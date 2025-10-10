10:30

În dimineața zilei în care în București tot ceea ce intră în categoria „insitutțiile” au anunțat o apocalipsă meteo care transformă Potopul lui Noe în pistol cu apă, în oraș plouă. De pe o stradă […] Articolul Andreea Esca, un pic furioasă dimineață: Institutele de măsurare au luat-o razna. Nu mi-e mie rușine acum de oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă? apare prima dată în B365.