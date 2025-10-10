Revoluție în sistemul medical: analizele de sânge, direct la medicul de familie

17:30

Schimbările pe care le putem face din punct de vedere estetic nu mai sunt un subiect tabu, mai ales dacă acestea nu ne pun în pericol sănătatea și ne redau încrederea în sine. Emisiunea MediCOOL vine cu numeroase astfel de cazuri fericite, iar Ruby este invitata ediției de diseară, de la ora 18:00, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY. Artista va spune totul despre cum și-a obținut zâmbetul perfect.