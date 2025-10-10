Macron îl reconfirmă pe Lecornu în funcția de premier, la nici o săptămână după demisia care a aruncat Franța în criză
SportMedia, 11 octombrie 2025 01:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat vineri seara în funcția de prim-ministru pe Sébastien Lecornu, la mai puțin de o săptămână după ce acesta și-a dat demisia, provocând o nouă criză politică la Paris. Lecornu a confirmat într-o postare publicată târziu în noapte că a acceptat din nou funcția „din datorie”, adăugând că va face … The post Macron îl reconfirmă pe Lecornu în funcția de premier, la nici o săptămână după demisia care a aruncat Franța în criză appeared first on spotmedia.ro.
Trump amenință cu sancțiuni și anularea întâlnirii cu Xi Jinping, după ce China a impus restricții la metalele rare. Turbulențe pe piețele financiare # SportMedia
Președintele Donald Trump a amenințat că va anula întâlnirea planificată cu liderul chinez Xi Jinping, după ce Beijingul a înăsprit semnificativ regulile privind exporturile de metale rare – materiale esențiale pentru industria tehnologică globală, utilizate în fabricarea automobilelor electrice, telefoanelor mobile și semiconductorilor. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a spus că nu mai vede … The post Trump amenință cu sancțiuni și anularea întâlnirii cu Xi Jinping, după ce China a impus restricții la metalele rare. Turbulențe pe piețele financiare appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 11 si 12 octombrie 2025. The post Horoscop de weekend: 11 – 12 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Tesla, anchetată, după ce mașinile „autonome” au ignorat semafoarele și au provocat accidente # SportMedia
Autoritățile federale americane au deschis o nouă anchetă privind funcția de conducere autonomă a Tesla, după zeci de incidente în care mașinile au trecut pe roșu sau au condus pe partea greșită a drumului, uneori ciocnindu-se cu alte vehicule și rănind oameni. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat joi că investighează … The post Tesla, anchetată, după ce mașinile „autonome” au ignorat semafoarele și au provocat accidente appeared first on spotmedia.ro.
Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili militari din Tennessee: cel puțin 19 persoane sunt date dispărute (Video) # SportMedia
O explozie puternică s-a produs vineri dimineață la o fabrică de explozibili militari din statul american Tennessee, la aproximativ o oră sud-vest de Nashville. Incidentul s-a petrecut la unitatea Accurate Energetic Systems, din localitatea McEwen. Cel puțin 19 persoane dispărute Autoritățile locale au anunțat că cel puțin 19 persoane sunt date dispărute, iar echipele de … The post Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili militari din Tennessee: cel puțin 19 persoane sunt date dispărute (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Dependența de internet și cea de jocuri de noroc sunt recunoscute oficial ca adicții. Medic: ar trebui să beneficieze de tratament specializat # SportMedia
Dependența de internet și jocuri de noroc este considerată, din 2022, o adicție conform clasificării internaționale a bolilor (ICD), iar aceste tulburări ar trebui să beneficieze de tratament specializat, la fel ca dependența de substanțe, a declarat medicul Adrian Abagiu, specialist în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului ARAS ARENA din cadrul Institutului „Matei … The post Dependența de internet și cea de jocuri de noroc sunt recunoscute oficial ca adicții. Medic: ar trebui să beneficieze de tratament specializat appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul și AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri la Primăria Capitalei # SportMedia
Guvernul României și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru funcția de Primar General al Municipiului București, rămasă vacantă după ce Nicuşor Dan a fost ales președinte. Acțiunea a fost depusă la Curtea de Apel București de Alexandru Pânișoară, … The post Guvernul și AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri la Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
Congresul UDMR: Premierul, criticat că a rămas la intonarea Imnului secuiesc, în timp ce Grindeanu a părăsit sala. Explicația lui Bolojan: „Organizatorii au propriile melodii de suflet” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, vineri, de unii politicieni și comentatori pentru faptul că a rămas în sală în timpul intonării Imnului secuiesc, la începutul Congresului UDMR desfășurat vineri, în Cluj, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala. În deschiderea congresului au fost intonate succesiv imnul României, imnul Ungariei și Imnul … The post Congresul UDMR: Premierul, criticat că a rămas la intonarea Imnului secuiesc, în timp ce Grindeanu a părăsit sala. Explicația lui Bolojan: „Organizatorii au propriile melodii de suflet” appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că până la finalul acestui an ar putea fi introdusă o modificare legislativă care să permită recoltarea analizelor de sânge în cabinetele medicilor de familie, acolo unde există infrastructura necesară. Probele ar urma să fie prelucrate în laboratoarele spitalelor publice, pentru a extinde accesul pacienților la analize gratuite. „Ne … The post Rogobete: Analizele de sânge ar putea fi recoltate în cabinetele medicilor de familie appeared first on spotmedia.ro.
Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela şi laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, i-a dedicat preşedintelui american Donald Trump premiul tocmai câștigat. „Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a duce la capăt misiunea noastră: cucerirea libertății. Suntem în pragul victoriei și, mai mult ca oricând, contăm pe președintele Trump, … The post Maria Corina Machado îi dedică lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace appeared first on spotmedia.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz a exclus vineri participarea Germaniei cu militari la o eventuală forță internațională de stabilizare în Fâșia Gaza. „Germania va susține implementarea unui armistițiu și a unui proces de pace în Orientul Mijlociu, inclusiv, dacă va fi cazul, prin trasarea unor linii directoare pentru o forță internațională pe teren”, a declarat Merz … The post Merz respinge trimiterea de militari germani într-o forță de stabilizare în Gaza appeared first on spotmedia.ro.
O eroare administrativă la nivel european ar putea duce, începând cu 2027, la interzicerea producerii boilerelor și a altor echipamente care folosesc un material comun în fabricarea rezervoarelor de apă caldă. Hafniul, un metal rar, nu a fost inclus pe lista substanțelor considerate sigure pentru contactul cu apa potabilă, listă care va intra în vigoare … The post O eroare administrativă a UE ar putea duce la interzicerea boilerelor din 2027 appeared first on spotmedia.ro.
O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa declară că suferă de depresie sau anxietate, arată un sondaj publicat vineri de filiala europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Directorul regional Hans Kluge a atras atenția că problemele de sănătate mintală în rândul personalului medical reprezintă „o criză de securitate sanitară” care amenință stabilitatea … The post Un medic din trei suferă de depresie, avertizează OMS. Mulți se gândesc la sinucidere appeared first on spotmedia.ro.
Spania a reacționat, după ce președintele american Donald Trump a sugerat joi excluderea țării din NATO pentru că nu respectă noua țintă majorată de cheltuieli pentru apărare. „Spania este un membru deplin și angajat al NATO și își îndeplinește obiectivele de capacități în aceeași măsură ca Statele Unite”, au transmis surse guvernamentale citate de presa … The post Spania ripostează, după amenințarea lui Trump cu excluderea din NATO appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Italia scrie din nou despre transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani), aflat pe ultima sută de metri a recuperării la Tottenham, după accidentare. Fără meci din februarie, de când s-a accidentat, Radu Drăgușin este așteptat să revină pe teren, iar italienii scriu că ar putea reveni în Serie A. La Inter, echipa … The post Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Legea adoptată de Guvern nu are nicio legătură cu cerința Comisiei Europene # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) combate, vineri, într-un comunicat de presă, afirmaţiile repetate ale premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora „rezolvarea pensiilor magistraţilor” ar constitui un jalon de care depinde „o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, … The post CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Legea adoptată de Guvern nu are nicio legătură cu cerința Comisiei Europene appeared first on spotmedia.ro.
Bătăi de cap pentru Mircea Lucescu: Un fotbalist de la FCSB, convocat de urgență la naționala României # SportMedia
Un fotbalist de la FCSB a fost chemat de urgență la echipa națională a României. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Adrian Șut (26 de ani) a fost convocat de urgență. „Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi. (…) Echipa naţională este echipa naţională. … The post Bătăi de cap pentru Mircea Lucescu: Un fotbalist de la FCSB, convocat de urgență la naționala României appeared first on spotmedia.ro.
Dacă ai o firmă de detailing auto, știi deja cât de mult contează experiența clientului. Oamenii care apelează la servicii specializate nu caută doar o curățare rapidă, ci vor să-și vadă mașina strălucind ca nouă, fără urme, pete sau zgârieturi fine. Pentru astfel de rezultate trebuie să ai în arsenal consumabile profesionale – lavetele și … The post Ai o firmă de detailing auto – știi cum să alegi corect consumabilele? appeared first on spotmedia.ro.
Un aliat pentru Budapesta în UE: Polonia refuză să pună în aplicare pactul european privind imigrația # SportMedia
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki (foto) se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor. Conflictul cu Bruxelles-ul este oficial. Într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 octombrie şi făcută publică joi pe … The post Un aliat pentru Budapesta în UE: Polonia refuză să pună în aplicare pactul european privind imigrația appeared first on spotmedia.ro.
Eșec la PNRR pe mediu: Multe proiecte n-au trecut de faza zero, o singură instituție și-a îndeplinit integral obiectivele # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că aproape o treime dintre proiectele de mediu din PNRR nu mai pot fi salvate, în condiţiile în care multe dintre ele au rămas la stadiul de 0% implementare. Singura instituţie care şi-a îndeplinit integral obiectivele este Garda Naţională de Mediu, care a finalizat proiectele în timp record şi … The post Eșec la PNRR pe mediu: Multe proiecte n-au trecut de faza zero, o singură instituție și-a îndeplinit integral obiectivele appeared first on spotmedia.ro.
Ilie Dumitrescu știe ce surpriză pregătește Mircea Lucescu pentru meciul România – Austria # SportMedia
Ilie Dumitrescu este de părere că Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul România – Austria din preliminariile Cupei Mondiale. Fostul fotbalist crede că Lisav Eissat (20 de ani), care a debutat în naționala României la meciul cu Moldova (2-1), va fi folosit ca fundaș stânga. Nicușor Bancu este suspendat și nu poate fi folosit … The post Ilie Dumitrescu știe ce surpriză pregătește Mircea Lucescu pentru meciul România – Austria appeared first on spotmedia.ro.
Prima reacție de la Casa Albă după ce Trump a ratat Nobelul pentru pace: Nu va exista niciodată cineva ca el care să mute munții din loc # SportMedia
Directorul de comunicare al Casei Albe a comentat decizia Comitetului din Norvegia de a acorda premiul Nobel pentru Pace 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace”, scrie, într-o postare pe X, Steven Cheung. Oficialul menționează că președintele american Donald Trump „va continua să … The post Prima reacție de la Casa Albă după ce Trump a ratat Nobelul pentru pace: Nu va exista niciodată cineva ca el care să mute munții din loc appeared first on spotmedia.ro.
Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României, acuzând autoritățile de la București că au încălcat în mod repetat legislația europeană privind protecția polenizatorilor. Țara noastră a continuat să aprobe, în regim excepțional, utilizarea unor insecticide interzise în Uniunea Europeană, din clasa neonicotinoidelor – substanțe extrem de toxice pentru albine. Bruxelles: România ignoră … The post Erbicidul care ucide albinele: România, acuzată de Bruxelles că sfidează regulile UE appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea de tenis Arina Sabalenka (Belarus), favorită principală, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a învins-o pe kazaha Elena Rîbakina, cap de serie 8, cu 6-3, 6-3. Sabalenka, campioana en titre, a ajuns la a 20-a sa victorie consecutivă … The post Rezultatele de la Wuhan: Sabalenka și Gauff s-au calificat în semifinale appeared first on spotmedia.ro.
Un „călugăr-războinic” sau un tehnocrat în stil Draghi? Cine va fi noul premier al Franței # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron urmează să-și numească noul prim-ministru până vineri seară, după o nouă criză guvernamentală la Paris. Dacă cineva caută un loc de muncă de scurtă durată, există un post prestigios disponibil la Paris, cu toate avantajele incluse, glumesc jurnaliștii de la Politico. Palatul Élysée a anunțat că președintele Emmanuel Macron va desemna până … The post Un „călugăr-războinic” sau un tehnocrat în stil Draghi? Cine va fi noul premier al Franței appeared first on spotmedia.ro.
Superstarul LeBron James va rata debutul sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), al 23-lea din cariera sa, care va începe la finele acestei luni, din cauza unei crize de sciatică, a anunțat, joi, presa de specialitate, citând responsabili ai clubului Los Angeles Lakers, relatează AFP. ”LeBron James (40 ani) este victima unei sciatici … The post Baschet: LeBron James, indisponibil în startul sezonului NBA appeared first on spotmedia.ro.
Cum alimentează aliații europeni ai Ucrainei economia de război a Rusiei. România se numără printre ei # SportMedia
Națiunile europene, inclusiv Franța, se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în lupta împotriva Rusiei. Totuși, mai multe dintre ele și-au intensificat importurile de energie rusească, pompând miliarde de euro în economia de război a Moscovei. La aproape patru ani de la începutul invaziei, Uniunea Europeană rămâne într-o poziție paradoxală: finanțează ambele tabere. … The post Cum alimentează aliații europeni ai Ucrainei economia de război a Rusiei. România se numără printre ei appeared first on spotmedia.ro.
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela # SportMedia
Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigioasa distincție pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la … The post Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, e convins că a găsit o soluție pe termen lung pentru „tricolori”. „IL Luce” l-a lăudat pe Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, care poate profita de faptul că postul de fundaș stânga e unul cu probleme la naționala României și poate intra … The post Naționala României are un nou fundaș stânga: Mircea Lucescu a dat verdictul appeared first on spotmedia.ro.
Termoficarea Capitalei cedează din nou: 1.900 de blocuri fără apă caldă, reparații până sâmbătă noapte # SportMedia
Aproape 1.900 de blocuri din București au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii majore în rețeaua de termoficare. Conform datelor din aplicația Termo Alert, sistemul funcționează vineri la doar 87% din capacitate, în urma lucrărilor efectuate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Potrivit Termoenergetica, 11,5% dintre imobilele din Capitală sunt „deficitare”, adică au … The post Termoficarea Capitalei cedează din nou: 1.900 de blocuri fără apă caldă, reparații până sâmbătă noapte appeared first on spotmedia.ro.
Ce pregătește Tuță pentru Parcul Bazilescu. Arhitecții vorbesc despre sute de arbori defrișați sau replantați. Dar promit mai mult spațiu verde, la final. Îngrijorările cetățenilor # SportMedia
Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze mai multe parcuri. Printre ele, Bazilescu, de pe Bulevardul Bucureștii Noi. Proiectanții susțin că vor să redea parcului frumusețea pe care a avut-o inițial, iar soluția, pe care o vor prezenta integral în luna noiembrie, presupune defrișarea a sute de arbori, în unul dintre aceste parcuri. Dar susțin că, … The post Ce pregătește Tuță pentru Parcul Bazilescu. Arhitecții vorbesc despre sute de arbori defrișați sau replantați. Dar promit mai mult spațiu verde, la final. Îngrijorările cetățenilor appeared first on spotmedia.ro.
Opera Comică pentru Copii (OCC) sărbătorește și în această toamnă eroii negativi, printr-o provocare artistică inedită: personajele negative din repertoriul instituției devin protagoniști și primesc binemeritatele aplauze ale publicului, atât în sălile de spectacol, cât și în aer liber, în Grădina OCC. Vrăjitoarele, magicienii și răufăcătorii care, de regulă, rămân în umbra eroilor, urcă acum … The post Toamna spectaculoasă a personajelor negative la Opera Comică pentru Copii appeared first on spotmedia.ro.
Selecționata Algeriei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, după ce a învins Somalia cu 3-0, joi, pe teren propriu, la Oran, într-un meci din Grupa G a preliminariilor. Algeria, care devine a patra formație africană calificată la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, s-a impus prin golurile marcate de … The post Încă o echipă națională a obținut calificarea la Cupa Mondială 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Armata germană nu poate pur și simplu să doboare dronele care zboară în spațiul aerian intern – iar mare parte din acest lucru vine și ca urmare a măsurilor constituționale introduse pentru a evita repetarea abuzurilor regimului nazist. Constituția adoptată după al Doilea Război Mondial interzice explicit Bundeswehr-ului (forțelor militare) să joace un rol central … The post Moștenirea nazistă complică eforturile Germaniei de a combate dronele rusești appeared first on spotmedia.ro.
Trubadurul, Nunta lui Figaro, Nabucco, Giselle și Elixirul dragostei, la mijloc de octombrie, pe scena Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 13 – 19 octombrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri celebre din repertoriul universal precum „Trubadurul” de G. Verdi, „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart, „Nabucco” de G. Verdi, baletul „Giselle” de A. Ch. Adam și „Elixirul dragostei” de G. Donizetti. Miercuri, 15 octombrie, ora 18:30, pe scena ONB va avea loc spectacolul … The post Trubadurul, Nunta lui Figaro, Nabucco, Giselle și Elixirul dragostei, la mijloc de octombrie, pe scena Opera Națională București appeared first on spotmedia.ro.
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici” # SportMedia
Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea. Autoritățile locale fac un apel și le cer oamenilor să nu-i mai fure. În municipiul Constanța au fost … The post Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici” appeared first on spotmedia.ro.
Turcii s-au convins deja de Ianis Hagi (26 de ani), după meciul Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2. Ianis a marcat un gol fabulos și a oferit un assist în partida cu Genclerbirligi, iar turcii sunt convinși că românul e deja noul lider al echipei. Jurnaliștii din „Țara Semilunei” sunt de părere Hagi Jr. va fi cel … The post Turcii l-au „etichetat” pe Ianis Hagi: Certitudinea pe care o au în privința românului appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1325 Bloc lovit de dronă în Kiev (Foto & Video). Evacuări în Kramatorsk. Un MiG rusesc s-a prăbușit # SportMedia
Ziua 1325 de război a început cu un atac aerian de proporții al Rusiei. Kievul a fost una dintre țintele atacului nocturn cu drone și rachete. Un bloc înalt din centrul orașului a fost lovit de o dronă, iar un incendiu a cuprins două etaje, opt persoane fiind rănite. Partea estică a capitalei a rămas … The post Ziua 1325 Bloc lovit de dronă în Kiev (Foto & Video). Evacuări în Kramatorsk. Un MiG rusesc s-a prăbușit appeared first on spotmedia.ro.
Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru până vineri seară, a anunțat biroul său, în speranța că un al șaselea premier în mai puțin de doi ani va reuși să treacă bugetul prin Parlamentul fragmentat al Franței. „Aceasta ar putea fi ultima șansă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Aurore Bergé. „Cred că aceasta … The post „Ultima șansă”. Macron numește azi un nou premier appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul israelian a ratificat armistițiul din Gaza și acordul privind schimbul de ostatici cu Hamas. Ce urmează # SportMedia
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi”, se precizează în document. Cabinetul israelian a aprobat acordul vineri dimineaţa devreme, acesta … The post Guvernul israelian a ratificat armistițiul din Gaza și acordul privind schimbul de ostatici cu Hamas. Ce urmează appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a făcut un anunț despre plecarea de la cârma tricolorilor. „Il Luce” a vorbit la conferința de presă de după România – Moldova 2-1, meci amical de pe Arena Națională, și a pus pe jar pe toată lumea. Lucescu a lăsat de înțeles că meciul cu Austria, … The post Mircea Lucescu, anunț despre plecarea de la naționala României appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Franța, verdict dur despre fotbalistul care a cerut 2,5 milioane de euro salariu la CFR Cluj: „Cădere teribilă” # SportMedia
Presa din Franța a reacționat după ce transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani) a picat în ultima clipă. După mai multe zile de negocieri cu CFR Cluj, Ziyech a primit un „nu” din partea șefilor clubului, care i-au descoperit probleme la genunchi. Vestea transferului ratat la CFR Cluj a ajuns și în Franța, unde … The post Presa din Franța, verdict dur despre fotbalistul care a cerut 2,5 milioane de euro salariu la CFR Cluj: „Cădere teribilă” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a fost întrebată dacă și-a pierdut răbdarea cu Dennis Politic (25 de ani), transferat în vară de la Dinamo. Adus ca un star, cu mari speranțe, Politic întârzie să dea randament și a pierdt primul 11, iar FCSB a fost întrebată dacă și-a pierdut răbdarea cu fotbalistul. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, … The post FCSB, întrebată dacă și-a pierdut răbdarea cu Dennis Politic: Răspunsul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
Un diplomat rus acuză autoritățile din Republica Moldova că transformă țara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev # SportMedia
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, a declarat pentru viceministrul rus de Externe Mihail Galuzin. „Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei într-o bază de … The post Un diplomat rus acuză autoritățile din Republica Moldova că transformă țara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev appeared first on spotmedia.ro.
Louis Munteanu (23 de ani) și-a decis viitorul. Aflat într-o perioadă grea după ce a ratat mai multe oportunități de transfer importante în vară, de la CFR Cluj, Louis Munteanu e gata să o ia de la capăt. După ce a marcat pentru naționala României în meciul cu Moldova, Munteanu a spus că încearcă să … The post Louis Munteanu și-a decis viitorul după perioada grea prin care a trecut appeared first on spotmedia.ro.
Vreme se răcește iar, dar sunt vești bune pentru prima săptămână din noiembrie – prognoza meteo pe următorele patru săptămâmi # SportMedia
Meterologii anunţă că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul ţării. Săptămâna 13 – 20 octombrie Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, … The post Vreme se răcește iar, dar sunt vești bune pentru prima săptămână din noiembrie – prognoza meteo pe următorele patru săptămâmi appeared first on spotmedia.ro.
Digitalizarea statului e blocată de politic: Infrastructura e solidă, dar serviciile digitale sunt fragmentate și ineficiente – Studiu # SportMedia
Digitalizarea statului român este blocată, în condițiile în care România are o infrastructură digitală solidă (internet bun, extins și ieftin), dar serviciile publice digitale sunt fragmentate și ineficiente, potrivit unui studiu Edge Institute. Studiul a fost realizat în colaborare cu mai mulți experți din Estonia, un etalon al digitalizării administrației și serviciilor publice. Conform analizei, … The post Digitalizarea statului e blocată de politic: Infrastructura e solidă, dar serviciile digitale sunt fragmentate și ineficiente – Studiu appeared first on spotmedia.ro.
Economia de război a lui Putin gâfâie: Titanii industriali din Rusia dau afară muncitori # SportMedia
Marile companii din Rusia încearcă să reducă cheltuielile prin scurtarea săptămânii de lucru, trimiterea angajaților în concediu fără plată sau prin concedierea acestora. În mai multe sectoare s-a încercat reducerea costurilor în detrimentul personaluluii – de la căile ferate și producătorii de automobile până la metalurgie, mineritul de diamante și producția de ciment. Eforturile de … The post Economia de război a lui Putin gâfâie: Titanii industriali din Rusia dau afară muncitori appeared first on spotmedia.ro.
