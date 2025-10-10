Revoluție în sistemul medical: analizele de sânge, direct la medicul de familie
Jurnalul.ro, 11 octombrie 2025 00:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o serie de măsuri menite să crească accesul pacienților la servicii medicale.
Acum 2 ore
00:40
00:30
Profesor de 72 de ani din Târgoviște, bătut de un elev de 15 ani. Adolescentul a fost reținut de poliție # Jurnalul.ro
Scene șocante la Târgoviște. Un elev de 15 ani a lovit un profesor de 72 de ani, în timpul orelor. Cadrul didactic a ajuns în spital.
00:20
Luna în descreștere din Gemeni aduce claritate, înțelepciune și eliberare interioară.
Acum 4 ore
00:00
Într-o mișcare neobișnuită pentru o țară ultratehnologizată, orașul Toyoake din Japonia a adoptat o ordonanță locală care îi îndeamnă pe locuitori să reducă timpul petrecut pe smartphone-uri, tablete și laptopuri la maximum două ore pe zi. Măsura vizează promovarea unei relații mai sănătoase cu tehnologia și relansarea comunicării directe între oameni.
10 octombrie 2025
23:40
Transportatorii acuză Guvernul Bolojan de „lovitură devastatoare” pentru economie: noi taxe rutiere uriaşe de la 1 iulie 2026 # Jurnalul.ro
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) avertizează că noile tarife pentru utilizarea infrastructurii rutiere, stabilite de Guvern începând cu vara anului 2026, vor duce la scumpiri în lanţ, falimente în sectorul transporturilor şi creşterea costului vieţii pentru populaţie. Transportatorii cer suspendarea imediată a ordinului şi reluarea dialogului cu autorităţile.
23:30
Odată cu venirea toamnei, energia se schimbă pentru multe zodii. Dacă vara a fost despre acțiune și aventuri, lunile reci aduc reflecție, emoție și poate chiar o reîntoarcere către iubiri din trecut. Iată ce spun astrele pentru Berbec, Gemeni, Rac și Pești în această perioadă a regăsirilor.
23:30
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de María Corina Machado, o figură emblematică a Venezuelei.
23:20
Explozie devastatoare la o fabrică de explozivi militari din SUA: 19 morți sau dispăruți # Jurnalul.ro
O explozie puternică a distrus o clădire a unei fabrici de explozivi militari din Tennessee vineri, lăsând în urmă 19 persoane moarte sau dispărute, au declarat autoritățile.
23:10
Wall Street, în cădere liberă după ce Trump a amenințat China cu „o creștere masivă” a tarifelor # Jurnalul.ro
Acțiunile au înregistrat o scădere decisivă vineri, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu majorarea tarifelor vamale pentru China, acuzând țara că „devine foarte ostilă" prin restricțiile impuse asupra metalelor rare, o resursă cheie pentru industriile tehnologice și de apărare.
23:10
Privind spre viitor, mințile strălucite sunt creative, inovatoare și rezolvă probleme complexe. Fie că sunt educate în mod tradițional sau dobândesc cunoștințe prin umor, trei date de naștere sunt cel mai probabil strălucite, conform numerologilor, astrologilor și misticilor.
23:00
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket # Jurnalul.ro
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice. Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la o săptămână la alta.
22:40
John Lodge, basistul și solistul trupei The Moody Blues, a murit la vârsta de 82 de ani # Jurnalul.ro
John Lodge, legendarul basist și vocalist al trupei britanice The Moody Blues, a murit „pe neașteptate”, la 82 de ani, potrivit unui comunicat transmis de familie.
22:30
Un bărbat de 22 de ani a fost găsit mort pe un drum forestier din Comarnic, județul Prahova. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.
22:30
Melania Trump anunţă revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin # Jurnalul.ro
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a anunţat vineri că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, graţie unui "canal de comunicare" pe care l-a stabilit cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit EFE.
22:30
Ministrul Energiei demontează articolul Reuters: România nu a importat petrol rusesc din 2022! # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan, respinge informațiile publicate de agenția Reuters potrivit cărora România și-ar fi crescut importurile energetice din Federația Rusă. Oficialul precizează că țara noastră nu mai importă țiței din Rusia din decembrie 2022 și nici produse petroliere din februarie 2023, respectând integral sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.
Acum 6 ore
22:10
Câștigătorii Bursei SAB 2025: SOLIS. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a premiat inovația solară a studenților clujeni # Jurnalul.ro
Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), creatoarea vehiculului solar SOLIS Hyperion, este câștigătoarea Bursei SAB 2025, competiție națională de inovație organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii (SAB).
22:00
Rogobete: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile şi spitalele vor fi aprovizionate constant.
21:50
Dezvăluiri șocante din spitalul groazei de la Iași: „Doctorii nu se pot spăla pe mâini că nu au chiuvete!” # Jurnalul.ro
Doctorii nu se pot spăla pe mâini că nu au unde”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre condițiile de la secția ATI din Spitalul de Copii Iași, unde saloanele nu au chiuvete, soluțiile dezinfectante nu erau în concentrația conformă.
21:30
Donald Trump ameninţă China cu represalii „masive” după restricţiile impuse de Beijing la pământurile rare # Jurnalul.ro
China „devine foarte ostilă", a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere "masivă" a taxelor vamale, după ce ţara asiatică a decis să instituie un control şi mai mare asupra exporturilor de tehnologii legate de pământurile rare, relatează France Presse.
21:10
Un înalt oficial Hamas i-a mulțumit lui Donald Trump pentru rolul său în asigurarea unui acord de pace între Hamas și Israel în Gaza.
21:00
Rogobete pune în transparență HG cu includerea a 37 de molecule în lista de compensate # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a publicat în transparență decizională proiectul de Hotǎrâre de Guvern care permite includerea în listele de medicamente compensate a 37 de molecule, atât molecule noi în terapie, cât și medicamente cu indicații extinse și generice mai accesibile.
20:50
Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: mai multe persoane au murit sau sunt date dispărute # Jurnalul.ro
O explozie uriașă produsă vineri dimineață la o fabrică de materiale explozive din statul american Tennessee a zguduit locuințele din zonă și a declanșat o serie de deflagrații secundare. Autoritățile confirmă existența mai multor victime și persoane dispărute, au relatat vineri CNN şi alte agenţii de presă, citând oficiali locali.
20:40
Horațiu Potra nu a reușit să scape de mandatul de arestare emis în lipsă de autoritățile române, în baza căruia a fost reținut în Dubai. Magistrații Curții de Apel București au respins, vineri, solicitarea avocaților acestuia de încetare a mandatului de arestare.
20:30
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o atenționare de călătorie pentru Italia, unde luni ar urma să aibă loc o grevă a personalului aeroporturilor internaționale din Roma Fiumicino și Ciampino.
Acum 8 ore
20:10
Accident grav în Cluj: cinci persoane încarcerate, una în stop cardio-respirator, după un impact între trei mașini # Jurnalul.ro
O tragedie rutieră s-a produs vineri seara pe drumul național DN1C, între localitățile Livada și Gherla, din județul Cluj. Trei autoturisme au fost implicate într-un accident grav, în urma căruia cinci persoane au rămas încarcerate, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator.
20:00
Banii sunt necesari pentru orice și, din fericire pentru aceste patru semne zodiacale, au un talent foarte special de a-i atrage în viața lor.
19:40
Scârțâitul ușii este extrem de enervant, așa că trebuie să rezolvi problema rapid.
19:30
Sporul natural a fost negativ în luna august 2025 în România, potrivit datelor INS.
19:30
Jennifer Aniston a făcut o mărturisire emoționantă despre lupta sa de două decenii pentru a deveni mamă, dezvăluind aspecte neștiute despre viața sa personală.
19:10
Persoanele născute în octombrie au o energie caldă și o carismă aparte, care le face să fie iubite de cei din jur. Chiar dacă unii le iau bunătatea de-a gata, darul lor de a crea conexiuni autentice este una dintre cele mai valoroase calități.
19:00
Hamas are 72 de ore pentru a elibera prizonierii israelieni și a returna trupurile celor uciși # Jurnalul.ro
Gruparea Hamas are la dispoziție 72 de ore pentru a elibera ostaticii israelieni aflați încă în viață și pentru a preda trupurile celor uciși în timpul războiului din Gaza, potrivit unor surse diplomatice citate de Al Jazeera.
18:30
Casa Albă acuză Comitetul Nobel că „pune politica înaintea păcii” după ce Donald Trump a fost ignorat pentru Premiul Nobel pentru Pace # Jurnalul.ro
Administrația de la Washington reacționează dur după ce liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace în locul fostului președinte american Donald Trump, care spera să fie recompensat pentru eforturile sale de mediere internațională.
18:20
Incident la Congresul UDMR: Sorin Grindeanu a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc # Jurnalul.ro
Moment tensionat la Congresul UDMR, desfășurat vineri la Cluj-Napoca. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, revenind ulterior pentru a-și susține discursul.
Acum 12 ore
18:10
Obezitatea la copii reprezintă o problemă serioasă de sănătate și poate avea consecințe pe termen scurt și lung, afectând atât organismul, cât și starea psihică a copiilor.
18:00
Criză politică în Peru. Președinta țării a fost destituită din cauza criminalității ridicate # Jurnalul.ro
Congresul din Lima a votat pentru demiterea președintei Dina Boluarte, extrem de nepopulară, pe fondul valului de criminalitate care afectează țara sud-americană.
17:30
Traficul rutier este oprit între Băile Herculane și localitatea Topleț din județul Caraș-Severin din cauza unui accident. O persoană a fost rănită.
17:30
Ruby spune totul despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Schimbările pe care le putem face din punct de vedere estetic nu mai sunt un subiect tabu, mai ales dacă acestea nu ne pun în pericol sănătatea și ne redau încrederea în sine. Emisiunea MediCOOL vine cu numeroase astfel de cazuri fericite, iar Ruby este invitata ediției de diseară, de la ora 18:00, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY. Artista va spune totul despre cum și-a obținut zâmbetul perfect.
17:10
Horoscop de weekend, 11–12 octombrie 2025: Emoții puternice pentru Raci și vibrații romantice pentru Pești.
17:00
Reacția CSM-ului privind pensiile de serviciu ale magistraților: Măsurile propuse de Executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215 din PNRR # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează ferm la afirmațiile premierului privind neîndeplinirea jalonului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susținând că Executivul induce în eroare opinia publică. Potrivit instituției, modificările legislative adoptate în 2023 au fost deja recunoscute de Comisia Europeană ca îndeplinind obiectivul respectiv.
16:50
Zilele răcoroase se apropie, iar diferențele de temperatură ne iau prin surprindere. Un moment e soare și cald, în următorul simți vântul rece cum îți taie respirația.
16:40
Accident grav pe Autostrada A1 București–Pitești: cinci mașini și un TIR, implicate într-un carambol. Două persoane au fost rănite # Jurnalul.ro
Traficul este complet blocat pe sensul de mers către Pitești, în zona localității Palanca, județul Giurgiu. Autoritățile intervin la fața locului pentru degajarea carosabilului și acordarea primului ajutor.
16:30
Deficit comercial URIAȘ. Importurile României depășesc exporturile cu peste 2,6 miliarde de euro # Jurnalul.ro
În luna august 2025, exporturile FOB au însumat 6777,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9382,0 milioane euro, rezultând un deficit de 2604,9 milioane euro, potrivit INS.
16:10
Comisia Europeană intervine pentru a sprijini agricultorii din România și alte țări europene afectați de fenomene climatice nefavorabile.
16:00
Din 10 octombrie, Andrei Ștefănescu revine la Antena Stars. Împreună cu Andreea Frăţilă va aduce energia Xtra Night Show în serile de weekend # Jurnalul.ro
Începând de astăzi, weekendurile devin Xtra cu Andrei Ştefănescu şi Andreea Frăţilă.
15:40
Cursa înarmării. SUA rămân în urma Rusiei și Chinei în cursa pentru rachetele hipersonice # Jurnalul.ro
Dezvoltarea lentă a rachetelor hipersonice de către Statele Unite, combinată cu eforturile Rusiei și Chinei, creează „asimetrie pe câmpul de luptă”, potrivit unui studiu al Atlantic Council.
15:30
Patru sportive vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, care se desfășoară în noiembrie în Indonezia.
15:20
România pulsează de energie și diversitate culturală, iar sezonul de iarnă aduce și mai multe ocazii de relaxare și distracție. Pe platforma www.transilvania-events.ro găsești într-un singur loc cele mai importante evenimente din întreaga țară: de la festivaluri și târguri de Crăciun, la spectacole de teatru, stand-up comedy și concerte de top.
15:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, la scurt timp după intrarea în vigoare a încetării focului, că forțele israeliene vor rămâne în Fâșia Gaza până la dezarmarea completă a Hamas, pentru a menține presiunea asupra grupării.
15:00
Descoperire uimitoare în SUA. O piatră funerară romană a fost găsită în curtea unei case din New Orleans # Jurnalul.ro
O piatră funerară romană, veche de aproape 2.000 de ani, a fost descoperită întâmplător în curtea unei case din New Orleans, SUA. Piatra trebuia să se afle într-un monument de lângă Roma, capitala Italiei. Se pare că obiectul a fost mutat în timpul celui de al Doilea Război Mondial.
14:40
Scumpiri URIAȘE la energie termică. Românii vor plăti mai mult pentru căldura din locuințe # Jurnalul.ro
Începând cu 1 noiembrie 2025, toate gospodăriile din România vor plăti facturi mai mari la energia termică, indiferent de consum. Majorarea TVA-ului de la 5% la 11% este principalul motiv al acestei scumpiri, afectând direct prețul final al energiei.
