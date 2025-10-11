17:30

Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Groznîi” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același timp, liderul cecen, Ramzan Kadîrov a lansat o tombolă cu un telefoane iPhone pentru cei care votează pentru acest simbol de patru ori, scrie canalul de Telgram Aghensvto.