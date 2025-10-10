Vacanța de schi 2026. În ce perioadă vor avea elevii din fiecare județ zile libere

22:00

După scurta relație pe care a avut-o cu Andrei Lemnaru, Andrușca de la Insula iubirii nu s-a mai afișat alături de un alt bărbat și a dat de înțeles că este singură, asta până de curând. Ispita a fost surprinsă cu un buchet superb de 101 trandafiri, iar urmăritorii s-au gândit imediat că are un nou iubit.