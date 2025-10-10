MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia
Digi24.ro, 10 octombrie 2025 11:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că în data de 14 octombrie este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian şi ale transportului public în întreaga ţară.
• • •
