Care este a treia stare a vieții. Studiul care explică ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte
Click.ro, 11 octombrie 2025 01:10
„A treia stare a vieții”, un stadiu intermediar în care anumite celule din organismul uman sau animal continuă să funcționeze, să se autorepare și chiar să dobândească noi capacități după ce organismul a fost declarat mort.
• • •
Acum 5 minute
02:10
Zodia care astăzi, 11 octombrie, o să-și întâlnească jumătatea. Se va îndrăgosti la prima vedere # Click.ro
Ziua de 11 octombrie aduce o vibrație astrală aparte, un aer de mister și o energie romantică ce plutește în jurul celor care cred încă în dragostea la prima vedere.
Acum 2 ore
01:10
Care este a treia stare a vieții. Studiul care explică ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte
„A treia stare a vieții”, un stadiu intermediar în care anumite celule din organismul uman sau animal continuă să funcționeze, să se autorepare și chiar să dobândească noi capacități după ce organismul a fost declarat mort.
Acum 4 ore
00:10
Cercetătorii revin cu un nou avertisment privind consumul de carne: porțiile mari și frecvente ar putea contribui nu doar la degradarea sănătății, ci și la dezechilibrul mediului.
10 octombrie 2025
23:40
Cum le răspunde Bianca Drăgușanu celor care i-au reproșat că are bărbia alungită: „Urmează să mai fac o operație estetică” # Click.ro
Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, dar și criticată pentru numărul operațiilor estetice, a închis gura răutăcioșilor care o judecă pentru felul în care a ajuns să arate. Iată ce mesaj a avut de transmis blondina criticilor săi.
23:40
Orașul care le recomandă locuitorilor să petreacă mai puțin de 2 ore pe telefon. „Nu vrem să fim controlați de tehnologie” # Click.ro
Un oraș vrea ca locuitorii să petreacă mai puțin de 2 ore pe telefon. Autoritățile spun că „nimeni nu mai vorbește cu ceilalți”.
23:10
Mihaela Bilic, sfaturi utile pentru consumul de lapte. Cum îl putem integra în alimentația zilnică # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic continuă seria postărilor din mediul online cu subiecte diferite, dar care au același scop comun: sănătatea organismelor noastre. Astăzi, specialista a vorbit despre consumul laptelui și cum îl integrăm corect în alimentația zilnică.
22:50
De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să identifice când a început comportamentul uman propriu-zis, acel moment în care instinctul s-a transformat în obicei.
22:40
Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală: „Opriți drogurile de pe străzi, să dispară” # Click.ro
Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, s-a prezentat vineri, 10 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1 din București. Iată ce declarații a făcut despre procesul în care se află, dar și despre consumul de droguri.
Acum 6 ore
22:10
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. Tânărul care i-a făcut pe antrenori să plângă: „O cânt pentru tata care nu mai este” # Click.ro
Ediția din această seară a emisiunii Vocea României a adus în prim-plan un tânăr cu o voce remarcabilă, care a emoționat profund antrenorii, până la lacrimi.
22:10
Cantitate uriașă de bani falși descoperită în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro găsit în zeci de cutii # Click.ro
O descoperire fără precedent a fost făcută în Portul Constanța Sud, unde Poliția Română, în cooperare cu Autoritatea Vamală Română, a identificat 160 de colete pline cu bancnote contrafăcute, însumând o valoare uriașă de aproape un miliard de euro.
21:50
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie # Click.ro
Pe colinele blânde din sudul județului Vâlcea, unde vița de vie prinde rădăcini adânci în pământul bogat și unde soarele mângâie în fiecare zi rândurile ordonate de butuci, se scrie o poveste de renaștere rurală și eleganță oenologică.
21:10
Țara surprinzătoare care a fost luată cu asalt de români în 2025. Numărul turiștilor din România a crescut cu 78% # Click.ro
Românii descoperă tot mai mult farmecul Asiei, iar China se transformă rapid într-una dintre destinațiile lor preferate.
21:10
Bursucu' rupe tăcerea: s-a certat sau nu cu Teo Trandafir? Cei doi au format o echipă mai bine de 10 ani: „Știm totul unul despre celălalt” # Click.ro
Bursucu‘ și Teo Trandafir au format un duo excepțional mai bine de două decenii, în cadrul emisiunii „Theo Show”, de la Kanal D. Recent, fostul coregraf de la „Dansez pentru tine” a povestit în ce relații a rămas cu Teo Trandafir.
20:40
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor # Click.ro
Netflix revine în atenția iubitorilor de comedii romantice cu o nouă producție promițătoare, care deja a furat inimile multor cinefili. Este vorba despre producția „French Lovers”, aflată pe locul 2 în România.
Acum 8 ore
20:10
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu # Click.ro
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu.
20:00
Sejururi de 6-10 zile și cheltuieli medii de 3000 de euro de turist. Este caracterizarea turistului care vizitează China făcută de reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În schimb turiștii din această țară care vin pe meleagurile mioritice stau doar 2-3 nopți .
19:50
Alin Oprea și Marian Nistor se asortează cu soțiile când ies din casă. Unde greșesc, de fapt? Sfatul designerului Florin Burescu: „Să fie simetrici, dar nu identici!” # Click.ro
Alin Oprea și Marian Nistor se asortează cu soțiile, când ies din casă. Unde greșesc, de fapt? Sfatul designerului Florin Burescu: „Trebuie să fie simetrici, dar nu identici”
19:50
Drama prin care a trecut Angelina Jolie după divorțul de Brat Pitt. Motivul pentru care îi care 33.000 de dolari celebrului actor: „Doi ani am refuzat să...” # Click.ro
Angelina Jolie face dezvăluiri dureroase despre divorțul de Brad Pitt, despre cât de greu a fost atât pentru ea, cât și pentru copii. Iată de ce i-a cerut celebra actriță suma de 33.000 de dolari fostului soț.
19:30
Cartierul rezidențial din România care a fost invadat de vaci. Locatarii cer ajutorul: „Fac mizerie și rup pomii” # Click.ro
De mai bine de două luni de zile, locatarii unui cartier rezidențial din Sibiu trăiesc un adevărat coșmar. Zilnic, zeci de vaci pasc printre blocurile în care locuiesc, potrivit informațiilor oferite de presa locală. Chiar dacă au cerut ajutorul poliției, proprietarul care a fost amendat continuă să
19:30
Sacrificiile pe care le fac românii din cauza scumpirilor uriașe: „Nu mai cumpăr nimic fără să calculez de trei ori” # Click.ro
Măsurile fiscale aplicate în această vară au început să-și arate efectele dure în viața românilor. Inflația a ajuns cea mai mare din Uniunea Europeană, puterea de cumpărare a scăzut vizibil, iar consumul s-a prăbușit.
19:10
Ce nu lipsește niciodată din meniurile femeilor de viță nobilă. Iată ce mănâncă frecvent Kate Middleton sau Charlene de Monaco # Click.ro
Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia au mereu grijă să arate impecabil și să aibă o stare bună de sănătate. Există câteva reguli de care țin cont atunci când vine vorba de alimentația lor. Iată ce consumă femeile de viță nobilă frecvent.
19:00
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a dezvăluit un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen” # Click.ro
De la hainele pe care le purtăm, până la oamenii pe care îi iubim, frica de "ce vor spune ceilalți” continuă să ne controleze viața. Un studiu realizat recent arată că cei mai afectați de presiunea privirilor din jur par să fie tinerii.
18:50
Maria Chiriţă face dezvăluiri. Ce pasiuni are vedeta TV: „Este cel mai bun reset pentru mine” # Click.ro
Maria Chiriţă face dezvăluiri. Ce pasiuni are vedeta TV: „Este cel mai bun reset pentru mine”.
18:50
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Cu ce băuturi veritabile au fost asociați Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca # Click.ro
Valentin Luca, finalistul de la “Românii au talent” din 2011, a făcut pentru Click! un top pentru 8 băuturi și cocktailuri cunoscute pe care le-a asociat cu nume celebre din showbiz, televiziune și muzică.
18:40
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...” # Click.ro
Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel pentru Literatură, însă numele său a fost din nou pe buzele tuturor.
18:40
Tată şi fiu, aventură extraordinară! Au plecat în jurul lumii pe bicicletă și vor să stabiliească trei recorduri mondiale # Click.ro
Tată şi fiu, aventură extraordinară! Au plecat în jurul lumii pe bicicletă și vor să stabiliească trei recorduri mondiale
Acum 12 ore
17:40
Concurenta de la Vocea României care a iscat tensiuni între jurații de la Vocea României. De ce a început să plângă Irina Rimes? # Click.ro
Ediția din această seară a emisiunii „Vocea României” promite să stârnească reacții puternice în rândul juraților, care vor fi luați prin surprindere de o apariție neașteptată. Descoperă despre cine este vorba și cum au reacționat Smiley și Tudor Chirilă în fața momentului.
17:40
Cum va fi vremea în România în weekendul 10-11 octombrie: Anunțul făcut de șefa ANM: „Temperaturile vor fi...” # Click.ro
După zile întregi de ploi torențiale, vânt și vreme mohorâtă, România se pregătește pentru un final de săptămână cu soare și temperaturi neașteptat de ridicate pentru luna octombrie.
17:40
Alina Laufer e mamă de patru! Care este atmosfera în casa vedetei de trei săptămâni încoace. Cum și-a revenit după naștere! # Click.ro
Alina Laufer e cea mai fericită de când are acasă patru copii. Soția lui Ilan Laufer și-a revenit extrem de repede după cea de-a treia naștere.
17:20
Destinația mediteraneană spectaculoasă, cu un farmec aparte, aleasă de Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu în această toamnă: „Ai mei au mâncat spanac” # Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai titrate cupluri din showbiz-ul românesc autohton. Cei doi sunt părinții lui Tiago, un băiețel de-a dreptul simpatic și carismatic, cu care încearcă să petreacă mult timp împreună. Recent, soția prezentatorului TV, a publicat mai multe i
16:50
Unde se află cel mai frumos sat din lume. E pe locul 1 în clasamentul Forbes și arată ca o carte poștală vie # Click.ro
Într-un colț pitoresc al Angliei, unde dealurile verzi se împletesc cu râuri liniștite și mirosul lavandei plutește în aer, se află Bibury, satul desemnat de Forbes drept cel mai frumos sat din lume în 2025. Imaginea acestui loc pare desprinsă dintr-o carte poștală vie
16:40
Horoscop sâmbătă, 11 octombrie. Capricornii au destinul de partea lor în acest weekend, iar Fecioarele primesc un telefon important # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 11 octombrie. Capricornii au destinul de partea lor în acest weekend, iar Fecioarele primesc un telefon important.
16:00
Corina Chiriac își aduce expoziția la Brăila, orașul bunicului ei. Artista pregătește trei surprize în luna aniversării sale # Click.ro
Corina Chiriac, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești, își va sărbători ziua de naștere printr-o serie de evenimente speciale. Artista, care împlinește 76 de ani pe 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, le oferă fanilor trei surprize de suflet, printre care și o expoziție emoționantă găz
15:50
Filmul genial de pe Netflix care a întors România cu susul în jos! A intrat rapid în topul preferințelor tinerilor # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, însă care deja a reușit să ajungă în topul preferințelor din țara noastră. Această producție din Coreea de Sud a devenit una dintre cele mai populare de pe Netflix, iar nenumărați oameni din întreaga lume o urmăresc în fiecare zi.
15:30
Cea mai gustoasă rețetă pentru vremea rece. Cum prepari rapid cornulețe cu dovleac, un desert pe care nu-l vei uita niciodată # Click.ro
Dovleacul este, fără doar și poate, vedeta bucătăriei, în acest anotimp. Iar dacă vrem să pregătim rapid un desert cu totul special, putem apela la faimoasele cornulețe cu dovleac.
15:30
Cum să fii mereu pregătit: topul rechizitelor școlare indispensabile și trucuri pentru a avea stocul asigurat tot anul # Click.ro
Odată cu începutul școlii, apare aceeași întrebare pentru părinți și elevi: ce rechizite sunt cu adevărat necesare pentru a trece cu bine peste noul an școlar? Lista poate părea simplă la prima vedere, însă unele obiecte se consumă foarte repede, iar altele dispar din ghiozdan mai des decât ți-ai pu
15:30
Top 5 situații neprevăzute în care un credit IFN îți oferă liniște și siguranță financiară: Află-le ACUM! # Click.ro
În viața de zi cu zi, surprizele neplăcute pot apărea când te aștepți mai puțin, creând nevoie urgentă de soluții financiare rapide. Fie că este vorba de o urgență medicală, de reparații neplanificate la mașină sau de deteriorări neașteptate ale locuinței, astfel de situații pot pune presiune pe bug
15:20
O cursă Ryanair a trebuit să aterizeze de urgență după ce aproape a rămas fără combustibil. Mai putea zbura doar câteva minute # Click.ro
Un incident de-a dreptul șocant, ce se putea finaliza printr-o tragedie de proporții, a avut loc pe un aeroport din Marea Britanie. Un avion Ryanair a fost nevoit să aterizeze de urgență după ce piloții și-au dat seama că nu mai au combustibil decât pentru câteva minute de zbor.
15:10
I-au acoperit mormântul cu flori! Lacrimi și durere la înmormântarea toboșarului Marius Keseri de la Direcția 5: „Drum lin spre stele, Tete!”. Cine l-a condus pe ultimul drum # Click.ro
Lacrimi și flori la înmormântarea toboșarului Marius Keseri de la Direcția 5: „Drum lin spre stele, Tete!”. Cine l-a condus pe ultimul drum și cine a plătit funeraliile
15:10
Transformare radicală pentru tenorul Alin Stoica! A slăbit 70 de kilograme în 10 luni. Cum i s-a schimbat viața după operația de micșorare a stomacului # Click.ro
“Tenorul inimilor”, Alin Stoica se bucură de o schimbare radicală de imagine. Viața i s-a schimbat total după ce a slăbit 70 de kilograme în urma unei operații de micșorare a stomacului.
15:10
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei. Ce surpriză i-a făcut lui Irinel Columbeanu # Click.ro
Deși locuiește de ani buni în Statele Unite, Irina Columbeanu își găsește mereu timp să revină în România și să-și vadă tatăl. Legătura dintre cei doi a rămas una puternică, în ciuda distanței și a schimbărilor din viața lor. De fiecare dată când ajunge acasă, tânăra încearcă să recreeze momentele f
15:10
Promisiuni de locuri de muncă bine plătite, sfârșite cu bătăi și abuzuri. Nepalezi înșelați după sosirea în România # Click.ro
Mai mulți muncitori nepalezi care lucrau legal în România au ajuns victime ale unei rețele criminale internaționale. Aceștia au fost ademeniți cu promisiuni de locuri de muncă mai bine plătite în Grecia, însă, odată ajunși acolo, au fost privați de libertate, bătuți și forțați să muncească în condiț
14:20
Maria Corina Machado, lideră a opoziției democratice din Venezuela, a câștigat pe 10 octombrie 2025 Premiul Nobel pentru Pace, a anunțat Comitetul Nobel norvegian. Distincția îi este acordată
13:20
Universitățile lumii în 2026: Oxford în frunte, România are două reprezentante în topul mondial # Click.ro
Times Higher Education a lansat clasamentul mondial al universităților pentru 2026, evaluând 2.191 de instituții din 115 țări. Topul rămâne un reper global pentru studenți, mediul academic și guverne,
Acum 24 ore
13:10
Grevă națională în Belgia. Niciun zbor nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles și Charleroi. Atenționare pentru români transmisă de MAE # Click.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia, din cauza unei greve naționale programate pentru marți, 14 octombrie.
12:50
Se introduce permisul pentru biciclete și trotinete electrice? Ce ar presupune examenul teoretic și practic # Click.ro
Cei care folosesc biciclete sau trotinete electrice ar putea avea nevoie, în curând, de un permis de conducere special, pentru a mai putea circula pe drumurile publice. Propunerea apare într-un proiect de lege aflat în dezbatere în Senatul României, care introduce o nouă categorie de permis.
12:30
Val de drone și rachete rusești au lovit Ucraina. Kiev și încă 9 regiuni au rămas în beznă. Zelenski solicită apărare aeriană urgentă # Click.ro
Peste 450 de drone și zeci de rachete au vizat centrale și rețele electrice critice, provocând incendii și victime, în timp ce autoritățile ucrainene fac apel la sprijin urgent din partea Occidentului.
12:30
Comitetul Nobel norvegian a anunțat în urmă cu puțin timp câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025. Este Maria Corina Machado, din Venezuela, premiată pentru activitatea sa în promovarea drepturilor democratice în Venezuela.
12:20
Uneori, deciziile sau lipsa acestora pot atrage atenția liderilor mondiali mai mult decât orice altceva. Recent, un stat membru NATO s-a aflat în centrul criticilor președintelui american Donald Trump, care a sugerat că ar putea fi exclus din Alianță din cauza abordării sale în privința cheltuielilo
11:50
Norvegia se pregătește de orice răzbunare. Trump află azi dacă primește râvnitul Premiu Nobel pentru Pace # Click.ro
Premiul Nobel pentru Pace, cea mai prestigioasă distincție în domeniul diplomației și al eforturilor pentru armonie globală, va fi anunțat în câteva ore. Donald Trump, care și-a exprimat de mult dorința de a fi laureat,
