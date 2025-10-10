Instagram plănuiește o mișcare importantă pentru a concura mai eficient cu TikTok pe zona video
DigiFM.ro, 10 octombrie 2025 11:20
Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei, Adam Mosseri.
Acum 5 minute
11:50
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul: "Trec pe lista realizărilor vieții" # DigiFM.ro
Lidia Buble a cântat imnul național la meciul de fotbal amical dintre România și Republica Moldova, terminat 2-1, ce a avut loc pe Arena Națională. Solista s-a pregătit temeinic pentru acest moment. Nu numai interpretarea a contat foarte tare pentru ea, ci și ținuta, căci Lidia a ținut să-și arate dragostea pentru România și printr-o surpriză vestimentară.
Acum o oră
11:20
Reacția lui Viktor Orban, după ce scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, un opozant al său, a câștigat premiul Nobel pentru Literatură. A sărbătorit la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Premierul ungar Viktor Orban a reacţionat după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a obţinut premiul Nobel pentru Literatură , declarând că, deşi sunt în dezacord asupra multor lucruri, sunt totuşi de acord asupra unui obiectiv, acela de a aduce glorie Ungariei.
11:20
11:10
Preliminarii CM 2026. Jucătorii din Guineea Ecuatorială au refuzat să se urce în avion pentru meciul cu Malawi: "Călătoria ne pune grav în pericol sănătatea fizică" # DigiFM.ro
Meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 dintre Malawi şi Guineea Ecuatorială, programat joi, a fost anulat după ce naţionala din Guineea Ecuatorială a refuzat să ia un zbor charter către Lilongwe, protestând faţă de condiţiile de călătorie, relatează RMC Sport.
11:00
Maratonul București 2025 are loc în acest weekend. Brigada Rutieră a anunţat restricţii de trafic # DigiFM.ro
Bucharest Marathon 2025 va avea loc în acest weekend, astfel că Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, pe timpul desfăşurării evenimentului.
11:00
Patinatoarea Julia Sauter a primit cetăţenia română şi va evolua la Jocurile Olimpice 2026 # DigiFM.ro
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit, joi, cetăţenia română, astfel că ne va putea reprezenta la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Acum 2 ore
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, două atenţionări cod galben de intensificări ale vântului, valabile pe parcursul zilei de sâmbătă, în 23 de judeţe situate în Moldova, Dobrogea, Transilvania şi Muntenia.
10:50
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor # DigiFM.ro
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că armistiţiul intră imediat în vigoare.
Acum 4 ore
09:40
Meteorologii anunță schimbări de temperatură: frig la final de octombrie, dar început de noiembrie neașteptat de cald # DigiFM.ro
Meterologii anunţă vineri că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul ţării.
09:20
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunţat vineri. Cum se decide cine este laureatul? Ce şanse are Donald Trump # DigiFM.ro
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura preşedintelui american Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat. Sunt însă câteva detalii tehnice de care trebuie ţinut cont.
09:20
Trump: Spania merită să fie "dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie "dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP.
08:40
Ce crede premierul Ilie Bolojan despre reducerea numărului de parlamentari: "Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un parlament" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că "dacă s-ar reduce numărul de parlamentari la 300, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară" şi a subliniat că în calitate de preşedinte al PNL consideră că trebuie să îşi respecte cuvântul dat electoratului în această privinţă.
08:20
Ludovic Orban nu exclude o revenire în PNL: "Mi-am petrecut jumătate din viaţă în acest partid" # DigiFM.ro
Ludovic Orban, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat, joi, 9 octombrie, întrebat dacă s-ar putea întoarce într-o zi în PNL, că nu exclude posibilitatea pentru că este liberal şi un om care şi-a petrecut jumătate din viaţă în acest partid.
Acum 12 ore
23:10
România - Republica Moldova: 2-1, într-un meci amical disputat la București. "Frații în veci vor fi frați", scris în tribune # DigiFM.ro
Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical.
23:00
Ilie Bolojan: "ANRE putea să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piața energiei" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 9 octombrie, că este necesară o mai bună reglementare a pieţei energiei şi că ANRE ar fi putut face mai mult în ultimii 10-15 ani pentru reguli "mai clare" în domeniu.
Acum 24 ore
17:20
Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecţioner din lume. Salariul uriaș pe care-l încasează. Cum arată top 10 # DigiFM.ro
Carlo Ancelotti, antrenorul naţionalei de fotbal a Braziliei, este cel mai bine plătit selecţioner în acest moment, conform Football Italia.
16:40
Prințesa de Wales avertizează că telefoanele și dispozitivele digitale sunt vinovate de "epidemia de deconectare": "Priveşte-i în ochi pe oamenii la care ţii şi fii complet prezent" # DigiFM.ro
Kate, prinţesa de Wales a Marii Britanii, a avertizat că telefoanele mobile şi alte dispozitive digitale sunt un factor important în ''epidemia de deconectare'' care ameninţă dezvoltarea copiilor de vârste mici, informează Reuters.
16:40
Salariaţii care au în întreţinere copii minori încadraţi în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Legea a fost promulgată # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, joi, 9 octombrie, legea care prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.
16:30
Elizabeth Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani, superbă la brațul fiului ei # DigiFM.ro
Elizabeth Hurley a fost întruchiparea eleganței la o gală la care a sosit alături de fiul ei, Damian Hurley, atrăgând toate privirile pe covorul roșu.
16:30
Regele Charles: „Facem parte din natură. Ceea ce îi facem ei ne facem nouă înşine”. Monarhul britanic pregătește un documentar ce va fi lansat în 2026 # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea doreşte să aducă în prim-plan angajamentul său de durată faţă de protejarea planetei într-un documentar care va fi lansat la începutul anului 2026 şi în care monarhul britanic evocă filosofia sa despre "armonie", informează AFP.
16:20
Novak Djokovic (5 ATP), favorit nr. 4, s-a calificat joi în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, impunându-se în sferturi, în două seturi, 6-3, 7-5, în faţa belgianului Zizou Bergs (44 ATP).
16:13
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase, nu-l mai recunoșteai!” # DigiFM.ro
Vestea morții lui Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, a venit ca un trăsnet pentru fanii și colegii săi de breaslă. Impresara Florența Marin, care i-a fost alături în ultima perioadă a vieții, a vorbit despre cauza decesului.
16:13
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de viață frumoasă petrecuți împreună" # DigiFM.ro
La câteva ore după ce s-a aflat de moartea lui Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, colegii lui din formație au ținut să-i aducă un omagiu muzical. Vocalistul Cristi Enache, alături de Marian Ionescu, au cântat piesa "Vântul de la miazăzi", într-o interpretare semnificativă și emoționantă.
16:13
De la refugiat la laureat al premiului Nobel pentru chimie. Omar Yaghi: "Am trăit 10 persoane într-o cameră mică, pe care o împărțeam cu animalele de fermă" # DigiFM.ro
Născut în Iordania într-o familie modestă de refugiați palestinieni, Omar M. Yaghi, recompensat cu premiul Nobel pentru chimie în 2025, a declarat că dorește să omagieze 'puterea' științei de a reduce inegalitățile, informează AFP.
16:13
Armistițiu în Gaza. Trump, „mândru” să anunţe că Israelul şi Hamas au fost de acord cu prima fază a planului său de pace # DigiFM.ro
După doi ani de război, Israelul şi Hamasul palestinian au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump de a stabili o pace "durabilă" în regiune, comentează AFP.
16:13
Naţionala Egiptului s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP.
16:13
Întrevedere Oana Ţoiu - Marco Rubio, la Washington. Parteneriatul strategic, principala temă a discuţiilor. A fost abordat și dosarul Visa Waiver # DigiFM.ro
Consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, precum şi identificarea oportunităţilor de extindere a acestui parteneriat au fost principalele teme ale convorbirilor politico - diplomatice avute la Washington de ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
16:13
Autorul atentatului de la sinagoga din Manchester a sunat la poliţie în timpul atacului şi a jurat credinţă grupării Statul Islamic # DigiFM.ro
Autorul atentatului de la sinagoga din Manchester, de săptămâna trecută, a sunat poliţia în timpul atacului şi a spus că ”jură credinţă grupării Statul Islamic (SI)”, anunţă acum un purtător de cuvânt al poliţiei antiteroriste britanice, relatează AFP.
16:13
Curtea de Apel Bucureşti reduce cu an pedepsa primită de Sorin Oprescu. Câți ani de închisoare trebuie să execute fostul primar al Capitalei # DigiFM.ro
Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.
16:13
Irina Begu ia o pauză mai lungă de la tenis: Nu este adio. Anul acesta m-am confruntat cu o serie de provocări legate de sănătatea şi energia mea # DigiFM.ro
Irina Begu (35 ani), aflată pe locul 121 în lume, a anunţat, joi, într-o postare pe Instagram, că a decis să ia o pauză de la tenis, fără a preciza cât de lungă va fi aceasta.
16:13
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025 # DigiFM.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunț făcut de Academia Suedeză din Stockholm în cadrul unei conferințe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org.
16:13
Putin recunoaşte că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbuşirea avionului azer de anul trecut, când au murit 38 de persoane # DigiFM.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, 9 octombrie, că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina pentru acest accident, relatează The Associated Press (AP).
16:13
Laureatul premiului Nobel pentru Literatură din 2025: Nu mi-aş fi imaginat niciodată că liderii politici maghiari vor vorbi despre aşa-zisa neutralitate legat de Ucraina # DigiFM.ro
Laureatul premiului Nobel pentru Literatură din 2025, László Krasznahorkai, este un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană care se întinde de la Kafka la Thomas Bernhard şi se caracterizează prin absurdism şi exces grotesc. Deşi păstrează o casă în Ungaria natală, Krasznahorkai a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orban, scrie The Guardian.
Ieri
18:00
Silvia Dumitrescu, șocată de moartea lui Marius Keseri: „Off, ce e viața asta!” Ce i-a spus toboșarul de la Direcția 5 la ultima întâlnire # DigiFM.ro
Vestea morții lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a șocat scena muzicală românească. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și Silvia Dumitrescu, care a rememorat momente recente petrecute alături de muzician.
17:10
Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele periculoase şi poartă discuţii cu Israelul şi Ucraina pentru a-şi consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, care au fost atribuite Moscovei, informează AFP şi Reuters.
16:50
Rusia consideră că „impulsul” generat de întâlnirea dintre Trump şi Putin „s-a epuizat în mare măsură” şi dă vina pe europeni. Avertismentul lansat de Mosova # DigiFM.ro
Dinamica creată recent de întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina s-a „epuizat în mare măsură”, preşedintele american înăsprindu-şi discursul faţă de Moscova în ultimele săptămâni, a declarat miercuri Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Federaţiei Ruse, relatează AFP.
16:40
Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, s-a stins din viață, potrivit unui mesaj emoționant publicat de colegii săi pe pagina oficială de Facebook a formației. Nu au fost oferite, deocamdată, detalii despre cauza morții.
16:20
Bruno Mars a împlinit 40 de ani. Care e numele real al artistului cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness # DigiFM.ro
Artistul american Bruno Mars, pe numele adevărat Peter Gene Hernandez, s-a născut la 8 octombrie 1985, în Honolulu, statul Hawaii. Este solist vocal, compozitor, producător, instrumentist și dansator.
16:20
Neymar, la un pas să revină în fotbalul european. Ce echipă italiană a vrut să-l ia, dar s-a răzgândit după câteva luni # DigiFM.ro
Neymar ar fi putut să revină pe terenurile europene. Potrivit Gazzetta dello Sport, brazilianul a fost subiectul unor lungi discuţii la Napoli, unde preşedintele Aurelio De Laurentiis, directorul sportiv Giovanni Manna şi antrenorul Antonio Conte au analizat serios posibilitatea de a-l aduce în Italia.
16:00
Jennifer Lopez, îmbrățișare caldă pentru mama ei, Guadalupe, în culisele unei premiere de film: "Sunt artistă datorită mamei mele" # DigiFM.ro
Jennifer Lopez a avut un susținător cu totul special la premiera celui mai nou film al său.
14:20
The Urs lansează „Vântul”, ultima piesă din conceptul muzical „4 Elemente”, un proiect care a adus anterior melodiile „Focul”, „Apa” și „Pământul”. Noua piesă marchează finalul unui parcurs creativ complex, în care fiecare element a devenit o expresie simbolică a trăirilor umane — de la pasiune și emoție, până la stabilitate și libertate.
13:50
Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi au câştigat Premiul Nobel pentru Chimie # DigiFM.ro
Premiul Nobel pentru Chimie din 2025 a fost atribuit cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi, conform unui anunţ făcut miercuri de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, în cadrul unei conferinţe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org.
13:50
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare. Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar # DigiFM.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019, respectiv au considerat că arestul la domiciliu petrecut de fosta şefă a DIICOT pe timpul nopţii în casa ei din Italia poate fi asimilat cu detenţia într-un penitenciar din România.
13:20
Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, trimis în judecată. Este acuzat de două infracțiuni # DigiFM.ro
Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, pe motiv că este un 'invadator', a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în stare de arest la domiciliu.
12:40
Generaţia de aur a Angliei a fost formată din "ratați egocentrici", spune Steven Gerrard. "Nu eram o echipă" # DigiFM.ro
Generaţia de aur a Angliei nu a reuşit să-şi atingă potenţialul maxim deoarece era formată din „loseri" egocentrici care au creat un mediu ostil şi nu au fost capabili să lucreze împreună, a declarat fostul mijlocaş al FC Liverpool, Steven Gerrard, potrivit Reuters.
12:30
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 20 octombrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit şi ce afaceri are # DigiFM.ro
Cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile, de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii. Acum, el a înregistrat o altă victorie importantă în afara terenului: a devenit primul jucător miliardar, relatează Bloomberg.
11:00
A început pelerinajul religios de la Iaşi: Mii de oameni stau la rând în ploaie pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva # DigiFM.ro
Câteva mii de pelerini aşteaptă la rând, în ploaie, să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
11:00
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului # DigiFM.ro
O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre – o femeie de 43 de ani şi fiul ei de 5 ani, fiind deschid un dosar penal.
10:20
Trei persoane au fost salvate de pompieri după ce au rămas blocate pe două mașini luate de viitură, în Constanța # DigiFM.ro
Două persoane, aflate pe plafonul unei maşini surprinse de ape, au fost salvate de pompieri în timp ce aceştia se deplasau către un alt caz, la o persoană blocată pe capota autoturismului luat de o viitură, între localităţile constănţene Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu.
