Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gândul, 10 octombrie 2025 19:20
Sunt vești bune pentru românii cu venituri reduse: peste 130.000 de familii beneficiază, începând de azi, de sprijinul financiar pentru plata energiei electrice, a anunțar ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura aceasta face parte din programul de ajutor destinat gospodăriilor vulnerabile și o să fie valabilă până la 31 martie 2026. Astfel, într-o postare publicată vineri […]
• • •
Acum 5 minute
19:40
Ursula von der Leyen și „SPIONUL MAGHIAR” Olivér Várhelyi vor tranșa posibila atitudine subversivă a Budapestei în privat # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu, relatează Politico. „Până în prezent, acestea sunt doar acuzații”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru Politico, când a fost întrebată dacă comisarul maghiar va fi suspendat […]
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:00
María Corina Machado NU se aștepta să primească Premiul Nobel pentru Pace. Ce i-a declarat principalului ei aliat politic după aflarea veștii # Gândul
María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, a declarat că a fost „șocată” atunci când a aflat că a primit prestigioasa distincție. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care Machado discută la telefon cu principalul său aliat politic, Edmundo González, cel care a și înlocuit-o în alegerile prezidențiale atunci când […]
19:00
„Sănătatea mintală în era digitală”. România este vulnerabilă în fața adicțiilor provocate de hiperconectivitate # Gândul
La evenimentul „Sănătatea mintală în era digitală”, organizat de QMagazine la Palatul Patriarhiei și susținut de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Sănătății, a fost lansat un studiu, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), privind hiperconectarea românilor. Studiul, intitulat „Sănătatea mintală în epoca hiperconectivității” indică un paradox: „optimism declarat față de […]
19:00
Chiar dacă Trump promite oprirea războaielor, șeful Meta încă lucrează la buncărul din Hawaii pentru a se ascunde de „războiul nuclear” # Gândul
Directorul companiei Meta încă lucrează la adăpostul său de lux nuclear din Hawaii. Mark Zuckerberg nu prea pare să ia în seamă agenda pacifistă a președintelui său, Donald Trump, care a promis că va încheia în mandatul său toate conflictele de pe glob. Complexul miliardarului care a creat Facebook în urmă cu 21 de ani […]
18:50
Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă # Gândul
Peste 9.000 de credincioși s-au strâns, în a treia zi de pelerinaj, la racla Sfintei Cuvioase Paracheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În ultimele 24 de ore, pelerinii au venit în număr tot mai mare, iar timpul de așteptare la raclă a crescut chiar și la șase ore. De la începutul pelerinajului, până la […]
18:50
Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?” # Gândul
Diana Pungă, consiliera președintelui Nicușor Dan, a fost city-manager al Bucureștiului, fiind numită în funcție de actualul șef de stat, pe vremea mandatului de primar. Activitatea ei a fost una controversată și numele ei a fost implicat chiar și în tragedia de lângă Lacul Morii, unde o femeie a fost sfâșiată de câinii fără stăpân. […]
18:50
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința și ce se întâmplă dacă nu-l obții # Gândul
Mulți români aleg să–și transforme locuințele în surse suplimentare de venit prin intermediul platformelor de cazare ca Airbnb sau Booking. Ideea este tentantă, deoarece închirierea unui apartament în regim hotelier poate să aducă profituri mai mari decât o chirie clasică. Cu toate acestea, dincolo de câștiguri, activitatea vine cu o serie de obligații și de […]
Acum 2 ore
18:40
Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice # Gândul
„Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”, a declarat vineri Ludovic Orban, consilier prezidențial, întrebat dacă Nicușor Dan ar accepta un Guvern PSD-AUR, în cazul în care s-ar rupe coaliția. Ludovic Orban a spus că Nicușor Dan este un președinte implicat: „Ca să spun așa, […]
18:10
Care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic # Gândul
Iată care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, conform celebrei Mihaela Bilic. Un aliment utilizat de sute de ani în bucătărie, însă adesea uitat, este într-adevăr un adevărat ajutor pentru sănătate. Cercetările din ultimii ani, din domeniul nutriției și al biotehnologiei, au pus în evidență drojdia, datorită conținutului său […]
18:10
Captură RECORD de bancnote false, în valoare de un miliard de euro, în portul Constanța. De unde ar fi provenit valuta # Gândul
Poliția Română și autoritatea vamală au descoperit în Portul Constanța Sud, la data de 10 octombrie, peste 150 de cutii, care conțineau bancnote false, euro, în valoare totală de un miliard de lei. Autoritățile române de frontieră au identificat zeci de cutii în Portul Constanța Sud, în care erau ascunse bancnote de 500 de euro, […]
18:10
Câștigatoarea premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, i-a dedicat premiul președintelui Donald Trump. „Dedic acest premiu poporului care suferă în Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!”, a transmis câștigătoarea premiului Nobel pentru pace. Știre în curs de actualizare
18:00
Un cartier din Sibiu este invadat zilnic de zeci de VACI. Locuitorii fostei Capitale Europene a Culturii se plâng: problema e nerezolvată de 2 luni # Gândul
De două luni, locuitorii orașului Sibiu se confruntă cu o invazie de vaci. Exasperați de mizeria pe care o lasă în urmă, aceștia au sesizat autoritățile, însă degeaba. Chiar dacă poliția locală l-a amendat pe proprietarul fermei, vacile vin în continuare. Zeci de vaci pasc nestingherite, lasă mizerie pe trotuare și distrug spațiile verzi în […]
17:50
Ucraina acuză Rusia că ar fi lansat un ATAC de amploare asupra infrastructurii sale energetice # Gândul
Rusia a lansat un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au declarat mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt vineri. Potrivit acestora, cel puțin o persoană a murit în urma atacului, iar mai multe părți ale capitalei Kiev au rămas fără energie electrică. CNN notează că Moscova pare să folosească din nou o tactică […]
17:50
Trupe americane, desfășurate să supravegheze încetarea focului din GAZA. Primii militari au sosit deja # Gândul
Statele Unite trimit 200 de militari în Israel pentru a monitoriza implementarea acordului de încetare a focului în Gaza, au declarat joi oficiali americani. Oficialii au declarat că Comandamentul Central al SUA, condus de amiralul Brad Cooper, va înființa un centru de coordonare civil-militar în Israel pentru a oferi sprijin umanitar și de securitate. „Rolul […]
17:50
Putin ridiculizează „AMENINTĂRILE” lui Zelenski cu rachete americane. „O demonstrație de șmecherie” # Gândul
În timpul unei conferințe de presă după vizita sa în Tadjikistan, președintele Rusiei Vladimir Putin a numit „o demonstrație de șemcherie” discuțiile despre livrarea rachetelor Tomahawk pentru Ucraina. Un jurnalist a remarcat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „amenință că va lansa rachete Tomahawk asupra Rusiei, practic asupra Kremlinului”. În timpul întrebării, jurnalistul s-a exprimat greșit […]
Acum 4 ore
17:40
Spania nu se va lăsa intimidată de amenințările lansate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa, după ce liderul de la Casa Albă a sugerat că aceasta ar trebui exclusă din NATO pentru că nu vrea să achite cota comună la bugetul de apărare al organizației. Oficialii de la Madrid au transmis că rămân […]
17:40
Excepție pentru uniformă: doar Armata, Internele și serviciile mai pot face naveta între stat și privat # Gândul
Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce restricții pre- și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici. Doar angajații Armatei, Internelor și serviciile secrete vor pute să se angajeze de la privat la stat și invers. Noile reguli vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese. Proiectul, inițiat de Ministerul Justiției, vizează prevenirea corupției și […]
17:30
Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților # Gândul
Care este orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi și care este motivul acestui demers al autorităților. O directivă locală din Toyokae îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Cu toate că poliția, cu siguranță, nu îi va aresta pe cei care se opun, scopul […]
17:30
Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, care participă vineri 10 octombrie, la congresul UDMR de la Cluj-Napoca, a lansat acuzații grave de spionaj la adresa Ucrainei, într-o postare pe platforma X. Oficialul a dat de înțeles că Serviciile din Ucraina ar conduce activități de spionaj și în țările aliate, printre care se află și România. Viktor Orban […]
17:30
Soluția de ÎNCĂLZIRE inedită pentru iarnă. Specialist: „Trebuie să vă asigurați că nu există puncte de pierdere a căldurii” # Gândul
Facturile care vor veni la iarnă vor fi „uriașe” din cauza creșterii TVA și a scumpirii tarifelor la energie și căldură. Tot mai mulți români ajung în pragul disperării pentru că nu vor avea bani pentru a le plăti. Mulți locatari de la blocurile de apartamente deja au renunțat să mai celebreze sărbătorile de iarnă, […]
17:20
Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani # Gândul
Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, a destituit doi agenți identificați ca fiind colaboratori ai procurorului special Jack Smith, pe fondul unei investigații federale referitoare la interceptarea convorbirilor unor politicieni republicani. Cei doi agenți aveau rezultate de excepție și au fost identificați în documente obținute de senatorul republican Charles E. Grassley ca fiind […]
17:10
Pe 7 octombrie, de ziua sa, președintele rus Vladimir Putin a primit două icoane care au salvat soldații ruși de gloanțe. Liderul de la Kremlin am povestit despre darurile primite, într-o conferință de presă la Dușanbe, după vizita sa în Tadjikistan. Unul dintre cele mai importante cadouri provine din Catedrala Petru și Pavel și a […]
17:00
Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16:00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaţionale Roma Fiumicino şi Roma Ciampino. Potrivit MAE, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare – check-in şi […]
16:50
Donald Trump ratează Premierul Nobel pentru Pace. Vladimir Putin spune că nu știe dacă îl „merita” / „Face cu adevărat multe” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin comentează decizia comitetului norvegian de a acorda Premiul Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado din Venezuela, în defavoarea președintelui american Donald Trump, care a făcut lobby intens pentru obținerea premiului. Liderul de la Kremlin nu știe dacă șeful de la Casa albă merita premierul, dar spune că prestigiul distincției „s-a pierdut”. […]
16:50
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei # Gândul
Experții au dezvăluit care sunt cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte, la nivel global. Printre acești factori se numără și un obicei periculos. Conform datelor, infarctele au loc foarte rar fără avertizare, notează Science Alert. În urma acestui studiu, experții au concluzionat că aproape toți oamenii care au probleme cardiovasculare au […]
16:40
Andra, în vârstă de 39 de ani, a spus foarte clar ce relație are și cum se înțelege cu Delia, în vârstă de 43 de ani. ”Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel”, a declarat Andra. Andra și Delia sunt unele dintre cele mai îndrăgite și mai de succes cântărețe de pe scena artistică […]
16:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este așteptat să numească în cursul zilei de astăzi un nou premier, potrivit unui anunț făcut ieri de Palatul Élysée. Noul premier va avea misiunea dificilă de a forma un Guvern într-un mediu politic ostil, format din partide mereu aflate în opoziție, și va trebui să găsească o soluție pentru a […]
16:40
Curtea de Apel București a respins ca NEFONDATE cererile prin care lotul Horațiu Potra solicita încetarea de drept a măsurilor preventive # Gândul
Curtea de Apel București a respins toate cererile formulate de avocații lui Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra (rudă) în dosarul în care au fost trimiși în judecată alături de alți inculpați din gruparea considerată susținătare a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Avocații au invocat o eroare procedurală legată de […]
16:40
Putin amână mult-doritul SUMMIT ruso-arab de la Moscova. Prea puțini din cei 22 de LIDERI invitați își confirmaseră prezența # Gândul
În ultimul minut, Kremlinul a decis să amâne organizarea summitului ruso-arab, programat să aibă loc la Moscova pe 15 octombrie. Kremlinul invitase 22 de șefi de state arabe la forum, care urma să se desfășoare sub sloganul „cooperare pentru pace, stabilitate și securitate”. Cu toate acestea, până marți, doar câțiva lideri, inclusiv președintele sirian Ahmed […]
16:30
Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină # Gândul
O grupare de infractori români a reușit să reușit să dea 19 spargeri în Germania, în care au jefuit mai multe depozite și și-au însușit bunuri în valoare de două milioane de euro. Șeful grupării Piper R. este judecat la Tribunalul Regional din Rottweil, după ce mai mulți complici i-au adus acuzații grave. Cinci dintre […]
16:30
Președintele rus Vladimir Putin comentează decizia comitetului norvegian de a acorda Premiul Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado din Venezuela, în defavoarea președintelui american Donald Trump, care a făcut lobby intens pentru obținerea premiului. Liderul de la Kremlin nu știe dacă șeful de la Casa albă merita premierul, dar spune că prestigiul distincției „s-a pierdut”. […]
16:20
Militarii pot să spună „adio” echipamentelor grele. O companie americană a demonstrat că o drona de dimensiunile unui rucsac, echipat cu laser, poate ghida munițiile unui F‑35 — reducând expunerea trupelor și riscul pentru aeronave costisitoare. Pentagonul implementează drona Performance Drone Works a reușit să implementeze modelul în echipamentele militarilor americani. C100 poate marca ţinte […]
16:20
Eliza Samara și colegele ei din lotul național de senioare se pregătesc pentru cea mai tare competiție continentală, Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie, în orașul croat, Zadar. Senioarele din lotul național de tenis de masă se pregătesc de Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc între 12-19 […]
16:10
Te-ai săturat de ploaie și de temperaturile scăzute? Iată un TOP 10 destinații ÎNSORITE din Europa unde să te bucuri de Soare și căldură # Gândul
Vremea din această toamnă pare să fie mai mohorâtă și ploioasă decât în anii precedenți. De aceea, tot mai mulți români își iau concediu acum, în octombrie și în noiembrie, în destinațiile cele mai însorite din Europa, acolo unde cerul este albastru, plajele sunt încă aglomerate de turiști care se bronzează, precipitațiile sunt rare, umiditatea […]
16:10
Casa Albă acuză Comitetul NOBEL că este tendențios politic, după ce Trump a ratat Premiul pentru Pace # Gândul
Administrația Statelor Unite a acuzat, vineri, Comitetul Nobel că plasează ”politica deasupra păcii”, în contextul în care președintele Donald Trump nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace. ”Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va fi niciodată cineva ca el care să mute […]
16:00
Netanyahu i-a mulțumit lui Trump și a amenințat Hamas cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt rezolvate „pe calea ușoară” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit președintelui SUA Donald Trump pentru „presiunea diplomatică masivă” exercitată asupra grupării Hamas și a amenințat cu reluarea războiului dacă cererile nu sunt satisfăcute „pe calea ușoară.” Netanyahu a declarat că acordul actual cu Hamas nu ar fi putut fi semnat mai devreme. „Hamas a fost de acord cu acordul […]
16:00
„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ULTIMA care a avut libertăți”. Fondatorul Telegram atacă DUR națiunile care îngrădesc drepturile # Gândul
„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți”, avertizează fondatorul Telegram. Pavel Durov are un mesaj dur la adresa națiunilor, „cândva libere”, care introduc „măsuri distopice”. „Ceea ce a fost odată promisiunea schimbului liber de informații se transformă în instrumentul suprem de control”, scrie acesta pe contul său de Telegram. […]
16:00
Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu (sau chiar o promovare) în luna octombrie 2025: „Planetele sunt în sfera financiară” # Gândul
Astrologul Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu sau chiar o promovare, în luna octombrie. Se pare că: „Planetele sunt în sfera financiară”. Este vorba despre zodia Fecioară. Ea va primi o mărire de salariu sau chiar o promovare. Pentru Fecioare avem Venus, care este acolo și care trebuie să-i dea […]
Acum 6 ore
15:40
Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane # Gândul
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară a finalizat ancheta în cazul ambarcațiunii care s-a răsturnat în Sulina, accident în urma căruia au murit patru persoane. Procurorii l-au trimis în judecată pe militarul, care se afla la cârma ambarcațiunii. Accidentul din iunie, soldat cu moartea a patru persoane, a generat mai multe anchete, în privința […]
15:40
Cântărețul Ștefan Stan, în vârstă de 48 de ani, a spus cum se înțelege cu fosta sa soție, Simona, femeia împreună cu care are două fetițe. Ștefan Stan este cunoscut publicului larg ca primul câștigător de la emisiunea ”Vocea României”. În plan personal, Ștefan Stan s-a cununat civil în anul 2019 cu Simona. Cei doi […]
15:40
Comisia Europeană le oferă asistență fermierilor din șase state membre, inclusiv din ROMÂNIA # Gândul
Comisia Europeană a adoptat, vineri, o propunere prin care să furnizeze aproape 50 de milioane de euro din fondurile de rezervă pentru agricultură în scopul susținerii fermierilor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia afectați de fenomene meteorologice. ”În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei Europene alocă 7,4 milioane de euro Bulgariei, […]
15:40
Fostul judecător Toni Neacșu scrie cum statul român cheltuiește anual 408.800 de lei ca să întrețină furia românilor # Gândul
Toni Neacșu demonstrează, într-o postare recentă de pe facebook, cât cheltuiește statul român cu întreținerea unui deținut, în loc să apeleze și la varianta de arest la domiciliu. Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii scrie că aceasta este o practică frecventă în mai multe țări europene, în timp ce România „a rămas la ani […]
15:40
Seismologii filipinezi raportează vineri un nou cutremur în largul mării, cu o magnitudine preliminară de 6,9, în aceeași regiune sudică, potrivit Associated Press. Un prim cutremur a avut magnitudinea de 7,4 și a lovit vineri regiunea Mindanao din Filipine, potrivit Centrului European-Mediteranean pentru Seismologie (EMSC). Seismul a avut loc la o adâncime de 58 km. […]
15:40
Gabriel Attal îi cere lui MACRON să „împartă puterea” cu celelalte partide/ „Avem nevoie de conciliere” # Gândul
Fostul prim-ministru al Franței Gabriel Attal i-a cerut președintelui Emmanuel Macron „să împartă puterea” cu celelalte partide, pentru a conveni asupra desemnării unui nou premier. „Îi voi spune președintelui ceea ce spun de peste un an. Trebuie să punem ce înaintea cine. De trei ori în ultimul an, un prim-ministru a fost numit înainte ca […]
15:40
Mulți panestinieni au începul să se întoarcă în nordul Fâșiei Gaza, în contextul în care Armata israeliană a transmis că un armistițiu este acum în vigoare. Forțele israeliene s-au retras la liniile convenite în cadrul planului lui Donald Trump, transmite Armata, dar vor continua să „înlăture orice amenințare imediată”, după cum notează BBC. Hamas are […]
15:30
UDMR i-a facut pe plac lui Ilie Bolojan. Președintele CJ Cluj, exclus de pe lista invitaților la CONGRES. „Nu am fost invitat” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a absentat, vineri, de la Congresul UDMR, unde nu a fost invitat. De menționat că șeful CJ Cluj a făcut anterior mai multe acuzații la adresa conducerii PNL. Mai mult, acesta l-a criticat frecvent în spațiul public pe Ilie Bolojan. Deși congresul UDMR s-a desfășurat la Cluj, președintele Consiliului […]
15:30
Stare de alertă PRELUNGITĂ la Praid pentru încă 30 de zile. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis # Gândul
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a hotărât prelungirea stării de alertă în comună pentru încă 30 de zile, ca urmare a situației de urgență generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund. Potrivit punctul.ro, starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru perioada 11 octombrie – 9 noiembrie. Pe durata stării […]
15:30
Pentru a corecta acest test IQ, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit. Exercițiul 1-9=6 este greșit. Cum îl poți transforma într-un exercițiu corect. Până să intrăm direct în miezul problemei, te invităm că citești câteva amănunte despre istoria acestor teste. Astfel, testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, de […]
15:30
Ploile din ultimele zile au afectat culturile de varză de toamnă în proporție de 70 la sută. Deși producția a fost bună, cu 40-50 de tone de hectar după mai bine de o săptămână de ploi, fermierii spun ca anul acesta este compromis. Prețul este de 50- 60 de bani iar fermierii spun că nu […]
