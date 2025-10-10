Românii și ungurii și-au mulțumit unii altora la congresul UDMR. Ce a cântat Viktor Orban la un pahar de vin
StirileProtv.ro, 10 octombrie 2025 19:20
Viktor Orbán, premierul Ungariei, a venit în România pentru congresul UDMR. La evenimentul organizat la Cluj au fost invitați și au și ajuns liderii coaliției de guvernare. Nu și șeful statului, care a anunțat în ultima clipă că are o agendă încărcată.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
19:40
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război # StirileProtv.ro
Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este o 'crimă de război', a afirmat vineri un raportor al ONU, transmite AFP.
19:40
Locul de muncă, una dintre cele mai mari surse de stres. 65% dintre români nu se simt împliniți profesional # StirileProtv.ro
Reacție naturală a organismului în situații dificile sau solicitante, stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. În doze mici, poate fi util, însă de multe ori ajunge să ne copleșească și să ne afecteze sănătatea.
Acum 15 minute
19:30
Donald Trump ameninţă China cu represalii "masive" după restricţiile impuse de Beijing la pământurile rare # StirileProtv.ro
China "devine foarte ostilă", a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere "masivă" a taxelor vamale.
19:30
Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida # StirileProtv.ro
Promisiunile nerealiste sau chiar minciunile din campaniile electorale ar putea fi taxate. Cu alte cuvinte, cei care promit și nu fac locuințe la prețuri modice, autostrăzi suspendate ori parcări fără număr ar putea rămâne fără dreptul de a mai candida.
Acum 30 minute
19:20
Meciul România – Austria, din preliminariile CM. Măsurile anunţate de Jandarmerie. Program STB prelungit # StirileProtv.ro
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
19:20
Bărbatul care voia să-și dea foc cu tot cu mașină în Timișoara: „Ați avut noroc că n-am avut mitraliera să vă împușc pe toți” # StirileProtv.ro
S-au derulat scene șocante în Timișoara. Un bărbat a intrat într-o benzinărie, a turnat carburant pe el şi pe maşina sa şi a ameninţat că va da foc. L-au oprit agenții de securitate înainte să provoace un incendiu de proporții.
19:20
19:20
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune” # StirileProtv.ro
Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.
Acum o oră
19:10
Medicii români atrag atenția asupra sinuciderilor între copii: ”Ceva nu este în regulă”. Rețelele sociale, marele pericol # StirileProtv.ro
Sinuciderile în rândul copiilor au ajuns să reprezinte o mare problemă pentru România, medicii sibieni de la Urgență remarcând că în mod clar ”ceva nu este în regulă”. Iar pentru tinerii cu probleme, rețelele sociale reprezintă un pericol.
19:10
Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi atribuie Rusiei responsabilitatea # StirileProtv.ro
Polonia se confruntă cu tot mai multe atacuri cibernetice din partea Rusiei, care și-a triplat resursele GRU împotriva Varșoviei, potrivit autorităților.
19:00
Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate a 37 de molecule.
Acum 2 ore
18:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace: Dedic premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijin # StirileProtv.ro
Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, a anunţat că dedică distincţia poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei democratice.
18:20
MApN organizează un nou exercițiu de mobilizare în București-Ilfov: rezerviștii, chemați la instruire pe 12 și 20 octombrie # StirileProtv.ro
Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se va derula în perioada 12 - 20 octombrie.
18:20
Vladimir Putin: Rusia dezvoltă arme strategice noi. Tratatul nuclear cu SUA poate expira fără probleme pentru Moscova # StirileProtv.ro
Rusia dezvoltă arme strategice noi şi nu ar fi afectată major dacă SUA nu prelungeşte tratatul nuclear care expiră anul viitor, a declarat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters.
Acum 4 ore
17:40
Pilotul bărcii răsturnate în Golful Musura, trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Patru oameni au murit # StirileProtv.ro
Militarul care ar fi provocat în vară tragedia din Golful Musura, când barca de agrement pe care o pilota s-a rasturnat și a provocat moartea a patru pasageri, a fost trimis în judecată.
17:40
Un oraș din Japonia vrea ca locuitorii să petreacă mai puțin de 2 ore pe zi pe telefon. „Nimeni nu mai vorbește cu ceilalți” # StirileProtv.ro
O directivă locală din Toyoake îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi.
17:40
Soțul femeii decedate după naștere la o clinică privată din Constanța acuză întârzierea transferului la spitalul de stat # StirileProtv.ro
Apar detalii noi în cazul femeii care a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel la o maternitate privată din Constanța. Soțul victimei susține că transferul către spitalul de stat ar fi fost întârziat de medici.
17:40
Polonia refuză pactul european privind migrația și se alătură Ungariei în confruntarea cu Bruxelles-ul # StirileProtv.ro
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor, relatează Le Figaro.
17:30
Interimat de 1.900 de zile. Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Generale acuză numirile politice ale managerilor # StirileProtv.ro
Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Capitalei îi atrag atenția primarului general că interimatele din conducerea lor au depășit și 1.900 de zile, iar prelungirea la nesfârșit a mandatelor interimare afectează actul de cultură.
17:30
Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă” # StirileProtv.ro
Război în instanță între mai mulți locatari ai unui bloc din Brașov și dezvoltatorul imobiliar care a ridicat clădirea.
17:20
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană # StirileProtv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl contrazice, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024.
17:20
Mai multe linii de transport public vor avea program prelungit pentru meciul România–Austria de pe Arena Națională # StirileProtv.ro
Mai multe linii de tramvai și autobuz vor avea un program de circulație prelungit, duminică, 12 octombrie, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România - Austria.
17:10
Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone pe fondul încălcărilor ale spațiului aerian # StirileProtv.ro
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (circa 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunţat vineri ministrul apărării suedez, invocând o ameninţare crescândă sub forma încălcării spaţiului aerian.
16:50
Peștera Ialomiței. Misterele din inima Bucegilor și legendele care fascinează turiștii # StirileProtv.ro
Peștera Ialomiței, situată în Masivul Bucegi, impresionează prin formațiunile sale spectaculoase și încărcătura spirituală a locului. Învăluită în legende și povești vechi, această destinație atrage turiști din toată țara.
16:40
Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei # StirileProtv.ro
Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei Adam Mosseri.
16:40
Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii # StirileProtv.ro
Se spune că Mark Zuckerberg a început lucrările la Koolau Ranch — vastul său complex de 1.000 de hectare de pe insula hawaiană Kauai — încă din 2014, scrie BBC.
16:40
Meghan Markle şi Prinţul Harry, apariţie elegantă pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Meghan Markle şi Prinţul Harry au strălucit pe covorul roşu la Gala Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale 2025 din New York, unde au fost distinşi cu un premiu pentru activitatea lor prin Fundaţia Archewell.
16:30
SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza # StirileProtv.ro
SUA vor trimite circa 200 de soldaţi în Israel pentru a înfiinţa un centru de coordonare al eforturilor internaţionale în Gaza, înaintea formării unui guvern permanent în teritoriu.
16:30
Câte familii beneficiază de ajutorul de la stat pentru factura la energie. Cererile pot fi depuse online sau la primărie # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice.
16:30
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Personalul aeroporturilor internaţionale din Roma va fi luni în grevă # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă.
16:30
Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami # StirileProtv.ro
Un nou cutremur de pământ, cu magnitudinea 6,9, a zguduit vineri sudul statului Filipine şi a declanşat o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după ce un puternic seism cu magnitudinea 7,4 a ucis cel puţin şase persoane, informează AFP şi Reuters.
16:20
Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO # StirileProtv.ro
Spania a reafirmat că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO, după ce Donald Trump a sugerat că ţara ar trebui „dată afară” din Alianţă din cauza cheltuielilor militare reduse.
16:20
Politico: Criza politică din Franța intensifică temerile UE privind o virare spre extrema dreaptă a statului fondator # StirileProtv.ro
Temerile vechi ale Uniunii Europene privind o posibilă virare spre extrema dreaptă a Franței, un stat fondator, au revenit în prim-plan săptămâna aceasta, pe fondul agravării crizei politice din țară, scrie Politico într-o analiză.
16:10
Reacţia lui Viktor Orban, după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a reacționat după ce opozantul său László Krasznahorkai a câștigat Nobelul pentru Literatură 2025, spunând că, deși îi despart multe convingeri, împărtășesc același scop: aducerea gloriei Ungariei.
16:10
Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii energetice # StirileProtv.ro
Polonia pune la dispoziţia Ucrainei generatoare, surse suplimentare de energie şi un terminal de GNL, a anunţat ministrul de externe Radoslaw Sikorski, pe fondul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice.
16:00
Râșcov - ce este, cum arată și cum recunoști această ciupercă. Moduri de consum și beneficii pentru sănătate # StirileProtv.ro
Râșcovul este o ciupercă comestibilă apreciată pentru textura sa cărnoasă și gustul delicat, ușor dulceag. Poate fi recunoscută după culoarea specifică și sucul lăptos pe care îl eliberează la tăiere.
16:00
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii # StirileProtv.ro
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute care depășeau 960 de milioane de euro.
16:00
„Ni se scurge timpul.” Pavel Durov, fondatorul Telegram, a cerut „salvarea internetului liber” # StirileProtv.ro
La împlinirea a 41 de ani, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat o postare dedicată libertății internetului.
Acum 6 ore
15:20
Laszlo Krasznahorkai, prima declarație după ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură: „Pare că nu există niciun motiv” # StirileProtv.ro
Laszlo Krasznahorkai a declarat că este fericit că a primit Nobelul literar. „Acest premiu dovedeşte că literatura există în sine, dincolo de diverse aşteptări extraliterare, şi că încă mai este citită”, a declarat el.
15:20
Un elev a intrat într-o clasă și a agresat profesorul de 72 de ani care ținea lecția. Dascălul a ajuns la spital # StirileProtv.ro
Un băiat de 15 ani este cercetat de poliţiştii din Dâmboviţa, după ce a intrat într-o clasă a unei şcoli din Târgovişte în timpul unei ore şi l-a agresat pe profesorul care ţinea lecţia, în vârstă de 72 de ani.
15:20
Fenomenul La Nina se întoarce și răcește planeta. Ar putea contribui la agravarea sezonului uraganelor # StirileProtv.ro
Fenomenul climatic La Nina, care tinde să răcească temperaturile globale, a revenit, dar impactul său ar trebui să fie totuşi limitat, au anunţat joi autorităţile meteorologice americane, relatează AFP, preluat de Agerpres.
15:10
România nu mai importă petrol din Rusia, susține Bogdan Ivan. Ministrul Energiei contrazice raportul Reuters # StirileProtv.ro
România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.
15:00
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Persoanele de peste 60 de ani, dornice să se angajeze # StirileProtv.ro
Nu tinerii se înghesuie să-și caute de lucru, ci oamenii ajunși la vârsta pensionării. La Bursa Națională a locurilor de muncă pentru absolvenți, cei mai mulți vizitatori au fost persoane de peste 50 sau 60 de ani, dornice să-și completeze veniturile.
15:00
Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru pace, pe care îl urmărea de când a redevenit președinte # StirileProtv.ro
Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump.
15:00
Biserica fortificată din Viscri - patrimoniu UNESCO și o bijuterie a satului săsesc. De ce este atât de vizitată # StirileProtv.ro
Biserica fortificată din Viscri este unul dintre cele mai bine conservate monumente ale arhitecturii săsești din Transilvania, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.
15:00
România renegociază PNRR-ul cu UE. Ministrul Finanțelor: „Vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care participă la reuniunea ECOFIN, a discutat cu comisarul european Valdis Dombrovskis, despre situaţia fiscal-bugetară a României şi renegocierea PNRR.
14:50
O bandă de români a dat spargeri de 2 milioane de euro în Germania. Apoi a pierdut toți banii la păcănele # StirileProtv.ro
Mai mulți români au furat bunuri de aproape două milioane de euro în cadrul a 19 spargeri în depozite din toată Germania. Ulterior, aceștia le-ar fi spus procurorilor că au pierdut toată suma la păcănele și că ar fi cumpărat cocaină de restul banilor.
14:40
Bolidul de lux al unui sportiv din Craiova a fost incendiată intenționat. Proprietarul crede că a fost o confuzie # StirileProtv.ro
Este anchetă la Craiova, unde mașina unui sportiv a fost incendiată intenționat de o persoană necunoscută. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care autoturismul de lux este cuprins de flăcări.
14:10
Cum poate fi prevenit consumul de droguri în rândul elevilor. Ghiduri oficiale pentru părinți și profesorii. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Două ghiduri metodologice de prevenire a adicțiilor în rândul elevilor și părinților au fost lansate de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
14:10
Comandantul aeronavei care a aterizat de urgență pe Otopeni a refuzat intervenția medicilor. Patru persoane s-au simțit rău # StirileProtv.ro
Incident la bordul unui avion care decolase din Turcia. Pilotul a cerut, joi seară, să aterizeze de urgență pe Aeroportul Henri Coandă de la Otopeni, după ce un senzor ar fi detectat fum în interiorul aeronavei.
