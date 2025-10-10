ULTIMA ORĂ Gigantul HSBC recomandă titluri în lei: Ce va fi la o demisie Bolojan. Situația politică pare mai calmă acum GRAFICE
Profit.ro, 11 octombrie 2025 01:20
Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale, relevă raportul analizat de Profit.ro.
Acum o oră
01:20
