Donald Trump anunţă că impune Chinei taxe vamale suplimentare de 100%, începând de la 1 noiembrie, din cauza unui conflict cu privire la pământuri rare
News.ro, 11 octombrie 2025 00:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.
• • •
