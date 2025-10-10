Macron îl reconfirmă pe Lecornu în funcția de premier, la nici o săptămână după demisia care a aruncat Franța în criză

11:30

Meterologii anunţă că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul ţării. Săptămâna 13 – 20 octombrie Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, …