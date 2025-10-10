Vacanța de schi 2026. În ce perioadă vor avea elevii din fiecare județ zile libere
SpyNews, 10 octombrie 2025 19:20
A fost stabilit calendarul pentru vacanțele din anul școlar 2025-2026. Vacanța de schi va avea loc între 9 februarie și 1 martie 2026. Elevii vor avea perioade libere diferite în funcție de județ.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:00
Alexandru Sautner, sărbătorit pe platourile de filmare de la Chefi la cuțite. Ce urări i-au transmis restul juraților și soția lui, Flavia # SpyNews
Alexandru Sautner a fost sărbătorit, de ziua lui de naștere, pe platourile de filmare de la Chefi la cuțite. Noul sezon va începe pe 16 noiembrie, așa că filmările sunt în toi. Juratul a fost surprins cu mesaje emoționante de la oamenii dragi, inclusiv de la ceilalți trei jurați.
18:50
Acces Direct. Doi soți susțin că au fost lăsați pe drumuri de vecină și fostul ginere. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul # SpyNews
O familie a ajuns pe drumuri după ce vecina lor le-ar fi luat casa. Cei doi soți și fiica lor au plătit, au renovat, și au sperat la un cămin liniștit, dar s-au trezit fără un acoperiș deasupra capului. O înțelegere care ar fi fost scrisă de mână a rămas fără nicio valoare.
Acum 2 ore
18:20
Andi Constantin de la Insula Iubirii și Hype Fox și-au dus relația la un alt nivel. Cât de bine se înțelege fosta ispită cu familia iubitei lui # SpyNews
Andi Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Hype Fox și pare că lucurile merg tot mai bine între ei. Cei doi par să fi trecut la un nou nivel. Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a integrat rapid în familia iubitei sale.
18:00
Tensiuni mari între Dana Roba și fosta soacră! Make-up artistul a răbufnit: „Nu pot decât să mă duc în instanță” # SpyNews
Dana Roba a răbufnit, după o situație care ar fi avut loc de curând. Make-up artistul are două fiice cu fostul soț și amândouă merg la dansuri, în timp ce vara au cursuri de înot. Dana Roba a explicat faptul că fosta ei soacră ar fi convins-o pe una dintre fiicele ei să renunțe la cursurile de dans, spunându-i că mai bine ar sta împreună.
Acum 4 ore
17:40
Noi informații în cazul militarului care a răsturnat barca la Sulina! Ce au decis oamenii legii. Patru persoane și-au pierdut atunci viața # SpyNews
Ancheta în cazul militarului care se afla la comanda ambarcațiunii răsturnate în iunie, la Sulina, când patru persoane și-au pierdut viața, a fost finalizată de procurorii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. Ce decizie au luat oamenii legii în cazul bărbatului.
17:20
Fostul soț al lui Karmen Minune de la Asia Express și-a schimbat total viața, după divorț! Ipostazele mai rar văzute în care a fost surprins Bogdan Căplescu # SpyNews
Karmen Minune și fostul soț au divorțat în urmă cu un an. Cei doi au împreună o fiică, pe Sofia, în vârstă de șase ani, iar cântăreața mărturisea că a rămas în relații bune cu fostul partener, chiar și după divorț. Se pare că Bogdan Căplescu și-a schimbat viața, după divorț.
17:00
Mirabela Dauer își deschide sufletul la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț # SpyNews
Weekendul acesta, telespectatorii sunt invitați să descopere ce se ascunde dincolo de lumina reflectoarelor, în emisiunea „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț. Vedetele se deschid fără perdea și vorbesc despre experiențe personale, momente emoționante și povești nespuse, într-un format sincer și plin de culoare.
16:10
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: ”E singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri” # SpyNews
Ella Vișan a făcut declarații în lacrimi despre Andrei Lemnaru! Deși a încercat să se abțină, fosta concurentă de la Insula Iubirii a izbucnit în plâns în direct, la Viața fără filtru. Ella Vișan a mărturisit dacă ar mai exista sau nu șanse de împăcare cu fostul logodnic.
16:00
Chef Horia Manea te învață cum să prepari cea mai gustoasă mâncare de gutui. Rețeta pas cu pas # SpyNews
Chef Horia Manea vine cu o nouă idee de meniu complet, de sezon, de această dată. Bucătarul a explicat rețeta pas cu pas pentru cea mai delicioasă mâncare de gutui. Iată cum se prepară!
15:50
Cum și-a petrecut Marian Grozavu de la Insula Iubirii ziua de naștere. Fostul concurent a avut parte de o surpriză # SpyNews
Marian Grozavu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a împlinit 38 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant din Capitală. Acesta a fost primit cu o surpriză de proporții.
Acum 6 ore
15:30
Soțul Mădălinei, tânăra moartă după ce a născut la spitalul privat din Constanța, a făcut declarații explozive. Bărbatul este cutremurat de durere # SpyNews
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit la spitalul privat din Constanța imediat după naștere, a făcut declarații explozive. Tânăra în vârstă de 29 de ani a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, dar care nu își va cunoaște niciodată mama.
15:30
Cât costă o naștere la spitalul privat din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani, la scurt timp după ce a născut # SpyNews
Mădălina, tânăra de 29 de ani care a murit imediat după ce a născut, a ales un spital privat din Constanța. Costul unei nașteri acolo nu este deloc mic, iar sumele care se plătesc sunt de-a dreptul amețitoare.
14:40
Cum s-a schimbat relația de iubire a Cameliei Potec, după ce a născut al doilea copil! Declarații emoționante: ”Nu mai avem timp de ceartă” # SpyNews
Camelia Potec duce o viață complet diferită de când a devenit mamă pentru a doua oară! Fetițele ei sunt cea mai mare împlinire pentru marea campioană a României, iar alături de soțul ei formează o familie frumoasă. Camelia Potec a făcut confesiuni emoționante despre familie și relația cu soțul ei, la Viața fără filtru, pe Antena Stars.
14:10
Ruby spune totul despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Schimbările pe care le putem face din punct de vedere estetic nu mai sunt un subiect tabu, mai ales dacă acestea nu ne pun în pericol sănătatea și ne redau încrederea în sine. Emisiunea MediCOOL vine cu numeroase astfel de cazuri fericite, iar Ruby este invitata ediției de diseară, de la ora 18:00, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY. Artista va spune totul despre cum și-a obținut zâmbetul perfect.
14:00
Vladimir Putin a recunoscut că Rusia a doborât un avion de pasageri din Azerbaidjan. Au murit 38 de persoane # SpyNews
Vladimir Putin a recunoscut că rachetele rusești pe care le-a lansat pentru a doborî o dronă din Ucraina au explodat aproape de de un avion azer, care s-a prăbușit. În incidentul din luna dcecembrie a anului trecut au murit aproximativ 38 de persoane.
14:00
Oana Roman are trei dorințe mari în viață. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante: "Să o mai am..." # SpyNews
Oana Roman le-a făcut mărturisiri emoționante urmăritorilor ei de pe rețelele sociale. Vedeta a recunoscut care sunt cele trei dorințe mari pe care le are în viață. Iată care sunt!
Acum 8 ore
13:20
Serghei Mizil, împăcare legendară după Asia Express, sezonul 8! Vestea la care fanii nu se așteptau: ”Și-a cerut iertare” # SpyNews
Împăcare istorică în showbiz! După Asia Express, Serghei Mizil a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește cercul său de prieteni. Fanii au fost surprinși când au aflat cu cine s-a împăcat concurentul sezonului 8!
13:20
Rețeta Ramonei Olaru de gogoși pufoase. Se prepară extrem de simplu și ai nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Ramona Olaru și-a adus aminte de gustările copilăriei, așa că s-a pus pe treabă. Asistenta TV a preparat cele mai pufoase gogoși, ca la mama acasă. Iată cât de ușor se pregătesc!
12:50
Cătălin Bordea, mesaj atipic pentru Nelu Cortea, de ziua lui de naștere: ”Despre care familia nu știe...” # SpyNews
Nelu Cortea își sărbătorește ziua de naștere, iar Cătălin Bordea a avut grijă ca această zi să fie una greu de uitat. Comediantul i-a scris un mesaj neobișnuit colegului sau de scenă, prin care i-a amuzat pe fanii acestuia.
12:50
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice. Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la o săptămână la alta.
12:40
Toto Dumitrescu a recunoscut totul în fața magistraților! Ce s-a întâmplat în sala de judecată # SpyNews
Toto Dumitrescu a ajuns, vineri dimineață, în fața judecătorilor, astăzi, pentru prelungirea arestului la domiciliu. Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi recunoscut totul și și-ar fi atribuit vina asupra lui pentru faptul că a plecat de la locul accidentului.
12:20
Mark Zuckerberg a anunțat schimbări importante pe Instagram! Toți utilizatorii sunt vizați # SpyNews
Mark Zuckerberg a anunțat o schimbare uriașă pe Instagram. Toți utilizatorii vor fi vizați de această decizie și vor resimți schimbările care vor apărea. În prezent, pe Instagram există peste 2 miliarde de profile active.
11:50
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș # SpyNews
Polițiștii ar fi dat de urma lui Emil Gânj! Presupusul criminal din Mureș ar fi ajuns pe radarul poliției, după trei luni de când a dispărut. În ultima perioadă, oamenii legii au luat în calcul inclusiv faptul că Emil Gânj ar putea fi mort.
11:50
Irina Columbeanu, momente emoționante, alături de tatăl ei. Cum l-a impresionat tânăra pe Irinel Columbeanu # SpyNews
Irina Columbeanu și tatăl ei obișnuiesc mereu să iasă la un restaurant din Capitală, așa cum făceau pe vremuri. De această dată, tânăra și-a surprins plăcut tatăl. Iată ce i-a adus lui Irinel Columbeanu!
Acum 12 ore
11:20
Andrei Ștefănescu revine la Antena Stars. Împreună cu Andreea Frăţilă va aduce energia Xtra Night Show în serile de weekend # SpyNews
Începând de astăzi, weekendurile devin Xtra cu Andrei Ştefănescu şi Andreea Frăţilă. Telespectatorii Antena Stars vor avea parte de o surpriză: Andrei Ștefănescu revine în platoul emisiunii Xtra Night Show, alături de Andreea Frăţilă. De vineri până duminică, de la ora 21.30, noua formulă de prezentatori promite dinamism și bună dispoziție în fiecare ediție.
09:50
Meteorologii au emis prognoza meteo pe termen lung, iar toamna va începe să își facă simțită prezența. Temperaturile se vor apropia, în sfârșit, de cele normale pentru această perioadă. Iată cum va fi vremea la început de noiembrie!
09:40
Portalul 10.10 deschide cea mai puternică perioadă karmică din acest an. Energia zilei de 10 octombrie te ajută să îți îndeplinești cele mai mari dorințe. Așadar, trebuie să profiți din plin de această zi și să prioritizezi manifestarea dorințelor.
09:20
Cum să păstrezi avocado proaspăt pentru mai mult timp. Secretul despre care multă lume nu știa # SpyNews
Avocado se înnegrește rapid, dacă este ținut mult timp și nu este consumat. Cu toate acestea, avem câteva trucuri care te vor ajuta să îl păstrezi proaspăt mai mult timp. Trebuie doar să respecți câțiva pași!
09:00
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena ei, care i-a donat un rinichi. Ce relație este între cele două # SpyNews
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe Francia Raisa, prietena ei care în anul 2017 i-a donat un rinichi. Actrița americancă, în vârstă de 37 de ani, a făcut declarații despre relația pe care o are în prezent cu artista.
08:40
Jennifer Aniston, confesiune dureroasă. A luptat 20 de ani pentru a deveni mamă: „Oamenii nu știau povestea mea" # SpyNews
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre lupta ei de 20 de ani pentru a avea o familie. Actrița a făcut o confesiune dureroasă, la care mulți nu se așteptau. Iată ce a declarat!
Acum 24 ore
23:30
Trei zodii își schimbă destinul după octombrie 2025! Viața lor va deveni mai bună ca niciodată # SpyNews
După luna octombrie 2025, astrele aduc schimbări majore pentru trei zodii. Pentru câțiva nativi, viața va căpăta un nou sens, iar norocul, stabilitatea și împlinirea personală nu vor întârzia să apară. Transformările care urmează le pot schimba complet destinul, în cel mai bun mod posibil.
23:10
Dani Oțil, vizitat de Gabriela Prisăcariu și fiul lor, în Malta. Imagini emoționante cu prezentatorul TV și familia lui # SpyNews
Dani Oțil se află în Malta, acolo unde au loc filmările pentru cel de-al treilea sezon Power Couple. Filmările au început la finalul lunii septembrie, iar astăzi, prezentatorul TV a fost vizitat de soție și fiul lor.
22:50
Simona Trașcă a vorbit la SpyNews TV, în ediția din această seară, despre o experiență profund emoționantă trăită într-o biserică. Vedeta a mărturisit că a simțit ceva aparte, ca un posibil „semn de dincolo”. E convinsă că și-a văzut fratele, mort în urmă cu 11 ani.
22:40
Dian de la Mireasa a confirmat despărțirea de Costina, după doar o lună de relație. Gestul pe care l-a făcut bruneta, după mesajele cu subînțeles ale fostului ei iubit # SpyNews
Primele zvonuri despre o posibilă despărțire între Costina și Dian de la Mireasa au apărut în urmă cu câteva zile, când urmăritorii lor au observat că amândoi au șters pozele de cuplu. Fosta concurentă a transmis atunci un mesaj dureros și a dat de înțeles că ar fi fost dezamăgită în dragoste. Se pare că, într-adevăr, Costina și Dian nu mai formează un cuplu.
22:20
Gabi Bădălău blochează executarea silită și nu plătește pensia alimentară copiilor. Claudia Pătrășcanu îl pune la punct: ”E de-a dreptul rușinos” # SpyNews
După ce Gabi Bădălău a obținut, pentru moment, suspendarea provizorie a executării silite deschise de Claudia Pătrășcanu, cântăreața reacționează și explică ce s-a întâmplat. Deși instanța l-a obligat pe afacerist să plătească lunar 4.000 de euro pentru copii, banii nu ar fi fost virați, acumulându-se mari restante și datorii inclusiv la școala băieților. Artista a decis să ceară dreptate în fața judecătorilor. Informații și declarații exclusive!
22:20
Lino Golden iubește din nou! Spynews.ro are dovada și informații exclusive despre noua parteneră. Cine e femeia care l-a făcut fericit, după divorț # SpyNews
La șase luni de la divorț, Lino Golden iubește din nou! Cântărețul trăiește o nouă poveste de dragoste, iar Spynews.ro are toate detaliile. Deși, în ultimele săptămâni, a dat de înțeles că nu are pe nimeni, noi am aflat tot: de cât timp durează relația, cum s-au cunoscut și cine este noua parteneră a artistului. Iar acum, cei doi se bucură împreună de o vacanță în Dubai!
22:20
EXCLUSIV! Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, acuzații dure la adresa designerului! Ce s-a întâmplat în ultimele luni de relație # SpyNews
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, Nicolle Fota, a făcut declarații dure la adresa celebrului designer, dezvăluind tensiunile și problemele care au marcat ultimele luni ale relației lor. Declarații și informații exclusive!
22:20
Cristi Tănase joacă dur! Nu se lasă. Fotbalistul îi trimite autoritățile acasă mamei copilului său # SpyNews
Cristi Tănase joacă tare! Fotbalistul nu renunță! Dodel apelează la autorități și le trimite acasă la mama copilului. Lupta pentru custodia fetiței a atins cote înalte în familia fostului internațional. Spynews.ro vă aduce detalii în exclusivitate!
22:20
Bianca rămâne regina! Vrea ceva, îşi cumpără singură! Cardul a avut, însă, de suferit! Ce a ales diva în escapada de la mall | PAPARAZZI # SpyNews
Diva se cunoaște de la distanță! Bianca Drăgușanu a ieșit în oraș, și unde altundeva să fie surprinsă de paparazzii Spynews.ro dacă nu la mall?! Felul în care arată costă timp, bani și... investiții noi! Iată ce și-a cumpărat Bianca Drăgușanu din magazine de lux! Vă spunem doar atât: cardul bancar a avut grav de suferit!
22:20
Imagini unice cu Alexandra Stan şi iubitul! Merită premiul de cel mai răbdător partener! Au trecut la nivelul următor? Ce îi dă de gol? # SpyNews
Casă, dulce casă! Alexandra Stan se află în mijlocul renovărilor și pare că e tare implicată, dacă a ales să meargă la cumpărături pe furtună. Cântăreața, cu un look lejer, purtând o pereche de blugi largi și o bluză de trening, credea că scapă neobservată, însă paparazzii Spynews.ro nu au ratat nimic. Iată cum a fost surprinsă artista zilele trecute!
22:20
Milionarului Dorinel Umbrărescu i s-a făcut milă de un hoț pe care îl acuzase că i-a tăiat mai mulți copaci dintr-o pădure, așa că procurorii au închis dosarul.
22:20
Nu uită și nu iartă: după ce Iulia Sălăgean a încercat să-l țină departe de fetiță, Alex Bodi a luat o decizie radicală, cerându-le judecătorilor să-i dea copilul!
22:20
Steliana Sima a vorbit despre perioada dificilă prin care trece. Artista de muzică populară a făcut declarații emoționante: "Foarte greu..." # SpyNews
Invitată în ediția din această seară a emisiunii SpyNews TV, Steliana Sima a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Cunoscuta interpretă de muzică populară a făcut mărturisiri emoționante despre părintele său.
22:00
Andrușca de la Insula iubirii este într-o nouă relație? Ispita, surprinsă cu un buchet de 101 trandafiri. Cum a reacționat, după ce a fost întrebată dacă l-a primit de la Andrei Lemnaru # SpyNews
După scurta relație pe care a avut-o cu Andrei Lemnaru, Andrușca de la Insula iubirii nu s-a mai afișat alături de un alt bărbat și a dat de înțeles că este singură, asta până de curând. Ispita a fost surprinsă cu un buchet superb de 101 trandafiri, iar urmăritorii s-au gândit imediat că are un nou iubit.
21:50
Leonard Doroftei, mesaj emoționant după moartea fiului lui Arturo Gatii. Băiatul a decedat la vârsta de 17 ani: "L-am cunoscut..." # SpyNews
Leonard Doroftei a transmis un mesaj plin de emoție după moartea fiului lui Arturo Gatti. Puștiul în vârstă de 17 ani a decis să își pună capăt zilelor.
21:30
E alertă în Craiova! Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Oamenii sunt rugați să sune la 112 dacă îl văd # SpyNews
Alertă în Craiova, după ce un deținut considerat periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Poliția le cere cetățenilor să sune imediat la 112 dacă îl văd sau au informații despre locul unde s-ar putea afla.
21:30
Soția lui Dorian Popa a ales în ce se va specializa, după ce va absolvi Facultatea de Medicină. Vloggerul o susține să aibă o carieră de succes # SpyNews
Soția lui Dorian Popa are 26 de ani și este studentă la Medicină. Andreea știe ce vrea să facă în viitorul apropiat, așa că și-a ales în ce se va specializa. Vloggerul este tare mândru că soția lui va deveni medic, așa că o susține să aibă o carieră de succes.
20:50
Jador și-a cumpărat o nouă mașină! Cât costă bolidul de lux al manelistului: „Nu am luat-o ca să impresionez” # SpyNews
Încă de ieri, Jador spunea pe rețelele lui de socializare că își va lua curând o nouă mașină. Astăzi, a mers alături de soția lui, Oana Ciocan, și fiul lor de nici un an la reprezentanță pentru a o cumpăra. Manelistul se mândrește cu noua achiziție, căci a devenit proprietarul unui bolid de lux.
20:50
Oana Monea iubește din nou! Plănuiește să se căsătorească și să devină mamă: "M-a cucerit..." # SpyNews
Oana Monea trăiește o nouă poveste de dragoste și pare să fie mai fericită ca niciodată. Prezentă în platoul Viața fără filtru, vedeta a mărturisit că are o relație care durează de 5 luni, își dorește să se căsătorească și să devină mamă.
