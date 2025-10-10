Cum arată Thylane Blondeau, „cea mai FRUMOASĂ fetiță din lume”, acum la 24 de ani. A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris
Gândul, 10 octombrie 2025 11:20
Thylane Blondeau, fetița cu chip de zeiță care uimea lumea modei la doar 6 ani, este astăzi o tânără de 24 de ani cu o carieră solidă în modelling. Supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, Thylane a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris 2025, demonstrând că farmecul și eleganța ei nu […]
Acum 5 minute
11:50
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor # Gândul
Marile reforme ale premierului Bolojan par să se întoarcă împotriva administrației din Oradea. După tăieri masive și experimente administrative, ultima mișcare comandată de prim-ministru și executată cu smerenie de primarul Florin Birta, începe deja să provoace pierderi și nemulțumiri. La mijlocul lunii august, Primăria Oradea a concediat paznicii din cele nouă parcări supraetajate, măsură gândită […]
11:50
Într-un articol de opinie publicat de Washington Post, jurnalistul Marc Thiessen, care este colaborator la Fox News (canalul media preferat a lui Donald Trump) a evocat motivele pentru care președintele american Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace. Acordul din Gaza, deși încă fragil, contribuie la un palmares fără precedent în domeniul stabilirii păcii. Nu doar […]
Acum 15 minute
11:40
România – Austria, ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca „naționalei”? „Eu am făcut o promisiune” # Gândul
Mircea Lucescu, selecționerul României, a făcut show la conferința de presă ce a urmat meciului amicalul cu Moldova, câștigat de „tricolori” cu 2-1. Dincolo de entuziasmul victoriei și al jocului care l-a încântat pe reputatul tehnician, un alt moment neașteptat i-a lăsat mască pe jurnaliști – „Il Luce” și-a anunţat, voalat, despărțirea de echipa națională. […]
11:40
La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat # Gândul
Moment tensionat la congresul UDMR, care are loc vineri. După intonarea imnului României, s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Sorin Grindeanu a ieșit din sală, Ilie Bolojan a rămas, în poziție de drepți, lângă Viktor Orban. Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj. Sunt prezenți la eveniment premierul Ilie Bolojan și […]
11:40
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a relatat modul în care președintele Nicușor Dan ar fi decis să se înscrie în alegerile prezidențiale, după anularea acestora în decembrie 2024. Cristoiu a evidențiat, de asemenea, câteva aspecte curioase din perspectiva sa cu privire la candidatura acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
11:40
FOTO / MOTIVUL pentru care Dan Alexa a mers la ”Asia Express”. ”Şi ele chiar m-au luat în derâdere” # Gândul
Dan Alexa, în vârstă de 45 de ani, a spus care a fost unul dintre principalele motive care l-au determinat să participe la show-ul ”Asia Express”. Dan Alexa este un fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. În plan personal, Dan Alexa a fost căsătorit de două ori. Acesta are trei copii – Casiana, în […]
11:40
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul # Gândul
Anul școlar 2025-2026. Primul modul se apropie de final, iar elevii vor intra în prima vacanță programată în acest an. După întoarcerea în băncile unităților de învățământ și parcurgerea celor 36 de săptămâni de școală, elevii se pregătesc de odihnă. Noul an școlar a debutat la data de 8 septembrie 2025, iar primul modul se […]
Acum 30 minute
11:30
Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp # Gândul
Cantităţi de precipitaţii fără precedent au fost înregistrate în ultima perioadă, anunță Ministerul Mediului, iar Bucureştiul a depăşit maximele absolute ale lunii octombrie – 139,4 l/mp la staţiile Băneasa şi Filaret / 193 l/mp în Giurgiu. Ministerul Mediului a transmis vineri un comunicat prin care face cunoscut faptul că Ciclonul Barbara a atras asupra României […]
11:30
Acum o oră
11:20
11:20
Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro # Gândul
Douglas Anderson, investitor american cunoscut pentru sprijinul acordat lui Călin Georgescu a anunțat public că este implicat într-un proiect de construire a unui nou aeroport în București. „Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, a afirmat omul de afaceri într-un interviu […]
11:20
11:10
Un medic psihiatru nutrițional a explicat care sunt cele 7 alimente care nu ar trebui consumate pe stomacul gol, la micul dejun. Vezi mai jos în articol. Medicul psihiatru nutrițional Uma Naidoo, autor al cărții „This is your brain on food”, a explicat faptul că există o serie de alimente care nu ar trebui consumate […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum campania lui Nicușor Dan a început încă din vara lui 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan s-a dus la diferiți candidați și a zis mă duc la ei […]
11:10
Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român” # Gândul
Lavinia Betea, în emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache din 9 octombrie 2025, vorbește despre traseul politic și social al lui Ion Iliescu provenit dintr-o familie de ilegaliști, evidențiind condițiile și criteriile riguroase de selecție pentru studii și implicarea în partid în perioada postbelică. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Lavinia Betea subliniază […]
11:00
Norvegia, speriată de Trump. Politicienii norvegieni se pregătesc pentru reacția lui Trump în cazul în care nu primește Premiul Nobel # Gândul
Au mai rămas doar câteva ore până la momentul anunțării Premiului Nobel pentru Pace. Ce fac politicienii norvegieni? Se pregătesc pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor SUA-Norvegia, în cazul în care Trump nu va primi distincția, scrie The Guardian. Câștigătorul va fi anunțat vineri, de la ora 12.00. Comitetul Nobel Comitetul Nobel norvegian a declarat joi […]
Acum 2 ore
10:50
Ion Cristoiu: Întâlnirea Rubio-Țoiu: Un prilej pentru americani ca să ne dea lista de cumpărături # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea avută de Oana Țoiu, ministrul român de Externe, cu Marco Rubio. „Ministrul român de Externe Oana Țoiu s-a întâlnit pe 8 octombrie cu secretat de stat american Marco Rubio. Cum ar veni, cu omologul ei din partea Americii. […]
10:50
„Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”. Sună cunoscut? E declarația lui Donald Trump la postul american Fox News, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi, la Casa Albă, cu omologul său finlandez, Alexander Stubb. ”După cum știți, am cerut să plătească cinci la sută, nu două la sută. Și majoritatea oamenilor […]
10:50
E grevă națională în Belgia. MAE avertizează că, pe 14 octombrie, transportul aerian și public vor fi perturbate # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite o atenționare de călătorie pentru românii care vor tranzita sau care vor ajunge în Regatul Belgiei că urmează o grevă națională, pe 14 octombrie. În acest context, sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară. Potrivit MAE, principalele probleme vor viza: „Transport aerian: Niciun […]
10:40
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre generația tinerilor români trimiși la studii în Uniunea Sovietică și despre rolul pe care aceștia l-au avut la întoarcerea în țară. Ea a explicat cum s-a format o veritabilă elită tehnocrată, din care a făcut parte și Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat recentele evenimente legate de apariția dronelor în spațiul aerian al mai multor state europene. Acesta a evidențiat surprinderea autorităților în fața acestor incidente și a comparat pericolul perceput al dronelor cu cel al „teroriștilor” din 1989, prezentat în timpul Revoluției Române. Urmăriți […]
10:40
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1: „A fost un gest lipsit de moralitate să plec de la locul accidentului”: # Gândul
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. Acesta a recunoscut că a fugit de la locul accidentului și că a consumat droguri, însă, după producerea accidentului. Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1. Acesta este acuzat că de fugă de la locul accidentului […]
10:30
Cu imunitatea parlamentară amenințată și acuzată de 11 infracțiuni, Șoșoacă ripostează: „Procurorul general va înfunda pușcăria” # Gândul
Lidera SOS Diana Șoșoacă a anunțat, într-o intervenție televizată la RTV, că procurorii Alex Florența și Rareș Stan i-au fabricat un dosar politic, însă ei vor fi aceia care vor face pușcărie înaintea ei. Șoșoacă spune că le-a făcut plângeri peste tot și de aceea cei doi oameni ai legii vor ajunge după gratii. Șoșoacă […]
10:20
Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut! # Gândul
La 8 după ce s-a retras definitiv din lumea gimnasticii, Cătălina Ponor, una dintre cele mai iubite sportive din România trăieste acum o viață liniștită alături de familia ei la Constanța. Fosta campioană olimpică s-a transformat complet, fiind dedicată total soțului ei și celor doi copii ai cuplului. Timpul a trecut, iar Cătălina Ponor, fosta […]
10:10
Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ședința CSAT în care s-au anulat alegerile prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Din punctul acesta de vedere, este foarte interesant că la fel s-a întâmplat, mai țineți minte, în legătură […]
10:10
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ # Gândul
Forțele Armate ale Ucrainei reprezintă un microcosmos al societății țării, cu toate punctele forte și punctele slabe ale acesteia. Viitorii veterani metamorfozați în politicieni vor aduce la putere o multitudine de experiențe și obiective diferite. Adevărul este că războiul a remodelat complet politica ucraineană. Multe forțe, cu doar câțiva ani în urmă foarte puternice – […]
10:10
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor” # Gândul
Unul dintre cele mai emblematice state din America a scris istorie prin adoptarea primei legi care definește și interzice treptat alimentele utraprocesate din meniurile servite elevilor la școală. Guvernatorul statului,Gavin Newsom, a promulgat legea „Real Food, Healthy Kids Act”, o inițiativă care va schimba fundamental alimentația copiilor din școli. California devine pionier în lupta împotriva […]
10:00
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București # Gândul
Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru București, luna decembrie 2025. Potrivit specialiștilor în meteorologie, prima lună de iarnă va aduce temperaturi minime care vor coborî până la -7 grade Celsius. Sunt anunțate și precipitații în anumite zile. Vezi prognoza pe larg, mai jos. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de iarnă. Potrivit […]
10:00
Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei # Gândul
Senatorul Petrișor Peiu(AUR) dezvăluie cum Ministerul Transporturilor a majorat de 19 ori un contract pentru execuția unei autostrăzi, deși nu dispunea de acești bani. Economistul AUR pune în legătură directă deficitul înregistrat de România cu investițiile păguboase ale statului într-o infrastructură niciodată finalizată de constructorul respectiv. Într-un comunicat emis vineri de AUR, senatorul Petrișor Peiu […]
Acum 4 ore
09:40
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara” # Gândul
Luna octombrie a revenit în normalitate, după o perioadă în care precipitațiile abundente și intensificările vântului – venite „la pachet” cu temperaturile scăzute – au zugrăvit un tablou de toamnă cu tușe bacoviene exasperante. În această dimineață, la ora 7:00, România a fost „verde”, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, nu au mai […]
09:40
Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cât de periculoasă poate fi declarația că ne află într-un război hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dacă putem vorbi de un sprijin, să zicem, presupus, al opoziției din Moldova din […]
09:30
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au semnat, joi, un acord prin care Garda de Coastă americană va achiziționa până la 11 nave spărgătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională. Cei doi lideri au aprobat un memorandum privind cooperarea în domeniul navelor spărgătoare de gheață, care are scopul de a […]
09:20
Hai să începem această zi râzând! GÂNDUL.RO vă aduce bancul zilei: Locul 5 pe lume la consumul de alcool Suntem pe locul 5 în lume la consumul de alcool. Dacă se măreau alocațiile, urcam pe 2! Să râdem în continuare: Patronul și tânărul leneș Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita […]
09:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, sufletul petrecerii de la Cluj. Și-a făcut încălzirea înainte de congresul UDMR # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află pe lista de invitați a liderului UDMR, Kelemen Hunor, la congresul pe care-l organizează vineri, la Cluj. Până atunci, și-a făcut încălzirea cu un vin și-un cântec, într-un restaurant din inima Transilvaniei. Pe 10 octombrie, are loc cel de-al XVII-lea congres al UDMR, începând cu ora 11.00, în Complexul […]
09:10
Bancul de vineri aduce în atenție un anunț de ultimă oră al meteorologilor. Spor la râs! Meteorologii au anunțat că în acest weekend vor fi 30 de grade. 15 sâmbătă și 15 duminică… Bulă și sensul giratoriu Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o […]
09:00
ALERTĂ de călătorie emisă de MAE, în Spania: „Precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Regiunea Murcia din Regatul Spaniei. MAE a emis cod roșu de vreme nefavorabilă în atenția celor care tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Regiunea Murcia. Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au […]
09:00
VIDEO „Bijuteria” lui Gică Popescu de 6.000.000 de euro, aproape gata. Mall-ul GP Plaza prinde viață într-un oraș istoric din România # Gândul
Legenda Generației de Aur, Gică Popescu este aproape gata să finalizeze construcția unui mall cu o valoare estimată la 6.000.000 de euro, construit pe terenul fostelor fabrici de încălțăminte și tricotaje din Hunedoara. Proiectul ce-i poartă numele fostului internațional român este aproape de inaugurare, iar deschiderea oficială este programată luna viitoare. Un nou centru comercial […]
09:00
Ionuț Radu a fost titular în România – Moldova 2-1, iar după meci a avut un mesaj dur pentru cei care îl numesc arogant, replica fiind pentru anumite personaje din cadrul FRF. Ce spune Mircea Lucescu despre amicalul cu Moldova, 2-1, și despre meciul cu Austria, care se va juca duminică în preliminariile CM 2026. […]
08:50
Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari # Gândul
O zodie va cunoaște norocul în planul financiar, susține Neti Sandu. Acest nativ poate avea o perspectivă bănoasă generată în urma unei colaborări. Până la finalul săptămânii, pe 12 octombrie 2025, Neti Sandu vine cu vești pozitive pentru nativii Taur. Finalul săptămânii ar putea veni cu noroc la bani pentru persoanele născute sub acest semn […]
08:50
România – Moldova 2-1. Mircea Lucescu entuziasmat de doi JUCĂTORI. „Excelenți! De mult timp n-am mai avut la echipa națională” # Gândul
Mircea Lucescu a declarat că victoria cu Moldova, 2-1, dă încredere că tricolorii pot obține un rezultat bun în meciul cu Austria, care se joacă duminică, în preliminariile CM 2026. În amicalul cu Moldova au marcat Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), iar adversarii au avut un autogol al lui Ionuț Radu (38). Lucescu […]
08:40
Guvernul israelian a aprobat planul de încetare a ostilităților în Fâșia Gaza, în schimbul eliberării tuturor ostaticilor, astfel că armistițiul a intrat în vigoare imediat după semnarea documentelor cu delegația palestiniană în cadrul negocierilor indirecte purtate în Egipt. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
08:30
Imagini dramatice din Filipine după un cutremur de 7,4 produs vineri dimineață. Autoritățile, în alertă maximă. A fost emis un avertisment de tsunami # Gândul
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit în această dimineață sud-estul Filipinelor, în apropierea insulei Mindanao. Autoritățile sunt în alertă maximă și cer locuitorilor din zonele de coastă să se evacueze imediar, după ce a fost emis un avertisment de tsunami. Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 s-a produs vineri în largur coastelor […]
08:30
Alertă de urs, la școală. Autoritățile au emis un mesaj prin care cer oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe” # Gândul
Autoritățile din Neamț au transmis un mesaj prin RO Alert din cauza unui urs care a fost văzut pe lângă o școală din satul Oantu. Animalul a fost văzut de localnici în apropierea școlii și au sesizat autoritățile. ISU Neamț a emis vineri dimineață un mesaj de avertizare pentru oamenii din comuna Pângărați. Nu este […]
08:20
Orașul românesc desemnat ca principală destinație de Halloween. Turiștii pot vizita 8 clădiri gotice medievale # Gândul
Un oraș românesc a fost desemnat ca principală destinație de Halloween, anul acesta, într-un top internațional întocmit de o platformă de închirieri auto. Pentru a ocupa un loc fruntaș, orașul a trebuit să bifeze mai multe criterii. Arhitectura specifică și atmosfera medievală au reprezentat doi factori decisivi atunci când orașul Sibiu a fost desemnat drept […]
08:20
DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Spania merită să fie „dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor sale militare insuficiente. „Am avut un participant întârziat, și anume Spania”, a declarat Trumo, referindu-se la acordul NATO de a aloca 5% din PIB-ul țării pentru cheltuielile în domeniul securității. În iunie, țările NATO s-au angajat la […]
Acum 6 ore
07:40
Crema politicii românești se strânge la Cluj Napoca / Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu vorbesc la Congresul UDMR # Gândul
Liderii politici ai României sunt la Cluj Napoca, vineri. Acolo are loc cel de-al 17-lea congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu vor asculta, din sală, liniile politice liniile politice pe care le va trasa Kelemen Hunor. În cadrul evenimentului, liderul UDMR va prezenta raportul politic, apoi […]
07:40
În cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. În cazul acestui tip de premiu, decizia va fi luată de un Comitet Nobel norvegian și nu unul din Suedia, așa cum s-a practicat până acum. De menționat faptul că Donald Trump, președintele SUA, este considerat de unii ca […]
07:20
10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 10 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Laura Stoica s-a născut pe 10 octombrie 1967 în Alba Iulia și a rămas în istoria muzicii românești drept una dintre cele mai puternice și originale voci feminine ale genului rock. Viața […]
07:10
Premierul Danemarcei avertizează că Trump n-a renunțat la ANEXAREA Groenlandei: „Nu ne vom lăsa intimidați” # Gândul
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a avertizat că președintele american Donald Trump n-a renunțat la obiectivul privind anexarea Groenlandei. Șefa cabinetului danez susține că cei 60.000 de locuitori al teritoriului autonom din cadrul Regatului Danemarcei „trăiesc în frică” din cauza anexării americane. „Președintele Trump poate că a uitat de Groenlanda acum, dar va reveni”, a avertizat […]
07:10
Gigi Becali a propus eliminarea regulii U21, dar cerința patronului FCSB a fost respinsă de parlamentari. Becali e deputat din partea AUR, partid din care nu mai face parte după conflictul cu George Simion, liderul acestei formațiuni. Omul de afaceri dorea să se scoată regula U21 din Superliga și să nu se mai plătească 10% […]
