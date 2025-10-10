Ilie Bolojan: Fără o decizie săptămâna viitoare, alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor avea loc în 2025
PSNews.ro, 10 octombrie 2025 11:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an. „Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat acesta, menţionând: […] Articolul Ilie Bolojan: Fără o decizie săptămâna viitoare, alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor avea loc în 2025 apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 15 minute
11:40
VIDEO Nu oameni dați afară, ci norme libere reduse – ministrul Daniel David, despre restructurările din învățământ # PSNews.ro
Măsura anunțată de Ministerul Educației, privind reducerea a 14.048 de posturi în învățământul preuniversitar de stat, nu vizează personalul didactic, ci o ajustare a normelor. Ministrul Daniel David a insistat că promisiunea de a nu concedia pe nimeni rămâne valabilă, clarificând natura acestei restructurări. „Mă bucur că ați formulat corect. Este vorba de norme, […] Articolul VIDEO Nu oameni dați afară, ci norme libere reduse – ministrul Daniel David, despre restructurările din învățământ apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:20
Ilie Bolojan: Fără o decizie săptămâna viitoare, alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor avea loc în 2025 # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an. „Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat acesta, menţionând: […] Articolul Ilie Bolojan: Fără o decizie săptămâna viitoare, alegerile pentru Primăria Capitalei nu vor avea loc în 2025 apare prima dată în PS News.
11:20
Zamfir: „Am tăiat de peste tot, am crescut TVA-ul și avem același deficit ca pe vremea lui Ciolacu. Unde sunt banii?” # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat, joi, în emisiunea „Puterea Știrilor”, politica fiscal-bugetară a actualului Guvern, acuzând lipsa de coerență în măsurile de reducere a deficitului și modul în care sunt afectate categoriile vulnerabile. „Domnule, importante sunt cifrele. Pe noi ne interesează că avem o situație dificilă. Punct. Adică nu facem niciun fel de rabat, […] Articolul Zamfir: „Am tăiat de peste tot, am crescut TVA-ul și avem același deficit ca pe vremea lui Ciolacu. Unde sunt banii?” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:10
Rafila îl critică pe noul consilier prezidențial, Ludovic Orban: „A debutat nepotrivit, și-a depășit atribuțiile” # PSNews.ro
Social-democratul Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a taxat public debutul lui Ludovic Orban în funcția de consilier prezidențial. „A debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite […] Articolul Rafila îl critică pe noul consilier prezidențial, Ludovic Orban: „A debutat nepotrivit, și-a depășit atribuțiile” apare prima dată în PS News.
10:10
În cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. În cazul acestui tip de premiu, decizia va fi luată de un Comitet Nobel norvegian și nu unul din Suedia, așa cum s-a practicat până acum. De menționat faptul că Donald Trump, președintele SUA, este considerat de unii ca […] Articolul Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat astăzi apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:10
VIDEO Mihai Isac, despre acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas: „Orice scânteie poate reaprinde focul” # PSNews.ro
După doi ani de conflict, acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas reprezintă un prim pas într-un plan amplu negociat de Statele Unite; cu toate acestea, Mihai Isac, analist de politică externă, invită la prudență, reamintind istoricul organizațiilor teroriste din regiune. „Desigur, trebuie să fim extrem de atenți, să nu ne […] Articolul VIDEO Mihai Isac, despre acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas: „Orice scânteie poate reaprinde focul” apare prima dată în PS News.
09:10
Noul consilier prezidențial, Ludovic Orban, infirmă zvonurile despre preluarea șefiei SRI și, deși se concentrează pe actualul său rol, nu exclude o posibilă reîntoarcere în Partidul Național Liberal. Ludovic Orban a pus capăt speculațiilor care îl vizau ca posibil director al Serviciului Român de Informații (SRI). Fostul premier a fost categoric în privința acestei opțiuni, […] Articolul Mize politice: Ludovic Orban exclude șefia SRI, dar lasă ușa deschisă revenirii în PNL apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:40
Ludovic Orban dezvăluie care a fost primul sfat pe care i l-a dat lui Nicuşor Dan, în calitate de consilier # PSNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat, joi, că prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan a fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată, el precizând că este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare şi, în plus, care au fie conduceri interimare, cum e […] Articolul Ludovic Orban dezvăluie care a fost primul sfat pe care i l-a dat lui Nicuşor Dan, în calitate de consilier apare prima dată în PS News.
20:40
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum # PSNews.ro
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul – Lodra, a aterizat, joi, pe Aeroportul ”Henri Coandă”, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum. Aceştia primesc îngrijiri medicale. Toţi pasagerii vor fi debarcaţi şi rerutaţi pe alte curse pentru a ajunge la Londra. Avionul va rămâne peste noapte pe Aeroportul […] Articolul Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum apare prima dată în PS News.
20:40
Scandal uriaș în UE: Parlamentul European menține imunitatea pentru opozanții lui V. Orban # PSNews.ro
Parlamentul European (PE) a decis să facă scut în jurul europarlamentarilor care sunt anchetați în statele membre și să le păstreze imunitatea în fața magistraților. Parlamentul European arată că statul de drept nu mai este o prioritate în Uniunea Europeană, iar regulile se aplică în funcție de preferințe politice. Cinci europarlamentari au avut cereri de […] Articolul Scandal uriaș în UE: Parlamentul European menține imunitatea pentru opozanții lui V. Orban apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Daniel Zamfir: Inițiativa USR privind reducerea numărului de parlamentari este o parodie legislativă # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat dur proiectul USR care propune reducerea numărului de parlamentari la 300, declarând că inițiativa este „o parodie legislativă” și un act de „populism grotesc”. Invitat la Puterea Știrilor, politicianul a afirmat că social-democrații nu resping ideea în sine, dar consideră că un asemenea demers trebuie pregătit temeinic și discutat […] Articolul VIDEO Daniel Zamfir: Inițiativa USR privind reducerea numărului de parlamentari este o parodie legislativă apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Masteratul didactic nou, cu durată de un an. Ministrul Educaţiei: Lumea este foarte inflamată # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, ministrul Daniel David a explicat de ce reforma masteratului didactic, bazată pe o lege din 2023, a stârnit valuri în sistem și a anunțat o dezbatere publică pentru găsirea unui model mai bun de formare a profesorilor. Ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut că orice tentativă de schimbare majoră […] Articolul VIDEO Masteratul didactic nou, cu durată de un an. Ministrul Educaţiei: Lumea este foarte inflamată apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Daniel Zamfir: Îl somez public pe Ilie Bolojan să organizeze cât mai repede alegerile pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD respinge acuzațiile că social-democrații ar bloca organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și îi cere premierului Ilie Bolojan „să stabilească data scrutinului cât mai repede”. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat joi, în emisiunea Puterea Știrilor, că Partidul Social Democrat nu blochează organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, acuzând formațiunile din dreapta politică […] Articolul VIDEO Daniel Zamfir: Îl somez public pe Ilie Bolojan să organizeze cât mai repede alegerile pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
19:40
Președinții de Consilii Județene se plâng că nu mai au bani să plătească angajații DGASPC și dau vina pe Guvern # PSNews.ro
Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș şi Vâlcea au protestat şi joi, nemulţumiţi că nu îşi vor primi salariile pentru a doua lună consecutiv. Cu toţii i-au cerut demisia premierului României, Ilie Bolojan, care ar fi spus în şedinţa Coaliţiei să se descurce şefii de CJ cu salariile. Pe de […] Articolul Președinții de Consilii Județene se plâng că nu mai au bani să plătească angajații DGASPC și dau vina pe Guvern apare prima dată în PS News.
19:40
Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea # PSNews.ro
Ordonanţa 52, referitoare la măsuri pentru implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice şi la alte măsuri bugetare, ar urma să fie modificată în viitoarea şedinţă de Guvern, după ce mai mulţi lideri locali ai PSD au semnalat că se blochează activitatea primăriilor. ”În şedinţa de guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei […] Articolul Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea apare prima dată în PS News.
19:40
Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel. Comitetul Nobel a atribuit distincţia scriitorului maghiar László Krasznahorkai, „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”. […] Articolul Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a pierdut din nou Premiul Nobel pentru Literatură apare prima dată în PS News.
19:40
Daniel Zamfir: Nu există niciun punctaj anti-Bolojan în PSD. Ciucu are probleme mari în PNL, nu îl susţin la Capitală # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD a respins acuzațiile lui Ciprian Ciucu, potrivit cărora social-democrații ar avea o strategie coordonată de atacuri împotriva premierului Ilie Bolojan. Zamfir: „Nu ne spune nimeni ce să spunem. Când ceva nu e bine, o spunem din convingere.” Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a respins ferm, joi, în emisiunea Puterea Știrilor, acuzațiile lansate […] Articolul Daniel Zamfir: Nu există niciun punctaj anti-Bolojan în PSD. Ciucu are probleme mari în PNL, nu îl susţin la Capitală apare prima dată în PS News.
19:40
Netanyahu îl susține pe Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Ce mesaj a postat pe X # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a reînnoit sprijinul pentru ca președintele american Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace, pe măsură ce se apropie sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, anunță POLITICO. „Acordați-i lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace – îl merită!” a scris Netanyahu pe contul său de X, însoțind mesajul […] Articolul Netanyahu îl susține pe Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Ce mesaj a postat pe X apare prima dată în PS News.
19:40
FOTO Imaginile dezastrului găsit în casa confiscată de la Iohannis. ANAF îi cere și bani pentru renovare # PSNews.ro
Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă. Astfel este clar că locuinţa necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată. Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia […] Articolul FOTO Imaginile dezastrului găsit în casa confiscată de la Iohannis. ANAF îi cere și bani pentru renovare apare prima dată în PS News.
19:40
Revoltător: Un interlop criminal a mai ucis un om deoarce o judecătoare n-a motivat o condamnare nici după 5 ani # PSNews.ro
O judecătoare de la Tribunalul București va fi judecată disciplinar pentru abuz în serviciu ea fiind acuzată că nu și-a motivat cu anii sentințele. Din cauza unei sentințe nemotivate nici după cinci ani, un interlop criminal a fost pus în libertate și a mai ucis un om. Pentru că judecătoarea Monica Cipariu nu și-a motivat […] Articolul Revoltător: Un interlop criminal a mai ucis un om deoarce o judecătoare n-a motivat o condamnare nici după 5 ani apare prima dată în PS News.
18:40
Investitorul american care l-a promovat pe Georgescu spune că e implicat în construcția unui aeroport în Sectorul 4 # PSNews.ro
Investitorul american apropiat de Călin Georgescu și despre care s-a scris că a avut în trecut legături cu Federația Rusă, inclusiv vize de intrare în țara condusă de Vladimir Putin, se laudă public că este implicat în construcția unui nou aeroport în București. Douglas Anderson a transmis recent că Aeroportul București-Sud va reprezenta „o premieră […] Articolul Investitorul american care l-a promovat pe Georgescu spune că e implicat în construcția unui aeroport în Sectorul 4 apare prima dată în PS News.
18:40
O nouă taxă în România, impusă de Uniunea Europeană. Despre ce este vorba și cât de rău ne va arde la buzunare # PSNews.ro
Guvernul a pregătit o nouă hotărâre privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO2), care să o înlocuiască pe cea în vigoare din 2006 încoace și care să transpună în legislația națională modificările din ultimii ani ale normelor UE în domeniu, în primul rând pe cea privind […] Articolul O nouă taxă în România, impusă de Uniunea Europeană. Despre ce este vorba și cât de rău ne va arde la buzunare apare prima dată în PS News.
18:40
Contraatacul lui Șoșoacă: ”Este un dosar politic. Procurorii Florența și Stan vor ajunge la pușcărie înaintea mea” # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, pe care Parchetul General o acuză de 11 infracțiuni, susține că procurorii Alex Florența și Rareș Stan vor ajunge la închisoare înaintea ei. Șoșoacă susține că dosarul deschis contra ei este unul politic și se așteaptă că va fi arestată. Într-o intervenție telefonică la România TV, Diana Șoșoacă a comentat dosarul său […] Articolul Contraatacul lui Șoșoacă: ”Este un dosar politic. Procurorii Florența și Stan vor ajunge la pușcărie înaintea mea” apare prima dată în PS News.
18:40
Explozie la sediul Orange din Paris. Mai mulți angajați răniți grav, 80.000 de utilizatori afectați # PSNews.ro
O explozie a avut loc, joi, la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris. Trei muncitori au fost răniți, doi dintre ei în stare gravă, iar serviciile de comunicații au fost întrerupte pentru 80.000 de utilizatori, a declarat primarul districtului. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:00 (08:00 GMT) în subsolul unei […] Articolul Explozie la sediul Orange din Paris. Mai mulți angajați răniți grav, 80.000 de utilizatori afectați apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO „Am preluat un minister care nu voia să supere”. Dragoș Pîslaru dezvăluie situația PNRR la zi # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru dezvăluie diferențele uriașe de implementare a proiectelor PNRR la nivel local și explică de ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a eșuat inițial din dorința de a „nu supăra”, abandonând transparentizarea și monitorizarea. „Pur și simplu, în anumite locuri s-au mișcat și în alte locuri nu s-au mișcat. […] Un exemplu […] Articolul VIDEO „Am preluat un minister care nu voia să supere”. Dragoș Pîslaru dezvăluie situația PNRR la zi apare prima dată în PS News.
17:40
Credeai că s-a terminat cu schimbările? Sticlele de plastic se pregătesc de o nouă transformare # PSNews.ro
După introducerea capacului care nu se poate desprinde, urmează noi schimbări în cazul sticlelor de plastic disponibile în comerț, menite să asigure sustenabilitatea, anunță publicația spaniolă AS. Cea mai relevantă noutate poate fi considerată introducerea unor materiale mai ușor de reciclat și care reduc utilizarea plasticului nou, produs din materii prime nereciclate. Noile sticle vor […] Articolul Credeai că s-a terminat cu schimbările? Sticlele de plastic se pregătesc de o nouă transformare apare prima dată în PS News.
17:40
Secția de ATI neonatală de la Marie Curie, la capacitate maximă după închiderea unității din Iași # PSNews.ro
Secția de Terapie Intensivă Neonatologică (ATI) de la Spitalul „Marie Curie” din București funcționează la capacitate maximă, după ce unitatea similară de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a fost închisă temporar. Medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției, a declarat pentru News.ro că presiunea asupra unității a crescut semnificativ în ultimele zile, mai mulți nou-născuți din […] Articolul Secția de ATI neonatală de la Marie Curie, la capacitate maximă după închiderea unității din Iași apare prima dată în PS News.
17:40
UDMR nu susține reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce. E de neacceptat! # PSNews.ro
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat joi, într-o intervenție la Digi24, că formațiunea sa nu susține proiectul USR care propune reducerea numărului de parlamentari la 300. Potrivit acestuia, aproape 400.000 de membri ai comunității maghiare ar rămâne fără reprezentare în Parlament, un lucru „de neacceptat” pentru UDMR. „Nu am amenințat cu ieșirea de la […] Articolul UDMR nu susține reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce. E de neacceptat! apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Profesorii nu mai pot discuta public performanțele elevilor. Ministrul Educaţiei: Am rămas și eu surprins # PSNews.ro
Interdicția ca profesorii să comenteze sau să compare public rezultatele elevilor a stârnit recent reacții ample, însă aceasta nu este o noutate legislativă. Reglementarea era deja inclusă în metodologiile mai vechi, în special cele care vizau testările de la clasele a doua, a patra și a șasea, fiind, de fapt, o practică internațională recomandată, […] Articolul VIDEO Profesorii nu mai pot discuta public performanțele elevilor. Ministrul Educaţiei: Am rămas și eu surprins apare prima dată în PS News.
17:40
Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, 168 de milioane de lei pentru 74 de instituţii de cultură aflate în subordinea autorităţilor locale din 34 de judeţe. Ministerul Dezvoltării precizează că suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025. ”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a decis, în […] Articolul Guvernul a alocat 168 de milioane de lei pentru 74 de instituţii de cultură apare prima dată în PS News.
17:40
Exerciţii de tragere cu muniţie reală în România. 500 de militari NATO dislocaţi în zonă # PSNews.ro
Aproximativ 500 de militari, cu 200 de mijloace tehnice, aparţinând Grupului de Luptă NATO din România şi unor unităţi naţionale, sunt dislocaţi în Poligonul Centrului de instrucţie pentru luptă Smârdan unde, în perioada 9-31 octombrie, se desfăşoară exerciţii militare cu muniţie reală, informează, joi, Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi. Activităţile de instruire au loc în […] Articolul Exerciţii de tragere cu muniţie reală în România. 500 de militari NATO dislocaţi în zonă apare prima dată în PS News.
17:40
Lucian Pahonţu, directorul SPP, este mai bine plătit decât Nicuşor Dan şi toţi secretarii de stat. Cât încasează lunar # PSNews.ro
Șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu, are un salariu net de 31.300 de lei pe lună, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor la solicitarea publicației Newsweek România. Adjunctul acestuia, Daniel Bălașa, încasează lunar 25.000 de lei net. Astfel, directorul SPP, numit în funcție de președintele României, la propunerea Consiliul Suprem de […] Articolul Lucian Pahonţu, directorul SPP, este mai bine plătit decât Nicuşor Dan şi toţi secretarii de stat. Cât încasează lunar apare prima dată în PS News.
17:40
Rezolutie anti-drone adoptată în Parlamentul European. Victor Negrescu: „Europa nu va rămâne tăcută” # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție privind incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al blocului comunitar și NATO. „Europa nu va rămâne tăcută”, a transmis europarlamentarul PSD Victor Negrescu, cel care a inițiat documentul, cu sprijinul grupului social-democrat. Rezoluția a trecut, cu o largă majoritate de 469 de voturi. Printre măsurile propuse se numără […] Articolul Rezolutie anti-drone adoptată în Parlamentul European. Victor Negrescu: „Europa nu va rămâne tăcută” apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Zamfir îl taxează dur pe Bolojan: „Oamenii nu sunt cifre! Face economie de 11.300 de lei pe lună cu veteranii” # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD a criticat în emisiunea Puterea Știrilor pachetul fiscal al Guvernului Bolojan, acuzându-l pe premier că a ignorat propunerile PSD și că „a transformat politica într-un exercițiu contabil”. Tensiunile din coaliția de guvernare reapar, după ce PSD a depus în Parlament proiecte de lege pentru eliminarea contribuției la sănătate impuse mamelor aflate în […] Articolul VIDEO Zamfir îl taxează dur pe Bolojan: „Oamenii nu sunt cifre! Face economie de 11.300 de lei pe lună cu veteranii” apare prima dată în PS News.
16:30
ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Confiscări masive. Cine sunt primii vizați # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat joi, 9 octombrie, o amplă acțiune de verificare la nivel național, vizând persoanele care afișează un stil de viață luxos, dar și proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, inspectorii ANAF se vor concentra asupra celor care dețin autoturisme scumpe, cu […] Articolul ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Confiscări masive. Cine sunt primii vizați apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO Harta unică a banilor europeni. Pîslaru: Românii vor putea vedea unde se duc banii europeni # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat în direct, la Puterea Știrilor, un exercițiu de transparentizare fără precedent: o hartă unică a banilor europeni, disponibilă publicului. Accesul la detaliile tuturor proiectelor cu fonduri europene va fi permis oricui, astfel încât datele despre beneficiari, valoarea contractelor, progresul fizic și financiar al investiției […] Articolul VIDEO Harta unică a banilor europeni. Pîslaru: Românii vor putea vedea unde se duc banii europeni apare prima dată în PS News.
16:30
Preşedintele Legislativului de la Chișinău cere schimbarea şefului comisiei comune pentru integrarea R. Moldova în UE # PSNews.ro
USR a anunțat că vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Cătălin Drulă, secretarul Senatului Cristian Ghinea, împreună cu liderii grupurilor parlamentare USR, Ştefan Pălărie şi Bogdan Rodeanu, l-au primit pe preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. În cadrul întânirii, oficialii USR l-au felicitat pe acesta pentru rezultatele obţinute. ”Am apreciat fermitatea autorităţilor moldovene împotriva agresiunii informaţionale ruseşti. Este […] Articolul Preşedintele Legislativului de la Chișinău cere schimbarea şefului comisiei comune pentru integrarea R. Moldova în UE apare prima dată în PS News.
16:30
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, că varianta unei candidaturi comune PNL-PSD-USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului este exclusă, în opinia sa, și vede mai degrabă varianta ca fiecare partid să-și propună propriul candidat la Capitală. El acuză PSD și pe Sorin Grindeanu pentru blocarea discuțiilor privind organizarea alegerilor și […] Articolul Ciprian Ciucu: N-o să văd niciodată candidat comun PSD-PNL-USR la București apare prima dată în PS News.
16:30
Deși negocierile pentru un acord de încetare a focului avansează, armata israeliană a lansat noi atacuri în mai multe zone din Fâșia Gaza, în timp ce forțele sale se pregătesc pentru o posibilă retragere. Israelul a efectuat mai multe atacuri în ultimele ore, în ciuda faptului că un acord de încetare a focului pare tot mai […] Articolul Atacurile Israelului în Gaza continuă, în ciuda progreselor privind încetarea focului apare prima dată în PS News.
16:30
Angajatorii, obligați de UE să publice salariile și bonusurile acordate. De când produce efecte Directiva # PSNews.ro
Directiva Uniunii Europene privind transparența salarială va începe să producă efecte în România începând cu 1 ianuarie 2026, deși statele membre au termen până la 7 iunie 2026 pentru a o introduce în legislația națională. Primele raportări obligatorii trebuie realizate până la 7 iunie 2027 și vor include datele pentru anul 2026. Asta înseamnă că […] Articolul Angajatorii, obligați de UE să publice salariile și bonusurile acordate. De când produce efecte Directiva apare prima dată în PS News.
16:30
Se modifică legea ANI. Dogioiu: Proiectul introduce restricții pentru demnitari și personal contractual # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre modificările aduse de guvern legii ANI, că proiectul de lege adoptat de Executiv introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru demnitari şi continuând cu personalul contractual. „De la Ministerul Justiţiei am avut două proiecte de legi pe ordinea de zi, […] Articolul Se modifică legea ANI. Dogioiu: Proiectul introduce restricții pentru demnitari și personal contractual apare prima dată în PS News.
16:30
Firea critică ideea CE privind autodeterminarea de gen la minori: „Copiii nu sunt subiecți de experiment ideologic” # PSNews.ro
Eurodeputata Gabriela Firea (PSD) a reacționat ferm față de o posibilă inițiativă a Comisiei Europene care ar permite copiilor să își aleagă genul, indiferent de vârstă. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, fostul ministru al Familiei respinge ideea, pe care o consideră „un atac la adresa dreptului părintesc” și „o formă de experiment ideologic”. […] Articolul Firea critică ideea CE privind autodeterminarea de gen la minori: „Copiii nu sunt subiecți de experiment ideologic” apare prima dată în PS News.
16:13
VIDEO Cererea Parchetului de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European. Cum a reacționat # PSNews.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a anunțat, joi, la Strasbourg, cererea Parchetului General de ridicare a imunității parlamentare a senatoarei Diana Șoșoacă. Parchetul General a anunţat oficial, luni (6 octombrie), punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de ”o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni. În plenul de la Strasbourg, președinta Roberta […] Articolul VIDEO Cererea Parchetului de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European. Cum a reacționat apare prima dată în PS News.
16:13
VIDEO Dragoș Pîslaru, despre blocajele din PNRR: 47,4 miliarde de euro au fost semnate „pe nimic” # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și al Fondurilor Europene, a detaliat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, obstacolele din implementarea PNRR, de la lipsa de prioritizare la supracontractarea excesivă într-un context preelectoral. România se pregătește să finalizeze renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), concentrându-se intens pe îndeplinirea jaloanelor, mai ales pe partea de reforme. […] Articolul VIDEO Dragoș Pîslaru, despre blocajele din PNRR: 47,4 miliarde de euro au fost semnate „pe nimic” apare prima dată în PS News.
16:13
Guvernul a aprobat ordonanța care dă voie primăriilor cu datorii să se împrumute pentru combustibil # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, cadrul legal pentru ca unităţile administrativ-teritoriale (UAT) să poată garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025-2026. „Această măsură este una necesară pentru a asigura funcţionarea sistemelor de termoficare din marile […] Articolul Guvernul a aprobat ordonanța care dă voie primăriilor cu datorii să se împrumute pentru combustibil apare prima dată în PS News.
16:13
Conform datelor extrase și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, mențiunile totale despre partide înregistrează o nouă creștere, deși evoluția formațiunilor politice, individual, nu a fost una unitară. Săptămâna politică a fost marcată de noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, generate de condițiile impuse de PSD atât în privința alegerilor pentru […] Articolul Top 5 partide în online – AUR a ajuns pe ultimul loc apare prima dată în PS News.
16:13
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, cerută după un nou salut legionar: „Am depus plângere penală” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, după ce acesta ar fi fost surprins din nou făcând salutul legionar, de această dată pe treptele unei biserici din Buftea. Gestul, considerat un atac grav la adresa democrației, a avut loc în contextul în care Georgescu se află deja sub control judiciar pentru […] Articolul Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, cerută după un nou salut legionar: „Am depus plângere penală” apare prima dată în PS News.
16:13
Procesul lui Traian Băsescu, reluat astăzi. Fostul președinte și-a cerut înapoi, în instanță, beneficiile de la RA-APPS # PSNews.ro
Judecătorii reiau joi, 9 octombrie, unul dintre procesele lui Traian Băsescu – mai exact, cel în care și-a cerut înapoi în instanță beneficiile de la RAPPS, în calitate de fost președinte. Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, în iulie 2025, că modificările legislative prin care i-au fost retrase aceste beneficii sunt neconstituționale, anunță Digi24. Magistrații […] Articolul Procesul lui Traian Băsescu, reluat astăzi. Fostul președinte și-a cerut înapoi, în instanță, beneficiile de la RA-APPS apare prima dată în PS News.
16:13
Premiul Nobel pentru literatură 2025: Cum a ajuns Mircea Cărtărescu să fie printre favoriți # PSNews.ro
Deși este cel mai premiat scriitor român, Academia Română a refuzat în februarie 2025 să-l primească în rândurile sale pe cel care astăzi și-a ridicat din nou clasa mondială, numele său fiind printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură 2025, câștigat de László Krasznahorkai. Cu câteva minute înainte de anunțul de joi al Academiei Suedeze, presa […] Articolul Premiul Nobel pentru literatură 2025: Cum a ajuns Mircea Cărtărescu să fie printre favoriți apare prima dată în PS News.
16:13
Compania aeriană națională TAROM a anunțat o modificare temporară, dar importantă în politica sa privind transportul animalelor de companie în cabină. În perioada 20 – 31 octombrie 2025, până la patru animale de companie vor fi acceptate la bordul fiecărui zbor extern operat cu aeronave de tip Jet: patru câini sau pisici pentru fiecare zbor. […] Articolul Schimbare importantă la TAROM: Toți iubitorii de animale trebuie să știe asta! apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.