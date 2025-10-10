Ferrari a prezentat tehnologia care va propulsa primul său automobil electric FOTO
Profit.ro, 10 octombrie 2025 19:20
Elettrica va fi lansată, cel mai probabil, anul viitor, va avea o autonomie de 530 km și o viteză maximă de 310 km/h.
Wiz Air transferă, inclusiv în România, angajații afectați de închiderea bazei din Abu Dhabi # Profit.ro
Wizz Air intenționează să relocheze aproape jumătate din cei 450 de angajați afectați de închiderea bazei sale din Abu Dhabi, care ar urma să fie transferați la bazele din Europa de Est, inclusiv în România.
Noi reguli au fost introduse în România pentru proprietarii de câini.
ULTIMA ORĂ Fidelis, apetit drastic redus – Debut slab al ofertei din octombrie. Participare doar la jumătate față de prima zi a lunii precedente # Profit.ro
Arătând preferință pentru titlurile denominate în euro, investitori de la BVB au avut un apetit drastic redus la deschiderea operațiunii de vânzare a obligațiunilor guvernamentale dematerializate.
Linia de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, din cadrul companiei Star Assembly, va fi lansată luni, la Sebeș, în prezența premierului Ilie Bolojan.
Primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), au început să fie testate în România.
În doar cinci zice de când a fost lansată, noua platformă socială pentru video creat de AI, Sora, a înregistrat mai mult de 1 milion de instalări.
Rusia spune că autoritățile moldovene transformă țara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev # Profit.ro
Viceministrul rus de externe Mihail Galuzin a declarat că autoritățile moldovene încearcă să transforme țara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev.
Fondul de investiții american Sequoia Capital intenționează să-și sporească și mai mult investițiile în Europa, cu românca Luciana Lixandru la conducerea biroului său european.
Ministerul Apărării (MApN) vrea să intre într-un parteneriat cu o entitate de management pentru echipa de fotbal Steaua București și exclude scoaterea la licitație a mărcii, spune pentru Profit.ro ministrul de resort, Ionuț Moșteanu.
Comisia Europeană va trimite aproape 50 de milioane de euro, din rezerva pentru agricultură, pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România.
Antreprenorul clujean Florin Mariș, proprietarul dezvoltatorului imobiliar Hexagon, a preluat platforma fostului Combinat de Utilaj Greu (CUG) din Cluj-Napoca, într-o tranzacție de 20 milioane euro.
Fitch, mesaj către România: Reducerea deficitelor și stabilizarea datoriei, esențiale pentru rating. Guvernul se confruntă cu provocări # Profit.ro
Reducerea deficitelor și stabilizarea datoriei guvernamentale sunt esențiale pentru îmbunătățirea ratingului României, potrivit Fitch Ratings, care notează că majorarea țintei de deficit bugetar la rectificarea din octombrie subliniază provocările cu care se confruntă guvernul în încercarea de a stopa “deteriorarea severă” a finanțelor publice.
Rețeaua Magazine Diana își extinde prezența în județul Vâlcea prin inaugurarea unui nou magazin în localitatea Șirineasa, a 96-a unitate din rețea.
În 2025, cardurile de credit au devenit unul dintre cele mai flexibile instrumente financiare
UiPath, primul unicorn fondat de antreprenori români, listat în 2021 la bursa de la New York, a semnat un contract de 16 milioane de euro cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. Vrea să se implice mai mult în automatizarea administrației publice.
Aproximativ 70% dintre cele circa un miliard de persoane care suferă de obezitate în jurul lumii trăiesc în țări cu venituri mici și medii, care ar putea întâmpina dificultăți în a acoperi costurile luptei împotriva acestei boli și a problemelor de sănătate asociate, precum diabetul și bolile de inimă.
România face un pas major în direcția consolidării capacităților sale digitale și de cercetare prin lansarea RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, construită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București (hosting entity) și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie.
În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, în portul Constanța Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”.
Ministerul Energiei reacționează la informațiile privind importurile de energie din Rusia: România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia. Ce spune ministrul # Profit.ro
România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia, transmite Ministerul Energiei, după ce o analiză reuters a indicat că mai multe țări din UE înregistrează o creștere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franța, Olanda, România și Portugalia., în cazul României, fiind vorba despre o creștere de 57 la sută.
Grecia a destructurat o rețea criminală care a traficat zeci de bărbați nepalezi.
Compania CJR Renewables a anunțat finalizarea parcului eolian Urleasca, cu o capacitate de 102 MW, deținut de BIG Mega Renewable Energy. Instalația va produce anual aproximativ 277 GWh, echivalentul reducerii a 115.000 de tone de emisii CO2.
Ministrul de Externe al Austriei vine la București pentru meciul cu România și pentru o vizită la rafinăria Petrom # Profit.ro
Ministrul de externe a Austriei, Beate Meinl-Reisinger, face duminică și luni o vizită oficială la București. Potrivit Ministerului de Externe de la Viena, discuțiile vor viza în principal teme de securitate și economie.
Statul acționar și economia privată: lecții reciproce pentru o guvernanță eficientă, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Ce are de învățat statul de la mediul privat? Dar companiile de la sectorul public?
Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde călătorii în interes personal și de afaceri în Uniunea Europeană, în creștere cu 4,4% față de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, arată datele publicate de Eurostat.
După plecarea directorului de operațiuni Jeff Williams, Apple va face mai multe schimbări, în care vor fi implicate mai multe divizii ale companiei.
În Uniunea Europeană se aplică de reglementări noi privind publicitatea politică plătită.
Milioane de vehicule Tesla investigate pentru posibile încălcări de trafic ale sistemului FSD # Profit.ro
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunțat deschiderea unei investigații asupra a 2,88 milioane de automobile Tesla.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0927 lei, de la 5,0953 lei, înregistrat joi.
România și alte țări europene alimentează mașina de război a Rusiei. Cum este procedat - Reuters # Profit.ro
Franța, Olanda, România și Portugalia, dar și alte țări din UE, înregistrează o creștere a importurilor de energie din Rusia în 2025.
FOTO Aeroportul București-Sud atrage investitori de renume. Vor să îl dezvolte și opereze CONFIRMARE # Profit.ro
Un consorți de investitori, sub brandul Jetstream, dorește să dezvolte și să opereze noul aeroport internațional al României, din apropierea Bucureștiului, este transmis acum.
Președintele american, Donald Trump, a pierdut Premiul Nobel pentru Pace.
Noi sancțiuni americane impuse unor entități din China pentru achiziții de petrol iranian # Profit.ro
SUA au anunțat noi sancțiuni împotriva a aproximativ 100 de persoane, companii și nave implicate în comerțul cu petrol și produse petrochimice iraniene, inclusiv împotriva unei rafinării independente din China și a unui terminal maritim, relatează Reuters.
Premiul Nobel pentru Pace în 2025 merge la Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela # Profit.ro
Comitetul din Norvegia a anunțat că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela.
Giganți industriali cer Uniunii Europene să abroge legea privind sustenabilitatea corporativă # Profit.ro
Gigantii industriali TotalEnergies și Siemens au cerut guvernelor europene să abroge una dintre principalele legi ale Uniunii Europene privind sustenabilitatea corporativă.
Prima TV, postul favorit al bărbaților din mediul urban în timpul meciului România - Moldova # Profit.ro
Partida amicală România – Moldova, transmisă în exclusivitate de Prima TV, a adunat în fața televizoarelor milioane de suporteri care au trăit cu emoție victoria tricolorilor, scor 2–1.
Viktor Orban a declarat că Ungaria este interesată de succesul economiei României, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, informează agenția de presă ungară MTI.
O reuniune a comentatorilor și creatorilor de conținut ultraconsevatori, la Casa Albă, s-a transformat într-o dezlănțuire împotriva presei tradiționale - niște ”gunoaie” -, cu încurajarea lui Donald Trump, relatează AFP.
Sphera Franchise Group, cel mai mare operator din industria de foodservice din România, care administrează brandul Taco Bell în sistem de franciză. se extinde cu o nouă unitate în București.
Companie care a livrat recent mai multe centrale fotovoltaice, Visual Fan a finalizat o astfel de investiție cu Societatea Națională a Sării.
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, continuă să înregistreze o evoluție pozitivă a ouălor produse și vândute în al treilea trimestru din 2025.
Premierul Ilie Bolojan consideră că este necesară o mai bună reglementare a pieței energiei.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Premierul Ilie Bolojan consideră că este necesară o mai bună reglementare a pieței energiei.
Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicații de Instagram pentru televizoare, spune șeful platformei Adam Mosseri.
Meteorologii anunță vânt puternic în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră.
Avertisment dur privind riscurile inteligenței artificiale: Modelele AI pot fi sparte și ”pot învăța cum să ucidă pe cineva” # Profit.ro
Eric Schmidt a lansat un avertisment dur privind riscurile inteligenței artificiale.
Toamna este anotimpul în care grădina pare să intre în repaus, dar pentru grădinarii pricepuți, este momentul perfect să se gândească deja la primăvara viitoare.
Urban.ro - Un oraș din Romania este cea mai bună destinație din Europa pentru o vacanță de Halloween # Profit.ro
Platforma de comparare a prețurilor la închirieri auto DiscoverCars.com a realizat un nou studiu în care a comparat orașe din toață Europa pentru a identifica cele mai bune destinații pentru o escapadă de Halloween
Uncia (31,1 grame) de argint a depășit pragul de 50 de dolari, pentru prima dată după 1993, impulsionată de cererea de valori de refugiu într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, informează AFP.
