Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative privind reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară

În coaliția de guvernare se dă o luptă acerbă la categoria „cine amenință mai mult cu demisia”, chiar dacă nu au trecut nici patru luni de când miniștrii au depus jurământul în fața președintelui. Bătălia, până în acest moment, este între social-democrați – primii care au pus pe masă plecarea din Executiv – și Ilie Bolojan, care nu a ratat ocazia, la două luni de guvernare, să-i anunțe pe liderii Coaliției că ar trebui să-și caute un alt premier dacă nu acceptă reforma administrativă promisă de acesta. Acum a venit rândul celor din UDMR și al minorităților să joace cartea șantajului, ca armă împotriva proiectului care reduce numărul de parlamentari la 300.