După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York

Cotidianul de Hunedoara, 10 octombrie 2025 11:20

Letitia James, care a obținut condamnarea lui Trump în 2024, într-un dosar de fraudă, inculpată pentru declarații false [...] The post După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 15 minute
11:40
Congresul UDMR: Grindeanu, absent la imnul Ținutului Secuiesc Cotidianul de Hunedoara
PSD susține ca Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. UDMR spune ca [...] The post Congresul UDMR: Grindeanu, absent la imnul Ținutului Secuiesc appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:20
Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR Cotidianul de Hunedoara
Anunțat ca invitat la congresul UDMR care are loc astăzi într-un sătuc din Cluj, președintele Nicușor Dan a contramandat. [...] The post Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR appeared first on Cotidianul RO.
11:20
După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York Cotidianul de Hunedoara
Letitia James, care a obținut condamnarea lui Trump în 2024, într-un dosar de fraudă, inculpată pentru declarații false [...] The post După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie Cotidianul de Hunedoara
La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu a spus că a fost cât pe ce să își prezinte demisia după [...] The post Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:50
Sindicaliștii cer ajutorului președintelui Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii îi cer preşedintelui Niculor Dan să se implice în cazul restanţelor salariale din sistemul de asistenţă socială. [...] The post Sindicaliștii cer ajutorului președintelui appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trump: Poate ar trebui să eliminăm Spania din NATO Cotidianul de Hunedoara
Premierul spaniol Pedro Sanchez, au avertizat atunci că 3,5% din PIB pentru Aparare este un procent greu de atins [...] The post Trump: Poate ar trebui să eliminăm Spania din NATO appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Primar către șeful ISU: Să mori tu! Cotidianul de Hunedoara
Primarul Slatinei către șeful ISU Olt din cauza unor elevi: „Stai cu mâna pe geamandură și spui «Nu e treaba mea!» Să mori tu? Comandantu ISU”, [...] The post Primar către șeful ISU: Să mori tu! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:40
O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi Cotidianul de Hunedoara
Nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute sunt neimpozabile.  [...] The post O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Cotidianul de Hunedoara
Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Napoca. Vesel nevoie mare, cu un pahar în mână, el a cântat alături de lăutari [...] The post Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Rusia acuză Moldova de fapte rele Cotidianul de Hunedoara
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev [...] The post Rusia acuză Moldova de fapte rele appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:50
Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul a avut loc în preziua în care Donald Trump ar putea fi anunțat drept câștigător al Nobelului pentru pace. [...] The post Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Cutremur de 7.6 în Filipine. Alertă de tsunami Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile „au sfătuit insistent” persoanele care locuiesc în comunitățile de coastă să evacueze [...] The post Cutremur de 7.6 în Filipine. Alertă de tsunami appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Turneul lui Boc Cotidianul de Hunedoara
Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Turneul lui Boc appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Goliciunile din vizita tinerei doamne Cotidianul de Hunedoara
Întîlnirea „istorică” a gureșei doamne ministru cu secretarul de stat al SUA a fost umflată pînă la rangul de [...] The post Goliciunile din vizita tinerei doamne appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Armonia policentrică: Un nou model de cooperare și securitate globală (2) Cotidianul de Hunedoara
În prezent, UE are de făcut două alegeri strategice: pace sau război; SUA sau China. Singura posibilitate pentru UE de a fi o putere globală este alegerea păcii. [...] The post Armonia policentrică: Un nou model de cooperare și securitate globală (2) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:40
Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare Cotidianul de Hunedoara
Medicul stomatolog Dan Pătroi le recomandă oamenilor [...] The post Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Mobilizare. Evadat de sub escorta polițiștilor Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură [...] The post Mobilizare. Evadat de sub escorta polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„ Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu îşi mai poate permite o administraţie [...] The post Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„ appeared first on Cotidianul RO.
21:40
O nouă strategie a Comisiei Europene stârnește reacții dure Cotidianul de Hunedoara
Un document al Uniunii Europene, aflat încă în stadiu de proiect, privind o strategie [...] The post O nouă strategie a Comisiei Europene stârnește reacții dure appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ Cotidianul de Hunedoara
Aleșii locali  s-au plâns că au rămas fără bani de salarii și [...] The post Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea [...] The post Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Autoironia lui Cărtărescu după ratarea Premiului Nobel Cotidianul de Hunedoara
Comitetul Nobel a atribuit distincţia scriitorului [...] The post Autoironia lui Cărtărescu după ratarea Premiului Nobel appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Campioană mondială, hoață ”fără voie„? Cotidianul de Hunedoara
Două italience, ambele sportive, au fost prinse la furat. [...] The post Campioană mondială, hoață ”fără voie„? appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni Cotidianul de Hunedoara
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, [...] The post Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Complexul Energetic Oltenia. Ministrul Energie ”clarifică„ planul de restructurare Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis după consultările [...] The post Complexul Energetic Oltenia. Ministrul Energie ”clarifică„ planul de restructurare appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Calificat în penultimul act la Shanghai. Djokovici, în cursă pentru un nou titlu Cotidianul de Hunedoara
Sârbul Novak Djokovici nu a avut o misiune uşoară la Rolex Shanghai Masters 2025, dar sârbul [...] The post Calificat în penultimul act la Shanghai. Djokovici, în cursă pentru un nou titlu appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Transformări la Poșta Română Cotidianul de Hunedoara
Poşta Română a lansat, joi, de Ziua Mondială a Poştei noua identitate [...] The post Transformări la Poșta Română appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Oferta lui Zelenski: Lobby pentru Nobelul lui Trump contra Tomahawk Cotidianul de Hunedoara
Rachetele „i-ar trezi puţin pe ruşi, aducându-i la masa negocierilor”, a spus Zelenski [...] The post Oferta lui Zelenski: Lobby pentru Nobelul lui Trump contra Tomahawk appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Condamnat pentru viol, găsit în Spania. Va fi predat autorităţilor judiciare române Cotidianul de Hunedoara
Un tănăr de 26 de ani, care era urmărit internaţional [...] The post Condamnat pentru viol, găsit în Spania. Va fi predat autorităţilor judiciare române appeared first on Cotidianul RO.
16:13
RIP Marius Keseri Cotidianul de Hunedoara
Decesul bateristului Trupei Direcția 5 a șocat lumea muzicală. Artistul a murit ieri la vârsta de (...) [...] The post RIP Marius Keseri appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Oana Ţoiu a vorbit cu Marco Rubio despre Nicușor Cotidianul de Hunedoara
Anul trecut poate a fost o perioadă de testare a parteneriatul strategic româno-american, susține ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu [...] The post Oana Ţoiu a vorbit cu Marco Rubio despre Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Falsificatori de documente, în atenția Poliției Cotidianul de Hunedoara
Cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă toate false au fost realizate de membrii unei grupări [...] The post Falsificatori de documente, în atenția Poliției appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Tele-noapte româno-americană la Antena 3 CNN (video) Cotidianul de Hunedoara
Oana Țoiu se află în interiorul Departamentului de Stat, cu mapa, cu părul despletit, cu emoție și cu elan, în timp ce la Antena3 sosesc „abonații” platoului [...] The post Tele-noapte româno-americană la Antena 3 CNN (video) appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Concediat pentru că iubește o chinezoaică Cotidianul de Hunedoara
Relația amoroasă cu o chinezoaică l-a lăsat fără serviciu pe un angajat al Departamentului de stat american, [...] The post Concediat pentru că iubește o chinezoaică appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Nicușor Dan comemorează victimelor Holocaustului Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan avertizează că ”avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”.  [...] The post Nicușor Dan comemorează victimelor Holocaustului appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Armistițiu în Gaza. Trump, așteptat în Orientul Mijlociu Cotidianul de Hunedoara
Rusia a ”binecuvântat” planul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, spunând că este acceptabil pentru țările arabe și digerabil pentru premierul Netanyahu [...] The post Armistițiu în Gaza. Trump, așteptat în Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Cinci alimente care distrug celulele canceroase Cotidianul de Hunedoara
Experții cred că există numeroase cauze ale dezvoltării cancerului, inclusiv condiții de mediu precare, obiceiuri nesănătoase, [...] The post Cinci alimente care distrug celulele canceroase appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Șeful SPP, mai bine plătit decât președintele Cotidianul de Hunedoara
Nuimit de președintele țării, șeful SPP, Lucian Pahonțu, are un salariu mai mare decât acesta. Vezi cat câștigă [...] The post Șeful SPP, mai bine plătit decât președintele appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Mesajele publice ale spionajului rus pregătesc terenul pentru război cu NATO? Cotidianul de Hunedoara
Doctrina rusă se concentrează pe semănarea confuziei, justificarea viitoarelor acţiuni militare şi consolidarea sprijinului intern [...] The post Mesajele publice ale spionajului rus pregătesc terenul pentru război cu NATO? appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Nicușor Dan și Viktor Orban, împreună la congresul UDMR Cotidianul de Hunedoara
Un mic sat din Cluj devine gazda întâlnirii dintre președintele român și premierul maghiar. Premierul român [...] The post Nicușor Dan și Viktor Orban, împreună la congresul UDMR appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Traian Băsescu, în luptă cu statul român Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns din nou în fața magistraților. Fostul președinte a avut azi un nou termen [...] The post Traian Băsescu, în luptă cu statul român appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Șeful SM al Apărării, despre situația în care Rusia ar ataca Republica Moldova Cotidianul de Hunedoara
”Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus”, a spus generalul Gheorghiță Vlad [...] The post Șeful SM al Apărării, despre situația în care Rusia ar ataca Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Leonard Doroftei și-a dat foc la valiză Cotidianul de Hunedoara
Leonard Doroftei și-a dat foc la valiză, după ce s-a lăsat fotografiat în uniforma Armatei române [...] The post Leonard Doroftei și-a dat foc la valiză appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Au furat sacii cu nisip puși contra inundațiilor Cotidianul de Hunedoara
Situație revoltătoare la Constanța. Persoane neidentificate încă au furat sacii cu nisip puși de autorități [...] The post Au furat sacii cu nisip puși contra inundațiilor appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Nu mai trec gaze din România în Ungaria Cotidianul de Hunedoara
Fluxul de gaze dinspre România spre Ungaria a încetat de tot, niciun metru cub nemaitrecând la vecini pe gazoductul [...] The post Nu mai trec gaze din România în Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Lucescu face experimente în meciul difuzat de Prima tv Cotidianul de Hunedoara
Mircea Lucescu face experimente. Astfel, in partida care va fi difuzată in această seară la Prima tv, selecționerul va folosi [...] The post Lucescu face experimente în meciul difuzat de Prima tv appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Altă veste bună pentru Sorin Oprescu Cotidianul de Hunedoara
Altă veste bună pentru Sorin Oprescu. După ce luni magistrații greci au decis că nu-l vor extrăda, așa că fostul edil poate rămâne liniștit pe meleaguri elene, azi a primit altă veste. Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o [...] The post Altă veste bună pentru Sorin Oprescu appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Nicușor Dan, luat la rost de deputatul Vexler Cotidianul de Hunedoara
Deputatul Silviu Vexler nu a avut milă de președintele Nicușor Dan pe care il face vinovat de intoarcerea unei legi in Parlament din motive [...] The post Nicușor Dan, luat la rost de deputatul Vexler appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Vestul se va ridica când va renunța la propriul maoism Cotidianul de Hunedoara
”Întrebarea nu este dacă pierderea poate fi evitată, ci dacă societățile a căror imaginație este legată de «mai bine» și «mai mult» pot învăța să îndure «mai puțin» și «mai rău»”, The New York Times [...] The post Vestul se va ridica când va renunța la propriul maoism appeared first on Cotidianul RO.
16:13
Cât ne costă lumina parlamentarilor? Suma e uriașă Cotidianul de Hunedoara
Camera Deputaților a scos la licitație în SICAP un contract pentru achiziționarea de electricitate necesară pentru alimentarea clădirii [...] The post Cât ne costă lumina parlamentarilor? Suma e uriașă appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.