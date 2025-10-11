Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul UDMR: „Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea”
Digi24.ro, 11 octombrie 2025 07:10
Primarul din Cluj-Napoca și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază pentru a ajunge la premierul Ungariei, după Congresul UDMR. Emil Boc a ținut neapărat să îl invite pe Viktor Orbán să vină și la Primăria din Cluj cu ocazia unei viitoare vizite.
Acum 5 minute
07:40
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.
Acum o oră
07:10
Noi detalii despre vizitatorul interstelar care tocmai a trecut pe lângă Marte: obiectul pierde apă „ca un furtun de pompieri” # Digi24.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a început să împrăştie apă „ca un furtun de pompieri”, cu mult înainte de a se apropia de Soare comparativ cu alte comete, conform unui studiu publicat pe 30 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, transmite Live Science.
07:10
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump pentru Gaza și ce șanse mai are soluția celor două state (WP) # Digi24.ro
Donald Trump este adesea numit „președinte tranzacțional”, iar săptămâna aceasta, această descriere potrivită a dus la succes. Armistițiul negociat între Israel și Hamas a fost o tranzacție, și una complicată. Merită să menționăm că aceasta este doar faza 1 și că poate eșua sau se poate bloca dacă părțile nu își respectă angajamentele. Dar prima fază este, de fapt, o cale plauzibilă pentru a pune capăt violențelor îngrozitoare din Gaza și reprezintă o șansă care merită să fie încercată. Ea relevă cinci realități importante despre Orientul Mijlociu de astăzi, scrie Fareed Zakaria într-un articol pentru Washington Post.
07:10
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce ploile din ultimele zile le-au distrus culturile de varză # Digi24.ro
Ploile torențiale din ultimele zile au afectat și culturile de varză de toamnă. În Dolj, de exemplu, mai bine de jumătate din recoltă este compromisă. Oamenii sunt disperați și spun că nu-și vor scoate nici măcar investiția, anul acesta. „Pur și simplu, este spartă”, spune unul dintre agricultori.
07:10
Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2025. De când dormim mai mult și cum explică medicii efectele resimțite # Digi24.ro
În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. În 2025, acest moment va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.
07:10
Meseriile precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv # Digi24.ro
Tot mai mulți tineri vor să învețe să recunoască aromele din vin sau cafea. Meserii precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin, astfel, tot mai căutate. Nu e nevoie de talent special, spun experții, ci de mult exercițiu și atenție la detalii. Astfel de cursuri se predau la Universitatea de Științele Vieții din Iași, care are un master despre tehnologia și controlul calității băuturilor, iar interesul studenților e mare. „Este destul de provocator”, mărturisește una dintre studente.
07:10
07:10
Secretul longevității șobolanului-cârtiță golaș, dezvăluit: o proteină care repară ADN-ul și poate prelungi viața oamenilor # Digi24.ro
Șobolanul-cârtiță golaș trăiește până la 37 de ani – mult mai mult decât alte rozătoare de aceeași dimensiune. Care este secretul longevității? Printre alți factori, ar putea fi vorba de o variantă a unei proteine care stimulează repararea ADN-ului, relatează NewsScientist.
07:10
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează # Digi24.ro
1.200 de ambulanțe noi, echipate cu aparatură care poate face diferența între viață și moarte, ajung la serviciile de urgență. Printre dotări se numără și un sistem automat de resuscitare, vital în multe dintre intervențiile salvatorilor. Dispozitivul realizează compresii toracice continue, constante și de calitate, se montează în câteva secunde, funcționează inclusiv în timpul transportului și poate fi folosit inclusiv la copiii de peste 8 ani. Investiția este din fonduri europene, iar autospecialele de ultimă generație ar urma să fie livrate în totalitate până cel târziu în august 2026.
07:10
Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme # Digi24.ro
Conducătorii auto din România trebuie să acorde o atenție sporită alegerii anvelopelor destinate sezonului rece, întrucât legislația stabilește clar ce tipuri pot fi utilizate pe carosabilul acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Sunt permise doar pneurile marcate cu inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”.
07:10
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim # Digi24.ro
László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2025, nu este astăzi cel mai ușor scriitor de citit. Frazele sale pot continua pe sute de pagini; intrigile sale nu se rezolvă, ci se dizolvă; iar starea sa persistentă este frica existențială. Dar tema centrală a romancierului maghiar este ușor de descifrat și persistă, notează alt Hunter în revista The Atlantic.
07:10
Dispozițiile constituționale postbelice menite să țină armata germană departe de afacerile interne fac țara mai vulnerabilă la incursiunile Kremlinului, arată o analiză POLITICO.
07:10
Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român. Reprezentanții PIFM: „Lucrătorii au un scop bine definit” # Digi24.ro
Muncitorii străini au devenit un sprijin important pentru piața muncii din România, aducând nu numai venituri semnificative la bugetul de stat, ci și forța de muncă necesară în sectoarele unde resursele locale sunt insuficiente.
Acum 8 ore
00:10
Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. Primarul a chemat Poliția # Digi24.ro
Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. A susținut că are permis și dreptul să poarte arma, deși legea le interzice total în instituții publice. Spiritele s-au încins, așa că primarul a cerut intervenția poliției.
00:00
Accident grav în județul Cluj. Trei mașini s-au ciocnit. Un bărbat a murit și șase persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Trei autoturisme au fost implicate, vineri seară, într-un grav accident rutier produs pe DN 1C, în judeţul Cluj, între localităţile Livada şi Gherla. Cinci persoane au fost găsite încarcerate într-una dintre maşini, fiind scoase de pompieri. Un bărbat a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Alte şase persoane, patru femei şi două fete, au fost transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri timp de câteva ore.
Acum 12 ore
23:40
Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție, reînnoindu-i mandatul în speranța că acesta va reuși să obțină suficient sprijin din partea Parlamentului profund divizat pentru a adopta bugetul pe 2026, relatează TVPWorld.
23:20
La un pas de o tragedie: Un avion Ryanair a aterizat la Manchester cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor # Digi24.ro
O anchetă este în curs de desfășurare după ce un avion Ryanair, care zbura din Italia spre Scoția, a fost nevoit să aterizeze la Manchester, cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor, scrie The Guardian. Piloții au fost nevoiți să aterizeze la Manchester, după mai multe încercări ratate de a ateriza din cauza rafalelor puternice de vânt cu viteză de până la 160 km/h.
23:20
Rogobete acuză legislaţia pentru numirea managerilor de spitale: Într-o situaţie ca la Iaşi, nu poate interveni administrativ # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, acuză legislaţia privind numirea managerilor de spitale, spunând că, într-o situaţie precum cea de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie în Spitalul de Copii, Ministerul Sănătăţii sau ministrul nu au putut interveni administrativ.
22:50
Guvernul și AEP, date în judecată: „Interimatul de la Primăria Capitalei a devenit lipsit de legitimitate democratică” # Digi24.ro
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte al României.
22:20
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri # Digi24.ro
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia își va consolida sistemele de apărare aeriană ca reacție la posibilele livrări de rachete americane Tomahawk către Ucraina, potrivit agenției de presă Interfax, TV Dozhd și Jerusalem Post. Declarațiile au fost făcute după ce Putin a fost întrebat dacă Moscova a pregătit un răspuns la eventualele transferuri de armament american către Kiev, mai exact rachetele Tomahawk. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia testează noi arme.
22:00
Anchetă la Nobelul pentru Pace: Sunt investigate pariuri suspecte plasate înainte de anunțarea câștigătoarei Maria Corina Machado # Digi24.ro
Oficialii norvegieni care gestionează acordarea Premiului Nobel pentru Pace au deschis o anchetă privind pariuri suspecte plasate pe platforma Polymarket cu doar câteva ore înainte ca lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, să fie anunțată câștigătoarea distincției din 2025.
21:40
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte # Digi24.ro
Planuri pentru o clădire în stilul Arcul de Triumf din Paris au fost observate pe biroul lui Donald Trump, în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri a președintelui cu premierul Finlandei, scrie The Independent. Potrivit unei machete, clădire ar urma să fie mai mare decât Memorialul Lincoln, pe care îl va privi de pe cealaltă parte a râului Potomac.
21:30
Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative pentru reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează că România se confruntă cu dificultăți în reducerea deficitului bugetar, în pofida măsurilor fiscale adoptate. Potrivit agenției, ratingul de țară „BBB minus” rămâne în continuare cu perspectivă negativă, din cauza dezechilibrelor persistente din finanțele publice.
21:30
Alexandru Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii. Stocurile sunt suficiente # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Digi24 că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor și că nu există probleme legate de stocuri, iar campania de vaccinare va începe de săptămâna viitoare, miercuri.
21:20
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Digi24 că va demara un control național la toate blocurile operatorii din cabinete pentru a se asigura că activitatea medicală se desfășoară în condiții de siguranță. De asemenea, va trimite Corpul de control și Inspecția sanitară de stat la Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată.
21:20
Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a grăbit să-i mulțumească omologului său rus Vladimir Putin, care a lăudat eforturile sale de pacificare în discursul său.
21:00
Acțiune de numărare a persoanelor fără adăpost din Capitală. Demersul se desfăşoară în 35 de oraşe europene # Digi24.ro
O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
20:40
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii” # Digi24.ro
Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.
20:40
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum explică Poliția confiscarea „banilor” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Poliției Române Octavian Dan a explicat, întrebat de digi24.ro, care este infracțiunea privind captura bancnotelor false din Portul Constanța Sud, în condițiile în care pe ele scrie cu litere roșii „Prop Copy”, că ele „pot induce în eroare întrucât au grafica similară celor autentice”. El a adăugat că sunt efectuate cercetări în vederea încadrării infracțiunii. Pe bancnotele de 100 euro apare pe lateral mesajul „doar pentru producții cinematografice - copie”.
20:20
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee # Digi24.ro
Autoritățile americane au declarat că mai multe persoane au murit și că alte câteva sunt date dispărute, în urma unei explozii care s-a produs la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, informează Fox News.
20:10
Reacția lui Kelemen Hunor după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc la Congresul UDMR: „Poate nu știa versurile” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat gestul liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a părăsit sala în timpul intonării imnului secuiesc, vineri, la Congresul UDMR, glumind că „poate nu știa versurile”.
20:00
SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza # Digi24.ro
Până la 200 de soldați americani aflați deja în Orientul Mijlociu vor fi trimiși în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Gaza, potrivit oficialilor americani, relatează BBC.
19:50
Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni # Digi24.ro
Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami, relatează The Associated Press.
19:40
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor # Digi24.ro
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat vineri că opt copii ucraineni strămutați în timpul războiului în curs dintre țara lor și Rusia s-au reunit cu familiile lor, în sfârșit, relatează Fox News.
19:20
19:10
Un transgender a fost condamnat la închisoare, după ce a mințit un bărbat că este femeie pentru a întreține relații sexuale # Digi24.ro
O femeie transgender din Anglia, care a mințit un bărbat despre faptul că s-a născut femeie, înainte de a întreține relații sexuale cu el, a fost condamnată la închisoare pentru 21 de luni, informează BBC.
19:00
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez # Digi24.ro
Infrastructura critică a Poloniei a fost supusă unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice din partea Rusiei, ale cărei servicii de informații militare și-au triplat resursele pentru astfel de acțiuni împotriva Poloniei în acest an, a declarat ministrul Afacerilor Digitale pentru Reuters, relatează TVPWorld.
Acum 24 ore
18:40
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată # Digi24.ro
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel l-a trimis în judecată pe conducătorul ambarcaţiunii care s-a răsturnat la sfârşitul lunii iulie în zona golfului Musura, accident soldat cu patru morţi.
18:40
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul # Digi24.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado, lidera opoziţiei venezuelene, a declarat că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.
18:40
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent # Digi24.ro
Operatorul național de electricitate, Red Eléctrica, avertizează că Spania ar putea fi afectată de o nouă pană majoră de curent, după ce, timp de două săptămâni, au fost înregistrate variații bruște de tensiune în sistemul energetic.
18:20
Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se va derula în perioada 12 - 20 octombrie.
18:20
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah # Digi24.ro
După intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, mii de palestinieni strămutați au început să se întoarcă în Fâșia Gaza, traversând regiunile distruse de conflict. Punctul de frontieră Rafah, dintre Gaza și Egipt, urmează să fie redeschis marți.
18:10
Lecții despre congresul UDMR. Când politica se cântă: simboluri, gesturi și semne de maturitate # Digi24.ro
Lecții despre congresul UDMR. Când politica se cântă: simboluri, gesturi și semne de maturitate
18:10
Putin îl consolează pe Trump că a pierdut Nobelul pentru Pace. Ce spune liderul de la Kremlin despre râvnitul premiu # Digi24.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times.
17:40
Studenții de la o facultate din cadrul UBB reclamă că au fost mutați abuziv în afara orașului Cluj-Napoca. Ce le răspunde Universitatea # Digi24.ro
Mai mulți studenți ai Facultății de Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș Bolyiai din Cluj-Napoca au acuzat universitatea că a decis abuziv, cu o săptămână înainte de începerea anului universitar, să schimbe locația în care se desfășoară cursurile. Studenții susțin că universitatea le-a dat un spațiu inadecvat, situat în afara orașului. Aceștia au ieșit în stradă să protesteze și să ceară conducerii universității să le ofere „o soluție satisfăcătoare”.
17:40
Un profesor de 72 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul a fost reținut de polițiști # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce, aflându-se în incinta unei unităţi de învăţământ din Târgovişte, a agresat un profesor de 72 de ani, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.
17:40
Scandal în Salzburg. Magnatul Porsche sapă un tunel privat spre centru, ca să evite aglomerația în trafic. Localnicii sunt revoltați # Digi24.ro
Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, principalul acţionar al companiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, a început în urmă cu ceva timp o renovare radicală la vila sa din Salzburg. Parte a lucrărilor constă și în excavarea unui tunel care să le garajul său de centrul orașului, pentru a evita aglomerația în trafic, însă inițiativa magnatului a stârnit revolta localnicilor. Ca să îl oprească pe miliardar, ei au făcut o petiție care a strâns deja 20.000 de semnături, scrie Corriere della Sera.
17:30
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova # Digi24.ro
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, spune, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.
17:30
Polonia refuză să pună în aplicare pactul european pentru imigraţie. Viktor Orban: „Va fi deja o rebeliune” # Digi24.ro
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor.
17:30
Kadîrov promite telefoane iPhone 17 celor care vor manipula votul astfel încât Groznîi să apară pe bancnota de 500 de ruble # Digi24.ro
Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Groznîi” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același timp, liderul cecen, Ramzan Kadîrov a lansat o tombolă cu un telefoane iPhone pentru cei care votează pentru acest simbol de patru ori, scrie canalul de Telgram Aghensvto.
