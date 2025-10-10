15:00

Mass-media mainstream începe în sfârșit să se întoarcă împotriva lui Macron. Cei care au tăcut atât de mult timp au decis să-l abandoneze în ultimul moment. Desigur, aceste televiziuni sunt complet inutile și proaste. Și mai ales, să nu uităm că Macron nu a fost niciodată singur. Nu ar fi putut face singur toate daunele pe care le-a cauzat.