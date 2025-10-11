O întâlnire de o amenințătoare irelevanță
Cotidianul de Hunedoara, 11 octombrie 2025 07:10
Nu cred că în cadrul întâlnirii cei doi au vorbit pe rând câte trei minute referitor la fiecare din temele pomenite de Oana Țoiu. Mai degrabă, Marco Rubio a spus ce a avut de spus, iar Oana Țoiu a ascultat [...] The post O întâlnire de o amenințătoare irelevanță appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
07:40
După glumele apărute în mediul online despre captura [...] The post Poliția Română, reacție la glumele despre bancnotele contrafăcute appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:10
Nu cred că în cadrul întâlnirii cei doi au vorbit pe rând câte trei minute referitor la fiecare din temele pomenite de Oana Țoiu. Mai degrabă, Marco Rubio a spus ce a avut de spus, iar Oana Țoiu a ascultat [...] The post O întâlnire de o amenințătoare irelevanță appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat [...] The post Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată [...] The post Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în [...] The post Lipsa centrelor de tratament, ”pierdere de vieţi” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele [...] The post Războiul tarifelor. Bursa americană se prăbuşeşte appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Reprezentativa României va întâlni, duminică [...] The post Măsuri înaintea meciului România-Austria, informații utile appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado [...] The post Laureata Nobelului pentru Pace, mesaj surpriză pentru Trump appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, [...] The post UDMR și-a stabilit obiectivele pentru următorii ani appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la ceremonia depunerii [...] The post Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
Trei agenţi de poliţie rutieră de la Poliţia Oraşului Ştefăneşti, [...] The post Agenţi de poliţie, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Scenariile analizate de autorități variază de la atacuri convenționale și sabotaj asupra comunicațiilor, până la valuri de migranți, tulburări civile în rândul minorităților rusofone [...] The post Statele baltice pregatesc evacuarea a sute de mii de oameni appeared first on Cotidianul RO.
17:50
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan și infirmă l [...] The post CSM îl contrazice pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:30
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez [...] The post Pactul pe imigraţie. Polonia se aliniază Budapestei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
”O mișcare de opoziție ai cărei lideri s-au întâlnit cu oficiali americani declară că au discutat cu Washingtonul despre planurile înlăturării regimului din Venezuela”, The New York Times [...] The post Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Aproape 9.000 de oameni aşteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. [...] The post Număr tot mai mare de pelerini, la Iași, la moaştele Sf. Parascheva appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Trump va continua să ”pună capăt războaielor și să salveze vieți” [...] The post Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Federaţia Română de Handbal a anunţat, vineri, [...] The post Iulia Curea, noul antrenor secund al echipei naţionale appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală # Cotidianul de Hunedoara
O captură impresionantă a fost descoperită în Portul Constanța Sud. D.C.C.O [...] The post Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală appeared first on Cotidianul RO.
14:20
România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, t [...] The post Ministerul Energiei, despre ”importurile de energie din Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Adolescenta de 14 ani care a bătut o colegă în incinta unei şcoli a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile [...] The post Control judiciar pentru o fată de 14 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Încercând să-și apere moștenirea politica, Angela Merkel ajunge sa fie acuzat că alimentează propaganda Rusiei [...] The post Se încinge polemica legată de rolul balticilor în războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Inginerii subliniază că acest design permite centralei să continue să producă energie chiar și după apusul soarelui [...] The post China lansează prima sa centrală termică solară appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Unul dintre cei patru debutanți sub tricolor la meciul amical cu Moldova a fost fundașul central Liav Eissat de la Maccabi Haifa. [...] The post Lisav Eissat n-a fost bine primit de ultrași appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Miliardarul vrea tunelul ca să evite drumul îngust și curbat care leagă vila sa aflată pe un versant de lângă (...) [...] The post Vrea tunel prin munte ca să nu mai stea în trafic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
”Cumpără petrol şi gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei şi a fost foarte jenant când am aflat eu despre asta”, Donald Trump [...] The post Reuters: Și România alimentează industria de război a Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Vremea bordurilor schimbate sau chiar dublate pare că a apus. Stâlpișorii sunt acum la modă, [...] The post Moda stâlpișorilor cucerește orașul appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Comisia Europeană a votat pentru anchetarea acuzațiile potrivit cărora Ungaria ar fi spionat oficiali și instituții europene [...] The post Scandal la Bruxelles pentru că serviciile maghiare își fac treaba appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA. Comitetul Nobel a decis că [...] The post Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA appeared first on Cotidianul RO.
11:40
PSD susține ca Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. UDMR spune ca [...] The post Congresul UDMR: Grindeanu, absent la imnul Ținutului Secuiesc appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Anunțat ca invitat la congresul UDMR care are loc astăzi într-un sătuc din Cluj, președintele Nicușor Dan a contramandat. [...] The post Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR appeared first on Cotidianul RO.
11:20
După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York # Cotidianul de Hunedoara
Letitia James, care a obținut condamnarea lui Trump în 2024, într-un dosar de fraudă, inculpată pentru declarații false [...] The post După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York appeared first on Cotidianul RO.
11:10
La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu a spus că a fost cât pe ce să își prezinte demisia după [...] The post Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Sindicaliștii îi cer preşedintelui Niculor Dan să se implice în cazul restanţelor salariale din sistemul de asistenţă socială. [...] The post Sindicaliștii cer ajutorului președintelui appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Premierul spaniol Pedro Sanchez, au avertizat atunci că 3,5% din PIB pentru Aparare este un procent greu de atins [...] The post Trump: Poate ar trebui să eliminăm Spania din NATO appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Primarul Slatinei către șeful ISU Olt din cauza unor elevi: „Stai cu mâna pe geamandură și spui «Nu e treaba mea!» Să mori tu? Comandantu ISU”, [...] The post Primar către șeful ISU: Să mori tu! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute sunt neimpozabile. [...] The post O nouă ediţie FIDELIS, lansată astăzi appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj Napoca. Vesel nevoie mare, cu un pahar în mână, el a cântat alături de lăutari [...] The post Premierul maghiar s-a distrat maxim la Cluj appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev [...] The post Rusia acuză Moldova de fapte rele appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Evenimentul a avut loc în preziua în care Donald Trump ar putea fi anunțat drept câștigător al Nobelului pentru pace. [...] The post Uluitor: Presa a avut acces în sala Nobel appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
07:20
Autoritățile „au sfătuit insistent” persoanele care locuiesc în comunitățile de coastă să evacueze [...] The post Cutremur de 7.6 în Filipine. Alertă de tsunami appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Turneul lui Boc, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Turneul lui Boc appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Întîlnirea „istorică” a gureșei doamne ministru cu secretarul de stat al SUA a fost umflată pînă la rangul de [...] The post Goliciunile din vizita tinerei doamne appeared first on Cotidianul RO.
06:20
În prezent, UE are de făcut două alegeri strategice: pace sau război; SUA sau China. Singura posibilitate pentru UE de a fi o putere globală este alegerea păcii. [...] The post Armonia policentrică: Un nou model de cooperare și securitate globală (2) appeared first on Cotidianul RO.
9 octombrie 2025
22:40
Medicul stomatolog Dan Pătroi le recomandă oamenilor [...] The post Cea mai bună soluție pentru afecţiunile dentare appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură [...] The post Mobilizare. Evadat de sub escorta polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România nu îşi mai poate permite o administraţie [...] The post Bolojan, avertisment pentru o ”administraţie care stă cu mâna întinsă„ appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Un document al Uniunii Europene, aflat încă în stadiu de proiect, privind o strategie [...] The post O nouă strategie a Comisiei Europene stârnește reacții dure appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ # Cotidianul de Hunedoara
Aleșii locali s-au plâns că au rămas fără bani de salarii și [...] The post Bolojan schimbă foaia. ”Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla„ appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea [...] The post Zelenski acuză că Moscova vrea ”să semene haosul” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.