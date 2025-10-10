Institutul Nobel anunţă că urmează să verifice eventuale divulgări înaintea atribuirii Premiului Nobel pentru Pace şefei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, după ce cota sa pe platforma de pariuri Polymarket a crescut brusc de la de la 3,75% la ap

23:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că după modificarea mecanismului de finanţare pentru unităţile sanitare nu se va ajunge în situaţia în care să fie închise spitale sau ca acestea să intre în faliment. El arată că sunt spitale în ţară care termină anul cu excedent bugetar şi folosesc banii pentru renovări sau achiziţia de echipamente. ”Dacă acolo se poate, nu există nicio explicaţie ca în alte locuri să nu se poată. Dacă în alte locuri nu se poate, înseamnă că managerul trebuie să plece şi să vină cineva dedicat care ştie cum se face”, subliniază Rogobete.