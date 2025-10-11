„De ce își doresc femeile, mai mult decât bărbații, să se căsătorească?” Răspunsul internauților
Adevarul.ro, 11 octombrie 2025 02:00
Ceasul biologic sau presiunea socială? Ce le determină pe femei să-și dorească mariajul mai mult decât pe bărbați? Teoriile sunt multiple și de multe ori contradictorii, deși unele sunt dovedite de statistici.
Au fost ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României? Cristian Pîrvulescu: „Românii se compară cu Europa de Vest, nu cu trecutul lor” # Adevarul.ro
O simplă postare pe Reddit, care susținea că „ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României”, a declanșat o dezbatere aprinsă despre ce înseamnă, de fapt, progresul.
Acum 2 ore
01:15
Locuințele se vor scumpi spre finalul anului, spun experții în imobiliare. Care sunt cele mai ieftine cartiere din marile orașe # Adevarul.ro
Prețurile locuințelor se vor scumpi accelerat spre finalul anului, susțin experții în imobiliare, precizând că ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele opt luni au adus creșteri semnificative.
00:45
Topul celor mai valoroase tranzacții de afaceri. Ce au mai cumpărat sau vândut românii # Adevarul.ro
Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat 216 de tranzacții în primele nouă luni (9M) ale anului 2025, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (199 de tranzacții).
00:30
Cum au dispărut 15 kilograme de aur din mâinile poliției din Constanța. Un afacerist local susţine că aurul confiscat de la el a fost înlocuit cu tinichele, mărgele şi mătănii călugăreşti # Adevarul.ro
Patronul mai multor case de amanet din Constanța acuză polițiști și funcționari ai statului că i-au înlocuit 15 kilograme de aur confiscat în urmă cu 19 ani cu mărgele, pietricele şi gablonţuri.
Acum 4 ore
00:15
În ziua de 11 octombrie, fostul președinte american Franklin Delano Roosevelt a fost avertizat printr-o scrisoare de fizicianul Albert Einstein asupra amenințării armelor nucleare. Tot în această zi, s-au născut actrițele române Olga Tudorache și Catrinel Dumitrescu.
00:15
Nutriție inteligentă pentru oameni ocupați: cum să mănânci sănătos, să ai energie și să arăți bine. Mese pregătite în 10 minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă cum poți mânca sănătos, avea energie și arăta bine – chiar dacă ești mereu pe fugă. Nutriție inteligentă în mai puțin de 10 minute pe zi!
10 octombrie 2025
23:45
Află dacă grupa ta sanguină îți poate salva viața: legătura surprinzătoare cu accidentul vascular cerebral # Adevarul.ro
Află ce spun studiile internaționale despre legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral. Grupa ta îți poate salva viața.
23:15
Putin anunță testarea cu succes a unei „arme secrete” și amenință Occidentul: „Sistemele noastre de descurajare nucleară sunt mai sofisticate decât cele ale oricărui alt stat nuclear” # Adevarul.ro
Vladimir Putin a anunțat că Rusia se pregătește să dezvăluie o nouă armă „foarte avansată”, despre care afirmă că a trecut cu succes testele finale.
23:00
Ce este faza zero a unui viitor conflict Rusia-NATO? Analist: „Își pregătește terenul pentru a avea o opțiune de a escalada” # Adevarul.ro
Rusia derulează o întreagă serie de provocări la adresa țărilor NATO și neagă vreo intenție de a ataca Alianța. Trăim un moment similar cu cel dinaintea invaziei Ucrainei? Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan explică ce înseamnă „faza zero” a unui viitor conflict Rusia - NATO.
22:30
Donald Trump amenință că nu se mai întâlnește cu președintele Xi Jinping. „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că nu se va mai întâlni cu liderul chinez Xi Jinping, acuzând Beijingul de „ostilitate economică” după ce China a anunțat noi restricții la exporturile de metale rare, esențiale pentru industria globală de tehnologie.
Acum 6 ore
22:15
Ministrul Energiei acuză Reuters de informații eronate: „România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din decembrie 2022” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat vineri, după ce agenția internațională de știri Reuters a publicat un articol care ar fi conținut „informații eronate”, potrivit cărora România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă.
22:00
Premiul Nobel pentru Pace, sub umbra fraudei. Se investighează o posibilă scurgere de informații, după ce s-a pariat masiv pe Maria Corina Machado # Adevarul.ro
Oficialii norvegieni care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace au deschis o anchetă după ce, cu doar câteva ore înainte de anunțarea câștigătoarei, s-a înregistrat o creștere bruscă a pariurilor online pe numele Mariei Corina Machado.
22:00
Accident extrem de grav pe DN 1C, în judeţul Cluj: cinci răniți încarceraţi, un bărbat a murit # Adevarul.ro
Un grav accident pe DN 1C, în județul Cluj, a provocat moartea unui bărbat și rănirea a șase persoane, după ce trei mașini s-au ciocnit vineri seară.
21:45
Mihai Fifor îl critică pe Ilie Bolojan, după ce premierul a amenințat primarii cu dosare penale: „Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică dur modul în care premierul Ilie Bolojan a avertizat primarii și președinții de consilii județene privind obligația plății contribuțiilor la CAS și CASS.
21:45
Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova, posibilă prin drumul european. Liderul PAS, Igor Grosu: „Este o chestiune de timp” # Adevarul.ro
Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie.
21:30
Elevul de 15 ani care a lovit un profesor la Târgoviște, chiar în sala de clasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # Adevarul.ro
Elevul de 15 ani de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște, care a lovit un profesor în timpul orei de curs, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
21:15
Horoscop sâmbătă, 10 octombrie. O zodie are destinul de partea sa, alți nativi sunt cuprinși de gelozie # Adevarul.ro
Săgetătorii se vor confrunta cu indoieli cu privire la sinceritatea partenerului lor. La polul opus, Capricornii radiază în acest început de săptămână, având parte de energie, tonus, stare bună.
21:15
Victoria Beckham, sinceră despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața” # Adevarul.ro
Victoria Beckham vorbește deschis despre tulburările alimentare prin care a trecut și despre modul în care acestea au transformat-o.
21:00
Un tânăr francez de 22 de ani, găsit mort în Valea Largă. Tânărul și-ar fi pus capăt zilelor # Adevarul.ro
Salvamontiștii din Prahova au intervenit pentru a recupera trupul neînsuflețit al unui tânăr francez de 22 de ani, găsit într-o zonă greu accesibilă din Valea Largă.
21:00
Kelemen Hunor despre plecarea lui Grindeanu în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc: „Poate nu știa versurile” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după momentul controversat în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la congresul formațiunii de la Cluj-Napoca.
20:45
Alexandru Rogobete promite măsuri după tragedia de la Constanța: „Orice sală de operație trebuie să dispună de cel puţin un pat de ATI” # Adevarul.ro
Tragedia petrecută la o maternitate privată din Constanța, unde o tânără polițistă de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, a provocat reacții dure în spațiul public și a determinat ministrul Sănătății să anunțe măsuri urgente.
20:45
Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: mai mulți morți și dispăruți # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață o fabrică de explozibili militari din statul american Tennessee, provocând moartea mai multor persoane.
20:45
Polonia, ținta tot mai frecventă a atacurilor cibernetice rusești. Ministrul Digitalizării: GRU și-a triplat resursele împotriva noastră # Adevarul.ro
Infrastructura critică a Poloniei este vizată de un număr tot mai mare de atacuri cibernetice lansate de Rusia, potrivit ministrului polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski.
20:30
Un luptător UFC a fost asasinat, după ce în urmă cu un an supraviețuise unei tentative de omor # Adevarul.ro
Prima ipoteză: reglare de conturi între bande.
20:30
Lumea a luat-o razna. Așa și-a introdus Chris Norman, în concert, cel mai recent cântec al său, „Crazy”, invitând publicul care umpluse Sala Palatului din București să confirme sau nu dacă are aceeași senzație a haosului și debusolării generalizate.
Acum 8 ore
20:15
Deputatul AUR Dan Tanasă îl atacă dur pe premier după momentul controversat de la Congresul UDMR: „Bolojan, drepți la imnul Ținutului Secuiesc. Slugă până la capăt!” # Adevarul.ro
Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a stârnit reacții dure în spațiul politic românesc, după ce în sală a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc. Deputatul AUR Dan Tănasă a reacționat imediat, acuzându-l pe premier de „slugărnicie” într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
20:15
Lovitură de teatru: FRF a trimis emisar în Polonia, pentru a-l convinge pe înlocuitorul lui Mircea Lucescu să preia naționala # Adevarul.ro
Selecționerul e tentat să plece după meciul cu Austria, de duminică.
20:15
Vice-ministrul rus de externe susține că autoritățile de la Chișinău încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază militară pentru Ucraina.
20:00
Ministerul Sănătății anunță deblocarea livrărilor de soluții perfuzabile către unitățile medicale: „Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, că problemele legate de livrarea soluțiilor perfuzabile către spitale vor fi eliminate, iar unitățile medicale vor fi aprovizionate constant cu produsele necesare pacienților.
19:45
România bate Marea Britanie la Internet de mare viteză în trenuri. De câte ori este mai mare viteza Wi-Fi în țara noastră # Adevarul.ro
Pasagerii care folosesc trenul în Marea Britanie au parte de o conexiune Wi-Fi mult mai slabă decât cei din România, arată un nou studiu realizat de compania de analiză a rețelelor, Ookla.
19:45
Ucraina anunță salvarea a 23 de copii din teritoriile ocupate. Alți opt, aduși acasă cu ajutorul Melaniei Trump # Adevarul.ro
Douăzeci și trei de copii ucraineni au fost aduși din teritoriile ocupate de ruși, iar alți opt au fost reuniți cu familiile lor în urma demersurilor Primei Doamne a SUA, Melania Trump.
19:30
Milioane de oameni tratează greșit durerile articulare. „Medicamentul” cel mai eficient nu se găseşte în farmacii # Adevarul.ro
Deși milioane de oameni apelează la pastile și intervenții chirurgicale pentru a scăpa de durerile articulare, specialiștii avertizează că adevăratul „medicament” nu se găsește în farmacii.
19:15
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători” # Adevarul.ro
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez în 2017, a vorbit deschis despre relația lor.
19:15
Credit de nevoi personale 2025 – Acte necesare, condiții și cum alegi cel mai avantajos împrumut online # Adevarul.ro
Tot mai mulți români apelează la credite de nevoi personale sau la un împrumut personal pentru a-și gestiona cheltuielile importante fără a-și destabiliza bugetul lunar.
19:15
Rezerviștii din București și Ilfov vor participa, între 12 și 20 octombrie, la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de MApN.
19:00
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că 37 de medicamente noi intră pe lista celor compensate. Ce pacienți pot beneficia de acestea # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a publicat un nou proiect de Hotărâre de Guvern care extinde lista medicamentelor compensate cu 37 de molecule noi. Măsura vizează pacienți cu boli grave și cronice, de la afecțiuni neurologice și cardiovasculare până la boli rare și oncologice.
18:45
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa Albă a acuzat că i-a fost conferit pe criterii politice # Adevarul.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a transmis un mesaj emoționant după anunțarea distincției.
18:30
Un alt doilea cutremur lovește sudul Filipinelor. Bilanțul tragediei după seismul de 7,4 grade a crescut: cel puţin șase morți și mai multe persoane rănite # Adevarul.ro
Două cutremure violente au lovit sudul Filipinelor la doar câteva ore distanță, provocând moartea a cel puțin șase persoane și panică generalizată. Al doilea seism, de 6,9 grade, a venit după un cutremur major de 7,4, care a declanșat alunecări de teren, prăbușiri și o scurtă alertă de tsunami.
18:30
România aşteaptă decizia foarte importantă a agenţiei de rating S&P, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arătându-se optimist că aceasta va menţine ratingul, aşa cum au făcut-o şi celelalte agenţii de rating.
18:30
Poliția rusă a arestat vineri patru bărbați acuzați că și-au însușit salariile și bonusurile aferente unor contracte militare, a anunțat Ministerul de Interne, relatează Moscow Times.
Acum 12 ore
18:00
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu # Adevarul.ro
Deși mai sunt două luni până la Crăciun, românii nu mai așteaptă luna decembrie pentru a-și asigura carnea pentru sărbători. În gospodăriile din satele românești, porcii sunt deja rezervați.
18:00
MAE avertizează cetățenii români că luni, 13 octombrie 2025, personalul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino va fi în grevă, ceea ce poate provoca întârzieri și perturbări ale serviciilor.
17:30
Putin îl laudă pe Trump pentru eforturile de pace și critică Comitetul Nobelul: „El face cu adevărat multe” # Adevarul.ro
Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel.
17:15
Primele declaraţii ale scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Premiul Nobel: „Să avem încredere, chiar dacă pare că nu există niciun motiv” # Adevarul.ro
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, distins în 2025 cu Premiul Nobel pentru Literatură, a vorbit pentru prima dată despre semnificația acestui moment.
17:15
Declarații șocante făcute de bărbatul care a turnat benzină peste mașină și a amenințat că își dă foc: „Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră să vă împușc pe toți” # Adevarul.ro
Bărbatul de 43 de ani a turnat benzină peste propria mașină și a amenințat că își dă foc, în Timișoara, a spus că vrea „să bubuie Timișoara în aer”. Incidentul a fost oprit la timp de angajații stației, care au sesizat imediat autoritățile.
17:15
Mărturia unui prizonier de război tadjik despre tacticile folosite de armata rusă. Rugămintea adresată armatei ucrainene # Adevarul.ro
Armata ucraineană a oferit postului de televiziune Al Jazeera acces rar la Mohammed, unul dintre zecile de prizonieri de război din Asia Centrală capturați în timp ce luptau de partea Rusiei.
16:45
Tarifele de sistem s-au majorat de la 1 septembrie la toți furnizorii de energie electrică # Adevarul.ro
Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în preţul final al energiei însă impactul este unul minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, a anunţat Hidroelectrica.
16:45
Alimentele la care renunță Fuego pentru a slăbi: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme” # Adevarul.ro
Chiar dacă are un program plin, Fuego recunoaște că lucrează în permanență la forma sa fizică, dar și la echilibrul interior.
16:45
Ședință de consiliu oprită de poliție în Călărași. Un consilier local USR ar fi venit înarmat cu un pistol. „Ce avea în minte dânsul nu putem ști” # Adevarul.ro
Scene incredibile în Consiliul Local Budești, județul Călărași, după ce un consilier local USR a venit cu un pistol la brâu la şedinţa de vineri. Primarul a sunat imediat la 112, iar poliția a intervenit în forță pentru a verifica situația.
