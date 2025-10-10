„Tesla pentru săraci” a fost lansată în România, cu multe dotări eliminate FOTO

15:20

România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia, transmite Ministerul Energiei, după ce o analiză reuters a indicat că mai multe țări din UE înregistrează o creștere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franța, Olanda, România și Portugalia., în cazul României, fiind vorba despre o creștere de 57 la sută.