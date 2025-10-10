Cele 4 ZODII care au noroc triplu începând cu 13 octombrie 2025. Dau lovitura la bani, în dragoste și în carieră!
Cancan.ro, 10 octombrie 2025 19:20
Se anunță o perioadă perfectă pentru unele semne zodiacale. Astrele se aliniază perfect, iar 4 zodii au toate șansele la fericire începând din 13 octombrie. Mai mult, pentru acești nativi vin vești extraordinare pe toate […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
19:40
Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Ipostaza rară în care a fost surprins # Cancan.ro
A trecut un an de la divorțul dintre Karmen Minune și Bogdan Căplescu. Cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite, concentrându-se în continuare pe creșterea fetiței lor. Bărbatul pare că și-a schimbat viața […]
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România # Cancan.ro
După ce l-a urmărit în Centrul Vechi anul trecut pe Michele Morrone, pentru a-l confrunta, Nikita încă frecventează zona! Femeia l-ar fi refuzat pe starul italian, dar nu prea i-a picat bine când a văzut […]
18:50
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!” # Cancan.ro
Soțul Mădălinei, tânăra polițistă din Giurgiu care s-a stins din viață după naștere, a făcut mărturisiri tulburătoare. Bărbatul a povestit când a început, de fapt, calvarul și cum au gestionat situația medicii de la clinica […]
Acum 2 ore
18:40
ISU Cluj este în doliu! Comunitatea pompierilor din Cluj trăiește un moment de profundă durere. Plutonierul Bogdan Corovei a murit! Vestea că Bogdan Corovei, colegul și prietenul cunoscut de toți sub numele de „Coro”, nu […]
18:00
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest sfârșit de săptămână. Este momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați de această glumă, care are ca personaj principal un tânăr medic ginecolog. […]
17:50
Test de inteligență | În maximum 7 secunde, găsește numărul 87 ascuns printre 78-urile din imagine # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
17:50
Prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă, inclusiv în ceea ce privește alimentația. Așadar, românii au început să caute variante cât mai accesibile pentru a mânca ceea ce le place. Unul dintre cele mai adorate […]
Acum 4 ore
17:30
Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic # Cancan.ro
Un aliment folosit de sute de ani în bucătărie, dar adesea uitat, este într–adevăr un adevărat ajutor pentru sănătate. Care este alimentul banal plin de beta-glucani, potrivit celebrei Mihaela Bilic! Cercetările din ultimii ani, din […]
17:20
“Gașca din Primăverii” a revenit în forță! Jean Maurer a făcut primul pas, iar Serghei Mizil l-a primit cum numai el ştie: „Ne-am luat în brațe și ne-am sărutat pe gură” # Cancan.ro
Serghei Mizil și Jean Maurer au îngropat securea războiului, după ani întregi în care nu și-au vorbit și au aruncat cuvinte grele. Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi prieteni ne-au povestit cum a decurs […]
17:00
TABEL | Câți lei plătim în fiecare lună pentru un singur televizor smart, în funcție de furnizorul de energie electrică # Cancan.ro
Televizorul este nelipsit din casele multor români, fie că este utilizat pentru informare, fie că are ca scop divertismentul. Totuși, puțini români știu cât curent consumă, de fapt, acest dispozitiv electronic. Prețul final diferă în […]
16:50
VH2 a lansat o nouă melodie! Legătura cu Gabriel Cotabiță, solistul emblematic al trupei # Cancan.ro
După succesul baladelor „Mai stai o zi” și „Iubirea nu moare”, trupa Vh2 revine în atenția publicului cu un nou single – „Visează”. Melodia aduce o energie pozitivă, păstrând același stil care a făcut cunoscută formația: […]
Acum 6 ore
15:20
Mihai Gruia Sandu, invitat la „ALTCEVA cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino” # Cancan.ro
Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 19.00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene publicul este invitat la o întâlnire specială cu actorul, regizorul, dramaturgul și profesorul universitar Mihai Gruia Sandu. Este un episod […]
15:20
Laura Cosoi a dat tot din casă! Cum gestionează relaţia cu soţul, după ce a devenit mamă a patra oară: „Nu o fac foarte des” # Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt împreună de 13 ani, dintre care 10 sunt de mariaj. Cuplul are 4 fete: Rita, Vera, Lara și Aida, iar provocările sunt la tot pasul. În interviul exclusiv acordat […]
15:20
Cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România va fi construită de Fundația Metropolis, cu ajutorul lui Ion Țiriac # Cancan.ro
Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a construcției celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România, un proiect extrem de important realizat de Fundația Metropolis, cu o valoare ce depășește 16,5 milioane de […]
15:00
Dorian Popa și-a cumpărat noii ochelari de la Meta. Cât de futurist este noul Gadget de la Meta a lui Mark Zuckerberg # Cancan.ro
Dorian Popa continuă să fie mereu la curent cu cele mai noi tehnologii. Artistul și influencerul și-a cumpărat, în timpul unei vizite la Las Vegas, noii ochelari inteligenți creați de Mark Zuckerberg, echipa Meta integrând […]
14:40
ProMotor anunță lansarea episodului #83 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Cătălin-Cedric Ghigea, cunoscut comentator de Formula 1 și pasionat colecționar și restaurator de automobile. Episodul va fi disponibil luni, […]
14:00
Lino Golden are iubită! Artistul și-a ales o copie aproape fidelă a fostei soții. Unde a dus-o în vacanță # Cancan.ro
Lino Golden iubește din nou, la șase luni de la divorț. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o blondă focoasă, care seamănă extrem de bine cu fosta…soție. Cei doi petrec momente romantice […]
13:50
Ai nevoie de o pauză și un strop de bună dispoziție? Atunci e momentul perfect să descoperi câteva dintre cele mai haioase bancuri care îți vor face ziua mai frumoasă. Ele sunt amuzante și îți […]
Acum 8 ore
13:10
TOP cele mai amuzante momente TV ale lui Serghei Mizil. Și-a arătat posteriorul, s-a dat robotizat și a făcut România să râdă cu lacrimi la Asia Express # Cancan.ro
Serghei Mizil este, fără îndoială, sarea și piperul din showbizul românesc. Cu stilul său caracteristic, concurentul Asia Express 2025 este recunoscut pentru “zero filtre, maxim efect”, transformând orice apariție TV într-un spectaculos show de comedie. […]
12:50
Marius Keseri a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. Toboşarul trupei Direcţia 5, condus pe ultimul drum de familie şi prieteni # Cancan.ro
Marius Keseri este condus astăzi, 10 octombrie, pe ultimul drum. Fostul toboșar al trupei Direcția 5 va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, iar cei care l-au iubit și l-au apreciat își vor lua […]
12:50
Cătălin Botezatu, în pas cu moda de la Hollywood! A apărut la PRO TV cu pantofi cu toc ca ai lui Sam Smith și Downey Jr. # Cancan.ro
Cătălin Botezatu a fost invitat recent la emisiunea “La bine și la roast” de la Pro TV, unde apariția sa a atras imediat atenția. Designerul a ales un costum clasic, elegant, de culoare neagră, care […]
11:50
Împăcare istorică pentru Serghei Mizil! După eliminarea de la Asia Express, „și-a cerut iertare și am fost de acord” # Cancan.ro
Fostul concurent de la Asia Express, Serghei Mizil, a încheiat o împăcare emoționantă cu prietenul său din copilărie, Jean Maurer, după ce cei doi se certaseră acum zeci de ani. Se pare că între ei […]
Acum 12 ore
11:30
Cele 7 tipuri de alimente care te balonează dacă le consumi la cină. Ce trebuie să eviți # Cancan.ro
Balonarea noctură reprezintă un disconfort și poate influența negativ calitatea somnului și starea generală de bine. Foarte multe persoane se confruntă cu balonarea nocturnă, însă ceea ce mâncăm la cină, influențează modul în care corpul […]
11:10
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri” # Cancan.ro
Ilie Bolojan, anunț important pentru români. Acesta a mărturisit că reforma administrativă reprezintă o necesitate urgentă și nu este doar o opțiune politică. Acesta a mai spus că reducerile de personal trebuie să fie efective, […]
11:00
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită # Cancan.ro
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. Ce declarații a făcut tânărul astăzi! Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. În fața instanței, […]
10:30
S-au despărțit după o lună de relație! Concurenții de la Mireasa au fost dați de gol de un detaliu # Cancan.ro
Dian și Costina de la Mireasa s-au despărțit după o lună de relație. Primele speculații despre separarea celor doi au apărut recent, după ce fanii cuplului au observat un detaliu pe rețelele sociale. Aceștia au […]
10:00
Cutremur cu magnitudinea de 7,4, vineri dimineața! Autoritățile filipineze sunt în alertă maximă # Cancan.ro
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter, a zguduit zona de sud-est a Filipinelor, determinând autoritățile să emită avertismente de evacuare pentru comunitățile de coastă, din cauza riscului ridicat de tsunami. Institutul […]
09:50
CANCAN.RO vă aduce astăzi o nouă provocare vizuală menită să vă pună la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică spectaculoasă, un model spirală alb-negru care pare să se miște […]
09:40
Ministra de Externe, Oana Țoiu a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu șeful diplomației americane. Aceasta a mărturisit că a discutat cu Marco Rubio despre prezența trupelor americane în țara noastră, care reprezintă […]
09:20
Bianca Drăgușanu le răspunde haterilor, după ce i-au criticat apariția la PRO TV. De ce are barba ascuțită și ce intervenție estetică majoră își face # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu a lansat un mesaj dur în mediul online. Aceasta a dat de pământ cu toți cei care au criticat-o pentru felul în care arată și pentru operațiile estetice la care a apelat de-a […]
09:00
În luna octombrie, pensionarii care își primesc banii pe card vor avea parte de o surpriză plăcută. Pensiile vor intra mai devreme decât de obicei, după ce Casa Națională de Pensii a făcut deja transferurile […]
08:40
Mercur în Scorpion influențează radical zodiile. Prin ce trecem până pe 29 octombrie 2025 # Cancan.ro
În această perioadă de tranziție, influența lui Mercur în Scorpion ne determină să ne retragem din discuțiile superficiale și să ne uităm mai atent în interiorul nostru. Gândirea devine mai profundă în următoarele zile și […]
08:20
La ce vârstă fragedă s-a măritat Karmen Simionescu de la Asia Express. Fiica lui Adi Minune regretă și acum căsătoria # Cancan.ro
Povestea de dragoste dintre Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, și Bogdan Căplescu a început în urmă cu mai mulți ani și părea una solidă. Cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului de stare […]
08:00
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008 # Cancan.ro
Serghei Mizil este cunoscut în întreaga țară datorită aparițiilor sale controversate, însă puțini știu că celebrul afacerist provine dintre-o familie cu un nume puternic în istoria României. Tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, a fost un demnitar […]
07:30
CANCAN.RO vă oferă astăzi porția garantată de râs! Personajul nostru preferat, inconfundabilul Bulă, revine în prim-plan cu glume care nu dau greș niciodată. Bancurile cu Bulă de mai jos sunt exact ce ai nevoie pentru […]
Acum 24 ore
05:10
Horoscop 10 octombrie 2025. Planetele sunt într-o continuă mișcare și asta ne impactează viața de zi cu zi! Află ce zodie rezolvă rapid niște dispute mai vechi și cine vine cu idei uluitoare astăzi. Berbec […]
9 octombrie 2025
23:50
Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au marcat sfârşitul furtunii cu o prăjitură în mall! Codul roșu a trecut, dar de tentații n-au scăpat! # Cancan.ro
Codul roșu a trecut și prin București încep să răsară iar vedetele în public. E și cazul cuplului Tavi Clonda-Gabriela Cristea, care au ieșit să serbeze că au supraviețuit „naturii dezlănțuite” cu o prăjitură, în […]
23:50
Fulgy de la Clejani s-a reabilitat complet! A renunțat la “fumuri”, a terminat cu Bia Khalifa și s-a dus la Burj Khalifa! # Cancan.ro
Detox dar cu sechele! Fulgy al Clejanilor s-a făcut băiat cuminte, e în Dubai la facultate. Nu facultate din aia, unde te bagă pentru că ai consumat ce consuma el mai demult, ci facultate la […]
23:50
“Regele nightlife-ului din România” a scăpat din ghearele morții… Primele imagini cu Joshua Castellano după ce ajunsese piele şi os! # Cancan.ro
După ce a trecut printr-un coșmar medical care i-a pus viața în pericol, Joshua Castellano și-a revenit spectaculos. CANCAN.RO are imagini de senzație cu “regele vieții de noapte”, care pare că a și uitat de […]
23:50
Doina Teodoru și-a găsit un nou “chef” care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac # Cancan.ro
Iubirea trece prin stomac! Doina Teodoru pare să fie dovada vie a acestui proverb, din moment ce l-a lăsat pe chef Cătălin Scărlătescu dar are poftă tot de bucătari. CANCAN.RO are imagini de senzație cu […]
23:40
Alertă în România! Andrei a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112 # Cancan.ro
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. […]
23:40
Care este cel mai bun medicament pentru prevenirea virozelor, potrivit medicului Monica Pop: ”E vitamina imunității!” # Cancan.ro
Monica Pop a oferit sfaturi importante despre prevenirea virozelor. Pe lângă vastele cunoștințe în medicină, aceasta s-a luptat și cu o boală nemiloasă, învățând elemente importante despre sănătate. Află, în articol, care este cel mai […]
23:00
Decizia RADICALĂ luată de Alex Bodi, după ce Iulia Sălăgean a încercat să-l țină departe de fetița lor. Ce le-a cerut magistraților # Cancan.ro
Se întoarce roata în scandalul dintre Iulia Sălăgean și Alex Bodi. Dacă în urmă cu doar câteva luni fosta soție puse piciorul în prag și a cerut ordin de protecție, acum a venit rândul afaceristului […]
23:00
Cât costă ținuta pe care Andreea a purtat-o în ziua în care s-a căsătorit cu Dorian Popa. Fanii au crezut că nu văd bine! # Cancan.ro
Andreea, soția lui Dorian Popa, a strălucit la nunta organizată în mare secret! Aceasta a purtat o ținută superbă, însă prețul nu este deloc unul piperat. Partenera de viață a celebrului vlogger nu a pus […]
22:40
Jador și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe! Ce bijuterie pe 4 roți și-a cumpărat: ”Sunt cel mai tânăr proprietar” # Cancan.ro
Jador este în culmea fericirii, după ani de muncă, a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. Artistul și-a cumpărat mașina pe care de multă vreme și-o dorea. Este vorba despre un […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Liviu Dragnea , Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de […]
22:10
Cum arată acum ”cea mai frumoasă fetiță din lume”, la 24 de ani. A făcut furori la un eveniment! # Cancan.ro
Thylane Blondeau a fost numită „cea mai frumoasă fată din lume” pe când avea doar 6 ani. Tânăra a demonstrat că a meritat acest titlu, construindu-și o carieră de succes în modelling. Acum, la 24 […]
21:50
Au fost făcute publice rezultatele autopsiei în cazul Veronicăi, românca ucisă de concubin. Ce au descoperit anchetatorii # Cancan.ro
Anchetatorii italieni au ajuns la o concluzie în ceea ce privește moartea Veronicăi, o româncă stabilită de ani buni în Italia. Principalul suspect în acest caz este Lucian, iubitul femeii, care era cu 24 de […]
21:20
Noaptea aduce multe surprize pentru zodiile din horoscop! În timp ce unii nativi se vor bucura de succes la agățat, în club, alții o vor da în bară grav. Vezi, în articol, previziunile complete pentru […]
