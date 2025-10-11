Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas

Cotidianul de Hunedoara, 11 octombrie 2025 07:10

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat [...] The post Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
07:40
Poliția Română, reacție la glumele despre bancnotele contrafăcute Cotidianul de Hunedoara
După glumele apărute în mediul online despre captura [...] The post Poliția Română, reacție la glumele despre bancnotele contrafăcute appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:10
O întâlnire de o amenințătoare irelevanță Cotidianul de Hunedoara
Nu cred că în cadrul întâlnirii cei doi au vorbit pe rând câte trei minute referitor la fiecare din temele pomenite de Oana Țoiu. Mai degrabă, Marco Rubio a spus ce a avut de spus, iar Oana Țoiu a ascultat [...] The post O întâlnire de o amenințătoare irelevanță appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Acum 12 ore
22:30
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată Cotidianul de Hunedoara
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată [...] The post Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Lipsa centrelor de tratament, ”pierdere de vieţi” Cotidianul de Hunedoara
Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în [...] The post Lipsa centrelor de tratament, ”pierdere de vieţi” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Războiul tarifelor. Bursa americană se prăbuşeşte Cotidianul de Hunedoara
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele [...] The post Războiul tarifelor. Bursa americană se prăbuşeşte appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Măsuri înaintea meciului România-Austria, informații utile Cotidianul de Hunedoara
Reprezentativa României va întâlni, duminică [...] The post Măsuri înaintea meciului România-Austria, informații utile appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Laureata Nobelului pentru Pace, mesaj surpriză pentru Trump   Cotidianul de Hunedoara
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado [...] The post Laureata Nobelului pentru Pace, mesaj surpriză pentru Trump   appeared first on Cotidianul RO.
19:30
UDMR și-a stabilit obiectivele pentru următorii ani Cotidianul de Hunedoara
Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, [...] The post UDMR și-a stabilit obiectivele pentru următorii ani appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la ceremonia depunerii [...] The post Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
Agenţi de poliţie, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni Cotidianul de Hunedoara
Trei agenţi de poliţie rutieră de la Poliţia Oraşului Ştefăneşti, [...] The post Agenţi de poliţie, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Statele baltice pregatesc evacuarea a sute de mii de oameni Cotidianul de Hunedoara
Scenariile analizate de autorități variază de la atacuri convenționale și sabotaj asupra comunicațiilor, până la valuri de migranți, tulburări civile în rândul minorităților rusofone [...] The post Statele baltice pregatesc evacuarea a sute de mii de oameni appeared first on Cotidianul RO.
17:50
CSM îl contrazice pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan și infirmă l [...] The post CSM îl contrazice pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Pactul pe imigraţie. Polonia se aliniază Budapestei Cotidianul de Hunedoara
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez [...] The post Pactul pe imigraţie. Polonia se aliniază Budapestei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă Cotidianul de Hunedoara
”O mișcare de opoziție ai cărei lideri s-au întâlnit cu oficiali americani declară că au discutat cu Washingtonul despre planurile înlăturării  regimului din Venezuela”, The New York Times [...] The post Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Număr tot mai mare de pelerini, la Iași, la moaştele Sf. Parascheva Cotidianul de Hunedoara
Aproape 9.000 de oameni aşteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. [...] The post Număr tot mai mare de pelerini, la Iași, la moaştele Sf. Parascheva appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace Cotidianul de Hunedoara
Trump va continua să ”pună capăt războaielor și să salveze vieți” [...] The post Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Iulia Curea, noul antrenor secund al echipei naţionale Cotidianul de Hunedoara
Federaţia Română de Handbal a anunţat, vineri, [...] The post Iulia Curea, noul antrenor secund al echipei naţionale appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală Cotidianul de Hunedoara
O captură impresionantă a fost descoperită  în Portul Constanța Sud.   D.C.C.O [...] The post Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Ministerul Energiei, despre ”importurile de energie din Rusia” Cotidianul de Hunedoara
România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, t [...] The post Ministerul Energiei, despre ”importurile de energie din Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Control judiciar pentru o fată de 14 ani Cotidianul de Hunedoara
Adolescenta de 14 ani care a bătut o colegă în incinta unei şcoli a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile [...] The post Control judiciar pentru o fată de 14 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Se încinge polemica legată de rolul balticilor în războiul din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Încercând să-și apere moștenirea politica, Angela Merkel ajunge sa fie acuzat că alimentează propaganda Rusiei [...] The post Se încinge polemica legată de rolul balticilor în războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:50
China lansează prima sa centrală termică solară Cotidianul de Hunedoara
Inginerii subliniază că acest design permite centralei să continue să producă energie chiar și după apusul soarelui [...] The post China lansează prima sa centrală termică solară appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Lisav Eissat n-a fost bine primit de ultrași Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cei patru debutanți sub tricolor la meciul amical cu Moldova a fost fundașul central Liav Eissat de la Maccabi Haifa. [...] The post Lisav Eissat n-a fost bine primit de ultrași appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Vrea tunel prin munte ca să nu mai stea în trafic Cotidianul de Hunedoara
Miliardarul vrea tunelul ca să evite drumul îngust și curbat care leagă vila sa aflată pe un versant de lângă (...) [...] The post Vrea tunel prin munte ca să nu mai stea în trafic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Reuters: Și România alimentează industria de război a Rusiei Cotidianul de Hunedoara
”Cumpără petrol şi gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei şi a fost foarte jenant când am aflat eu despre asta”, Donald Trump [...] The post Reuters: Și România alimentează industria de război a Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Moda stâlpișorilor cucerește orașul Cotidianul de Hunedoara
Vremea bordurilor schimbate sau chiar dublate pare că a apus. Stâlpișorii sunt acum la modă, [...] The post Moda stâlpișorilor cucerește orașul appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Scandal la Bruxelles pentru că serviciile maghiare își fac treaba Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a votat pentru anchetarea acuzațiile potrivit cărora Ungaria ar fi spionat oficiali și instituții europene [...] The post Scandal la Bruxelles pentru că serviciile maghiare își fac treaba appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA Cotidianul de Hunedoara
Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA. Comitetul Nobel a decis că [...] The post Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Congresul UDMR: Grindeanu, absent la imnul Ținutului Secuiesc Cotidianul de Hunedoara
PSD susține ca Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. UDMR spune ca [...] The post Congresul UDMR: Grindeanu, absent la imnul Ținutului Secuiesc appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR Cotidianul de Hunedoara
Anunțat ca invitat la congresul UDMR care are loc astăzi într-un sătuc din Cluj, președintele Nicușor Dan a contramandat. [...] The post Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR appeared first on Cotidianul RO.
11:20
După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York Cotidianul de Hunedoara
Letitia James, care a obținut condamnarea lui Trump în 2024, într-un dosar de fraudă, inculpată pentru declarații false [...] The post După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie Cotidianul de Hunedoara
La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu a spus că a fost cât pe ce să își prezinte demisia după [...] The post Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Sindicaliștii cer ajutorului președintelui Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii îi cer preşedintelui Niculor Dan să se implice în cazul restanţelor salariale din sistemul de asistenţă socială. [...] The post Sindicaliștii cer ajutorului președintelui appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trump: Poate ar trebui să eliminăm Spania din NATO Cotidianul de Hunedoara
Premierul spaniol Pedro Sanchez, au avertizat atunci că 3,5% din PIB pentru Aparare este un procent greu de atins [...] The post Trump: Poate ar trebui să eliminăm Spania din NATO appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Primar către șeful ISU: Să mori tu! Cotidianul de Hunedoara
Primarul Slatinei către șeful ISU Olt din cauza unor elevi: „Stai cu mâna pe geamandură și spui «Nu e treaba mea!» Să mori tu? Comandantu ISU”, [...] The post Primar către șeful ISU: Să mori tu! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi Cotidianul de Hunedoara
Nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute sunt neimpozabile.  [...] The post O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Cotidianul de Hunedoara
Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Napoca. Vesel nevoie mare, cu un pahar în mână, el a cântat alături de lăutari [...] The post Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Rusia acuză Moldova de fapte rele Cotidianul de Hunedoara
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev [...] The post Rusia acuză Moldova de fapte rele appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul a avut loc în preziua în care Donald Trump ar putea fi anunțat drept câștigător al Nobelului pentru pace. [...] The post Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
07:20
Cutremur de 7.6 în Filipine. Alertă de tsunami Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile „au sfătuit insistent” persoanele care locuiesc în comunitățile de coastă să evacueze [...] The post Cutremur de 7.6 în Filipine. Alertă de tsunami appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Turneul lui Boc Cotidianul de Hunedoara
Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Turneul lui Boc appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Goliciunile din vizita tinerei doamne Cotidianul de Hunedoara
Întîlnirea „istorică” a gureșei doamne ministru cu secretarul de stat al SUA a fost umflată pînă la rangul de [...] The post Goliciunile din vizita tinerei doamne appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Armonia policentrică: Un nou model de cooperare și securitate globală (2) Cotidianul de Hunedoara
În prezent, UE are de făcut două alegeri strategice: pace sau război; SUA sau China. Singura posibilitate pentru UE de a fi o putere globală este alegerea păcii. [...] The post Armonia policentrică: Un nou model de cooperare și securitate globală (2) appeared first on Cotidianul RO.
9 octombrie 2025
22:40
Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare Cotidianul de Hunedoara
Medicul stomatolog Dan Pătroi le recomandă oamenilor [...] The post Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Mobilizare. Evadat de sub escorta polițiștilor Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură [...] The post Mobilizare. Evadat de sub escorta polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„ Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu îşi mai poate permite o administraţie [...] The post Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„ appeared first on Cotidianul RO.
21:40
O nouă strategie a Comisiei Europene stârnește reacții dure Cotidianul de Hunedoara
Un document al Uniunii Europene, aflat încă în stadiu de proiect, privind o strategie [...] The post O nouă strategie a Comisiei Europene stârnește reacții dure appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ Cotidianul de Hunedoara
Aleșii locali  s-au plâns că au rămas fără bani de salarii și [...] The post Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea [...] The post Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul” appeared first on Cotidianul RO.
