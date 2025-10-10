Căldură sufocantă în saloanele Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. „Caloriferele ard și pacienții stau cu geamurile deschise”
Ziarul de Iasi, 10 octombrie 2025 19:20
Pacienții internați la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iași se plâng că în saloane este mult prea cald. Oamenii spun că au ajuns să stea cu geamurile deschise și îmbrăcați sumar, după ce căldura a fost dată prea tare, deși afară temperaturile au urcat până la 17 grade.
• • •
Acum 30 minute
19:20
Căldură sufocantă în saloanele Spitalului „Sf. Spiridon" din Iași. „Caloriferele ard și pacienții stau cu geamurile deschise"
Pacienții internați la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iași se plâng că în saloane este mult prea cald. Oamenii spun că au ajuns să stea cu geamurile deschise și îmbrăcați sumar, după ce căldura a fost dată prea tare, deși afară temperaturile au urcat până la 17 grade.
Acum 4 ore
16:20
Un miliard de euro în bancnote false, cât pe ce să invadeze România. Banii au fost descoperiți în cutii, la vamă # Ziarul de Iasi
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.
Acum 6 ore
15:20
Un cunoscut microbiolog ieșean, ce lucrează în SUA, tranșează situația amplasării chiuvetelor în secțiile ATI: „Nu trebuie să existe” # Ziarul de Iasi
Profesorul ieșean Cristian Apetrei, specialist în boli infecțioase la Universitatea din Pittsburgh, a explicat pentru „Ziarul de Iași" că, potrivit standardelor internaționale, chiuvetele nu ar trebui să fie prezente în saloanele de Terapie Intensivă, ci în afara lor, pentru a preveni răspândirea bacteriilor.
14:20
„Ce țară veselă", ar putea exclama cineva, neștiind câtă tristețe ascunde de fapt această veselie de fațadă și de prost gust.
Acum 8 ore
13:20
Atlasul lui Asachi n-a existat! Au existat doar mai multe hărți care au apărut la Institutul Albinei între 1838 și 1853, care ar fi putut sta la baza unei astfel de lucrări, în forma pe care o știm, adică o carte de mari dimensiuni, cu planșe frumos colorate, reprezentând planiglobul, continentele, țări etc.
13:20
El a anunțat că și-a încheiat mandatul de coordonator județean. Bucureștiul urmează să facă cunoscut numele persoanei care va prelua șefia filialei ieșene a partidului.
12:20
Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia), scrie News.ro.
12:20
În interiorul creştinismului se constată o ruinătoare accentuare a unui moralism promovat în detrimentul conştientizării credinciosului asupra lucrării de vindecare a fiinţei sale, la care este chemat de Dumnezeu. Mitropolitul Hierotheos Vlachos este unul dintre ierarhii ortodocşi ce insistă foarte mult asupra faptului că autenticul creştinism (cel care este reflectat şi în cele mai valoroase scrieri creştine, ale celor pe care-i includem, generic, în categoria Sfinţilor Părinţi) nu este altceva decât o terapie duhovnicească menită a vindeca sufletul omului rănit de păcat şi îmbolnăvit prin ruperea de Dumnezeu (a se vedea, în special, volumul său „Psihoterapia ortodoxă").
12:20
Shopping modern în mediul rural: Kaufland deschide primul hipermarket dintr-o comună ieșeană. „Se vor crea locuri de muncă, dar și noi obligații pentru administrație” # Ziarul de Iasi
Kaufland face un pas nou în strategia sa de dezvoltare și intră pe segmentul comunelor ieșene cu potențial ridicat.
Acum 12 ore
09:20
Calificări Cupa Mondială: Austria s-a distrat cu San Marino, în timp ce Cipru a făcut „remontada” și cu Bosnia # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naţionala din Cipru, scor 2-2, potrivit News.ro.
08:20
Echipa naţională a Finlandei a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Lituaniei, în grupa G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
08:20
Un accident grav de circulație a avut loc în această dimineață, în apropiere de Lidl Miroslava. O femeie care traversa neregulamentar strada, a fost lovită mortal de un autocar.
Acum 24 ore
04:20
A treia zi de hram astăzi la Iași: Zeci de mii de pelerini au trecut deja pe la raclă/FOTO # Ziarul de Iasi
Tot mai mulți pelerini se alătură în aceste zile hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Este a treia zi a pelerinajului, iar de la debutul evenimentului zeci de mii de credincioși s-au închinat la raclă, în timp ce alte câteva mii se află încă la rând.
03:30
Patinatoarea Julia Sauter, care reprezintă România în concursurile internaţionale, este, începând de joi, cetăţean român, a anunţat Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pe pagina oficială de FB.
03:30
Șoferița care a lovit mortal motociclistul în dreptul Arabesque a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Procesul nu a ajuns însă la final # Ziarul de Iasi
Un motociclist a murit pe „șoseaua morții" pentru că a încercat să depășească coloana, pe acostament. Aceeași idee a avut-o și o șoferiță, iar impactul a fost inevitabil. Motociclistul nu a avut nicio șansă, fiind proiectat într-un cap de pod.
03:30
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
E final de săptămână și nu știi ce să faci? „Ziarul de Iași" vine în ajutorul tău cu un ghid al evenimentelor de weekend. În prim-plan se află Zilele Iașului și Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Are loc Târgul de Toamnă, cu produse de artizanat și handmade, organizat pe bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și Târgul de blănuri de pe Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală. Este organizată și Sărbătoarea Vinului la Hala Centrală, iar în zona Ștrandului Municipal este amplasat parcul de distracții.
03:30
Cramele Cotnari SA au dat vin de milioane de lei doar pe factură și acum se luptă în instanță să-și recupereze prejudiciul # Ziarul de Iasi
Cramele Cotnari încearcă să stoarcă o datorie de la proprietarii firmei partenere. Livrările de marfă nu au fost plătite, iar firma client a intrat în insolvență. Miza procesului dintre cele două companii este măsura în care garantarea plății cu averea personală este sau nu abuzivă.
03:30
Opera din Iași cere 1 milion de euro pentru salarii, oprește producția la o premieră și taie contractele de colaborare a 19 balerini # Ziarul de Iasi
Ministerul Culturii a cerut instituțiilor din subordine să reducă cheltuielile, avertizând că bugetele actuale ajung doar pentru salariile din octombrie. La Iași, Teatrul Național nu face disponibilizări, dar își restrânge activitatea. În schimb, Opera Națională se confruntă cu un deficit de circa 1 milion de euro, necesar pentru plata salariilor din octombrie-noiembrie. Conducerea a cerut suplimentarea bugetului și a suspendat colaborările cu 19 balerini și coproducția „Spartacus". Managerul Andrei Fermeșanu afirmă că măsurile sunt temporare și pot fi reversate dacă Ministerul alocă fondurile promise.
03:20
Dăncilă, Ciucă, Ponta, Ciolacu. Cea mai gravă problemă a politicii românești: criza totală și continuă de leadership # Ziarul de Iasi
Își imagina oare cineva dintre cei ce i-au cunoscut fie și cu 2-3 ani înainte de apogeul carierei lor că personaje precum profesoara de Rezistența materialelor la liceul industrial din Videle Viorica Dăncilă, sau Marcel Ciolacu, gonaciul și cărătorul de tolbă vânătorească al lui Omar Hayssam, vor ajunge lideri ai principalelor partide de guvernământ din România? Cu tot respectul pentru trecutul lor modest, dar haideți să fim serioși: se ridică cei doi, și nu numai ei, la anvergura necesară unor astfel de posturi? Dincolo de exemple: ce anume s-a întâmplat că am ajuns în astfel de fundături politice, cu lideri slabi și decredibilizați, și cu efecte directe și grave pentru noi toți?
03:20
Un an de parteneriat între Levi9 și ABN AMRO Clearing Bank: Iașul, ca nou reper tehnologic pe harta globală a inovației bancare # Ziarul de Iasi
Parteneriatul dintre Levi9 Technology Services și ABN AMRO Clearing Bank, anunțat oficial în toamna anului trecut, a împlinit un an de la lansarea hubului IT din Iași – proiect care a depășit așteptările inițiale. Și asta a fost în prim-plan în cadrul evenimentului aniversar, desfășurat miercuri la sediul Levi9 Iași. Momentul aniversar i-a avut ca invitați speciali pe Jim Wittermans, IT Engineering Lead & Global Head of Business Process Improvement, ABN AMRO Clearing și Jan Remmelt Nagel, Director of Operations and IT, ABN AMRO Clearing – cu o carieră de 40 de ani în companie, alături de Peter Hudak, Offensive Security Expert la ABN AMRO Clearing, de echipa AAC IT Services și Levi9 Technology Services, plus reprezentanți ai comunității tech olandeze și locale.
03:20
Cardurile sociale au fost alimentate la timp cu bani. Suma i-a lăsat pe mulți beneficiari împietriți # Ziarul de Iasi
Cardurile sociale au fost alimentate la timp, pe 30 septembrie, cu prima tranșă de 125 de lei din 2025, în cadrul programului „Sprijin pentru România". Deși viramentul s-a făcut fără întârzieri, mulți beneficiari din Iași spun că suma primită este mult prea mică față de nevoile reale și sprijinul acordat în anii trecuți.
03:20
Misoginism, miserupism, trumpism sau guguștiucism: unde au dispărut doamnele din conducerea premăriei ieșene, musiu? # Ziarul de Iasi
Un amic care cică s-a rătăcit printre meandrele concretului de pe site-ul de internet al premăriei ieșene ne-a pus în lumină sinergia faptelor despre cum a dat din întâmplare acolo pe o pagină tare interesantă.
03:20
Doi gemeni ieșeni au plecat să cucerească America! Au 2,10 metri la 18 ani și visează să studieze la universități cunoscute și să joace în NBA! # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași" v-a informat despre faptul că echipa de baschet masculin ACS Stars Iași 2012 nu s-a mai înscris în acest sezon în Liga I. Asta după ce în stagiunea trecută a evoluat în penultima grupă valorică a eșalonului amintit, în timp ce Politehnica a jucat în ultima.
03:20
Ce a adus rectificarea bugetară pentru Iași: bani pentru numai opt primării ieșene. E jale! # Ziarul de Iasi
La acestea se adaugă Consiliul Județean. Însă pentru două orașe și o comună din județ, vestea e una proastă: bugetele li se micșorează.
9 octombrie 2025
23:30
Arena Naţională este gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova.
21:20
Înot: Două italience, inclusiv campioana mondială din 2022, suspendate pentru furt în Singapore # Ziarul de Iasi
Două înotătoare italiene au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot. Ele au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore.
20:20
Cazul albanezului săltat de pe aeroportul Iași în timp ce avea asupra sa 1 kg de cocaină și 170.000 de euro. „Banii mi-au fost trimiși de rude ca să-mi iau o casă” # Ziarul de Iasi
Noi detalii ies la iveală în cazul albanezului prins pe Aeroportul Iași. Bărbatul, identificat ca Lek Colaj, susține, prin avocatul său, că banii nu provin din trafic de droguri, ci i-au fost trimiși „de rude, pentru cumpărarea unei case".
Ieri
19:20
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului UEFA.
19:20
Incendiu puternic la un bloc de zece etaje din Păcurari. Persoane intoxicate cu fum – VIDEO # Ziarul de Iasi
Un incendiu a izbucnit joi seară, în jurul orei 18.00, la un bloc de 10 etaje din Păcurari, în zona Munca Invalizilor.
19:20
Nord-Est, singura regiune cu stagnare în privința autorizaților de construire rezidențială. Cifre inedite din regiune și din țară. Cum stă Iașul? # Ziarul de Iasi
În primele opt luni ale anului 2025, Nord-Estul României a fost singura regiune în care numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut (-0,2%) față de aceeași perioadă a anului trecut.
16:20
Un fost mare atacant croat a suferit al treilea transplant de rinichi: Nu ştiu cât timp mai am de trăit # Ziarul de Iasi
Fostul atacant croat Ivan Klasnici a apărut foarte slăbit într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi, scrie News.ro.
16:12
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate, miercuri, în prima fază a calificărilor la EURO 2026. La St-Paul lès Dax, în Franţa, România a întâlnit Israel, scor 1-1.
16:12
Scriam aici altădată despre nuanțele culturale ale morții în spațiul autohton. Mi-am propus să lărgesc puțin perspectiva, mergând înspre orizontul euro-american.
16:12
Ne uităm mereu cu interes la Franța, a cărei capacitate de evitare a crizelor politice era până nu demult invidiată de aproape întreaga Europă. Iată însă că a sosit momentul în care prevederile constituției aflate la baza celei de-A Cincea Republici nu mai sunt suficiente.
16:12
Pelerinii continuă să vină valuri la racla Cuvioasei Parascheva. Cele 100 de autocare ajunse de la Voluntari au dat traficul peste cap marți dimineața # Ziarul de Iasi
Atmosferă de mare sărbătoare la Iași, unde continuă unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe din România, dedicat Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Este a doua zi de hram,
16:12
Lista restricțiilor de circulație din zona centrală a orașului în timpul Sărbătorilor Iașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a decis o serie de restricții în circulația rutieră în perioada Sărbătorilor orașului și Hramul „Sfintei Parascheva”. Articolul Lista restricțiilor de circulație din zona centrală a orașului în timpul Sărbătorilor Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:12
Times Higher Education 2026: Nicio universitate din Iași în primele 1.500! Doar două din România, în top 1000 # Ziarul de Iasi
Clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2026, publicat joi, aduce vești îngrijorătoare pentru mediul universitar din Iași: nicio universitate ieșeană nu reușește să pătrundă în top 1.500 mondial. Trei universități din Iași – „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” – apar doar în categoria 1501+, adică în afara primelor 1.500 de poziții. Articolul Times Higher Education 2026: Nicio universitate din Iași în primele 1.500! Doar două din România, în top 1000 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:12
Jonglerii în dosarul de trimitere în judecată al comisarului Zacornea? Avocatul Codrin Stupariu: „Este nedrept” # Ziarul de Iasi
Un dosar care a început cu un deces pe un drum de țară s-a încheiat cu o singură acuzație: părăsirea locului accidentului. Comisarul Vasile Zacornea scapă de acuzațiile de ucidere din culpă și de sechestrul pe avere, invocate de avocatul familiei celui ucis. Mai mult, familia bărbatului ucis acuză o anchetă tărăgănată și nedreaptă. Articolul Jonglerii în dosarul de trimitere în judecată al comisarului Zacornea? Avocatul Codrin Stupariu: „Este nedrept” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:12
Justiție în oglindă: la Iași, judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație. Dar casa construită nelegal rămâne în picioare # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni au reușit performanța de a da dreptate ambelor părți implicate într-o dispută. Pentru că totuși cazul nu putea avea o soluție, un al treilea complet a ridicat din umeri și a ales varianta cea mai logică. Primăria va fi obligată să lase în pace un cuplu care și-a construit o casă nelegal. Articolul Justiție în oglindă: la Iași, judecătorii au dat dreptate și Primăriei, și celor fără autorizație. Dar casa construită nelegal rămâne în picioare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:12
Elevi absenți, note „umflate” și goana după table inteligente. Realitatea școlilor din sate pe scena teatrului din Iași # Ziarul de Iasi
Elevi care nu vin deloc la școală, dar figurează în catalog. Copii de nota 4 trecuți cu 8 sau 9 pentru „binele unității”. Primari care se laudă cu toalete noi și table inteligente, în timp ce elevii lipsesc de la ore pentru că muncesc pe lângă casă. Toate aceste realități din școlile de la sate au fost aduse pe scenă de actori, în spectacolul „ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară”, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr din Iași (FITPTI). Articolul Elevi absenți, note „umflate” și goana după table inteligente. Realitatea școlilor din sate pe scena teatrului din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi vor lupta până la capăt pentru a termina cel puţin pe locul doi grupa de calificare la Cupa Mondială, scrie news.ro. Articolul Ianis Hagi: Ne luptăm până la capăt ca să terminăm cel puţin pe locul doi în grupă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Fostul șef de la Permise Iași, Vasile Zacornea, trimis în judecată după un accident mortal. Victima a fost lovită în timp ce dormea pe un drum de pământ # Ziarul de Iasi
Fostul șef al Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție. Articolul Fostul șef de la Permise Iași, Vasile Zacornea, trimis în judecată după un accident mortal. Victima a fost lovită în timp ce dormea pe un drum de pământ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Un nou manager interimar numit la Spitalul de Copii. Dr. Veronica Leonte, adusă de la un alt mare spital ieșean # Ziarul de Iasi
Președintele Consiliului Județean Iași a desemnat astăzi un nou manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași, au confrimat surse medicale pentru „Ziarul de Iași”. Articolul Un nou manager interimar numit la Spitalul de Copii. Dr. Veronica Leonte, adusă de la un alt mare spital ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Tranzacție de milioane de euro într-una dintre cele mai fierbinți zone din Iași. Siraj Bucium a luat activele Romcarbon de pe Calea Chișinăului # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri ieșean Giani Canschi, cunoscut pentru firma de construcții Daroconstruct, a cumpărat de la Romcarbon un teren de 9.200 metri pătrați pe Calea Chișinăului, împreună cu clădirile construite, pentru suma de 1,9 milioane euro. Articolul Tranzacție de milioane de euro într-una dintre cele mai fierbinți zone din Iași. Siraj Bucium a luat activele Romcarbon de pe Calea Chișinăului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Lumea culturală și academică din Iași marchează pierderea unei personalități de referință. Constantin Paiu, filolog, cercetător, profesor universitar și specialist în artele spectacolului, a trecut la cele veșnice. Avea vârsta de 89 de ani, fiind născut, în Iaşi, pe data de 5 martie 1936. Articolul A încetat din viață profesorul universitar și omul de teatru Constantin Paiu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
De aici tot Iașul poate fi lăsat în complet în beznă. Reportaj din dispeceratul Delgaz Grid, locul de unde se oprește furnizarea energiei electrice/VIDEO-FOTO # Ziarul de Iasi
La finalizarea unui proiect de automatizare și digitalizare menit să scurteze timpul de realimentare cu energie electrică, Delgaz Grid a deschis ușile centrelor sale de comandă și supraveghere a rețelelor electrice din Moldova. Articolul De aici tot Iașul poate fi lăsat în complet în beznă. Reportaj din dispeceratul Delgaz Grid, locul de unde se oprește furnizarea energiei electrice/VIDEO-FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Probleme pentru Connor McGregor. A fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping # Ziarul de Iasi
Conor McGregor, unul dintre cei mai mari staruri ai Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai faimoasă ligă din MMA, a acceptat marţi o suspendare de 18 luni după ce a ratat trei controale antidoping în 2024, potrivit unui comunicat al agenţiei antidoping pentru sporturile de luptă (CSAD), citată de News.ro. Articolul Probleme pentru Connor McGregor. A fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
„O experiență 4DX este o aventură cinematografică multisenzorială, de înaltă tehnologie, care depășește limitele vizuale și sonore, prin încorporarea unor scaune sincronizate cu mișcarea și a unor efecte ambientale precum vântul, ceața, apa și mirosurile care corespund acțiunii de pe ecran. Dezvoltată de CJ 4DPLEX, această tehnologie revoluționară, creează o senzație captivantă de „a fi acolo” prin stimularea simțurilor tactile, a mirosului și chiar a gustului, transformând fiecare film într-o călătorie palpitantă.” Așa grăit-a AI. Articolul Stângisme hurducate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Circulația este închisă din această dimineață pe Bd. Regele Ferdinand (malul stâng al Bahluiului), între Podu-Roș și Podul de Piatră. Mai multe autocare staționează deja în zona Podului Cantemir. Artera respectivă se află pe traseul destinat rândului de pelerini, traseu delimitat deja cu garduri. Poliția Locală este prezentă peste tot, dar nu poate să facă față ambuteiajelor. Articolul Traficul din Iași, „paralizat” de Sf. Parascheva. LISTA străzilor închise – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Vizibilitatea redusă și traficul foarte aglomerat de dimineață au provocat două accidente la prima oră la Iași # Ziarul de Iasi
Două accidente ce au avut loca chiar în zorii zilei au paralizat traficul din Iași. Articolul Vizibilitatea redusă și traficul foarte aglomerat de dimineață au provocat două accidente la prima oră la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
