România vânează aurul european! În Croația, Samara și colegele dau lupte aprige: "Toate vor să ne bată"
Sport.ro, 10 octombrie 2025 19:20
Eliza Samara și colegele ei din lotul național de senioare se pregătesc pentru cea mai tare competiție continentală, Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie, în orașul croat, Zadar.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
19:40
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat # Sport.ro
Lisav Naif Eissat, fotbalistul israelian cu origini românești, a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională.
19:40
Prins în fapt! Ulises Davila, fost fotbalist la Chelsea, protagonistul unui scandal care a scos la iveală informații neașteptate # Sport.ro
Ulises Davila a trecut printr-o perioadă groaznică după ce i-a murit soția.
Acum 30 minute
19:20
România vânează aurul european! În Croația, Samara și colegele dau lupte aprige: "Toate vor să ne bată" # Sport.ro
Eliza Samara și colegele ei din lotul național de senioare se pregătesc pentru cea mai tare competiție continentală, Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie, în orașul croat, Zadar.
Acum o oră
19:10
Duel „Reghe” - CFR Cluj în preliminariile CM 2026! Selecționata eliminată din cursa pentru America # Sport.ro
Duel cu miză în preliminariile CM 2026 din Africa.
19:00
The Guardian l-a inclus pe Andrei Borza în lista celor mai talentați fundași născuți în 2005. Rapidistul, într-un grup select # Sport.ro
Andrei Borza i-a impresionat pe britanici.
18:50
Inter Milano domină topul salariilor din Serie A pentru sezonul 2025/2026.
Acum 2 ore
18:30
Retrogradare horror pentru fosta echipă din Ligue 1! A fost trimisă direct în liga a 11-a: „Umilință totală!” # Sport.ro
Caz șocant în fotbalul francez!
18:00
România a învins Republica Moldova cu 2-1 într-un amical disputat pe Arena Națională.
18:00
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de la finele lui 2025.
Acum 4 ore
17:40
România a învins Republica Moldova cu 2-1 într-un amical disputat pe Arena Națională.
17:10
Fostul mare fotbalist Hristo Stoichkov a anunțat un proiect ambițios pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din Bulgaria.
17:10
Alina Dumitru sare în apărarea unui fotbalist român de legendă: "Când aud că e jignit, mă deranjează! Nu trebuie să i se întâmple asta!" # Sport.ro
Alina Dumitru a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
16:50
Italienii au aflat ce salarii dă Dan Șucu la Genoa! Cel mai bine plătit fotbalist + leafa lui Nicolae Stanciu # Sport.ro
Presa italiană a publicat lista salariilor de la Genoa, clubul la care omul de afaceri român Dan Șucu este acționar majoritar.
16:50
Denis Haruț nu a mai jucat un meci din mai 2025.
16:50
Formația spaniolă și-a prezentat noul tehnician.
16:30
Meciurile din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO.
16:30
Gigi Becali a reaprins disputa cu CSA Steaua.
16:10
Un fost „gladiator” din Serie A îi face portretul lui Cristi Chivu: „Fantastic! Răbdare și dedicare” # Sport.ro
Cristi Chivu scrie o nouă poveste la Inter Milano.
15:50
Convocare de urgență la națională! Un titular s-a accidentat și un jucător de la FCSB îi ia locul # Sport.ro
Mircea Lucescu a fost nevoit să convoace de urgență un jucător de la FCSB după ce un titular al echipei naționale s-a accidentat.
Acum 6 ore
15:30
Italianul din Serie A care a eliminat Italia de la Mondialul U20! Dublă pentru o altă națională în meciul cu ”Squadra Azzurra” # Sport.ro
Benjamin Cremaschi, MVP în SUA - Italia 3-0 din optimile Campionatului Mondial de tineret din Chile.
15:00
Zilelele trecute, s-a vehiculat că Sabău ar fi avut un conflict cu italianul Alessandro Murgia, lucru negat, însă, de antrenor.
14:50
Steaua bate Concordia în Ghencea! Dublă din două execuții superbe pentru spaniolul trecut pe la Alaves # Sport.ro
”Militarii” au disputat un amical cu colega de divizie Concordia Chiajna.
14:50
Cele mai mari salarii din Serie A sunt la Interul lui Chivu! Cum arată topul celor mai bine plătiți jucători # Sport.ro
Inter Milano este clubul din Serie A cu cel mai mare fond salarial, iar argentinianul Lautaro Martinez este cel mai bine plătit fotbalist din lotul echipei pregătite de Cristi Chivu.
14:20
Reacția lui Dinamo, după declarația măgulitoare a lui Valeriu Iftime: "Vrem să fim cel mai respectat club românesc în Liga 1 și în Europa" # Sport.ro
După un sezon în Liga 2 și alte două campionate de rodaj în Liga 1, Dinamo pare să-și fi recăpătat anvergura de altădată.
14:20
Numai egaluri în preliminarii pentru Costa Rica lui Carlos Mora.
14:10
Jucătorul de la FCSB nu a fost iertat după România – Moldova: ”Nu mi se pare că e titular de națională!” # Sport.ro
România merge cu un moral bun la meciul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, după ce s-a impus cu 2-1 în amicalul cu Moldova.
13:50
Zlatan Ibrahimovic îi face portretul lui Cristi Chivu: "Un campion! La Ajax era cel mai matur" # Sport.ro
Fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) ocupă acum un rol de consilier la AC Milan.
Acum 8 ore
13:40
Trei echipe din Liga Florilor au punctaj maxim, Rapid e la retrogradare! Revelația care depășește echipele de Champions League # Sport.ro
Liga Florilor este transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
13:10
Francesco Totti: "Un singur fotbalist care îmi place cu adevărat, doar pe el îl urmăresc" # Sport.ro
Francesco Totti (49 de ani), legenda lui AS Roma și campion mondial cu Italia în 2006, a vorbit despre actuala generație a Squadrei Azzurra și posibilitatea ca Gennaro Gattuso să ducă naționala la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani.
12:50
Novak „Robotovic”, cel mai vârstnic semifinalist de turneu ATP Masters 1000 din istoria tenisului. Punctul ireal pe care l-a câștigat # Sport.ro
Novak Djokovic, performanță istorică în China.
12:40
Franța și Germania joacă azi în preliminarii, se anunță festival de goluri! Meciurile, pe Sport.ro de la 17:00 și 21:45 # Sport.ro
Partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă vineri seara.
12:30
Gică Hagi ar negocia cu un club din Turcia.
12:20
Mircea Lucescu a anunțat la finalul amicalului cu Moldova (2-1) că ar putea demisiona de la naționala României după meciul cu Austria, de duminică.
12:00
România U20 - Cehia U20 în Elite League de la 17:00! Cine este fotbalistul român care acum joacă pentru Cehia # Sport.ro
Tricolorii lui Adrian Iencsi debutează în noul sezon din Elite League U20
11:50
Alexander Zverev, nici măcar „cel mai bun pierzător” din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam # Sport.ro
Alexander Zverev, subiectul unei declarații care nu îi face onoare.
Acum 12 ore
11:40
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de România la conferință: ”Cine spune asta?” # Sport.ro
Meciul Cipru - Bosnia din grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după un penalty acordat pentru ciprioți în prelungiri.
11:30
Sabrina Voinea, la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Jakarta, alături de Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu # Sport.ro
România se prezintă la competiția din Indonezia cu patru gimnaste.
11:20
Bosnia și Herțegovina și-a complicat situația în grupa H din preliminariile CM 2026, după ce a remizat cu Cipru, scor 2-2.
11:10
CSM București, ce revenire! Condusă și cu 5 goluri, campioana a câștigat la limită derby-ul din Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena # Sport.ro
Victorie importantă pentru ”tigroaice”, într-un derby transmis în direct de Pro Arena și VOYO.
11:00
Austria s-a impus cu scorul de 10-0 în fața reprezentativei din San Marino în preliminariile pentru Cupa Mondială.
11:00
Austria, fotbal total înaintea meciului cu România! Toți titularii au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino # Sport.ro
Meciul tricolorilor cu Austria se joacă duminică seara, pe Arena Națională.
10:50
Medvedev i-a umilit regulamentar pe oficialii ATP, la Shanghai. Pretenția rusului, onorată # Sport.ro
Daniil Medvedev, din nou ingenios, pe terenul de tenis.
10:40
Lisav Eissat (20 de ani) a debutat la naționala României în meciul amical cu Moldova, disputat pe Arena Națională, scor 2-1.
10:30
România a câștigat amicalul cu Moldova cu 2-1, înaintea duelului cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.
10:20
Lotul lui Dinamo pentru amicalul aniversar din străinătate! N'Giuwu și Udosen, printre surprizele lui Kopic # Sport.ro
”Câinii” neconvocați la echipele naționale nu au pauză în această perioadă.
10:20
Reacție complet deplasată a lui Rune, fostul elev al lui Mouratoglou: și-a înjurat mama în timpul unui meci # Sport.ro
Comportament nedemn din partea danezului Holger Rune, în turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.
10:00
Belodedici, confuz după amicalul România - Moldova: "E important că am luat 3 puncte" + ce zice de Eissat # Sport.ro
Fostul mare internațional Miodrag Belodedici (61 de ani) a fost prezent pe Arena Națională, la amicalul România - Moldova 2-1.
09:50
România s-a impus în fața Moldovei cu scorul de 2-1 într-un meci amical disputat înainte jocului cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.
09:50
Insulele Feroe - Muntenegru 4-0! Risto Radunovic de la FCSB a scăpat de rușinea istorică din preliminarii # Sport.ro
Naționala feroeză a obținut o victorie uluitoare prin proporțiile scorului în preliminariile CM 2026.
09:30
România a învins Moldova, scor 2-1, într-un meci amical disputat la București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.