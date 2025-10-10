MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia

09:10

Cel mai prestigios premiul din lume va fi decernat astăzi la prânz. E vorba despre premiul Nobel pentru Pace. Președintele Statelor Unite a spus de multe ori că și-l dorește și insistă că îl merită pentru toate eforturile sale. Poate anul viitor, însă, căci pentru anul acesta e prea târziu. Nominalizările s-au încheiat pe 31 ianuarie, iar Comitetul Nobel a ales laureatul încă din vară. A avut de analizat sute de propuneri trimise din toată lumea după regulile scrise chiar în testamentul lui Alfred Nobel. Conform tradiției, numele câștigătorului e anunțat în prima vineri din octombrie, iar ceremonia de decernare a premiilor are loc în luna decembrie.