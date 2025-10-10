Fenomen atmosferic rar în Carpați ce pare a înfățișa un călăreț suveranist ieșind din tunelul dacic
Impact.ro, 11 octombrie 2025 01:10
Pe rețeaua X au apărut fotografii spectaculoase din munții Carpați care surprind așa-numitul „Brokensky ghost" – sau „Brocken spectre", un fenomen atmosferic rar, vizibil ca un halo multicolor ce înconjoară o siluetă proiectată pe ceață.
• • •
Acum 2 ore
01:10
Pe rețeaua X au apărut fotografii spectaculoase din munții Carpați care surprind așa-numitul „Brokensky ghost" – sau „Brocken spectre", un fenomen atmosferic rar, vizibil ca un halo multicolor ce înconjoară o siluetă proiectată pe ceață.
00:20
Simion explică PRO TV de ce nu a făcut casele de 35.000 de euro: pentru că nu e la guvernare. Dar mai e o problemă # Impact.ro
Explicația dată de George Simion pentru PRO TV, din păcate tot ca „marketing", se găsește aici. Iar problema este următoarea: dacă domnul Simion era la guvernare și făcea case de 35.000 de euro, susținătorii lui
Acum 4 ore
22:30
Bianca Drăgușanu, mândră de noua ei bărbie ascuțită la cel mai bun salon de ascuțit bărbii # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a obținut o bărbie ascuțită în urma a unor intervenții estetice asociate cu o cură de slăbire mai severă, ceea ce pare să fi atras critici chiar și din partea celor mai
Acum 6 ore
21:40
Nu e suficient să încheie toate războaiele – actuale și din istorie. Nu e suficient nici să încheie războiul dintre daci și samurai, consemnat pentru prima dată de Dan Diaconescu în urma cu vreo 20
21:00
Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care merg prin București dar nu sunt înmatriculate în București. Valea Prahovei se va răzbuna # Impact.ro
Un consilier PSD a venit cu ideea care va schimba tot traficul din Capitală și probabil va aduce un val de înjurături istorice: o taxă de 3,5 euro pe zi pentru toate mașinile care îndrăznesc
Acum 8 ore
19:20
Viktor Orban a venit la Cluj, unde a cântat, a dansat și a ridicat paharul – probabil în cinstea ultimului sondaj din Ungaria, care îi dă motive serioase să-și caute fericirea peste graniță. Într-un clip
19:00
De multe ori am auzit expresia „Nu judeca o carte după copertă", totuși, de cele mai multe ori avem păreri preconcepute. Acesta a fost sentimentul care m-a încercat atunci când am auzit-o vorbind, pentru prima
18:30
Juriul norvegian nu i-a dat lui Trump Nobelul pentru Pace. Norvegia se pregătește de atac # Impact.ro
Drama planetară a anului: juriul norvegian a dat Premiul Nobel pentru Pace, dar nu lui Donald Trump. În locul lui, distincția a mers către cineva din Venezuela, o doamnă care luptă pentru democrație punându-și viața
Acum 24 ore
06:10
Belgia – Macedonia de Nord, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arteveldestadion din Gent, şi va fi transmis în
06:10
Suedia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Nationalarenan din Solna (Stockholm), şi va fi transmis în direct
02:20
O veste din domeniul numerelor: Cătălin Botezatu, 58 de ani, s-a despărțit de iubita de 18 ani # Impact.ro
Motivele despărțirii nu nsunt pe deplin cunoscute. Ce se știe cu siguranță este că ea a decis să plece la Milano, unde își va consolida cariera de model, în timp ce dânsul a rămas aici,
Ieri
00:30
La Bruxelles a plouat cu moțiuni de cenzură, dar Ursula von der Leyen le-a înfruntat pe toate ca o adevărată eroină a Uniunii Europene. Mai întâi extrema dreaptă, apoi stânga radicală – toți au încercat
00:20
Sacii de nisip puși de primăria Constanța împotriva inundațiilor au fost furați. Să fie tot mâna francezilor? # Impact.ro
Primăria Constanța anunță că sacii cu nisip, amplasați pentru protecție împotriva inundațiilor, au dispărut misterios. Unii spun că au fost luați de localnici, alții cred că sunt tot francezii, care după ce au cărat prea
00:20
Șeful Statului Major susține că România s-ar putea apăra la fel de bine ca Ucraina de un atac rusesc. Poate chiar mai bine, la câți generali avem… # Impact.ro
Generalul Gheorghiță Vlad spune că România e pregătită să facă față unui atac rusesc la fel de bine cum face față Ucraina. Poate chiar mai bine decât Ucraina, am completa: avem mai mulți generali decât
00:10
Cutremur slab în România, joi dimineață. Dacă era ieri, am fi avut și cod roșu de tsunami # Impact.ro
Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter a zguduit ușor zona Făgăraș-Câmpulung. Adică suficient cât să se clatine perdeaua și să se trezească pisica. Autoritățile au transmis că nu există motive de panică, dar
00:10
Un general rus pretinde că dronele din România au fost trimise de Ucraina. Plus că să nu uităm că Ucraina a atacat Rusia în Ucraina # Impact.ro
Generalul rus Vladimir Popov a descoperit marele complot mondial: toate dronele care zboară deasupra Europei sunt ucrainene, lansate în colaborare cu Occidentul și probabil cu extratereștrii. El susține că România, Polonia și Danemarca ar fi
9 octombrie 2025
22:50
Petiție pentru demiterea primarului Negoiță fiindcă vrea să taxeze câte două mașini în același timp pentru același loc de parcare # Impact.ro
S-a pornit o petiție pe net pentru demiterea primarului Sectorului 3, domnul Negoiță. Acuzațiile se învârt în jurul ideii că acesta ar conduce primăria în avantajul său personal și al apropiaților lui. Însă ceea ce
20:30
Procurorul Bogdan Pîrlog: “ Majorarea vârstei minime de pensionare la magistrați este o gravă eroare” # Impact.ro
Domnul Bogdan Pîrlog este prim-procuror al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Nu o dată a atras atenția asupra problemelor din Justiția din România. O face și acum, poate cineva ține cont de
19:50
Se cere arestarea lui Călin Georgescu. Oare îl vor elibera porumbeii albi, așa cum i-a eliberat și el pe ei? # Impact.ro
Un deputat de la PNL a cerut Parchetului General să îl rețină pe Călin Georgescu în vederea unei arestări preventivă. Motivul: domnul Georgescu ar fi executat iar salutul nazist – iar asta în condițiile în
16:12
Bucureștenii au golit supermarketurile ca să nu primească vizita Ciclonului Barbara cu mâna goală # Impact.ro
Vizita Ciclonului Barbara i-a pus pe bucureșteni la cheltuieli. De frică să nu se facă de râs la oaspetele venit din Occident, oamenii au cumpărat nu doar toată pâinea și sarea din supermarketuri, ci cam
16:12
A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Reprezentanța Mercedes urmărește cu atenție și nerăbdare # Impact.ro
Mii de credincioși stau deja la coadă în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Ceea ce e un lucru bun, deoarece, vorba aia, într-o lume
16:12
La Constanța s-a intervenit la inundații cu plugul pentru deszăpezit – și foarte bine s-a făcut # Impact.ro
Se râde pe internet, inclusiv pe paginile redacțiilor de știri, la un filmuleț (aici) ce prezintă un utilaj de deszăpezire intervenind la inundațiile din județul Constanța. Dar nu e nimic de râs. Se obișnuiește să
16:12
Abia ce a trecut perioada bacului și Ciolacu a prins din nou glas: susține că România nu a fost niciodată în pericol de a intra în incapacitate de plată # Impact.ro
Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-un interviu pentru Gândul că nici vorbă ca România să se fi aflat vreun moment în pericol de a intra în incapacitate de plată și că actualul guvern urmărește să
16:12
Ca toate celelalte tatuaje cu Călin Georgescu puse pe piață, și acesta – care aparține unui salon din Trivale – are același defect: domnitorul din tatuaj nu are pe cap coroana lui Ștefan cel Mare.
16:12
Un episcop catolic peruvian a fost prins că are 17 amante. A fost ridicat la rang de Preacurvit # Impact.ro
Un episcop peruvian a reușit să se dea singur de gol că are 17 amante – totul începând în momentul în care a trimis unei menajere, din greșeală, poze și filmulețe ce le dorea adresate
16:12
Diana Șoșoacă i-a urat „La mulți ani!” lui Putin din plenul Parlamentului European. Nu mai are telefon ca să îi dea mesaj # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă, europarlamentar cu imunitatea încă neridicată, a găsit prilej să îi ureze lui Vladimir Putin „La mulți ani!" direct din plenul Parlamentului European. (Video – aici) Există însă o posibilă explicație: doamna Șoșoacă
16:12
România – Moldova, meci de pregătire, este programat, joi, 9 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Prima TV. România şi Moldova se întâlnesc
16:12
Cipru – Bosnia-Herţegovina, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, miercuri, 9 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe AEK Arena – George Karapatakis din Larnaca, şi va fi
16:12
Râd și vecinii de Mircea Cărtărescu. Un scriitor maghiar a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură # Impact.ro
N-a fost nici de aceată dată cu noroc pentru Mircea Cărtărescu. Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunț făcut de Academia Suedeză din Stockholm în
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
S-au dat cod roșu în București pentru o banală ploaie mocănească. Niște izolete cu vâsle mai lipseau # Impact.ro
Autoritățile au anunțat cod roșu, avertizări grave și mesaje RO-ALERT care păreau trailerul unui film cu apocalipsă. Totul pentru o ploaie mocănească ce abia uda asfaltul. În loc de vijelii și potop, bucureștenii s-au trezit
08:00
Wuhan Open 2025: Jaqueline Cristian – Elena Rybakina, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de
07:50
Wuhan Open 2025: Shuai Zhang – Sorana Cîrstea, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, miercuri, 8 octombrie 2025, nu înainte de
01:50
AUR a început să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Până acum, procesul merge greu – poate și pentru că nu toată lumea știe să se semneze. Operațiunea e promovată intens de Realitatea Plus
01:30
România a intrat din nou sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale. Deja s-a anunțat că va ploua cât să spele toate păcatele campaniei electorale – și tot n-ar fi de ajuns. Meteorologii avertizează
00:50
Se vede cine e cel mai iubit suveranist: Călin Georgescu a scăpat cu telefonul nefurat de la întâlnirea cu admiratorii # Impact.ro
Imagini emoționante cu domnul Calin Georgescu trecând printre admiratori fără să i se fure telefonul – aici. Să vadă și Diana Șoșoacă ce înseamnă să fii iubit și respectat.
7 octombrie 2025
23:30
Codul roșu este deja în vigoare și durează până mâine pe la prânz. Autoritățile ne recomandă să rămânem în casă, chiar dacă la un moment dat va ploua cu Evian!
21:50
Întrebările zilei pe rețeaua intelectuală TikTok: „De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul? România primește ploaie pentru a..?” # Impact.ro
Pentru cine vrea să facă exces de spirit critic și nu crede că aceste întrebări chiar se pun pe TikTok, avem video-ul de aici. Răspunsul la toate aceste întrebări e evident: plouă ca să se
19:10
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon când își făcea loc printre simpatizanți să intre la Parchetul General. De aia e liniște pe net # Impact.ro
Reporterii ziarului Libertatea susțin că ieri, în timp ce făcea baie de mulțime în mulțimea strânsă pentru ea în fața Parchetului General, doamna Șoșoacă ar fi rămas fără telefonul mobil. Sunt prezentate și imagini cu
17:40
Călin Georgescu a eliberat porumbei albi cu găinaț negru pentru mașinile albe și alb pentru mașinile negre # Impact.ro
Prezent astăzi la Poliția din Buftea cu prilejul mitingului electoral săptămânal ocazionat de controlul judiciar, domnul Călin Georgescu a eliberat în aer câțiva porumbei albi – simbol al păcii. (Video – aici) Să vedem acum
15:40
România, țara în care așa-zisele ingerințe ilegale pe o rețea de socializare au dus la anularea unor alegeri prezidențiale, este ținta unor multiple atacuri tip fake-news, pe care autoritățile nu ar trebui să le ignore.
14:00
La Pitești a venit Crăciunul la începutul lui octombrie. În noiembrie se așteaptă Pastele, iar în decembrie vine 1 Mai # Impact.ro
Au apărut pomii de Crăciun la intrarea în Ploiești (video). Nu contează cine i-a pus acolo și de ce. Important e că sunt acolo. La fel de important e și că suntem la începutul lui
13:00
Președintele Portugaliei la plajă. Dacă era președintele ales al Daciei, avea 7 bodyguarzi # Impact.ro
Dar nu era la plajă, ci la Parchet. În schimb, dacă era președintele României, cel oficial ales, era în fața Gărzii de Onoare. Cel mai probabil, tot în slip.
07:00
Wuhan Open 2025: Marie Bouzkova – Iga Swiatek, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, marţi, 7 octombrie 2025, nu înainte de ora
06:50
Wuhan Open 2025: Mirra Andreeva – Laura Siegemund, meci contând pentru turul al doilea (16-imi de finală) al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan, este programat, marţi, 7 octombrie 2025, nu înainte de
00:10
Primarul general al Capitalei anunță că dă drumul la căldură. Atenție, urmează tabele pentru întreținere cu puternic impact emoțional # Impact.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că Bucureștiul primește din nou căldură. Locuitorii se pregătesc să deschidă caloriferele, dar și inimile – de emo
00:00
La Cotroceni se va cânta „Marșul de întâmpinare” la mandolină: Ludovic Orban, numit consilier prezidențial pentru politica internă # Impact.ro
Ludovic Orban, fost premier, chitarist de petrecere și om cu o mandolină mereu pregătită, a fost numit consilier prezidențial pentru politica internă de către președintele Nicușor Dan. Surse din Cotroceni spun că interviul de angajare […] The post La Cotroceni se va cânta „Marșul de întâmpinare” la mandolină: Ludovic Orban, numit consilier prezidențial pentru politica internă appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Dacia a prezentat noua sa mașină electrică. Poate fi adaptată ușor la traficul bucureștean: îi scoți două roți și îi pui ghidon # Impact.ro
Dacia a prezentat conceptul „Hipster” – o mașină electrică atât de mică, încât, dacă o parchezi greșit, poți s-o ridici și s-o muți cu mâna. Compania o descrie ca „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”. Pe românește, vine […] The post Dacia a prezentat noua sa mașină electrică. Poate fi adaptată ușor la traficul bucureștean: îi scoți două roți și îi pui ghidon appeared first on IMPACT.ro.
6 octombrie 2025
21:30
Prima poză cu Nicușor Dan la birou. Președintele are în spate o hartă a lumii care nu îi convine lui Putin # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a distribuit astăzi prima poză cu el la biroul de la Cotroceni. Deși poza s-a viralizat, nimeni nu a observat că în harta din spatele președintelui Crimeea este a Ucrainei. Încă nu […] The post Prima poză cu Nicușor Dan la birou. Președintele are în spate o hartă a lumii care nu îi convine lui Putin appeared first on IMPACT.ro.
19:50
George Simion, confundat de propriul frizer cu Călin Georgescu. Metaforic, l-a luat pierdut # Impact.ro
Domnul Simion a fost să se tundă șină încercat să folosească ocazia cum știe el mai bine – pentru „marketing”. Adică pur politicianist. Nu i-a ieșit deloc, frizerul începând filmarea cu replica „Primul nostru client […] The post George Simion, confundat de propriul frizer cu Călin Georgescu. Metaforic, l-a luat pierdut appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Domnul Sorin Oprescu a fost plasat sub control judiciar în Grecia, după ce în urmă cu două zile fusese reținut pe aeroportul din Salonic, pe numele lui existând o nouălea cerere de extrădare. Practic, este […] The post Sorin Oprescu nu e lăsat să își cheltuie cinstit banii datorați ca prejudiciu appeared first on IMPACT.ro.
