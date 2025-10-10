Budinca de chia ajută digestia și oferă energie întreaga zi. Vezi patru rețete rapide de făcut acasă

Newsweek.ro, 10 octombrie 2025 19:20

Budinca de chia ajută digestia și oferă energie întreaga zi. Vezi patru rețete rapide de făcut acasă...

Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:00
Slatina, oraşul din România care este în criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Slatina este oraşul din România care se află în mare criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă...
Acum 2 ore
18:40
Cum este afectată România dacă în Franța ajunge la putere extrema dreaptă Newsweek.ro
Ultimele evoluţii politice din Franţa ridică mari semne de îngrijorare în România şi nu numai. Posib...
18:40
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode Newsweek.ro
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode pentru a...
18:30
Maria Corina Machado, mesaj de împăcare pentru Trump. I-a dedicat premiul Nobel Newsweek.ro
Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Ma...
18:20
Un nou cutremur a lovit Filipine, la câteva ore de primul. A fost emisă o nouă alertă de tsunami Newsweek.ro
Un al doilea cutremur s-a produs în Filipine, vineri, la câteva ore după cel de dimineață. A fost em...
18:10
VIDEO Un fenomen unic a apărut în Franța. Cerul s-a despicat și oamenii au rămas muți de uimire Newsweek.ro
Privind spre cer, în jurul orei 10, locuitorii din Provence au putut vedea o gaură în nori timp de a...
18:00
NATO va începe exercițiul nuclear anual. 13 state, 70 avioane și 2.000 militari. Nu sunt și români Newsweek.ro
Oficialii NATO au declarat că exercițiul – care nu se va face cu arme nucleare reale – va implica ap...
Acum 4 ore
17:40
Românii care pleacă în Italia săptămâna viitoare trebuie să fie atenți. Autoritățile anunță blocaje Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
17:30
Primele detalii despre prima mașină electrică Ferrari: 1.000 de cai, 4 motoare, baterie de 122 kWh Newsweek.ro
Ferrari se pregătește să intre pe piața mașinilor electrice și a dezvăluit primele detalii ale platf...
17:20
La câte grade trebuie setată centrala termică toamna? Temperatura ideală pentru un somn odihnitor Newsweek.ro
Odată cu scăderea temperaturilor de toamnă, tot mai mulți români pornesc centrala termică pentru a m...
17:10
Justiția oarbă la pensiile speciale: magistrații se apără, românii plătesc cu 200.000.000 euro Newsweek.ro
În timp ce magistrații își apără pensiile speciale egale cu salariul, Guvernul încearcă să salveze 2...
17:10
Ce a adus rectificarea bugetară pentru Iași: bani pentru numai opt primării ieșene Newsweek.ro
La acestea se adaugă Consiliul Județean. Însă pentru două orașe și o comună din județ, vestea e una ...
17:00
Premieră națională: ICI București și POLITEHNICA București construiesc prima AI Factory din România Newsweek.ro
România face un pas major în direcția consolidării capacităților sale digitale și de cercetare prin ...
16:50
Wheaton, BAT: Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilor Newsweek.ro
Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer al BAT a explicat cum strategia Suediei în privința renunț...
16:50
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață Newsweek.ro
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață. Preșe...
16:40
Reacția lui Bogdan Ivan după dezvăluirile din Reuters: &#34;România nu mai importă petrol din Rusia&#34; Newsweek.ro
Reacția lui Bogdan Ivan, Ministrul Energiei după dezvăluirile din Reuters: "România nu mai importă p...
16:20
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari Newsweek.ro
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari. Femeia ...
16:10
Procurorul general din New York, Letitia James, care l-a anchetat de fraudă pe Trump, sub acuzare Newsweek.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a fost pusă sub acuzare penal de către un ma...
16:00
Mai mulți medici psihiatri din România susțin legea majoratului online, adoptată luni de Senat Newsweek.ro
Mai mulți medici psihiatri din România susțin legea majoratului online, adoptată luni de Senat. Spec...
Acum 6 ore
15:40
Captură record: 1.000.000.000 € în bancnote false, descoperit pe teritoriul României Newsweek.ro
Poliția și Autoritatea Vamală au făcut o captură record de bani falși. Aproape 1 miliard de euro a f...
15:30
DOCUMENT Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența Newsweek.ro
Marea recalculare a pensiilor a promis că va reduce inechitățile. Newsweek a descoperit că pensiile ...
15:20
Sprijin pentru energie în funcție de pensie. Ministrul Muncii anunță 130.000 de beneficiari Newsweek.ro
Pensionarii cu venituri mici pot beneficia de un sprijin financiar de 50 de lei pe lună, sub formă d...
15:20
Cum arată o clădire istorică din București cumpărată cu 1.700.000 €? Ce se va întâmpla cu ea? Newsweek.ro
O clădire veche de 130 de ani va fi cumpărată cu 1.700.000 de euro de Primăria Sectorului 1 iar suma...
15:00
Casa Albă, reacție după decernarea Nobelului pentru Pace: Comitetul pune politica înaintea păcii Newsweek.ro
Casa Albă a reacționat după ce lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat Premiu...
14:40
Comisia Europeană alocă 11.500.000 € fermierilor români afectați de vremea rea Newsweek.ro
Comisia Europeană alocă 11.500.000 € fermierilor români afectați de înghețurile târzii, grindină sau...
14:30
O locație din România pe locul 1 în Top 5 destinații de Halloween, alta pe 5. Cazarea? 150 €/noapte Newsweek.ro
Într-un top al destinațiilor de city-break de Halloween din Europa, în acest an, o locație din Român...
14:20
Polițiști rutieri, anchetați pentru curupție. Nu dădeau amenzi Newsweek.ro
Trei polițiști rutieri sunt anchetați de ofițerii de la DGA. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupț...
14:10
Rusia a păcălit India să cumpere avioane MiG-29K de 50.000.000 $. Radarele se defectează non stop Newsweek.ro
Deși India s-a dovedit a fi salvatoarea proiectului MiG-29K, în culise se ascundea o problemă uriașă...
14:00
S-a intonat imnul Ținutului Secuiesc la Congresul UDMR. Grindeanu a ieșit din sală Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sala în care se desfășura Congresul UDMR...
Acum 8 ore
13:40
Bărbat reținut după ce a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara Newsweek.ro
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a turnat benzină atât pe el, cât și pe mașina sa, într-o st...
13:30
Câți refugiați ucraineni sunt în România? Polonia și Germania au primit de 5 ori mai mulți Newsweek.ro
Newsweek vă spune câți refugiați ucraineni sunt în România. Polonia și Germania au primit de 5 ori m...
13:20
Armata israeliană a declarat că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la prânz Newsweek.ro
Armata israeliană a declarat vineri că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la...
13:10
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat. Vizate sunt avioanele Chinei Newsweek.ro
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat pentru a se apăra împotriva a...
13:10
Premiul Nobel pentru Pace nu a fost luat de Trump. A ajuns la Maria Corina Machado din Venezuela Newsweek.ro
Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace pe anul 20...
13:00
China impune taxe portuare speciale pentru navele americane Newsweek.ro
China a anunţat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezeşti, ca rep...
12:40
România, reprezentată de 4 gimnaste la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din Indonezia Newsweek.ro
Federația Română de Gimnastică a anunțat că România va fi reprezentată de 4 gimnaste la Campionatele...
12:30
Ciolacu, anunț sfidător: „Eu am crescut pensii”. Ce soluție are ca pensiile să crească în continuare Newsweek.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a revenit în public șia declarat că el a crescut pensiile, a făcut au...
12:20
Maratonul Internaţional Bucureşti - sâmbătă şi duminică. Restricții de circulație Newsweek.ro
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru...
12:00
VIDEO Un polițist erou! A salvat din flăcări un bărbat. S-a intoxicat cu fum, dar este bine Newsweek.ro
Noaptea trecută, în jurul orei 3:50, un incendiu a izbucnit de la o lumânare într-un apartament din ...
11:50
Ce taxe de drum vor plăti camioanele în România. În funcție de norma de poluare și km parcurși Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, toate vehiculele concepute și construite pentru transportul de marfă cu masă ...
Acum 12 ore
11:40
Economia de război a Rusiei, alimentată de aliaţii europeni ai Ucrainei. Inclusiv de România Newsweek.ro
O analiză Reuters arată cum este alimentată încă economia de război a Rusiei de aliaţii europeni ai ...
11:30
Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului Newsweek.ro
Criza politică din Franța readuce în prim-plan cel mai mare coșmar al Uniunii Europene – posibilitat...
11:00
Grevă națională în Belgia. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cei care vor să meargă acolo Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă pentru cei care vor să meargă în Belgia. Pe 14 octombr...
11:00
VIDEO Premierul maghiar Viktor Orban, la congresul UDMR. A cântat cu lăutarii: „Nu, nu, nu plecăm” Newsweek.ro
Viktor Orban, premierul Ungariei, participă astăzi la congresul UDMR organizat la Cluj. El a sosit a...
10:50
A crescut PIB-ul României în prima jumătate a anului. Ce domenii au contribuit cel mai mult? Newsweek.ro
Produsul intern brut a înregistrat în trimestrul II 2025 faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, o ...
10:30
METEO Alertă de vânt puternic în mai multe zone din România. Rafale de 120 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii anunță vânt puternic în unele zone din țară. Conform informării transmise de ANM, vor f...
10:10
EXCLUSIV Angajații BNR, 10 salarii când ies la pensie. Isărescu și Georgescu au luat deja 800000 lei Newsweek.ro
Potrivit contractului colectiv, toți angajații BNR iau 10 salarii la ieșirea la pensie. Guvernatorul...
10:10
De ce este greșit să nu te speli pe dinți mai puțin de 2 minute, de 2 ori pe zi? Ce poți păți? Newsweek.ro
Cu toții știm că spălatul pe dinți este foarte eficient pentru prevenirea apriției cariilor. Medicii...
10:00
Bucureștenii susțin taxa de 20 de lei pe zi pentru șoferii din alte județe: „Nu avem loc de ei” Newsweek.ro
Primăria Capitalei analizează introducerea unei taxe de acces de 20 de lei pe zi pentru șoferii care...
