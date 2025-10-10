Budinca de chia ajută digestia și oferă energie întreaga zi. Vezi patru rețete rapide de făcut acasă
Slatina, oraşul din România care este în criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Slatina este oraşul din România care se află în mare criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă...
Ultimele evoluţii politice din Franţa ridică mari semne de îngrijorare în România şi nu numai. Posib...
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode # Newsweek.ro
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode pentru a...
Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Ma...
Un nou cutremur a lovit Filipine, la câteva ore de primul. A fost emisă o nouă alertă de tsunami # Newsweek.ro
Un al doilea cutremur s-a produs în Filipine, vineri, la câteva ore după cel de dimineață. A fost em...
VIDEO Un fenomen unic a apărut în Franța. Cerul s-a despicat și oamenii au rămas muți de uimire # Newsweek.ro
Privind spre cer, în jurul orei 10, locuitorii din Provence au putut vedea o gaură în nori timp de a...
NATO va începe exercițiul nuclear anual. 13 state, 70 avioane și 2.000 militari. Nu sunt și români # Newsweek.ro
Oficialii NATO au declarat că exercițiul – care nu se va face cu arme nucleare reale – va implica ap...
Românii care pleacă în Italia săptămâna viitoare trebuie să fie atenți. Autoritățile anunță blocaje # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
Primele detalii despre prima mașină electrică Ferrari: 1.000 de cai, 4 motoare, baterie de 122 kWh # Newsweek.ro
Ferrari se pregătește să intre pe piața mașinilor electrice și a dezvăluit primele detalii ale platf...
La câte grade trebuie setată centrala termică toamna? Temperatura ideală pentru un somn odihnitor # Newsweek.ro
Odată cu scăderea temperaturilor de toamnă, tot mai mulți români pornesc centrala termică pentru a m...
Justiția oarbă la pensiile speciale: magistrații se apără, românii plătesc cu 200.000.000 euro # Newsweek.ro
În timp ce magistrații își apără pensiile speciale egale cu salariul, Guvernul încearcă să salveze 2...
La acestea se adaugă Consiliul Județean. Însă pentru două orașe și o comună din județ, vestea e una ...
Premieră națională: ICI București și POLITEHNICA București construiesc prima AI Factory din România # Newsweek.ro
România face un pas major în direcția consolidării capacităților sale digitale și de cercetare prin ...
Wheaton, BAT: Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilor # Newsweek.ro
Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer al BAT a explicat cum strategia Suediei în privința renunț...
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață # Newsweek.ro
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață. Preșe...
Reacția lui Bogdan Ivan după dezvăluirile din Reuters: "România nu mai importă petrol din Rusia" # Newsweek.ro
Reacția lui Bogdan Ivan, Ministrul Energiei după dezvăluirile din Reuters: "România nu mai importă p...
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari # Newsweek.ro
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari. Femeia ...
Procurorul general din New York, Letitia James, care l-a anchetat de fraudă pe Trump, sub acuzare # Newsweek.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a fost pusă sub acuzare penal de către un ma...
Mai mulți medici psihiatri din România susțin legea majoratului online, adoptată luni de Senat # Newsweek.ro
Mai mulți medici psihiatri din România susțin legea majoratului online, adoptată luni de Senat. Spec...
Poliția și Autoritatea Vamală au făcut o captură record de bani falși. Aproape 1 miliard de euro a f...
DOCUMENT Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența # Newsweek.ro
Marea recalculare a pensiilor a promis că va reduce inechitățile. Newsweek a descoperit că pensiile ...
Sprijin pentru energie în funcție de pensie. Ministrul Muncii anunță 130.000 de beneficiari # Newsweek.ro
Pensionarii cu venituri mici pot beneficia de un sprijin financiar de 50 de lei pe lună, sub formă d...
Cum arată o clădire istorică din București cumpărată cu 1.700.000 €? Ce se va întâmpla cu ea? # Newsweek.ro
O clădire veche de 130 de ani va fi cumpărată cu 1.700.000 de euro de Primăria Sectorului 1 iar suma...
Casa Albă, reacție după decernarea Nobelului pentru Pace: Comitetul pune politica înaintea păcii # Newsweek.ro
Casa Albă a reacționat după ce lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat Premiu...
Comisia Europeană alocă 11.500.000 € fermierilor români afectați de înghețurile târzii, grindină sau...
O locație din România pe locul 1 în Top 5 destinații de Halloween, alta pe 5. Cazarea? 150 €/noapte # Newsweek.ro
Într-un top al destinațiilor de city-break de Halloween din Europa, în acest an, o locație din Român...
Trei polițiști rutieri sunt anchetați de ofițerii de la DGA. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupț...
Rusia a păcălit India să cumpere avioane MiG-29K de 50.000.000 $. Radarele se defectează non stop # Newsweek.ro
Deși India s-a dovedit a fi salvatoarea proiectului MiG-29K, în culise se ascundea o problemă uriașă...
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sala în care se desfășura Congresul UDMR...
Bărbat reținut după ce a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara # Newsweek.ro
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a turnat benzină atât pe el, cât și pe mașina sa, într-o st...
Câți refugiați ucraineni sunt în România? Polonia și Germania au primit de 5 ori mai mulți # Newsweek.ro
Newsweek vă spune câți refugiați ucraineni sunt în România. Polonia și Germania au primit de 5 ori m...
Armata israeliană a declarat că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la prânz # Newsweek.ro
Armata israeliană a declarat vineri că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la...
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat. Vizate sunt avioanele Chinei # Newsweek.ro
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat pentru a se apăra împotriva a...
Premiul Nobel pentru Pace nu a fost luat de Trump. A ajuns la Maria Corina Machado din Venezuela # Newsweek.ro
Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace pe anul 20...
China a anunţat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezeşti, ca rep...
România, reprezentată de 4 gimnaste la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din Indonezia # Newsweek.ro
Federația Română de Gimnastică a anunțat că România va fi reprezentată de 4 gimnaste la Campionatele...
Ciolacu, anunț sfidător: „Eu am crescut pensii”. Ce soluție are ca pensiile să crească în continuare # Newsweek.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a revenit în public șia declarat că el a crescut pensiile, a făcut au...
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru...
VIDEO Un polițist erou! A salvat din flăcări un bărbat. S-a intoxicat cu fum, dar este bine # Newsweek.ro
Noaptea trecută, în jurul orei 3:50, un incendiu a izbucnit de la o lumânare într-un apartament din ...
Ce taxe de drum vor plăti camioanele în România. În funcție de norma de poluare și km parcurși # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, toate vehiculele concepute și construite pentru transportul de marfă cu masă ...
Economia de război a Rusiei, alimentată de aliaţii europeni ai Ucrainei. Inclusiv de România # Newsweek.ro
O analiză Reuters arată cum este alimentată încă economia de război a Rusiei de aliaţii europeni ai ...
Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului # Newsweek.ro
Criza politică din Franța readuce în prim-plan cel mai mare coșmar al Uniunii Europene – posibilitat...
Grevă națională în Belgia. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cei care vor să meargă acolo # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă pentru cei care vor să meargă în Belgia. Pe 14 octombr...
VIDEO Premierul maghiar Viktor Orban, la congresul UDMR. A cântat cu lăutarii: „Nu, nu, nu plecăm” # Newsweek.ro
Viktor Orban, premierul Ungariei, participă astăzi la congresul UDMR organizat la Cluj. El a sosit a...
A crescut PIB-ul României în prima jumătate a anului. Ce domenii au contribuit cel mai mult? # Newsweek.ro
Produsul intern brut a înregistrat în trimestrul II 2025 faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, o ...
Meteorologii anunță vânt puternic în unele zone din țară. Conform informării transmise de ANM, vor f...
EXCLUSIV Angajații BNR, 10 salarii când ies la pensie. Isărescu și Georgescu au luat deja 800000 lei # Newsweek.ro
Potrivit contractului colectiv, toți angajații BNR iau 10 salarii la ieșirea la pensie. Guvernatorul...
De ce este greșit să nu te speli pe dinți mai puțin de 2 minute, de 2 ori pe zi? Ce poți păți? # Newsweek.ro
Cu toții știm că spălatul pe dinți este foarte eficient pentru prevenirea apriției cariilor. Medicii...
Bucureștenii susțin taxa de 20 de lei pe zi pentru șoferii din alte județe: „Nu avem loc de ei” # Newsweek.ro
Primăria Capitalei analizează introducerea unei taxe de acces de 20 de lei pe zi pentru șoferii care...
