Emmanuel Macron îl renumește premier pe Sébastien Lecornu. Președintele Franței a decis să acorde din nou încrederea acestui ”călugăr-soldat”, după cinci zile de criza politică generată de demisia sa surpriză la Paris

G4Media, 11 octombrie 2025 07:20

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, după cinci zile tevatură în urma demisiei acestuia, luni,...

• • •

Acum 5 minute
07:40
Rogobete: Legislaţia privind numirea managerilor de spitale este depăşită. Ministerul Sănătăţii nu a putut interveni administrativ în cazul tragediei de la Iaşi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că legislaţia privind numirea managerilor de spitale era depăşită, iar într-o situaţie precum cea de la Iaşi, unde mai mulţi...
Acum 15 minute
07:30
Un animal mic rescrie manualele de știință. ADN-ul său ar putea deține cheia longevității umane / E imun la boli degenerative, inclusiv cancerul, și nu simte durere fizică
Într-un laborator de cercetare din China, o echipă de oameni de știință a făcut o descoperire care ar putea revoluționa înțelegerea procesului de îmbătrânire. Totul a pornit...
07:30
Putin și Trump s-au gratulat reciproc după criticile privind „credibilitatea pierdută" a Premiului Nobel pentru Pace 2025 acordat Mariei Corina Machado
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro. Comitetul Nobel norvegian...
Acum 30 minute
07:20
Emmanuel Macron îl renumește premier pe Sébastien Lecornu. Președintele Franței a decis să acorde din nou încrederea acestui "călugăr-soldat", după cinci zile de criza politică generată de demisia sa surpriză la Paris
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, după cinci zile tevatură în urma demisiei acestuia, luni,...
Acum o oră
07:10
După un nou sezon dezastruos, Ferrari primește un sfat surpriză: „Semnați cu Christian Horner!"
Ferrari se adâncește cu fiecare sezon din Formula 1 într-o criză tot mai evidentă: ultimul titlu de la piloți a fost câștigat în 2007, iar...
07:10
Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace opozantei venezuelene Maria Corina Machado, după o creștere suspectă a cotelor la pariuri
Institutul Nobel urmează să verifice dacă divulgări au precedat atribuirea, vineri, a Premiului Nobel pentru Pace, şefei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, după o creştere...
Acum 12 ore
23:10
Renovarea Muzeului Luvru: Au fost selectate cinci grupuri de arhitecţi din cele peste 100 de candidaturi
Cinci candidaturi au fost selectate în cadrul primei etape a concursului internaţional de arhitectură pentru vastul proiect de renovare şi transformare a prestigiosului Luvru, cel...
23:10
Parchetul din Peru solicită interdicţia de a părăsi ţara fostei preşedinte Dina Boluarte / Aceasta a fost destituită în primele ore ale zilei de vineri, după o procedură maraton în Congres
Parchetul din Peru a solicitat vineri justiţiei să interzică fostei preşedinte Dina Boluarte, destituită de Parlament şi care nu mai beneficiază de imunitate prezidenţială, să...
22:50
„Animalele noastre s-au obișnuit cu bombardamentele": Cum trăiesc tigrii, leii și angajații la periferia orașului Harkov, în cel mai periculos parc zoologic din Europa
La marginea orașului Harkov se întindea, până în februarie 2022, unul dintre cele mai iubite locuri din estul Ucrainei: Ecoparcul Feldman. Însă, în primele zile...
22:50
Fructul de toamnă care favorizează digestia, reglează tranzitul intestinal și sprijină sănătatea microbiotei
„Dacă vrei să ameliorezi constipația, îți recomand acest fruct de sezon care poate fi marele tău aliat și va aduce beneficii microbiotei tale intestinale", a spus...
22:50
Trump ameninţă să-şi anuleze întâlnirea cu Xi, din cauza unui conflict cu privire la pământurile rare. El ameninţă China, care "devine foarte ostilă", cu represalii comerciale masive
Preşedintele american Donald Trump apreciază vineri că "nu mai există niciun motiv" valabil să se întâlnească, aşa cum s-a prevăzut, cu omologul său chinez Xi...
22:30
Rogobete: Ne gândim, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge/ Recoltarea s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, unde există infrastructura
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că sunt discuţii pentru o nouă modificare legislativă care să ducă la creşterea accesului la analizele de sânge. Astfel, recoltarea...
22:20
Elevul din Dâmbovița care a lovit un profesor de 72 de ani într-o sală de clasă, arestat preventiv
Elevul de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgovişte, care a agresat fizic un cadru didactic într-o sală de clasă,...
22:10
Europa are nevoie urgentă de rachete reutilizabile pentru a ajunge din urmă SpaceX, declară directorul ESA
Europa se află în fața unei noi curse spațiale, iar Agenția Spațială Europeană (ESA) vrea să recupereze terenul pierdut în fața gigantului SpaceX al lui...
22:10
Donald Trump merita premiul Nobel, afirmă Vladimir Putin / Dictatorul de la Kremlin: „Comitetul Nobel și-a pierdut credibilitatea"
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Donald Trump „face multe" pentru pacea mondială și a criticat comitetul Nobel după ce acesta a refuzat să...
22:10
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Reclamanţii cer instanţei să oblige Executivul să emită hotărârea de organizare a scrutinului
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul...
22:00
Poliția a confiscat un miliard de Euro, bancnote contrafăcute, care era de fapt recuzită pentru filme / Explicațiile Poliției
Pachetele cu bani „contrafăcuți" confiscați vineri de Poliția Română și Autoritatea Vamală, în Portul Constanța Sud, a căror valoare înscrisă pe bancnote se apropia de...
22:00
Cel mai recent album al lui Taylor Swift, pe primul loc în topurile din Regatul Unit
Cel mai recent album al lui Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit, iar trei...
21:50
Rogobete: Voi demara un control naţional prin Inspecţia Sanitară de Stat care va verifica toate blocurile operatorii din cabinete pentru a ne asigura că respectă normativul / Controlul se va desfășura și la Constanța
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va iniţia un control la nivel naţional, prin Inspecţia Sanitară de Stat, pentru a se verifica blocurile operatorii...
21:40
Specialist în tratamentul toxico-dependenţelor: Au fost incluse ca adicţii dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet / Sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament
Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în tratamentul toxico-dependenţelor şi coordonator medical al Centrului ARAS ARENA în cadrul Institutului Matei Balş din...
21:40
Şantierul Naval Orşova, contract extern în valoare de 4, 28 milioane euro pentru constructia unei nave fluviale
Şantierul Naval Naval Orşova a încheiat un contract extern în valoare de 4,28 milioane euro pentru construcţia unei nave fluviale, numele cumpărătorului fiind protejat de...
21:20
Bursa americană se prăbuşeşte după ameninţarea lui Trump cu tarife uriaşe pentru China
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife comerciale mult mai mari, acuzând Beijingul că devine "foarte...
21:20
Aproximativ 12.000 de persoane aşteaptă să se închine la Sf Parascheva, în faţa Catedralei Mitropolitane din Iași / Peste 59.000 s-au închinat deja
Aproximativ 12.000 de persoane stau la un rând de câţiva kilometri aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost...
21:10
Ministrul Energiei: România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023
Ministrul Energiei Bogdan Ivan respinge informațiile publicate de  agenția Reuters referitor la faptul că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația...
21:00
Reuniune fără rezultat între Emmanuel Macron şi liderii forțelor politice din Franța / Macron promisese miercuri să numească un premier până vineri seara
Reuniunea de criză organizată vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron cu forţele politice nu a dus la niciun rezultat, potrivit stângii, împingând ţara şi mai...
20:50
Maria Corina Machado, laureata Nobelului pentru Pace, dedică premiul poporului venezuelean şi lui Trump
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, câştigătoare vineri a Premiului Nobel pentru Pace, a dedicat distincţia poporului venezuelean şi preşedintelui american Donald Trump, pe al cărui...
20:40
Demers pentru numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală / Iniţiativa se desfăşoară în 35 de oraşe europene
O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială...
20:30
Explozie la o fabrică de explozibili din Tennessee, SUA, soldată cu mai mulţi morţi şi alte persoane dispărute
Mai multe persoane au murit, iar alte câteva sunt date dispărute în urma unei explozii produse în Tennessee la o fabrică de explozibili militari, au...
20:20
Pastele de vineri seara. Pasta alla zingara, o rețetă tradițională din zona Roma-Napoli, cu ardei, măsline și bacon
Rețeta de paste alla zingara este unul dintre felurile de paste mai puțin cunoscute la nivel internațional dar foarte practicată în zona geografică dintre Roma și Napoli....
20:20
Guvernul vrea să aplice tarife care vor afecta industria transportatorilor, acuză Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România
Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată popul
20:10
Cercetătorii francezi fac un pas înainte în controlul componentelor electronice prin intermediul luminii G4Media
Cercetătorii francezi au făcut un important pas înainte în ceea ce priveşte controlul componentelor electronice prin intermediul luminii, inovaţie care ar permite componente electronice „mai...   © G4Media.ro.
20:10
Fostul premier britanic Rishi Sunak devine consilier pentru giganții tehnologici Microsoft și Anthropic / Ce presupun noile sale roluri G4Media
Fostul prim-ministru britanic Rishi Sunak a anunțat, într-o postare pe LinkedIn, că s-a alăturat companiei americane Microsoft și startup-ului de inteligență artificială Anthropic, unde va...   © G4Media.ro.
19:50
Melania Trump anunţă revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin G4Media
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a anunţat vineri că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele...   © G4Media.ro.
19:40
Rogobete: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile şi spitalele vor fi aprovizionate constant, transmite Agerpres. „În...   © G4Media.ro.
19:40
„Dragonul-sabie”, o nouă specie de reptilă marină preistorică identificată de oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Manchester / Are mărimea unui delfin G4Media
Oamenii de ştiinţă britanici au identificat o nouă specie de reptilă marină preistorică din familia ihtiozaurilor, denumită „dragon-sabie din Dorset”, o regiune din sudul Angliei,...   © G4Media.ro.
19:30
Desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago, blocată de către justiţia federală G4Media
O judecătoare federală a suspendat desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago şi în regiunea oraşului, ordonată de către preşedintele Donald Trump, stabilind că situaţia nu corespunde...   © G4Media.ro.
19:30
Donald Trump acuză China că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și amenință Beijingul cu „o creștere masivă a tarifelor”: „Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două” G4Media
Donald Trump acuză China, într-o postare făcută vineri pe Truth Social, că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și...   © G4Media.ro.
19:10
Un oraş japonez declară război dependenţei de ecrane / Limita de două ore pe zi pentru smartphone-uri G4Media
O directivă locală din Toyoake îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Deşi poliţia cu siguranţă nu îi va aresta pe cei...   © G4Media.ro.
19:10
Rogobete: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente / Actualizarea include atât terapii noi, extinderi de indicaţii, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienţi, dar şi medicamente generice G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate...   © G4Media.ro.
18:50
Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi le atribuie Rusiei G4Media
Infrastructura critică a Poloniei face obiectul unui număr de atacuri cibernetice în creştere din partea Rusiei, al cărei serviciu de informaţii militare (GRU) şi-a triplat...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Von der Leyen nu-l va suspenda pe comisarul Ungariei în urma acuzațiilor de spionaj / Președintele Comisiei Europene va discuta direct cu Olivér Várhelyi despre raportul privind spionajul ungar „cât mai curând posibil G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu,...   © G4Media.ro.
18:30
VIDEO Visul din America împlinit la Bistrița G4Media
Irina și Ciprian Pop au plecat în SUA cu foame și s-au întors cu vise. În America au simțit că s-au eliberat de toate barierele,...   © G4Media.ro.
18:30
Cum arată „Casele zânelor”, monumentele neolitice sacre din Sardinia G4Media
De-a lungul Sardiniei, aceste necropole de piatră recent înscrise în UNESCO spun povestea obiceiurilor funerare preromane ale insulei. Insula italiană Sardinia, îndepărtată și de o...   © G4Media.ro.
18:20
Putin spune că „nu e o mare problemă” pentru Rusia dacă SUA ar refuza să prelungească New START, tratatul ce privește controlul armelor nucleare G4Media
Rusia dezvoltă noi arme strategice şi nu ar fi critic pentru Moscova dacă SUA ar refuza să prelungească limitele privind numărul de ogive nucleare stabilite...   © G4Media.ro.
18:20
Congresul UDMR a stabilit obiectivele pentru anii următori: menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune / Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, numit director strategic al UDMR G4Media
Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune. În plus, preşedintele Uniunii,...   © G4Media.ro.
18:10
Dosar penal deschis de poliţiştii din Timişoara după ce un elev de 13 ani a fost agresat de un coleg de şcoală, în vârstă de 15 ani, în timpul pauzelor/ Ancheta, după ce victima s-a prezentat la spital G4Media
Poliţiştii din Timişoara au deschis un dosar penal după ce un elev de 13 ani de la o şcoală din municipiu a fost agresat, de...   © G4Media.ro.
18:10
Un nou exerciţiu de mobilizare pentru rezerviştii din Bucureşti şi judeţul Ilfov G4Media
Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care...   © G4Media.ro.
17:50
Hidroelectrica își cumpără drone aeriene și subacvatice / Vehiculele submersibile vor fi capabile să opereze în apă contaminată sau curenți puternici G4Media
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, intenționează să achiziționeze drone aeriene și subacvatice pentru activități de supraveghere, inspecție și monitorizare, transmite...   © G4Media.ro.
17:50
Premieră medicală – prima operaţie pe creier realizată cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie, la Spitalul Judeţean Galați G4Media
Medicii neurochirurgi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi au realizat, în premieră, o operaţie pe creier cu ajutorul Sistemului de...   © G4Media.ro.
17:50
Un condamnat la moarte a fost executat în statul american Indiana / Este a treia execuție de la reinstaurarea pedepsei capitale în acest stat în 2024 G4Media
Un bărbat condamnat la pedeapsa capitală pentru violul și uciderea unei adolescente în 2001 a fost executat vineri în statul american Indiana, au anunțat autoritățile...   © G4Media.ro.
