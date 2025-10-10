Milioane de oameni tratează greșit durerile articulare. „Medicamentul” cel mai eficient nu se găseşte în farmacii
Adevarul.ro, 10 octombrie 2025 19:30
Deși milioane de oameni apelează la pastile și intervenții chirurgicale pentru a scăpa de durerile articulare, specialiștii avertizează că adevăratul „medicament” nu se găsește în farmacii.
• • •
19:30
19:15
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători” # Adevarul.ro
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez în 2017, a vorbit deschis despre relația lor.
19:15
Credit de nevoi personale 2025 – Acte necesare, condiții și cum alegi cel mai avantajos împrumut online # Adevarul.ro
Tot mai mulți români apelează la credite de nevoi personale sau la un împrumut personal pentru a-și gestiona cheltuielile importante fără a-și destabiliza bugetul lunar.
19:15
Rezerviștii din București și Ilfov vor participa, între 12 și 20 octombrie, la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de MApN.
19:00
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că 37 de medicamente noi intră pe lista celor compensate. Ce pacienți pot beneficia de acestea # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a publicat un nou proiect de Hotărâre de Guvern care extinde lista medicamentelor compensate cu 37 de molecule noi. Măsura vizează pacienți cu boli grave și cronice, de la afecțiuni neurologice și cardiovasculare până la boli rare și oncologice.
18:45
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa Albă a acuzat că i-a fost conferit pe criterii politice # Adevarul.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a transmis un mesaj emoționant după anunțarea distincției.
18:30
Un alt doilea cutremur lovește sudul Filipinelor. Bilanțul tragediei după seismul de 7,4 grade a crescut: cel puţin șase morți și mai multe persoane rănite # Adevarul.ro
Două cutremure violente au lovit sudul Filipinelor la doar câteva ore distanță, provocând moartea a cel puțin șase persoane și panică generalizată. Al doilea seism, de 6,9 grade, a venit după un cutremur major de 7,4, care a declanșat alunecări de teren, prăbușiri și o scurtă alertă de tsunami.
18:30
România aşteaptă decizia foarte importantă a agenţiei de rating S&P, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arătându-se optimist că aceasta va menţine ratingul, aşa cum au făcut-o şi celelalte agenţii de rating.
18:30
Poliția rusă a arestat vineri patru bărbați acuzați că și-au însușit salariile și bonusurile aferente unor contracte militare, a anunțat Ministerul de Interne, relatează Moscow Times.
18:00
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu # Adevarul.ro
Deși mai sunt două luni până la Crăciun, românii nu mai așteaptă luna decembrie pentru a-și asigura carnea pentru sărbători. În gospodăriile din satele românești, porcii sunt deja rezervați.
18:00
MAE avertizează cetățenii români că luni, 13 octombrie 2025, personalul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino va fi în grevă, ceea ce poate provoca întârzieri și perturbări ale serviciilor.
17:30
Putin îl laudă pe Trump pentru eforturile de pace și critică Comitetul Nobelul: „El face cu adevărat multe” # Adevarul.ro
Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel.
17:15
Primele declaraţii ale scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Premiul Nobel: „Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv” # Adevarul.ro
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, distins în 2025 cu Premiul Nobel pentru Literatură, a vorbit pentru prima dată despre semnificația acestui moment.
17:15
Declarații șocante făcute de bărbatul care a turnat benzină peste mașină și a amenințat că își dă foc: „Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră să vă împușc pe toți” # Adevarul.ro
Bărbatul de 43 de ani a turnat benzină peste propria mașină și a amenințat că își dă foc, în Timișoara, a spus că vrea „să bubuie Timișoara în aer”. Incidentul a fost oprit la timp de angajații stației, care au sesizat imediat autoritățile.
17:15
Mărturia unui prizonier de război tadjik despre tacticile folosite de armata rusă. Rugămintea adresată armatei ucrainene # Adevarul.ro
Armata ucraineană a oferit postului de televiziune Al Jazeera acces rar la Mohammed, unul dintre zecile de prizonieri de război din Asia Centrală capturați în timp ce luptau de partea Rusiei.
16:45
Tarifele de sistem s-au majorat de la 1 septembrie la toți furnizorii de energie electrică # Adevarul.ro
Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în preţul final al energiei însă impactul este unul minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, a anunţat Hidroelectrica.
16:45
Alimentele la care renunță Fuego pentru a slăbi: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme” # Adevarul.ro
Chiar dacă are un program plin, Fuego recunoaște că lucrează în permanență la forma sa fizică, dar și la echilibrul interior.
16:45
Ședință de consiliu oprită de poliție în Călărași. Un consilier local USR ar fi venit înarmat cu un pistol. „Ce avea în minte dânsul nu putem ști” # Adevarul.ro
Scene incredibile în Consiliul Local Budești, județul Călărași, după ce un consilier local USR a venit cu un pistol la brâu la şedinţa de vineri. Primarul a sunat imediat la 112, iar poliția a intervenit în forță pentru a verifica situația.
16:45
Ucis de taur! Celebrul comentator sportiv a murit la doar 52 de ani, în cel mai tragic mod # Adevarul.ro
Comentatorul împlinise 52 de ani, cu trei zile înainte să fie ucis.
16:30
CSM reacționează la declarațiile premierului: Pensiile magistraților nu au legătură cu jalonul neîndeplinit din PNRR # Adevarul.ro
CSM reacționează la declarațiile premierului Bolojan, care a afirmat că plata a peste 200 de milioane de euro din PNRR ar fi blocată din cauza pensiilor magistraților.
16:15
Un livrator străin a fost jefuit în București. Poliția a identificat după aproape o lună hoțul care i-a furat scuterul și banii # Adevarul.ro
Un bărbat de 51 de ani din Capitală a fost reținut de polițiști după ce a furat scuterul și 600 de lei de la un livrator străin.
16:15
Pe data de 5 octombrie a avut loc la București marșul de protest pro-Palestina
16:15
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes # Adevarul.ro
O ucraineancă de 35 de ani a fost prinsă la vama Porubne, înainte să intre în România, cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes.
16:00
A 15-a ediție a Black Friday în România, eveniment ce va avea loc în luna noiembrie, va aduce cel mai mare interes din istoria comerțului românesc, mai ales în online.
16:00
Captură uriașă în Portul Constanța: aproape un miliard de euro în bancnote contrafăcute, confiscate de polițiști # Adevarul.ro
Aproximativ 5 milioane de bancnote contrafăcute care însumau aproape 1 miliard de euro au fost descoperite de polițiști şi de Autoritatea Vamală Română, în Portul Constanţa Sud.
15:45
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice. Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie, precizează ministrul.
15:45
Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel: „Trump are o inimă umanitară și nu va exista niciodată cineva ca el” # Adevarul.ro
Casa Albă a reacționat dur, vineri, după anunțul Comitetului Nobel, care a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace 2025 șefei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. Administrația americană a transmis că distincția ar fi trebuit să îi revină președintelui Donald Trump, pe care îl consideră
15:45
O adolescentă de 14 ani, din Arad, care și-a bătut o colegă până și-a pierdut cunoștința, a fost plasată sub control judiciar # Adevarul.ro
O adolescentă de 14 ani, care a bătut o colegă până când și-a pierdut cunoștința, în incinta unei şcoli din judeţul Arad, a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile.
15:45
Scene șocante într-o școală din Târgoviște. Un profesor de 72 de ani a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul, reținut pentru 24 de ore # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani a intrat în timpul orei într-o sală de clasă și l-a lovit pe profesorul care preda.
15:45
Dovada că fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a mințit când s-a lăudat că a fost pe front # Adevarul.ro
Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, se afla în vacanță în Maldive în perioada în care susținea că se află pe front alături de compania privată Wagner, a dezvăluit canalul de Telegram Metla.
15:30
Președintele CCR, despre echilibrul dintre libertate și securitate: „Constituția ne permite să evităm extremele” # Adevarul.ro
Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat că libertatea și securitatea trebuie privite ca elemente complementare, nu opuse.
15:30
Reacția British Airways după aterizarea de urgență la Otopeni a unui avion al companiei. „Nu a fost fum în cabină” # Adevarul.ro
Un avion al companiei British Airways, care decolase din Turcia, a cerut, joi seară, să aterizeze de urgență pe Aeroportul Henri Coandă de la Otopeni, după ce un senzor ar fi detectat fum în interiorul aeronavei.
15:15
Ascensiunea incredibilă a lui David Popovici. Străinii s-au convins. Pronostic optimist pentru Los Angeles 2028 # Adevarul.ro
Mulți îl consideră pe David Popovici drept figura principală a noii generații de înotători, cea care este pregătită să domine competițiile importante în anii ce vin.
15:15
Un renumit medic chirurg, salvat în ultima clipă după ce ar fi încercat să se sinucidă. Colegii săi l-au operat de urgență # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc joi, în Craiova, unde un renumit medic chirurg, unul dintre profesioniștii Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor.
14:45
Invazie de vaci într-un cartier din Sibiu. Localnicii se plâng că animalele pasc zilnic printre blocuri și lasă mizerie pe trotuare # Adevarul.ro
Într-un cartier din Sibiu, zeci de vaci pasc, aproape zilnic, printre blocuri, spre nemulțumirea locatarilor. Fenomenul are loc de mai bine de două luni în zona Henri Coandă Residence, conform presei locale.
14:45
Maraton în București, weekendul acesta. Zonele în care sunt anunțate restricții de trafic # Adevarul.ro
Bucharest Marathon 2025 va avea loc în acest weekend. Startul evenimentul sportiv se va da din zona Pieţei Constituţiei, iar organizatorii au estimat participarea unui număr ridicat de persoane.
14:45
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a livrat armatei un număr record de sisteme de război electronic # Adevarul.ro
Deputatul Petro Poroșenko, liderul partidului Solidaritatea Europeană și al cincilea președinte al Ucrainei, a livrat armatei ucrainene un lot record de de sisteme de război electronic Ai-Petri.
14:45
Tragedie pe o autostrada din Germania: un tânăr a murit după ce s-a izbit cu BMW-ul de un camion românesc # Adevarul.ro
Un tânăr și-a pierdut viața pe autostrada A14 din Germania, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un camion staționat, condus de un șofer român.
14:30
A început o nouă eră în fitness, una în care antrenamentele indoor devin mai realiste, mai interactive și mai eficiente ca niciodată.
14:30
Nazare, la ECOFIN: Sunt încrezător cǎ vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro # Adevarul.ro
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a avut ieri o întâlnire bilateralǎ cu Valdis Dombrovskis, Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, în cadrul reuniunii Consiliului miniştrilor de finanțe din UE (ECOFIN) organizat la Luxemburg.
14:15
BCE dă asigurări că euro digital nu va zdruncina băncile. Când ar putea fi lansată moneda virtuală # Adevarul.ro
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deţinere per cont, nu ar ameninţa stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP.
14:15
O femeie de 51 de ani, operată de o tumoră cerebrală la Galați, cu ajutorul unui „GPS” medical. Intervenția a fost un succes # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 51 de ani a fost supusă, în premieră pentru județul Galați, unei intervenții chirurgicale pe creier cu ajutorul Sistemului de Neuronavigație, o tehnologie de ultimă generație care permite medicilor o precizie excepțională în tratamentul afecțiunilor cerebrale.
14:15
Român de 19 ani arestat la Milano. Polițiștii au găsit peste 43 de kg de hașiș în garajul și casa lui # Adevarul.ro
Un român de 19 ani a fost arestat la Milano după ce a atacat un poliţist încercând să fugă. În garajul şi locuinţa lui, anchetatorii au descoperit peste 43 de kilograme de hașiș și 530 de grame asupra sa.
14:15
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cei care călătoresc în Belgia: traficul aerian și transportul public, perturbate de o grevă națională # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, pe 14 octombrie, este anunțată o grevă națională, care va perturba traficul aerian și transportul public din Regat.
14:00
Depresia și anxietatea afectează o treime dintre cadrele medicale din Europa, avertizează OMS # Adevarul.ro
Un studiu realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că aproximativ o treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa se confruntă cu depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în rândul populaţiei generale.
14:00
Trei polițiști rutieri din Botoșani, cercetați după ce ar fi trecut cu vederea infracţiunile şi contravenţiile comise de mai mulți șoferi # Adevarul.ro
Trei polițiști rutieri din Ştefăneşti, judeţul Botoşani, sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni, fiind suspectaţi că nu ar fi încheiat acte de constatare a unor infracţiuni şi contravenţii săvârşite de mai mulţi şoferi.
13:45
Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara. Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină, amenințând că își dă foc # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a intrat cu mașina într-o benzinărie din Timișoara, a turnat combustibil peste el și autoturism și a amenințat că se va autoincendia.
13:45
Chef indignat de atitudinea juraților de la „Masterchef”: „Apoi te miri că suntem o țară cu copii și femei maltratate” # Adevarul.ro
Un bucătar din Arad i-a criticat pe jurații de la emisiunea „Masterchef”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, susținând că tratează concurenții ca pe profesioniști, fără a le arăta suficientă înțelegere.
13:45
Statele Unite vor trimite aproximativ 200 de militari în Israel pentru a sprijini și monitoriza acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza. Aceștia vor face parte dintr-o echipă ce include națiuni partenere, organizații neguvernamentale și actori din sectorul privat.
13:45
Un bărbat din Austria a fost atacat de hoții care i-au spart magazinul. Pe una din sacoșele uitate la locul faptei scria „România neîmblânzită” # Adevarul.ro
Un bărbat din orașul Prambachkirchen, Austria, a avut parte de o noapte de coșmar. Hoții i-au spart magazinul pe care îl avea la parterul blocului, furând mai multe sticle cu băutură.
