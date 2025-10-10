Reacția lui Viktor Orban, după ce scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, un opozant al său, a câștigat premiul Nobel pentru Literatură. A sărbătorit la Cluj-Napoca

11:00

O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre – o femeie de 43 de ani şi fiul ei de 5 ani, fiind deschid un dosar penal.