Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative privind reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară
Digi24.ro, 10 octombrie 2025 19:20
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează că România se confruntă cu dificultăți în reducerea deficitului bugetar, în pofida măsurilor fiscale adoptate. Potrivit agenției, ratingul de țară „BBB minus” rămâne în continuare cu perspectivă negativă, din cauza dezechilibrelor persistente din finanțele publice.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
19:40
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor # Digi24.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat vineri că opt copii ucraineni strămutați în timpul războiului în curs dintre țara lor și Rusia s-au reunit cu familiile lor, în sfârșit, relatează Fox News.
Acum 30 minute
19:20
Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative privind reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează că România se confruntă cu dificultăți în reducerea deficitului bugetar, în pofida măsurilor fiscale adoptate. Potrivit agenției, ratingul de țară „BBB minus” rămâne în continuare cu perspectivă negativă, din cauza dezechilibrelor persistente din finanțele publice.
Acum o oră
19:10
Un transgender a fost condamnat la închisoare, după ce a mințit un bărbat că este femeie pentru a întreține relații sexuale # Digi24.ro
O femeie transgender din Anglia, care a mințit un bărbat despre faptul că s-a născut femeie, înainte de a întreține relații sexuale cu el, a fost condamnată la închisoare pentru 21 de luni, informează BBC.
19:00
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez # Digi24.ro
Infrastructura critică a Poloniei a fost supusă unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice din partea Rusiei, ale cărei servicii de informații militare și-au triplat resursele pentru astfel de acțiuni împotriva Poloniei în acest an, a declarat ministrul Afacerilor Digitale pentru Reuters, relatează TVPWorld.
Acum 2 ore
18:40
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată # Digi24.ro
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel l-a trimis în judecată pe conducătorul ambarcaţiunii care s-a răsturnat la sfârşitul lunii iulie în zona golfului Musura, accident soldat cu patru morţi.
18:40
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul # Digi24.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado, lidera opoziţiei venezuelene, a declarat că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.
18:40
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent # Digi24.ro
Operatorul național de electricitate, Red Eléctrica, avertizează că Spania ar putea fi afectată de o nouă pană majoră de curent, după ce, timp de două săptămâni, au fost înregistrate variații bruște de tensiune în sistemul energetic.
18:20
Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se va derula în perioada 12 - 20 octombrie.
18:20
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah # Digi24.ro
După intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, mii de palestinieni strămutați au început să se întoarcă în Fâșia Gaza, traversând regiunile distruse de conflict. Punctul de frontieră Rafah, dintre Gaza și Egipt, urmează să fie redeschis marți.
18:10
Lecții despre congresul UDMR. Când politica se cântă: simboluri, gesturi și semne de maturitate # Digi24.ro
Lecții despre congresul UDMR. Când politica se cântă: simboluri, gesturi și semne de maturitate
18:10
Putin îl consolează pe Trump că a pierdut Nobelul pentru Pace. Ce spune liderul de la Kremlin despre râvnitul premiu # Digi24.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times.
Acum 4 ore
17:40
Studenții de la o facultate din cadrul UBB reclamă că au fost mutați abuziv în afara orașului Cluj-Napoca. Ce le răspunde Universitatea # Digi24.ro
Mai mulți studenți ai Facultății de Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș Bolyiai din Cluj-Napoca au acuzat universitatea că a decis abuziv, cu o săptămână înainte de începerea anului universitar, să schimbe locația în care se desfășoară cursurile. Studenții susțin că universitatea le-a dat un spațiu inadecvat, situat în afara orașului. Aceștia au ieșit în stradă să protesteze și să ceară conducerii universității să le ofere „o soluție satisfăcătoare”.
17:40
Un profesor de 72 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul a fost reținut de polițiști # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce, aflându-se în incinta unei unităţi de învăţământ din Târgovişte, a agresat un profesor de 72 de ani, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.
17:40
Scandal în Salzburg. Magnatul Porsche sapă un tunel privat spre centru, ca să evite aglomerația în trafic. Localnicii sunt revoltați # Digi24.ro
Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, principalul acţionar al companiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, a început în urmă cu ceva timp o renovare radicală la vila sa din Salzburg. Parte a lucrărilor constă și în excavarea unui tunel care să le garajul său de centrul orașului, pentru a evita aglomerația în trafic, însă inițiativa magnatului a stârnit revolta localnicilor. Ca să îl oprească pe miliardar, ei au făcut o petiție care a strâns deja 20.000 de semnături, scrie Corriere della Sera.
17:30
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova # Digi24.ro
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, spune, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.
17:30
Polonia refuză să pună în aplicare pactul european pentru imigraţie. Viktor Orban: „Va fi deja o rebeliune” # Digi24.ro
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor.
17:30
Kadîrov promite telefoane iPhone 17 celor care vor manipula votul astfel încât Groznîi să apară pe bancnota de 500 de ruble # Digi24.ro
Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Groznîi” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același timp, liderul cecen, Ramzan Kadîrov a lansat o tombolă cu un telefoane iPhone pentru cei care votează pentru acest simbol de patru ori, scrie canalul de Telgram Aghensvto.
17:10
Atenționare MAE de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc în Italia în legătură cu o grevă anunțată pe aeroporturile internaționale din Roma, care ar putea provoca perturbări ale zborurilor.
17:00
Austria sprijină propunerile mai multor state membre ale Uniunii Europene ca deciziile privind extinderea să fie luate prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri ministrul de externe Claudia Plakolm, aflată în vizită în Bosnia şi Herţegovina, în cadrul unui turneu regional în ţările candidate la aderare.
16:50
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, spunând că Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024, și a criticat doar modalitatea de impozitare a pensiilor. Obiecţia Comisiei a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern, susține CSM, care face apel la „respectarea adevărului juridic şi instituţional”.
16:40
Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut vineri, în cadrul intervenției săptămânale la postul public de radio, o afirmație cel puțin bizară. El a acuzat serviciile secrete ucrainene că s-au „infiltrat” în smartphone-urile cetățenilor ungari prin intermediul partidului de opoziție Tisza, relatează European Pravda.
16:40
Urmărire spectaculoasă pe străzile Capitalei. Imagini cu momentul arestării unor tineri care au vrut să fure de pe un șantier # Digi24.ro
Polițiștii au realizat o urmărire ca în filme, joi, după miezul nopții. Imaginile înregistrate cu bodycam-ul unuia dintre ei arată momentul în care doi tineri, care au vrut să fure dintr-un șantier din Capitală, au fost puși la pământ și încătușați de forțele de ordine.
16:30
Ministrul Muncii: Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat vineri că peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice iar acesta va continua până la 31 martie 2026. Cererile pot fi depuse online sau la primărie, precizează ministrul.
16:00
„Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado este anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Maria Corina Machado a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, vineri, printr-un apel telefonic de la Comitetul Nobel de la Oslo. „Dumnezeule, nu am cuvinte”, a spus, vizibil emoționată. Momentul în care a fost anunțată lidera opoziției din Venezuela a fost filmat.
16:00
Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza # Digi24.ro
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas prevede întoarcerea în Israel a ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit. Presa israeliană scrie că Donald Trump va merge luni dimineață la Tel Aviv, dar nu va face o vizită în Gaza
15:50
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii # Digi24.ro
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.
Acum 6 ore
15:40
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt în creștere între partidele de guvernământ # Digi24.ro
În coaliția de guvernare se dă o luptă acerbă la categoria „cine amenință mai mult cu demisia”, chiar dacă nu au trecut nici patru luni de când miniștrii au depus jurământul în fața președintelui. Bătălia, până în acest moment, este între social-democrați – primii care au pus pe masă plecarea din Executiv – și Ilie Bolojan, care nu a ratat ocazia, la două luni de guvernare, să-i anunțe pe liderii Coaliției că ar trebui să-și caute un alt premier dacă nu acceptă reforma administrativă promisă de acesta. Acum a venit rândul celor din UDMR și al minorităților să joace cartea șantajului, ca armă împotriva proiectului care reduce numărul de parlamentari la 300.
15:40
Donald Trump și acordul Israel-Hamas: cât credit i se cuvine? „Un acord este bun doar atât timp cât durează” # Digi24.ro
Niciun ostatic nu fusese eliberat, niciun armistițiu nu fusese încheiat oficial, dar aclamațiile se întețeau. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a publicat o imagine generată de inteligența artificială în care liderul israelian stătea lângă președintele american Donald Trump, care purta la gât o medalie gigantică de aur a Premiului Nobel.
15:40
„Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzinărie # Digi24.ro
Bărbatul de 43 de ani care a turnat benzină peste propria mașină într-o benzinărie din Timișoara și a amenințat că îi dă foc a făcut declarații șocante la sediul Poliției. El le-a spus jurnaliștilor că a vrut „să bubuie Timișoara în aer”, pentru că „nu mai vrea să trăiască”. Potrivit anchetatorilor, bărbatul era băut, nu avea permis de conducere și a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de conducerea unui vehicul fără drept, conducere sub influența alcoolului și tentativă de distrugere.
15:30
Reacția scriitorului Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Nobelul: Dovedește că literatura există în sine şi că încă mai este citită # Digi24.ro
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai a acordat primul interviu, după ce a primit Nobelul literar. „Acest premiu dovedeşte că literatura există în sine, dincolo de diverse aşteptări extraliterare, şi că încă mai este citită”, a declarat laureatul.
15:20
CE: Fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară vor primi 11,5 milioane euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat vineri o propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România. Fermierii din aceste state membre au suferit daune semnificative din cauza înghețurilor din primăvară, potrivit unii comunicat de presă. Comisia transmite că 11,5 milioane euro au fost alocați României.
15:10
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner # Digi24.ro
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit „Metla”, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, el se afla de fapt în vacanță în Maldive.
15:00
Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO # Digi24.ro
Spania este un membru 'cu drepturi depline' şi 'angajat' al NATO, au afirmat vineri surse guvernamentale de la Madrid, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ţara iberică ar merita să fie 'expulzată' din organizaţie din cauza cheltuielilor militare insuficiente, transmite AFP.
15:00
Ce spunea Donald Trump, la începutul anului, despre Maria Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
La începutul anului, Donald Trump avea cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado, care a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace. Președintele american spunea că aceasta „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean”.
15:00
Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu oficiali ai UE despre pachetele fiscale: Prin măsurile luate evităm suspendarea fondurilor UE # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, care participă la reuniunea ECOFIN, a discutat cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, despre situaţia fiscal-bugetară a României şi renegocierea PNRR. Nazare a precizat că „măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, dar se arată încrezător că „vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro”.
14:50
Blocul pro-rușilor din Parlamentul de la Chișinău se destrămă. Partidul fostului președinte Voronin anunță că va merge separat # Digi24.ro
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova anunță că se vor separa de blocul „Patriotic”, în viitorul Parlament. Cel puțin asta a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin, pentru RIA Novosti.
14:40
Gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme Skyranger 35, în baza unui contract încheiat cu o țară din UE, a anunțat vineri, 10 octombrie, compania, relatează Kyiv Independent.
14:40
Emil Boc: Am aflat de ce se organizează alegeri din 4 în 4 ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează # Digi24.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a glumit, vineri, la congresul UDMR, declarând că a aflat de la români de ce se organizează alegeri din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. Boc a adăugat că se bucură de parteneriatul pe care l-a avut şi îl are în continuare cu UDMR.
14:40
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii” # Digi24.ro
Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.
14:30
Rodrigo Duterte rămâne în arest. Curtea Penala Internațională refuză eliberarea fostului președinte filipinez pe motive medicale # Digi24.ro
Fostul preşedinte filipinez Rodrigo Duterte rămâne în arest la Haga, prin decizia Curţii Penale Internaţionale (CPI), care a anunţat vineri că i-a respins cererea de eliberare din motive medicale, relatează AFP.
14:30
Boilerele ar putea fi interzise din 2027 în UE, dacă un metal esențial pentru fabricare nu este autorizat # Digi24.ro
O aparentă eroare birocratică ar putea lăsa fără apă caldă o mare parte dintre locuințele din Uniunea Europeană, inclusiv România, începând cu 2027. Un material esențial pentru fabricarea boilerelor nu va mai putea fi folosit, fiindcă nu a mai fost inclus pe lista celor autorizate în Uniune.
14:20
Ministerul Energiei reacționează la informațiile Reuters potrivit cărora România și-a crescut cu 57% importurile de energie din Rusia # Digi24.ro
România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, transmite Ministerul Energiei, la solicitarea News.ro, după ce o analiză Reuters a indicat că mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia, în cazul țării noastre fiind vorba despre o creştere de 57 la sută.
14:10
„Toată lumea este încă speriată”. Acordul de încetare a focului aduce speranță în Gaza, dar temerile privind un viitor incert persistă # Digi24.ro
Joi dimineață, Fâșia Gaza nu părea animată. Vestea încetării iminente a focului s-a răspândit rapid, în mijlocul nopții, pe teritoriul devastat, fiind sărbătorită cu câteva focuri de armă trase în aer, însă dimineața a venit cu o atmosferă de așteptare tensionată, scriu jurnaliștii The Guardian. „Toată lumea este încă speriată”, au declarat localnicii de pe fâșia de coastă supraaglomerată, unde o mare parte a populației este adăpostită în corturi improvizate și barăci din plastic.
14:10
Viktor Orban, mesaj electoral la Cluj înaintea alegerilor din Ungaria: „În 2026, patria are nevoie de maghiarii din Transilvania” # Digi24.ro
Ungariei, Orban Viktor, a vorbit la Cluj, în cadrul Congresului UDMR, despre importanța comunității maghiare din România și a declarat că formațiunea este un „factor de strategie națională”.
14:00
Politiciana venezueleană María Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an, potrivit BBC News.
14:00
SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza # Digi24.ro
Până la 200 de soldați americani aflați deja în Orientul Mijlociu vor fi trimiși în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Gaza, potrivit oficialilor americani, relatează BBC.
13:50
Obiceiurile românilor de a folosi banii s-au modificat în ultimii ani. Observăm o schimbare majoră și în relația românilor cu banii fie ca vorbim de bani fizici sau virtuali. Știm că bancnotele și monedele (banii fizici) erau simbol pentru siguranță și control asupra cheltuielilor. Obiceiul de a lucra exclusiv cu cash s-a modificat, iar astăzi cardul bancar și telefonul mobil sunt utilizate mai des pentru tranzacții.
13:50
Un erbicid din România care ucide milioane de albine a alarmat UE. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul # Digi24.ro
Comisia Europeană a pornit o procedură legală (infringement) împotriva României pentru că autoritățile de la București încalcă în mod repetat normele europene. Concret, Bucureștiul a autorizat în mod excepțional, în mai multe rânduri folosirea insecticidelor din clasa neonicotinoidelor, mortal pentru albine.
Acum 8 ore
13:40
După ploi, vine un weekend cu vreme blândă. Șefa ANM anunță până la cât vor urca temperaturile în țară # Digi24.ro
Ploile bat în retragere, însă vântul prinde putere în unele zone din țară. A fost emisă inclusiv o alertă, care va intra în vigoare de sâmbătă. Vin însă și vești bune de la meteorologi: urmează un weekend cu mult soare și temperaturi de peste 20 de grade, conform ANM.
13:30
Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk # Digi24.ro
În regiunea Donețk, forțele speciale ucrainene (SOF) au distrus un grup inamic de sabotaj și recunoaștere (SRG) în Iampil, împiedicând înaintarea inamicului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.