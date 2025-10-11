Emmanuel Macron îl renumește premier pe Sébastien Lecornu. Președintele Franței a decis să acorde din nou încrederea acestui ”călugăr-soldat”, după cinci zile de criza politică generată de demisia sa surpriză la Paris
G4Media, 11 octombrie 2025 07:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, după cinci zile tevatură în urma demisiei acestuia, luni,... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
Rogobete: Legislaţia privind numirea managerilor de spitale este depăşită. Ministerul Sănătăţii nu a putut interveni administrativ în cazul tragediei de la Iaşi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că legislaţia privind numirea managerilor de spitale era depăşită, iar într-o situaţie precum cea de la Iaşi, unde mai mulţi... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Un animal mic rescrie manualele de știință. ADN-ul său ar putea deține cheia longevității umane / E imun la boli degenerative, inclusiv cancerul, și nu simte durere fizică # G4Media
Într-un laborator de cercetare din China, o echipă de oameni de știință a făcut o descoperire care ar putea revoluționa înțelegerea procesului de îmbătrânire. Totul a pornit... © G4Media.ro.
07:30
Putin și Trump s-au gratulat reciproc după criticile privind „credibilitatea pierdută” a Premiului Nobel pentru Pace 2025 acordat Mariei Corina Machado # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump, transmite News.ro. Comitetul Nobel norvegian... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Emmanuel Macron îl renumește premier pe Sébastien Lecornu. Președintele Franței a decis să acorde din nou încrederea acestui ”călugăr-soldat”, după cinci zile de criza politică generată de demisia sa surpriză la Paris # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, după cinci zile tevatură în urma demisiei acestuia, luni,... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
După un nou sezon dezastruos, Ferrari primește un sfat surpriză: „Semnați cu Christian Horner!” # G4Media
Ferrari se adâncește cu fiecare sezon din Formula 1 într-o criză tot mai evidentă: ultimul titlu de la piloți a fost câștigat în 2007, iar... © G4Media.ro.
07:10
Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace opozantei venezuelene Maria Corina Machado, după o creștere suspectă a cotelor la pariuri # G4Media
Institutul Nobel urmează să verifice dacă divulgări au precedat atribuirea, vineri, a Premiului Nobel pentru Pace, şefei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, după o creştere... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Renovarea Muzeului Luvru: Au fost selectate cinci grupuri de arhitecţi din cele peste 100 de candidaturi # G4Media
Cinci candidaturi au fost selectate în cadrul primei etape a concursului internaţional de arhitectură pentru vastul proiect de renovare şi transformare a prestigiosului Luvru, cel... © G4Media.ro.
23:10
Parchetul din Peru solicită interdicţia de a părăsi ţara fostei preşedinte Dina Boluarte / Aceasta a fost destituită în primele ore ale zilei de vineri, după o procedură maraton în Congres # G4Media
Parchetul din Peru a solicitat vineri justiţiei să interzică fostei preşedinte Dina Boluarte, destituită de Parlament şi care nu mai beneficiază de imunitate prezidenţială, să... © G4Media.ro.
22:50
„Animalele noastre s-au obișnuit cu bombardamentele”: Cum trăiesc tigrii, leii și angajații la periferia orașului Harkov, în cel mai periculos parc zoologic din Europa # G4Media
La marginea orașului Harkov se întindea, până în februarie 2022, unul dintre cele mai iubite locuri din estul Ucrainei: Ecoparcul Feldman. Însă, în primele zile... © G4Media.ro.
22:50
Fructul de toamnă care favorizează digestia, reglează tranzitul intestinal și sprijină sănătatea microbiotei # G4Media
„Dacă vrei să ameliorezi constipația, îți recomand acest fruct de sezon care poate fi marele tău aliat și va aduce beneficii microbiotei tale intestinale”, a spus... © G4Media.ro.
22:50
Trump ameninţă să-şi anuleze întâlnirea cu Xi, din cauza unui conflict cu privire la pământurile rare. El ameninţă China, care ”devine foarte ostilă”, cu represalii comerciale masive # G4Media
Preşedintele american Donald Trump apreciază vineri că ”nu mai există niciun motiv” valabil să se întâlnească, aşa cum s-a prevăzut, cu omologul său chinez Xi... © G4Media.ro.
22:30
Rogobete: Ne gândim, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge/ Recoltarea s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, unde există infrastructura # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că sunt discuţii pentru o nouă modificare legislativă care să ducă la creşterea accesului la analizele de sânge. Astfel, recoltarea... © G4Media.ro.
22:20
Elevul din Dâmbovița care a lovit un profesor de 72 de ani într-o sală de clasă, arestat preventiv # G4Media
Elevul de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgovişte, care a agresat fizic un cadru didactic într-o sală de clasă,... © G4Media.ro.
22:10
Europa are nevoie urgentă de rachete reutilizabile pentru a ajunge din urmă SpaceX, declară directorul ESA # G4Media
Europa se află în fața unei noi curse spațiale, iar Agenția Spațială Europeană (ESA) vrea să recupereze terenul pierdut în fața gigantului SpaceX al lui... © G4Media.ro.
22:10
Donald Trump merita premiul Nobel, afirmă Vladimir Putin / Dictatorul de la Kremlin: „Comitetul Nobel și-a pierdut credibilitatea” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Donald Trump „face multe” pentru pacea mondială și a criticat comitetul Nobel după ce acesta a refuzat să... © G4Media.ro.
22:10
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Reclamanţii cer instanţei să oblige Executivul să emită hotărârea de organizare a scrutinului # G4Media
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul... © G4Media.ro.
22:00
Poliția a confiscat un miliard de Euro, bancnote contrafăcute, care era de fapt recuzită pentru filme / Explicațiile Poliției # G4Media
Pachetele cu bani „contrafăcuți” confiscați vineri de Poliția Română și Autoritatea Vamală, în Portul Constanța Sud, a căror valoare înscrisă pe bancnote se apropia de... © G4Media.ro.
22:00
Cel mai recent album al lui Taylor Swift, ”The Life of a Showgirl”, ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit, iar trei... © G4Media.ro.
21:50
Rogobete: Voi demara un control naţional prin Inspecţia Sanitară de Stat care va verifica toate blocurile operatorii din cabinete pentru a ne asigura că respectă normativul / Controlul se va desfășura și la Constanța Constanţa # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va iniţia un control la nivel naţional, prin Inspecţia Sanitară de Stat, pentru a se verifica blocurile operatorii... © G4Media.ro.
21:40
Specialist în tratamentul toxico-dependenţelor: Au fost incluse ca adicţii dependenţa de jocuri de noroc, dependenţa de internet / Sunt considerate adicţii şi ar trebui să beneficeze de tratament # G4Media
Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în tratamentul toxico-dependenţelor şi coordonator medical al Centrului ARAS ARENA în cadrul Institutului Matei Balş din... © G4Media.ro.
21:40
Şantierul Naval Orşova, contract extern în valoare de 4, 28 milioane euro pentru constructia unei nave fluviale # G4Media
Şantierul Naval Naval Orşova a încheiat un contract extern în valoare de 4,28 milioane euro pentru construcţia unei nave fluviale, numele cumpărătorului fiind protejat de... © G4Media.ro.
21:20
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife comerciale mult mai mari, acuzând Beijingul că devine ”foarte... © G4Media.ro.
21:20
Aproximativ 12.000 de persoane aşteaptă să se închine la Sf Parascheva, în faţa Catedralei Mitropolitane din Iași / Peste 59.000 s-au închinat deja # G4Media
Aproximativ 12.000 de persoane stau la un rând de câţiva kilometri aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost... © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Energiei: România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023 # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan respinge informațiile publicate de agenția Reuters referitor la faptul că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația... © G4Media.ro.
21:00
Reuniune fără rezultat între Emmanuel Macron şi liderii forțelor politice din Franța / Macron promisese miercuri să numească un premier până vineri seara # G4Media
Reuniunea de criză organizată vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron cu forţele politice nu a dus la niciun rezultat, potrivit stângii, împingând ţara şi mai... © G4Media.ro.
20:50
Maria Corina Machado, laureata Nobelului pentru Pace, dedică premiul poporului venezuelean şi lui Trump # G4Media
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, câştigătoare vineri a Premiului Nobel pentru Pace, a dedicat distincţia poporului venezuelean şi preşedintelui american Donald Trump, pe al cărui... © G4Media.ro.
20:40
Demers pentru numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală / Iniţiativa se desfăşoară în 35 de oraşe europene # G4Media
O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială... © G4Media.ro.
20:30
Explozie la o fabrică de explozibili din Tennessee, SUA, soldată cu mai mulţi morţi şi alte persoane dispărute # G4Media
Mai multe persoane au murit, iar alte câteva sunt date dispărute în urma unei explozii produse în Tennessee la o fabrică de explozibili militari, au... © G4Media.ro.
20:20
Pastele de vineri seara. Pasta alla zingara, o rețetă tradițională din zona Roma-Napoli, cu ardei, măsline și bacon # G4Media
Rețeta de paste alla zingara este unul dintre felurile de paste mai puțin cunoscute la nivel internațional dar foarte practicată în zona geografică dintre Roma și Napoli.... © G4Media.ro.
20:20
Guvernul vrea să aplice tarife care vor afecta industria transportatorilor, acuză Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România # G4Media
Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerate pentru utilizarea infrastructurii... © G4Media.ro.
20:10
Cercetătorii francezi fac un pas înainte în controlul componentelor electronice prin intermediul luminii # G4Media
Cercetătorii francezi au făcut un important pas înainte în ceea ce priveşte controlul componentelor electronice prin intermediul luminii, inovaţie care ar permite componente electronice „mai... © G4Media.ro.
20:10
Fostul premier britanic Rishi Sunak devine consilier pentru giganții tehnologici Microsoft și Anthropic / Ce presupun noile sale roluri # G4Media
Fostul prim-ministru britanic Rishi Sunak a anunțat, într-o postare pe LinkedIn, că s-a alăturat companiei americane Microsoft și startup-ului de inteligență artificială Anthropic, unde va... © G4Media.ro.
19:50
Melania Trump anunţă revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin # G4Media
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a anunţat vineri că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele... © G4Media.ro.
19:40
Rogobete: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile şi spitalele vor fi aprovizionate constant, transmite Agerpres. „În... © G4Media.ro.
19:40
„Dragonul-sabie”, o nouă specie de reptilă marină preistorică identificată de oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Manchester / Are mărimea unui delfin # G4Media
Oamenii de ştiinţă britanici au identificat o nouă specie de reptilă marină preistorică din familia ihtiozaurilor, denumită „dragon-sabie din Dorset”, o regiune din sudul Angliei,... © G4Media.ro.
19:30
O judecătoare federală a suspendat desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago şi în regiunea oraşului, ordonată de către preşedintele Donald Trump, stabilind că situaţia nu corespunde... © G4Media.ro.
19:30
Donald Trump acuză China că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și amenință Beijingul cu „o creștere masivă a tarifelor”: „Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două” # G4Media
Donald Trump acuză China, într-o postare făcută vineri pe Truth Social, că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și... © G4Media.ro.
19:10
Un oraş japonez declară război dependenţei de ecrane / Limita de două ore pe zi pentru smartphone-uri # G4Media
O directivă locală din Toyoake îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Deşi poliţia cu siguranţă nu îi va aresta pe cei... © G4Media.ro.
19:10
Rogobete: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente / Actualizarea include atât terapii noi, extinderi de indicaţii, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienţi, dar şi medicamente generice # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate... © G4Media.ro.
18:50
Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi le atribuie Rusiei # G4Media
Infrastructura critică a Poloniei face obiectul unui număr de atacuri cibernetice în creştere din partea Rusiei, al cărei serviciu de informaţii militare (GRU) şi-a triplat... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Von der Leyen nu-l va suspenda pe comisarul Ungariei în urma acuzațiilor de spionaj / Președintele Comisiei Europene va discuta direct cu Olivér Várhelyi despre raportul privind spionajul ungar „cât mai curând posibil # G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu,... © G4Media.ro.
18:30
Irina și Ciprian Pop au plecat în SUA cu foame și s-au întors cu vise. În America au simțit că s-au eliberat de toate barierele,... © G4Media.ro.
18:30
De-a lungul Sardiniei, aceste necropole de piatră recent înscrise în UNESCO spun povestea obiceiurilor funerare preromane ale insulei. Insula italiană Sardinia, îndepărtată și de o... © G4Media.ro.
18:20
Putin spune că „nu e o mare problemă” pentru Rusia dacă SUA ar refuza să prelungească New START, tratatul ce privește controlul armelor nucleare # G4Media
Rusia dezvoltă noi arme strategice şi nu ar fi critic pentru Moscova dacă SUA ar refuza să prelungească limitele privind numărul de ogive nucleare stabilite... © G4Media.ro.
18:20
Congresul UDMR a stabilit obiectivele pentru anii următori: menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune / Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, numit director strategic al UDMR # G4Media
Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, menţinerea unităţii comunităţii şi consolidarea capacităţii sale de rezistenţă şi de acţiune. În plus, preşedintele Uniunii,... © G4Media.ro.
18:10
Dosar penal deschis de poliţiştii din Timişoara după ce un elev de 13 ani a fost agresat de un coleg de şcoală, în vârstă de 15 ani, în timpul pauzelor/ Ancheta, după ce victima s-a prezentat la spital # G4Media
Poliţiştii din Timişoara au deschis un dosar penal după ce un elev de 13 ani de la o şcoală din municipiu a fost agresat, de... © G4Media.ro.
18:10
Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care... © G4Media.ro.
17:50
Hidroelectrica își cumpără drone aeriene și subacvatice / Vehiculele submersibile vor fi capabile să opereze în apă contaminată sau curenți puternici # G4Media
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, intenționează să achiziționeze drone aeriene și subacvatice pentru activități de supraveghere, inspecție și monitorizare, transmite... © G4Media.ro.
17:50
Premieră medicală – prima operaţie pe creier realizată cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie, la Spitalul Judeţean Galați # G4Media
Medicii neurochirurgi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi au realizat, în premieră, o operaţie pe creier cu ajutorul Sistemului de... © G4Media.ro.
17:50
Un condamnat la moarte a fost executat în statul american Indiana / Este a treia execuție de la reinstaurarea pedepsei capitale în acest stat în 2024 # G4Media
Un bărbat condamnat la pedeapsa capitală pentru violul și uciderea unei adolescente în 2001 a fost executat vineri în statul american Indiana, au anunțat autoritățile... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.