Procuroarea generală a orașului New York, inculpată. Aceasta ar fi făcut declarații false
Adevarul.ro, 10 octombrie 2025 11:30
Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, care a obţinut în 2024 condamnarea președintelui american Donald Trump într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi de către un juriu federal din Virginia, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
11:30
Bucureștiul se luminează în weekend: Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii, ediția a 9-a. Care este programul # Adevarul.ro
Capitala României devine, timp de trei zile, un veritabil spectacol de lumină și artă digitală. Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, aflat la cea de-a IX-a ediție, aduce pe Calea Victoriei și în locații partenere peste 20 de instalații interactive.
11:30
Momentul dramatic în care polițiștii sparg ușa unui apartament din Constanța și salvează un bărbat dintr-un incendiu # Adevarul.ro
Polițiștii constănțeni au salvat, vineri, 10 octombrie, un bărbat de 55 de ani, după ce apartamentul acestuia a fost cuprins de un incendiu.
11:30
Procuroarea generală a orașului New York, inculpată. Aceasta ar fi făcut declarații false # Adevarul.ro
Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, care a obţinut în 2024 condamnarea președintelui american Donald Trump într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi de către un juriu federal din Virginia, relatează AFP.
Acum o oră
11:15
Meteorologii au emis vineri, 10 octombrie, un cod galben vânt puternic.
11:15
Scenariu horror pentru Samuel Asamoah, fostul fotbalist de la FCU Craiova! Riscă să rămână paralizat, după ce și-a rupt gâtul pe teren # Adevarul.ro
Fotbalistul, care a evoluat la FC U Craiova, a suferit o fractură cervicală după ce s-a izbit violent de un un panou publicitar.
11:15
„Umanitarii anului”: Harry și Meghan, premiați pentru lupta împotriva pericolelor online. Discursul ducesei, similar cu cel al Prințesei de Wales # Adevarul.ro
Prințul Harry și Meghan Markle au fost desemnați „personalitățile anului pentru activități umanitare” la o gală desfășurată joi seară, 9 octombrie, la New York.
11:00
Actorul Jonah Hill, de nerecunoscut după ani de luptă cu greutatea „Până la 35 de ani nu mi-am dat jos tricoul în piscină” # Adevarul.ro
Actorul american Jonah Hill a trecut prin ani de luptă cu greutatea și imaginea corporală, dar a găsit echilibrul prin nutriție, alergare și box. La 37 de ani, se simte împăcat cu corpul său și transmite un mesaj de acceptare pentru cei nesiguri.
11:00
În timpul unei întâlniri cu președintele finandez Alexander Stubb, la Casa Albă, liderul SUA, Donald Trump, a declarat că ar apăra „cu fermitate” Finlanda dacă ar fi atacată de Rusia.
11:00
Vitamina esențială pentru memorie și sistemul nervos: deficiența ei poate provoca amorțeala mâinilor și dureri la nivelul gurii # Adevarul.ro
Printre problemele legate de deficiența vitaminei se numără pierderi de memorie, confuzie, oboseală, amorțeală la nivelul mâinilor și picioarelor și dureri la nivelul gurii.
Acum 2 ore
10:45
Primarul Slatinei, limbaj suburban în timpul unei ședințe a Consiliului Local: „Mă, să mori tu?!”. Ce l-a înfuriat pe edil # Adevarul.ro
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a folosit un limbaj suburban în timpul unei ședințe a Consiliului Local de zilele acestea.
10:45
Zelenski anunță succese semnificative ale loviturilor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Drona Flamingo și racheta Neptun, folosite în tandem # Adevarul.ro
Ucraina ripostează atacurilor rusești cu ajutorul armelor proprii, înregistrând recent succese semnificative în această privință, a dezvăluit miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii, relatează presa ucraineană.
10:15
Mircea Lucescu, primele impresii despre amicalul cu Moldova. Cum vede duelul cu Austria și cine l-a impresionat: „Hagi căpitan, merită” # Adevarul.ro
Naționala României se va duela cu Austria, pe data de 12 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
10:00
Cine sunt cei cinci norvegieni care aleg câștigătorul Nobelului pentru Pace și când au luat decizia # Adevarul.ro
În timp ce președintele american Donald Trump își mobilizează întreaga echipă pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace, comunitatea internațională privește cu atenție cine deține de fapt puterea de decizie: un comitet norvegian format din cinci membri.
Acum 4 ore
09:30
Cum se prezintă Mazda 6e după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.497 km.
09:15
Marea dezvăluire de după amicalul cu Moldova. Partenera lui Bîrligea a recunoscut. „Îl antrenează să devină fotbalist” # Adevarul.ro
Imagini de colecție cu Daniel Bîrligea, alături de un invitat special pe Arena Națională.
09:15
O familie din Mureș a crescut un dovleac de peste 200 de kilograme: l-a udat cu 500 de litri de apă pe zi # Adevarul.ro
Un bărbat din Mureș și-a așezat mândru în fața casei dovleacul de 220 de kilograme pe care l-a crescut. Bostanul, care urmează să fie expus la un festival de profil, a devenit atracția trecătorilor.
09:00
Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI # Adevarul.ro
Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări, a povestit soțul femeii.
08:45
Tragedie în lumea boxului! Leonard Doroftei, copleșit de durere. „Un copil vesel, plin de viață, a plecat prea devreme” # Adevarul.ro
Tânărul sportiv a decedat la o vârstă extrem de fragedă.
08:45
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost surprins într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec maghiar alături de câteva persoane apropiate.
08:30
Fostul CEO Google avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale: „Un exemplu ar fi să învețe cum să ucidă pe cineva” # Adevarul.ro
Fostul director general al Google, Eric Schmidt, a lansat un avertisment dur privind pericolele inteligenței artificiale și susceptibilitatea acesteia la atacuri cibernetice.
08:30
Spotlight – International Light Art Festival #9 transformă Bucureștiul în Capitala Luminii între 10-12 octombrie # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează între 10-12 octombrie 2025 cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival.
08:30
„Ar trebui să-i dați afară din NATO”. Trump, revoltat că o țară europeană alocă prea puțin pentru apărare # Adevarul.ro
Aliații NATO au convenit, la un summit din iunie, să respecte cererea lui Trump de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare — 3,5% pentru cheltuieli militare.
08:00
Trump propune interzicerea companiilor aeriene chineze să survoleze Rusia pe rutele americane # Adevarul.ro
Administrația Trump a propus interzicerea companiilor aeriene chineze de a survola Rusia pe zborurile către și dinspre Statele Unite, susținând că această practică le oferă un avantaj transportatorilor americani.
Acum 6 ore
07:45
Cutremur devastator de 7,5 în Filipine: valuri periculoase amenință coastele. Au fost emise alerte de tsunami în mai multe țări # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit vineri dimineață zona de coastă din sudul Filipinelor fiind emise alerte de tsunami în mai multe țări. Locuitorilor din zonele de coastă apropiate li s-a cerut să se refugieze în zone mai înalte.
07:15
Vremea se încălzește ușor, dar ploile nu dispar. Temperaturile maxime ajung până la 22 de grade # Adevarul.ro
Valorile termice vor marca o creștere față de intervalul anterior, potrivit meteorologilor, iar în majoritatea regiunilor țării temperaturile se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei.
07:00
Noapte de foc la Kiev: un atac rusesc cu drone a provocat incendii și pene de curent în capitala Ucrainei. Mai multe persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Un atac major al forțelor ruse asupra centrului Kievului a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje și a vizat obiective energetice vineri dimineață, întrerupând alimentarea cu energie electrică în unele părți ale capitalei, au declarat oficialii.
06:45
Orașul cu cele mai scumpe „garsoniere” din țară. Locuințe de doar 12 metri pătrați, vândute cu 45.000 de euro # Adevarul.ro
Cluj-Napoca își consolidează reputația de cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de locuințe, potrivit unei analize realizate de platforma Imobiliare.ro.
06:30
Teroare în Belgia: premierul Bart De Wever, ținta unui atac terorist. Trei tineri plănuiau să-l ucidă cu o dronă # Adevarul.ro
Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri suspecți în legătură cu ceea ce procurorii au descris drept o tentativă de atac terorist asupra unor politicieni din țară, inclusiv asupra prim-ministrului Bart De Wever.
06:15
Hidrogenul verde nu mai este ficțiune, ci politică obligatorie la nivel european, având în vedere că, prin Directiva RED III, statele membre, inclusiv România, sunt obligate să introducă hidrogen curat în industrie și transport.
Acum 8 ore
05:45
„Pariul pe devalorizare”. Ce se ascunde în spatele recordurilor înregistrate de aur, bitcoin și acțiuni? # Adevarul.ro
Investitorii își îndreaptă atenția către active alternative, pe fondul temerilor că guvernele nu pot – sau nu vor – să limiteze împrumuturile excesive.
05:15
Eduard, băiețelul care a unit un oraș întreg. „Am stat patru ore cu sute de oameni la Centrul de Transfuzie, să donăm sânge” # Adevarul.ro
Mii de clujeni au donat sânge pe Eduard, elevul care a fost spulberat pe trotuar de un șofer neatent. În ciuda faptului că timpul de așteptare a fost și de patru ore, oamenii au așteptat cuminți să le vină rândul.
04:45
Liceele din Slatina, dotate cu defibrilatoare. „Spune ce să faci, când să faci, cum să faci. Important este să aveți curaj” # Adevarul.ro
O asociație și-a propus să doteze până la sfârșitul acestui an toate liceele din municipiul Slatina cu defibrilatoare, aparate care pot face diferența între viață și moarte în cazul unui stop cardio-respirator. Elevii au fost instruiți să le folosească.
04:15
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate # Adevarul.ro
România va avea nevoie de zeci de miliarde de euro ca să-și mai rezolve problemele ce țin de deficitul bugetar uriaș, iar în paralel să facă față unui val masiv de pensionări și să aibă și bani pentru înarmare. O misiune imposibilă, judecând după lipsa de performanță a ultimelor guverne.
04:00
China a ajutat Rusia să creeze un sistem de război electronic împotriva dronelor ucrainene și a sistemului Starlink # Adevarul.ro
Documente interne ale conglomeratului rusesc Rostec sugerează că China a colaborat cu Rusia pentru dezvoltarea și furnizarea de sisteme de război electronic (EW), menite să protejeze infrastructura strategică rusă de atacurile cu drone ucrainene, scrie, militarnyi.com.
Acum 12 ore
03:45
Ceapa, leguma vindecătoare din grădină, cultivată din vremea dacilor. Savanții i-au arătat efectele miraculoase # Adevarul.ro
Ceapa, cultivată din cele mai vechi timpuri pe teritoriul României, este apreciată ca aliment, dar și pentru proprietățile sale medicinale. Cercetări recente realizate de oameni de știință confirmă calitățile sale.
03:15
Premiul Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri, 10 octombrie, pe fondul unui climat internațional tensionat, marcat de conflicte armate, crize umanitare și instabilitate geopolitică. Printre cei care aspiră la distincție se numără și președintele american Donald Trump.
03:00
Semne de relansare. Podul-fantomă dintre China și Coreea de Nord, abandonat timp de un deceniu, ar putea fi în sfârșit deschis # Adevarul.ro
Un pod uriaș, construit peste râul Yalu pentru a lega China de Coreea de Nord, pare să fie, în sfârșit, aproape de finalizare – după mai bine de zece ani de stagnare.
02:30
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele și să le transforme în bază de acțiuni militare # Adevarul.ro
Rușii au pus ochii pe Principatele Române încă de acum aproape trei secole. De altfel, teritoriul Moldovei și al Valahiei a fost invadat în repetate rânduri de trupele rusești iar la conferințele de pace țarii au cerut insistent, alipirea defintivă a românilor la Imperiul Țarist.
02:15
Notele devin confidențiale. Profesorii nu mai pot compara elevii în fața clasei astfel că performanțele școlare devin informații personale # Adevarul.ro
România trece printr-o schimbare de paradigmă în Educație. Ministerul interzice publicarea rezultatelor elevilor și compararea acestora, dar decizia ridică o întrebare esențială: protejăm demnitatea copilului sau ascundem realitatea performanței școlare?
02:00
„Nu suntem în război, dar nici în pace nu mai trăim.” Declarația cancelarului german Friedrich Merz, făcută luna trecută, a fost scurtă, dar plină de ecouri istorice.
01:30
Banca Națională a României (BNR) a decis miercuri să mențină dobânda cheie la 6,50%, o decizie cu implicații directe atât pentru banii românilor, cât și pentru întreaga economie.
01:15
Lobby-ul în România, în așteptarea unei decizii-cheie la CCR. Politicienii ar putea fi obligați să-și dezvăluie contactele # Adevarul.ro
O inițiativă legislativă menită să îndeplinească cerințele de transparență impuse în procesul de aderare la OCDE a stârnit dezbateri aprinse în Parlament. Proiectul a fost trimis la Curtea Constituțională.
00:30
Prețurile la cazare în București au ajuns la nivelul celor din Viena, deși turismul stagnează # Adevarul.ro
Majorarea tarifelor la cazare a dus la alinierea acestora cu piețe consacrate din regiunea CEE, precum Polonia sau Republica Cehă, chiar dacă numărul de nopți petrecute în hoteluri aproape a stagnat, potrivit unui studiu care arată că prețurile din București au ajuns aproape ca-n Viena.
00:15
10 octombrie: Are loc incendiul de la Windscale, cel mai grav accident nuclear înainte de Cernobîl # Adevarul.ro
În ziua de 10 octombrie începe construcția Universității din București, iar, un secol mai târziu, are loc incendiul de la Windscale, cel mai grav accident nuclear înainte de Cernobîl.
00:15
Vaccinarea antigripală începe pe 15 octombrie. Ce trebuie să știi și unde te poți imuniza # Adevarul.ro
De pe 15 octombrie, începe campania de vaccinare antigripală. Copiii, vârstnicii, gravidele, dar și bolnavii cronici se vor putea imuniza gratuit, iar cei cu vârste între 45 și 65 de ani vor beneficia de o reducere de 50%. Vaccinul va putea fi administrat inclusiv în farmaciile acreditate.
00:00
Circa 500 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizați la Chicago în pofida opoziţiei aleşilor locali # Adevarul.ro
Aproximativ 500 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi joi în regiunea Chicago, în cadrul campaniei în forţă a preşedintelui american Donald Trump împotriva imigraţiei, spre marea nemulţumire a aleşilor locali, care cer justiţiei să împiedice această desfăşurare, relatează AFP.
9 octombrie 2025
23:45
Impredictibilitatea economică și creșterea taxelor pun presiune pe industria serviciilor pentru afaceri, arată o analiză făcută de specialiști # Adevarul.ro
Inflația în creștere, deficitul bugetar și lipsa de predictibilitate economică afectează competitivitatea industriei serviciilor pentru afaceri.
23:45
Planul lui Trump pentru Gaza îi va aduce Nobelul sau va aduce și pacea? Expertă: „Acum, pare mai degrabă un exercițiu diplomatic” # Adevarul.ro
Trump a anunțat acceptarea de către Hamas și Israel a planului american de pace la doi ani de la atacul din 2023 și cu puțin înainte de acordarea Nobelului pentru Pace. Raluca Moldovan, expertă în Orientul Mijlociu, explică de ce acum, un acord de pace pare mai degrabă un exercițiu diplomatic.
23:15
Oierii moldoveni cuceresc moda de lux: bijuterii vestimentare din pielicele unicat, favoritele lui Ceaușescu și prețurile lor impresionante # Adevarul.ro
De la tradiție la fiță nu mai este decât un pas. Oierii din Botoșani încep să dea ora exactă în materie de modă contemporană, dar și design interior, cu adevărate bijuterii vestimentare și de artizanat care aduc ținutele tradiționale în lumea contemporană, transformându-le în produse de lux.
23:15
Donald Trump anunță o vizită în Egipt pentru semnarea acordului privind Fâșia Gaza. „Vom încerca să ne ducem acolo” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat joi că va merge în Egipt curând pentru semnarea unui acord care să oprească luptele și să elibereze ostaticii din Fâșia Gaza.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.