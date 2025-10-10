Ron Paul: Cine l-a ucis pe Charlie Kirk? O lună de la execuția publică încă neelucidată a conducătorului celei mai mari organizații conservatoare de tineret din SUA (10 Septembrie 2025)
ActiveNews.ro, 11 octombrie 2025 01:00
A fost Charlie Kirk ucis – direct sau indirect – de forțe puternice care nu puteau tolera o astfel de schimbare de opinie la un lider atât de influent? Nu știm.
• • •
Cu prilejul unei vizite efectuate înTadjikistan, președintele Rusiei a avut cuvinte neobișnuit de elogioase laadresa omologului său american, semn că „elanul din Alaska” nu s-a „epuizat”.
Medicul Răzvan Constantinescu le dă replica ”viermișorilor” din TAXI cu RINOCERII. CÂNTAREA ZILEI - VIDEO: CÂND VIERMIȘORII... trebuie să pună burta pe carte # ActiveNews.ro
Medicul Răzvan Constantinescu le dă replica ”viermișorilor” cu rinocerii. CÂNTAREA ZILEI - VIDEO: CÂND VIERMIȘORII... trebuie să pună burta pe carte
Ediția jubiliară 200 a emisiunii Pr. Bogdan Florin Vlaicu - ÎN DIRECT pe YouTube și ActiveNews, despre libertatea de exprimare, cu Ioana-Marina Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene și Monahul Filotheu - VIDEO # ActiveNews.ro
Dragi prieteni vă invit vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 20:30, (21:30, ora României), să participați la cursul 200 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitații mei speciali, Marina-Ioana Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene, Filotheu monahul și alți invitați mai vechi și mai noi ai emisiunii noastre.
ZICI CĂ NU-I ADEVĂRAT: Poliția Română a anunțat ”capturarea” a aproape 1 MILIARD DE EURO în ”bancnote contrafăcute”, care erau de fapt copii tipărite pentru recuzita unui film. Toate televiziunile au preluat ”știrea” - NU E TIMES NEW ROMAN! # ActiveNews.ro
Într-adevăr, în fotografiile Poliției Române se vede cât se poate de clar că toate bancnotele de euro au înscrise fiecare mențiunea de „PROP COPY” - respectiv „COPII DE RECUZITĂ”.
ZICI CĂ NU-I ADEVĂRAT: Poliția Română a anunțat ”capturarea” a aproape 1 MILIARD DE EURO în ”bancnote contrafăcute”, care erau de fapt copii tipărite pentru recuzita unui film - NU E TIMES NEW ROMAN! # ActiveNews.ro
Într-adevăr, în fotografiile Poliției Române se vede cât se poate de clar că toate bancnotele de euro au înscrise fiecare mențiunea de „PROP COPY” - respectiv „COPII DE RECUZITĂ”.
Mihai Tîrnoveanu: Ilie Bolojan, acest monument maghiar al guvernului din România, și poziția lui de drepți la intonarea "imnul ținutului secuiesc" de la congresul UDMR # ActiveNews.ro
Orban, cu capul greu de la iredentismul băut cu o noapte înainte, când se tot "jura" pe versuri că nu mai pleacă, a reiterat importanța comunității maghiare din Transilvania, catalogând-o ca fiind strategică.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei intervine după ”recomandarea” Comisiei Europene de schimbarea sexului copiilor ”fără restricții de vârstă: ”Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și i-a făcut să rămână astfel” # ActiveNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a luat poziție față de recomandarea Comisiei Europene privind înlesnirea schimbării de sex pentru copii, „fără restricții de vârstă”:
Sataniștii de la Bruxelles s-au dat pe față - Prioritățile Ursulei și Europei: Războiul din Ucraina și Războiul împotriva sexului copiilor noștri. Zoe Dantes: Tăcerea ne face părtași pe toți la crima ce se pune la cale. Apărați-vă pruncii, măcar acum! # ActiveNews.ro
Cea mai importantă știre de ieri, în afară de Acordul de Pace din Orientul Mijlociu, pentru mine este cea despre "educarea" celor mici în spiritul "libertății de gen" și schimbarea sexului lor „fără restricții de vârstă”. Comisara Ursula și armata ei LGBT și-au fixat „prioritățile”: Războiul din Ucraina și Războiul împotriva copiilor noștri.
Mesajul șefului Telegram către lume - Pavel Durov, de ziua lui: ”Generația noastră nu mai are mult timp la dispoziție pentru a salva internetul liber. Nu mai am timp. Nu mai avem timp.” # ActiveNews.ro
Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie închide mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța anchetează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și confidențialitatea.
Sataniștii de la Bruxelles s-au dat pe față - Prioritățile Ursulei și Europei: Războiul din Ucraina și Războiul împotriva sexului copiilor noștri. Zoe Dantes: Tăcerea ne face părtași pe toți la crima ce se pune la cale. Apărați-vă pruncii, pânp nu e prea # ActiveNews.ro
Cea mai importantă știre de ieri, în afară de Acordul de Pace din Orientul Mijlociu, pentru mine este cea despre "educarea" celor mici în spiritul "libertății de gen" și schimbarea sexului lor „fără restricții de vârstă”. Comisara Ursula și armata ei LGBT și-au fixat „prioritățile”: Războiul din Ucraina și Războiul împotriva copiilor noștri.
Firea, cot la cot cu AUR pentru apărarea copiilor în fața intenției LGBT-iștilor Comisiei Europeane de a li se schimba sexul ”fără restricții de vârstă”: Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experimente # ActiveNews.ro
Copiii ar putea să-și „aleagă” singuri sexul, potrivit noilor propuneri ale UE iar statele membre ar putea fi sancționate pentru contestarea ideologiei de gen, conform noii strategii prezentate miercuri de Comisia Europeană.
IMAGINI SCANDALOASE la Congresul UDMR de la Cluj: Premierul Ilie Bolojan a asistat la intonarea imnului ”Ținutului Secuiesc”. Grindeanu a părăsit sala, iar Nicușor Dan, spre cinstea lui, nu s-a prezentat. ”Patriotul” Boc a stat ca un mielușel # ActiveNews.ro
Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a lăsat românii fără cuvinte vineri, când premierul Ilie Bolojan a rămas calm și nepăsător lângă premierul Ungariei, Viktor Orbán, în timpul intonării imnului așa-zisului „Ținut Secuiesc”.
Mass-media mainstream începe în sfârșit să se întoarcă împotriva lui Macron. Cei care au tăcut atât de mult timp au decis să-l abandoneze în ultimul moment. Desigur, aceste televiziuni sunt complet inutile și proaste. Și mai ales, să nu uităm că Macron nu a fost niciodată singur. Nu ar fi putut face singur toate daunele pe care le-a cauzat.
Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului privind încetarea războiului din Gaza. Oficial Hamas: ”Războiul s-a încheiat complet”. Trump, invitat să țină un discurs în Knesset # ActiveNews.ro
Guvernul israelian a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor, a anunțat vineri dimineață biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, transmite dpa, potrivit AGERPRES.
Trump i-a primit la Casa Albă pe ziariștii conservatori independenți care au îngropat media oficială și au dezvăluit legăturile ANTIFA cu Rețeaua Soros. Șeful FBI a luat notițe # ActiveNews.ro
Casa Albă a devenit scena unui atac al jurnaliștilor independenți împotriva presei globaliste: Președintele Donald Trump a găzduit o rundă de discuții cu jurnaliști independenți pe tema Antifa, subliniind într-un mesaj că...
IMAGINI SCANDALOASE la Congresul UDMR de la Cluj: Premierul Ilie Bolojan a asistat la intonarea imnului ”Ținutului Secuiesc”. Grindeanu a părăsit sala, iar Nicușor Dan nu s-a prezentat. ”Patriotul” Boc a stat ca un mielușel # ActiveNews.ro
Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a lăsat românii fără cuvinte vineri, când premierul Ilie Bolojan a rămas calm și nepăsător lângă premierul Ungariei, Viktor Orbán, în timpul intonării imnului așa-zisului „Ținut Secuiesc”.
Aceasta esteultima parte a traducerii adnotate a discuției purtate de jurnalistul TuckerCarlson cu autorul Conrad Flynn pe margine legăturilor dintre ocultism șitehnologia IA.
Șoc la Nobel: Venezueleanca Maria Corina Machado i-a ”furat” Premiul pentru Pace lui Trump # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Contrar așteptărilor, Premiul Nobel pentru Pace din 2025 nu a fost câștigat de Donald Trump, ci de Maria Corina Machado din Venezuela.
Trump i-a primit la Casa Albă pe ziariștii conservatori independenți care au îngropat media oficială și au dezvăluit legăturile ANTIFA cu Rețeaua Soros # ActiveNews.ro
Casa Albă a devenit scena unui atac al jurnaliștilor independenți împotriva presei globaliste: Președintele Donald Trump a găzduit o rundă de discuții cu jurnaliști independenți pe tema Antifa, subliniind într-un mesaj că...
Trump, în așteptarea Premiului Nobel pentru Pace 2025 – câștigătorul va fi anunțat astăzi, la ora 12:00 # ActiveNews.ro
Premiul Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat astăzi, la prânz, la ora 12:00, iar interesul este mai mare ca oricând, mai ales după ce numele președintelui american Donald Trump a apărut pe lista candidaților, în contextul recentului acord privind Gaza.
10 octombrie 1916, prima bătălie de la Târgu-Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană. Se remarcă prin vitejia sa Ecaterina Teodoroiu – eroina de la Jiu # ActiveNews.ro
În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu, în care trupele Armatei I Române, comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii.
10 octombrie: Sfântul Mucenic Evlampie și sora sa, Evlampia, Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul # ActiveNews.ro
Evlampie era un tânăr creștin și bogat din părțile Nicomidiei și părăsindu-și ascunzișul din munte pentru a cumpăra mâncare, deoarece în acea vreme creștinii erau prigoniți de către Dioclețian, găsește la poarta Nicomidiei o poruncă scrisă de ucidere a creștinilor, dată de către împăratul Dioclețian.
10 octombrie 1958 – condamnarea membrilor organizației Garda Tineretului Român din Brașov. Mărturia lui Octav Bjoza, anticomunistul hăituit de kominterniști și urmașii lor # ActiveNews.ro
Octav Bjoza, conducător îndelungat al Asociației Foștilor Deținuți Politic, acum retras din cauza nedreptăților la care a fost supus, a fost arestat în 25 iunie 1958, în Iași, unde era student la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Geografie.
Orwell trăiește! - Zelenski: Îl vom sprijini pe Trump la Nobelul pentru Pace dacă ne dă Tomahawkuri # ActiveNews.ro
Regimul de la Kiev va facelobby pentru ca președintele SUA să primească Premiul Nobel pentru Pace doar cucondiția ca acesta să aprobe livrarea de rachete de croazieră Ucrainei.
Prof. Alesandru Duțu: Acum 81 de ani! Luni, 9 octombrie 1944: Acordul de procentaj și reacția marilor puteri. Churchill către Stalin: ”Să nu ne certăm pentru nimicuri”. România a fost plasată în procent de 90% în sfera de influență sovietică # ActiveNews.ro
În momentul în care a devenit clar că sovieticii erau deciși să impună prin forță un guvern pro-comunist, reprezentanții celor două mari puteri democratice în Comisia Aliată de Control au început să-și manifeste, timid, nemulțumirea.
Prof. Alesandru Duțu: Acum 81 de ani! Luni, 9 octombrie 1944: Acordul de procentaj și reacția marilor puteri. Churchill către Stalin: ”Să nu ne certăm pentru nimicuri” # ActiveNews.ro
În momentul în care a devenit clar că sovieticii erau deciși să impună prin forță un guvern pro-comunist, reprezentanții celor două mari puteri democratice în Comisia Aliată de Control au început să-și manifeste, timid, nemulțumirea.
”Liiceanu” despre ”Fenomenul Georgescu”: "Despre Măiestria Dezasamblării O Întâlnire cu Meșterul” # ActiveNews.ro
Am fost prins, recunosc, într-o stare de uluire ce tinde spre venerație. În această epocă a zgomotului vulgar și a discursului public dezmățat, am dat peste un fenomen care mă face să cred, din nou, în puterea tăcută a Spiritului să nu se lase absorbit de materie. Mă refer la acel happening estetic și etic ce se numește, nu întâmplător, Meșterul
ActiveNews s-a alăturat demersului internațional contra cenzurii UE inițiat de Alianța pentru Apărarea Libertății. Spuneți NU cenzurii online oficializate de Legea privind Serviciile Digitale (DSA) - Scrisoare Deschisă - Semnați AICI # ActiveNews.ro
Peste 100 de experți în libertatea de exprimare din întreaga lume au adresat astăzi o scrisoare Comisiei Europene, avertizând că Legea privind Serviciile Digitale a UE (DSA) riscă să cenzureze discursul global online. ActiveNews s-a alăturat demersului inițiat de Alianța pentru Apărarea Libertății.
Gheorghe Piperea: Rezultat previzibil al votului de azi din Parlamentul European privind cele două moțiuni de cenzură: Ursula von der Leyen rămâne pe funcție. Imprevizibile sunt consecințele... # ActiveNews.ro
Există chiar o consecință la care niciun susținător al Ursulei, interesat sau doar credul și orb față de realitate, nu se așteaptă: pe măsură ce Ursula se adâncește în greșeli, promisiuni neîndeplinite și eșecuri, valul politic suveranist - conservator crește în intensitate și se îndreaptă către punctul critic de unde nu va mai putea fi stăvilit.
Nicușor Dan, din nou pus să se umilească de ”specialiștii” de la Cotroceni, de data aceasta în fața lui Viktor Orban. Mihai Tîrnoveanu: Nu-i mai susțineți pe străini, căci vă veți înstrăina! # ActiveNews.ro
Desigur, când este vorba de politică n-avem pretenții de virginitate, dar Viktor Orban este chiar întruchiparea "centurii" politicii. Mai rău este însă de clienții lui de pe ambele margini ale drumului.
Copiii ar putea să-și aleagă ”ce sex vor să aibă” de la grădiniță, conform noii strategii UE pentru „egalitatea și drepturile” homosexualilor, lesbienelor și transsexualilor. Comisia Europenă plănuiește pedepsirea țărilor care nu se conformează # ActiveNews.ro
Copiii ar putea să-și aleagă sexul, conform noilor propuneri ale UE iar statele membre ar putea fi sancționate pentru contestarea ideologiei de gen, conform noii strategii prezentate miercuri de Comisia Europeană.
Copiii ar putea să-și aleagă ”ce sex vor să aibă” de la grădiniță, ”fără restricții de vârstă”, conform noii strategii UE pentru „egalitatea și drepturile” homosexualilor, lesbienelor și transsexualilor. Comisia Europenă plănuiește pedepsirea țărilor care # ActiveNews.ro
Copiii ar putea să-și aleagă sexul, conform noilor propuneri ale UE iar statele membre ar putea fi sancționate pentru contestarea ideologiei de gen, conform noii strategii prezentate miercuri de Comisia Europeană.
Magda Ursache: Pandemie, sărăcie, blackout, ciclon, război. ”Țară pentru bătrâni nu există” # ActiveNews.ro
Bătrânilor triști, bătrânilor vechi li se trag jaluzelele în spitale peste restul de viață, iar ei speră să ajungă în Paradis. Culorile li se șterg, grădinile li se închid, la fel cimitirele. „Ce, mor când vor ei? Nu le mai dăm certificate de deces.” Las' că implementează măsura asta guvernul lui Stolojan, ăăă, Bolojan.
Biserica Ortodoxă face pe 9 octombrie pomenirea: Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, unul dintre cei 12 Apostoli, a Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, a Drepților Avraam și Lot, a Sfintei Mărturisitoare Poplia și a Cuviosului Petru Ostașul.
Biserica Ortodoxă prăznuiește în 9 octombrie pe Sfântul Cuvios Andronic și pe Sfânta Atanasia, soția lui. Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, unul dintre cei 12 Apostoli, și a Drepților Avraam și Lot
Familia Ortodoxă: Rugăciune pentru Valeriu Paloș, tată a 6 copii. Interviu despre convertirea sa de la neoprotestantism la Ortodoxie: ”În Biserica Ortodoxă toate au un rost” # ActiveNews.ro
Între timp, Valeriu trebuie să se interneze la fiecare 10 zile pentru transfuzii, iar familia lucrează în paralel la dosarul de transplant de măduvă, frații săi fiind chemați pe rând pentru testele de compatibilitate.
Din când în când se mai grupează și îi putem vedea. Au oroare de Biserici. Celebrează măcelărirea bebelușilor sfinți. Detestă familia unică. Cred în zeul plăcere. Caută sincretismul oriental. Și cei mai mulți consumă. Știm noi ce.
Faimosul Marian Nazat la Pe Drept Cuvânt: Când puterea politică a vrut condamnarea cuiva, au apărut, imediat, și ”probele” - VIDEO # ActiveNews.ro
Am vorbit despre marile cazuri pe care le-a rezolvat, despre motivele care l-au determinat să se retragă din procuratură, dar și despre justiția represivă pe care am cunoscut-o, nu demult, în România.
Prof. Dr. Nicholas Dima: America, Israelul și Lumea actuală. Un creștin și un evreu față în față despre Factorul Netanyahu # ActiveNews.ro
Evreii si Israelul se afla azi la o mare rascruce si au impins America pe o fundatura. Si-au pus toate sperantele in America, dar gresesc. Singura speranta este Iisus! Crestinii au datoria sa le intinda evreilor o mana si sa-i atraga de partea Mantuitorului. Numai atunci va fi pace pe pamant!
Apariție editorială de excepție: NE VORBEȘTE PĂRINTELE JUSTIN - VOLUMUL V - o nouă carte de importanță vitală pentru orice creștin # ActiveNews.ro
Fundația Justin Pârvu, în colaborare cu Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, vă prezintă o nouă apariție editorială: NE VORBEȘTE PĂRINTELE JUSTIN | VOLUMUL V
Trump aduce pacea în ajunul Nobelului: Israel și Hamas semnează ”prima fază” a planului de pace pentru Gaza. Toți ostaticii vor fi eliberați, trupele IDF se vor retrage # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a făcut aseară un anunț istoric: Israelul și Hamas au semnat „prima fază” a planului american de pace pentru Gaza. Potrivit lui Trump, acest pas include eliberarea imediată a tuturor ostaticilor israelieni.
Cum influențează sulfații și poluarea cantitatea de precipitații: explicațiile prof. Silviu Gurlui # ActiveNews.ro
Am calculat valorile privind cantitatea de precipitații și viteza vântului în ultimele 24 de ore pentru București, pe baza datelor disponibile pe site-ul APM. Calitateaer.ro.
Propaganda fricii: În ciuda avertismentelor lui RFK, NYT presează gravidele să se vaccineze anti-COVID, deși Pfizer și Moderna le-au exclus din studiile inițiale, singurele efectuate fiind pe șoareci femele # ActiveNews.ro
Pe 2 octombrie, jurnaliștii New York Times Maggie Astor și Theodore Tae, niciunul dintre ei neavând calificări științifice sau medicale, au postat un videoclip despre „siguranța” vaccinului COVID-19 pentru femeile însărcinate.
Bloomberg: După Macron, potopul: sfârșitul celei de-a cincea Republici Franceze se apropie # ActiveNews.ro
Criza politică de la Paris a ajuns la un punct critic. Emmanuel Macron, care s-a prezentat drept succesorul spiritual al generalului de Gaulle, pare acum autorul prăbușirii sistemului pe care acesta l-a fondat.
Sorin Roșca Stănescu: Oana Țoiu și Marco Rubio, între relevanță și irelevanță. Ce alegem? # ActiveNews.ro
Alegem să afirmăm că mult așteptata întâlnire la vârf, organizată până la urmă între secretarul de stat Marco Rubio și Oana Țoiu, șeful diplomației de la București, a fost relevantă? Sau irelevantă?
Șeful Statului Major al Apărării: Dacă Moldova e atacată de Rusia, România va interveni militar # ActiveNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, susține că noua lege a apărării, care include și serviciul militar voluntar, este binevenită în contextul actual, pentru că România ar avea nevoie de jumătate de milion de voluntari instruiți.
Clujul va găzdui mâine întâlnirea dintre președintele român și premierul maghiar. Nicușor Dan și Viktor Orban vin la Cluj la invitația conducerii UDMR.
