, și imediat au fost emise alerte de tsunami în mai multe țări. Agenția națională filipineză Phivolcs a avertizat că
Acum 8 ore
04:10
Eu nu eram pregătit să câștige Mircea Cărtărescu Premiul Nobel pentru literatură. Sunt vai steaua mea din punct de vedere psihic în perioada asta, care durează de vreo 45 de ani, nu fac nimic care
Acum 24 ore
21:00
VIDEO | Cum arată acum tunelurile și stațiile M6, viitoarea magistrală de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor, în jurnalul de șantier al Metrorex pe luna septembrie # B365.ro
Se lucrează eficient pe Șantierul M6, susține Metrorex, care publică deja tradișionalul jurnal luna de șantier de pe magistrala de metrou spre Aeroportul Otopeni. Cel mai notabil progres este finalizarea celui de al doilea segment
19:40
BREAKING | Pasageri intoxicați cu fum la bordul unui avion British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni # B365.ro
Un avion British Airways a aterizat de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni), din cauza unei degajări de fum la bord. Aeronava zbura de la Istanbul spre Londra. Persoanele de la bord au fost
19:40
ESENȚIAL | Modificări importante pe traseele STB pentru Maratonul Bucureștiului din weekend. 34 de linii vor circula deviat și se înființează linii navetă # B365.ro
Traficul rutier va fi restricționat în perioada 10-12 octombrie pe mai multe artere centrale din București pentru desfășurarea Bucharest Marathon 2025. STB anunță modificări importante de trasee pentru zeci de linii de autobuz, troleibuz și
18:30
Incendiu la un apartament din Ferentari. STB: Autobuzele 117 și 220 circulă deviat spre Cartier Confort Urban # B365.ro
În urma cu puțin timp, a izbucnit un incendiu în zona Șoseaua Sălăjan – Calea Ferentari. Mai multe echipaje de pompieri și poliție sunt prezente la fața locului. STB transmite că autobuzele de pe liniile
18:20
Un camion a rămas defect pe șinele de tramvai, la Pasaj Mărășești. STB: Liniile 23 și 27, blocate pe ambele sensuri | UPDATE # B365.ro
Un camion a rămas defect, în această seară, pe șinele de tramvai de pe Bulevardul Mărășești și blochează circulația liniilor 23 și 27, anunță Societatea de Transport București (STB). UPDATE, ora 18:19: Compania de transport
18:00
VIDEO | Băluță, moment de mărinimie la pasajele pietonale de la Sudului: „PMB trebuia să se ocupe, dar le spălăm noi”. Acum cere consilierilor administrarea „acestor obiective importante” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a solicitat Consiliului General al Municipiului București dreptul de a administra pasajele pietonale și cel rutier de la Piața Sudului, întrucât Primăria Capitalei nu se ocupă de curățenia lor, iar
17:30
Străzi și bulevarde din oraș vor fi închise pentru Spotlight, meciul România-Austria și Maratonul București. Lista restricțiilor și rutele ocolitoare # B365.ro
Mai multe evenimente vor avea loc în acest weekend în București. Printre acestea sunt Spotlight, Maratonul Bucureștiului și Meciul România – Austria. Brigada Rutieră a dat o serie de restricții de circulație pentru buna desfășurare
16:40
Spotlight 2025 aprinde Capitala între 10 și 12 octombrie. Peste 20 de instalații interactive și artiști din opt țări vor reprezenta tema „Simbioză” pe Calea Victoriei # B365.ro
Spotlight 2025 aduce magia luminii în Capitală. Festivalul Internațional al Luminii revine weekendul acesta pe Calea Victoriei, cu tema „Simbioză", reunind peste 20 de instalații interactive și artiști din opt țări. Bucureștiul se transformă într-o
16:40
ESENȚIAL | Maratonul Bucureștiului aduce mari restricții de circulație în București, în weekend. Pe ce trasee vor alerga cei 12.000 de sportivi care participă la eveniment # B365.ro
Peste 12.000 de alergători din peste 70 de țări se vor întrece în Capitală, la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, în weekendul 11-12 octombrie 2025. Evenimentul sport se va desfășura pe trasee ce traversează marile bulevarde
16:12
Autobuzele 112 întorc la capătul de linie Mezes. STB anunță cauza: Acumulări de apă pe Șoseaua Chitilei, spre Colosseum # B365.ro
Din cauza acumulărilor mari de apă în zona Șoseaua Chitilei/Strada Neagoe Teodor, autobuzele liniei 112 întorc la capătul de linie Mezes, anunță Societatea de Transport București (STB). Linia 112 întoarce la capătul Mezes din cauza
16:12
FOTO | USR vrea ca Arenele Romane să fie preluate de Primăria Capitalei, care să se ocupe de refacerea lor. Acum, sunt administrate de Guvern # B365.ro
USR București a depus un proiect de hotărâre prin care propune ca terenul și clădirile Arenelor Romane din Sectorul 4 al Capitalei să fie transferate de la Guvernul României în domeniul public al Municipiului București
16:12
Pisici și căței, urcați la bord! ✈️ Tarom acceptă în avioane, în perioada 20-31 octombrie, mai multe animale de companie. Ce reguli trebuie respectate # B365.ro
Vești bune pentru stăpânii de animăluțe. Vor putea călătorii de acum în perioada 20 – 31 octombrie 2025, cu până la 4 animale de companie, în cadrul zborurilor oferite de compania Tarom. Bucureștenii și nu
16:12
VIDEO | Vești bune de pe A0 Nord, lotul cel greu de la Cernica, unde șantierul a fost inundat. Apele se retrag, presiunea scade. Drumul de acces va fi refăcut # B365.ro
După ploile abundente din zona Capitalei, șantierul de la Lotul 4 din Autostrada Bucureștiului A0 a fost inundat. În spațiul online, au apărut imagini cu soluția canalului de drenaj de la viaductul de la Cernica.
Ieri
17:50
A murit Marius Keseri, toboșarul de la Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!”, au transmis colegii de trupă # B365.ro
Marius Keseri, toborașul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut de colegii de trupă, miercuri, 8 octombrie 2025, într-o postare pe pagina de Facebook.
17:20
Drulă îl acuză pe Bujduveanu de „sensibilitate politică”, după ce a aprobat închiderea școlilor din București: Când e mai important să te faci că muncești, știința trece în planul doi # B365.ro
Cătălin Drulă, deputatul USR și posibil viitor candidat la Primăria Capitalei, îl acuză pe Stelian Bujduveanu, actualul primar general interimar al Capitalei, de „sensibilitate politică", după ce cel din urmă a fost de acord cu
17:10
Ultimul weekend de Străzi Deschise schimbă traseele a cinci linii STB. Ediția din weekend are loc pe Calea Victoriei și în Drumul Taberei # B365.ro
În acest weekend, va avea loc ultima ediție de Străzi Deschise din programul de anul acesta. Activitățile se vor ține pe Calea Victoriei și Drumul Taberei (între Valea Ialomiței și Valea Argeșului). Pentru buna desfășurare
16:20
UPDATE | Probleme cu șina de tramvai, liniile 17 și 36 sunt blocate pe Strada Maica Domnului. Se circulă deviat, anunță STB # B365.ro
UPDATE, ora 16:18: Societatea de Transport București anunță că tramvaiele liniilor 17 și 36 funcționează normal pe Strada Maica Domnului de la ora 16:10. Știrea inițială. STB îi anunță pe călători că sunt probleme cu
16:20
Actualizare METEO | Scăpăm de codul roșu, dar nu și de ploi. ANM: Bucureștiul rămâne sub cod portocaliu până diseară # B365.ro
Avertizarea de cod roșu pentru București a fost înlocuită cu cod portocaliu, iar acesta este valabil până la ora 23:00. Meteorologii ANM estimează ploi abundente, vânt de până la 70 km/h și risc de inundații
15:50
Momax caută angajați pentru primul magazin de mobilă din București. Sunt disponibile posturi de casieri, vânzători mobilă și lucrători în depozit # B365.ro
În urmă cu două săptămâni, s-a deschis primul magazin Momax din Capitală, iar acum se fac angajări. Magazinul de mobilă este localizat în Vitantis Shopping Center, de pe Șoseaua Vitan – Bârzești. Sunt mai multe
15:40
Permis de conducere obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice – proiect. Ce înseamnă, în detaliu, categoria AM1 # B365.ro
Conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar putea să fie obligați să obțină permis de conducere, similar cu cel pentru conducătorii de mopede, asta dacă nu au permis de conducere pentru alte categorii de autovehicule,
15:10
Tramvaiul Corporatiștilor mai are până circulă pe Linia 5: Lucrările sunt gata 99%, însă se așteaptă fondurile europene și refugiile din China # B365.ro
Șantierul de la Linia 5 a tot întâmpinat probleme și întâmpină și în prezent: Lucrările sunt gata în proporție de 99%, dar șantierul a fost pus pe pauză din cauza banilor lipsă. Acum se așteaptă
14:40
VIDEO | Tramvaie, troleibuze și autobuze inundate, azi pe trasee din București. Călători furioși că plătesc abonamente STB și au parte de asemenea condiții # B365.ro
Furtuna de marți, 7 octombire, a făcut câteva pagube. A curs apă din tavan în unele stații de la metrou, străzile au fost inundate și multe alte peripeții au întâmpinat bucureștenii. Fie ca pietoni, fie
14:30
Festivalul Spotlight deviază 9 linii STB în weekend. Traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei și alte străzi # B365.ro
În acest weekend, va avea loc evenimnetul „Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii București". Astfel, traficul va fi restricționat pe mai multe artere din centru. În acest context, STB transmite că nouă linii de circulație
14:20
Șefa ANM apără codul roșu de ploi din București. Zice că orașul „a înregistrat în 6 zile fenomene nemaiîntâlnite din 1972” # B365.ro
Șefa ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile după ce s-a pus la îndoială emiterea unui cod roșu pentru București. Aceasta a afirmat că precipitațiile de peste 113,6 l/mp în 6 zile sunt extreme – asemenea fenomene
14:10
Miracolul de cod roșu de pe Prelungirea Ghencea. RO-Alerta și avertizările ANM au eliberat drumul. Bucureșteancă: „Nu pot să cred!!!” # B365.ro
„Se închid școlile, grădinițele, stați acasă, RO-Alert, cod roșu", pe scurt, rezumatul zilei de ieri pentru astăzi. Zis și făcut, dar miracolul s-a arătat, chiar în mijlocul săptămânii, chiar pe Prelungirea Ghencea, spre Capitală: drumul
14:10
VIDEO | Primele săpături la Tunelul Robești de pe Autostrada A1, pe unde vom merge de la București la Sibiu. Ar urma să fie gata în 2028 # B365.ro
Au început lucrările la Tunelul Robești, de pe Secțiunea 2: Boița-Cornetu a Autostrăzii A1, pe unde vom trece ca să ajungem de la București la Sibiu. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful CNAIR, Cristian
14:00
BREAKING | Incendiu de proporții în București, ard acoperișurile mai multor case din cartierul 23 August. Flacără deschisă, fum dens, pericol de extindere # B365.ro
În urmă cu puțină vreme, s-a iscat un incendiu de proporții pe Strada Mureșeni din București. Potrivit informațiilor de acum, flăcările se manifestă pe o suprafață de 300 de metri, la acoperișul a patru locuințe
13:10
FOTO | O vulpe care probabil n-a primit RO-Alert se plimbă pe străzi prin București, pe la Doamna Ghica. Bucureștean: N-a stat mult, n-a găsit apă caldă # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei a pășit marți, 7 octombrie, un vizitator neașteptat. Avea coadă mare și pufoasă și portocalie. Vulpea a trecut ieri prin zona Doamna Ghica. Aceasta a fost surprinsă de un bucureștean.
13:00
VIDEO | Inundație pe cel mai dificil șantier de pe A0 – Lotul 4 Nord. Viaductul de la Cernica, plin de apă, după ploile din ultimele 24 de ore # B365.ro
În spațiul online au apărut noi imagini cu lucrările de la Lotul 4 din Autostrada Bucureștiului A0. Și această zonă a fost lovită de ploile abundente din Capitală.
12:50
Alți copaci căzuți pe șosele și prin parcări în București și zona metropolitană. Mașini strivite și linii STB blocate în diverse locuri din oraș # B365.ro
Chiar dacă furtuna din București nu-i atât de puternică precum săptămâna trecută, în oraș și în zona metropolitană încă se prăbușesc copaci, pe șosele ori prin parcări. Mai multe mașini ajung să fie lovite de
12:10
Bazaar pe Victoriei, o nouă ediție în weekend. Stand de Tarot, bijuterii, lumânări parfumate, toate la Victoria Hub # B365.ro
Victoria Hub se umple din nou de creațiile micilor antreprenori locali în acest weekend (11-12 octombrie). Bucureștenii sunt invitați să descopere aici cadouri unice pentru cei dragi, în același timp promovând și susținând micile afaceri.
12:00
5 linii STB, blocate pe strada Progresului, din cauza unui „incident tehnic”. Tramvaiele 10, 11, 25 și troleibuzele 69 și 96 nu pot circula spre Bulevardul Timișoara # B365.ro
5 linii STB sunt blocate pe strada Progresului, la Răzoare, din cauza unui „incident tehnic". Tramvaiele 10, 11, 25 și troleibuzele 69 și 96 sunt blocate la Piața Danny Huwe. Societatea de Transport București a
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
VIDEO | Prin București, pe cod roșu de ploi torențiale. “Închiderea școlilor arată că e un oraș e prost administrat, care nu funcționează” – Catiușa Ivanov, jurnalistă # B365.ro
Acest cod roșu de ploi torențiale, valabil acum în București și zona metropolitană, este un prilej bun pentru o discuție sănătoasă: de câte ori suntem a meteo alertați/avertizați, cât e vorba despre un episod real
11:10
Metrorex anunță că e gata să scoată pe traseu trenuri suplimentare, dacă se aglomerează la metrou din cauza ploii (poate să plouă și la metrou) # B365.ro
În urma ploilor abundente din ultimele ore, Metrorex și firmele contractate au mobilizat echipe de intervenție pentru gestionarea infiltrațiilor care au ajuns în subteran, asigurând circulația trenurilor conform graficului și prioritizând siguranța călătorilor. Totodată, aceștia
11:00
Dl. Negoiță a intrat în perioada de ședințe. Azi așteaptă oameni la dezbaterea pentru parcarea de reședință, pentru mâine pune în convocator colectarea selectivă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a invitat agenții economici care activează pe raza sectorului la o ședință. Edilul ar vrea să discute cu aceștia despre colectarea selectivă.
10:50
Cum au umplut frații Negoiță stațiile de metrou din zona Pallady. PS Anul acesta, bucureștenii au ales transportul subteran în număr mai mare decât anul trecut # B365.ro
Bucureștenii au folosit metroul în primele șase luni ale acestui an mai mult, având o creștere ușoară de 2%, adică 78,8 milioane de validări. Acest lucru se datorează și dezvoltării imobiliare din București, întrucât față
10:30
Andreea Esca, un pic furioasă dimineață: Institutele de măsurare au luat-o razna. Nu mi-e mie rușine acum de oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă? # B365.ro
În dim
10:00
Noaptea în care dl. Ciucu ne-a dat o parolă secretă din „Centrul de Permanență”, plus un număr de la IT. Un fel de Cod Roșu de Transparență Involuntară la noi, în București # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ieri, 8 octombrie, a fost la scentru de intervenții. A informat bucureștenii că oamenii aflați pe teren se vor asigura că nu vor fi astupate canalele din cauza […] Articolul Noaptea în care dl. Ciucu ne-a dat o parolă secretă din „Centrul de Permanență”, plus un număr de la IT. Un fel de Cod Roșu de Transparență Involuntară la noi, în București apare prima dată în B365.
09:30
VIDEO | Cum arată „măruntaiele” Bucureștiului – tunelurile în care se adună apa de ploaie. Scafandrii Apa Nova, în principalele canale colectoare # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a trimis azi-noapte scafandrii Apa Nova în colectoarele principale ale Bucureștiului pentru a monitoriza nivelul apei. Edilul a publicat și imagini din interiorul sinistrelor tuneluri, unde acces are doar […] Articolul VIDEO | Cum arată „măruntaiele” Bucureștiului – tunelurile în care se adună apa de ploaie. Scafandrii Apa Nova, în principalele canale colectoare apare prima dată în B365.
09:00
Apa Nova: În București s-a adunat apă cât într-o lună doar în 20 de ore. Peste 350 de sesizări înregistrate după furtună # B365.ro
Furtuna din Capitală de marți, 7 octombrie, a fost foarte puternică. Apa Nova, a informat că în decurs de 20 de ore în oraș s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitații aferentă […] Articolul Apa Nova: În București s-a adunat apă cât într-o lună doar în 20 de ore. Peste 350 de sesizări înregistrate după furtună apare prima dată în B365.
