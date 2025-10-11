11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani
Gândul, 11 octombrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michelle Trachtenberg este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale din serialele și filmele anilor 1990 și 2000. S-a născut pe 11 octombrie 1985, în New York, și a început […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
07:20
11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michelle Trachtenberg este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale din serialele și filmele anilor 1990 și 2000. S-a născut pe 11 octombrie 1985, în New York, și a început […]
Acum o oră
07:10
Cum au distrus rușii tancurile americane pentru care România este gata să plătească un miliard de dolari. Mărturii șocante de pe frontul ucrainean # Gândul
Un militar de origine basarabeană care a luptat pe frontul din Ucraina a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum au fost distruse de către ruși faimoasele tancuri Abrams. Fostul combatant a spus care au fost, în realitate, punctele slabe ale super-tancurilor de producție americană, pentru care România este dispusă să plătească peste un miliard de […]
Acum 2 ore
06:20
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Cazul Nobelului pentru Pace e o decizie contra lui TRUMP /Maria Machado oricum nu poate înlătura regimul din Venezuela # Gândul
Maria Corina Machado nu va putea înlătura regimul Nicolas Maduro chiar dacă a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace, dar decizia Comitetului Nobel îl lasă fără nimic pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, observă publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung. ”Premiul Nobel pentru Pace nu trebuie luat în serios atât de mult cât face Donald […]
06:10
„Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari # Gândul
Directoarea Penitenciarului Jilava și directoarea Centrului de Detenție Craiova (penitenciar pentru minori și tineri) au fost schimbate din funcție, vineri, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a decis să nu le prelungească împuternicirile. Decizia vine la o zi după mitingul sindicaliștilor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) care au ieșit în stradă, la Craiova, unde […]
Acum 6 ore
01:50
Trump impune Chinei taxe vamale de 100% /Beijingul are „o poziție agresivă” și „extrem de ostilă” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seară impunerea unor tarife comerciale suplimentare de 100% Chinei, ca ripostă la postura ”agresivă” și ”ostilă” a Administrației de la Beijing. ”Tocmai am aflat că Administrația Chinei a adoptat o poziție extraordinar de agresivă la nivel comercial, trimițând lumii o scrisoare extrem de ostilă în care afirmă că, […]
Acum 8 ore
00:50
Statuia colosală a lui Constantin cel Mare de la Roma, dedicată primului împărat roman creștin. Pentru cât timp va mai fi expusă # Gândul
Până la finalul acestui an, pelerinii și turiștii îi pot vedea statuia colosală a primului împărat roman creștin la Roma, lângă Muzeul Capitolin. Potrivit TurismoRoma, statuia este o replică la scară 1:1 pe baza cercetărilor istorice și este expusă în grădina Villa Caffarelli, pânmă la 31 decembrie 2025. Sculptura a fost realizată după surse epigrafice […]
00:10
Marea ÎNTOARCERE a palestinienilor în Gaza, în imagini. 200.000 de oameni au revenit la casele lor, doar pentru a le găsi distruse # Gândul
Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza după ce autoritățile israeliene au anunțat încetarea focului în enclava palestiniană, potrivit apărării civile din Gaza. Deși poate părea o veste bună la prima vedere, din păcate, pentru cei care se întorc în regiune totul este o imagine dezolantă. Fâșia Gaza este acum în ruine, […]
00:00
Sébastien Lecornu, desemnat din nou de Emmanuel Macron pentru funcția de PREMIER al Franței # Gândul
Premierul demisionar Sébastien Lecornu, care declarase că misiunea sa “s-a încheiat”, a fost în cele din urmă desemnat din nou de președintele Republicii pentru funcția de prim ministru al Franței vineri seara. O numire pe care fostul ministru al Forțelor Armate spune că o acceptă „din datorie”, notează Le Figaro. Emmanuel Macron îi „dă carte […]
10 octombrie 2025
23:50
O asociație critică statul român pentru că refuză să legalizeze căsătoriile dintre persoanele LGBTIQA+, la doi ani de la decizia impusă de CEDO # Gândul
Asociația ACCEPT a îndemnat statul român să adopte cât mai rapid o strategie privind egalitatea sexuală. Asociația reclamă că au trecut doi ani de la decizia CEDO privind obligația recunoașterii parteneriatelor între persoanele de același sex, iar România n-a prezentat nici acum un plan concret. Joi, a salutat adoptarea de către Comisia Europeană a noii […]
Acum 12 ore
23:40
Nici în vremuri de CRIZĂ, Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de capricii. Pe ce cheltuie anual 125.000 de euro # Gândul
Nici în vremuri de criză nu se uită la bani. Miliardarul român Ion Țiriac a dezvăluit cât cheltuie anual pentru unul din „mofturile” sale de lux. Fostul tenismen, acum om de afaceri, spune că cheltuie anual 125.000 de euro pentru acest capriciu, potrivit Fanatik. Dacă pentru români este o avere, miliardarul susține că este o sumă […]
23:10
GUVERNUL și Autoritatea Electorală Permanentă, date în JUDECATĂ pentru că nu au organizat alegerile pentru Primăria Capitalei # Gândul
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte. Cei care au dat în judecată Guvernul și AEP sunt Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, […]
22:50
Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare” # Gândul
Președintele Franței Emmanuel Macron a convocat liderii partidelor politice, vineri 10 octombrie, la Palatul Elysee pentru o reuniune de criză, însă, potrivit stângii, întâlnirea nu ar fi dus la niciun rezultat, ci ar fi adâncit criza actuală, în așteptarea desemnării unui nou premier, transmite AFP. Liderul Partidului Ecologist, Marine Tondelier, s-a declarat „siderată” de modul […]
22:50
Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori # Gândul
O familie din Țara Galilor deplânge moartea Georgiei Taylor, o tânără alergătoare în vârstă de 24 de ani, care a murit la scurt timp după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Deși era o persoană perfect sănătoasă, sportivă și energică, tânăra s-a stins brusc, pe 21 august, la Spitalul Universitar din Cardiff. […]
22:40
Ce spun Netanyahu și Putin despre faptul că TRUMP nu a primit Nobelul pentru Pace /Reacția președintelui SUA # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat, vineri seară, că președintele SUA, Donald Trump, merita Premiul Nobel pentru Pace, câștigat însă de activista Maria Machado, din Venezuela, iar președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat eforturile diplomatice ale liderului american. ”Comitetul Nobel vorbește despre pace. Președintele Donald Trump realizează pacea în mod concret. Acțiunile lui vorbesc de […]
22:30
Românii strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”: „Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș” # Gândul
Mulți români nu mai fac față cheltuielilor din România. În timp ce unor români plecați la muncă în Germania le rămân cel puțin 700 de euro din venituri după cheltuieli, în țară, situația a devenit dramatică după majorarea TVA la 24%. Inflația din țara noastră a ajuns la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, […]
22:10
Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025 # Gândul
Habean Andrei muncește în Germania și locuiește cu soția sa, Angelica, și cu cei cinci copii. Pe canalul de TikTok „totulpentrufamilie”, el a spus în cel mai nou video că „Germania nu mai e ce a fost”. El și cu familia sa se gândesc să se mute în altă țară. Bărbatul câștigă 2.900 de euro […]
22:10
Părinții care lucrează și nu beneficiază de sprijinul rudelor sau al prietenilor sunt nevoiți să caute alternative pentru copii, după terminarea programului de la școală sau de la grădiniță. Un after-school sau o bonă sunt cel mai des luate în calcul opțiuni, dar ambele variante sunt extrem de costisitoare. Iată cât costă fiecare în parte. […]
22:00
Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei # Gândul
Opt copii ucraineni preluați de armata rusă și transferați în Rusia din cauza războiului au fost readuși vineri în Ucraina grație negocierilor intermediate de prima doamnă a SUA, Melania Trump. ”S-au întâmplat multe de când președintele Vladimir Putin a primit scrisoarea mea în august. Mi-a răspuns în scris, semnalând intenția de a discuta direct cu […]
22:00
Veste bună pentru românii cu venituri mici! Aceștia primesc o nouă tranșă de bani. Anunțul ministrului Muncii # Gândul
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat că vineri, 10 octombrie, a fost virată a treia tranșă de vouchere pentru achitarea facturilor la anergie electrică în cazul persoanelor cu venituri mici. Ministrul a precizat că persoanele vulnerabile din punct de vedere financiare resimt puternic majorarea tarifelor la energie, în contextul liberalizării pieței. Oficialul a subliniat că […]
21:40
Un cetățean francez s-a aruncat în gol în Comarnic. Poliția a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit # Gândul
Un tânăr în vârstă de 22 de ani, de origine franceză, s-a sinucis în Comarnic. Echipajele Salvamont Prahova au recuperat trupul neînsuflețit vineri, 10 octombrie, la orele după-amiezii. Salvamont Prahova a răspuns la solicitarea Poliției Comarnic pentru a interveni într-o zonă izolată din Valea Largă, unde a fost descoperită tragedia. Autoritățile au precizat că bărbatul […]
21:30
Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România # Gândul
În cadrul inițiativei Spitale Publice Din Bani Privați, se va pune bazele celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România. Vineri, 10 octombrie, are loc evenimentul care marchează debutul construcției, iar printre invitați personalități importante, printre care și Ion Țiriac, transmite ProSport. Investiția totală pentru acest proiect se învârte în jurul sumei de 16.500.000 […]
21:30
Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului” # Gândul
Soțul Mădălinei, polițista care și-a pierdut viața la numai 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lune primul ei copil, a rupt tăcerea. Bărbatul a făcut mărturisiri tulburătoare despre noaptea tragediei, precum și despre momentele de coșmar trăite în clinica privată din Constanța: „A fost începutul calvarului”, a declarat el. După […]
21:20
Un cetățean francez s-a aruncat în gol în munții Comarnic. Politia a intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit # Gândul
Un tânăr în vârstă de 22 de ani, de origine franceză, s-a sinucis în munții Comarnic. Echipajele Salvamont Prahova au recuperat trupul neînsuflețit vineri, 10 octombrie, la orele după-amiezii. Salvamont Prahova a răspuns la solicitarea Poliției Comarnic pentru a interveni într-o zonă izolată din Valea Largă, unde a fost descoperită tragedia. Autoritățile au precizat că […]
21:00
Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA # Gândul
Mai multe persoane au fost ucise și cel puțin 19 au fost date date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de muniție în Bucksnort, în statul american Tennessee, vineri dimineață, au declarat autoritățile. Explozia, pe care șeriful Chris Davis din comitatul Humphreys, Tennessee, a descris-o ca fiind o „explozie foarte devastatoare”, a fost […]
21:00
Zodiile care intră în cea mai strălucitoare etapă a vieții lor, până la finalul anului. Sunt gata să-și urmeze adevărata chemare # Gândul
După mai multe luni de provocări, pierderi și decizii grele, sunt zodii care renasc din propria cenușă, gata să–și urmeze adevărata chemare. Pentru ele, acum este momentul revelațiilor interioare, al curajului de a rupe lanțurile trecutului și al reconfigurării destinului. Leu După un an plin de încercări, Leii intră în cea mai strălucitoare etapă a […]
20:50
Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015 # Gândul
Ce poți mânca de 10 lei în Cluj-Napoca? Mulți români cred că mai nimic după scumpirile din ultima vreme. Însă, o tânără clujeancă a acceptat provocarea fanilor ei de a mânca preparate care se încadrează până în suma de 10 lei. Ea s-a orientat spre afaceri mici, nu lanțuri de fast-food cunoscute. Taco bell, la […]
20:30
Echipa României se află în plină campanie EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia şi Polonia în 15, respectiv 19 octombrie 2025. Cu câteva zile înaintre, tricolorele nu aveau selecționer și nici secund. După numirea lui Coco Mihăilă, acum FR Handbal a anunțat și numele antrenorului secund. Naționala de handbal feminin are și […]
20:20
O sărmană refugiată din Ucraina a rămas fără un MILION de DOLARI la granița cu România. Agoniseala era ascunsă sub capota unui…Mercedes # Gândul
O ucraineancă de 35 de ani a fost prinsă la vama Porubne, înainte să intre în România, cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes. Valuta era împachetată în zeci de pachete și mănunchiuri nedeclarate. Grănicerii aveau informații operative despre o posibilă trecere ilegală de valută, astfel că mașina a fost trimisă […]
20:20
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul DICTATORULUI anunță când ar putea fi deschis muzeul # Gândul
În perioada comunistă, data de 26 ianuarie era marcată cu roșu în calendar, cum sunt marcate azi datele sfinților. Era ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, toată luna ianuarie fiind dedicată omagiilor poporului față de cel mai iubit fiu al său. Deși Epoca de Aur a rămas ca o filă neagră în manualele de […]
20:20
Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI” # Gândul
Primarii și șefii consiliilor județene, au reacționat vehement la declarațiile premierului de joi seara Ilie Bolojan, în care a avertizat liderii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale. Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, a spus pe grupurile interne de WhatsApp că “niciun premier nu a făcut o astfel […]
20:20
Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi # Gândul
Deoarece i s-a făcut mare poftă, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate în doar trei zile. Ce i s-a întâmplat apoi. Bărbatul care a mâncat cele 3 kilograme de jeleuri, în doar 3 zile, a fost internat de urgență la spital. Medicii au descoperit că dulciurile i-au provocat o infecție gravă a […]
20:00
MACRON a încheiat discuția cu liderii forțelor politice din Franța/ Partidele de stânga nu exclud adoptarea unei noi moțiuni de cenzură # Gândul
Liderii forțelor politice din Franța au fost convocați de urgență la Palatul Elysee de către președintele Emmanuel Macron, care se confruntă cu o criză pentru a numi un nou prim-ministru, în urma demisiei lui Sebastien Lecornu. Partidul Mobilizarea Națională (RN) și Franța Nesupusă nu au fost invitate, echipa lui Macron argumentând că acestea solicită o […]
20:00
Donald Trump: „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!” Președintele american amenință Beijing cu o creștere masivă a tarifelor # Gândul
Donald Trump acuză China, într-o postare făcută vineri pe Truth Social, că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și amenință Beijingul cu „o creștere masivă a tarifelor”, preia G4Media. „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!„ „Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China! Devine tot mai ostilă și trimite […]
20:00
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi # Gândul
Aeroporturile și punctele de trecere a frontierei din Europa se pregătesc pentru potențiale congestii după intrarea în funcțiune a unui sistem de securitate care monitorizează amprentele pasagerilor, duminică. Operatorii vor începe să înregistreze fotografii biometrice și amprente ale persoanelor care sosesc sau pleacă din Uniunea Europeană, la anumite puncte de trecere a frontierei, pe măsură […]
19:50
Kathleen Hennings, din Anglia, are 105 ani și dezvăluie secretele longevității sale. Deciziile care i-au marcat existența # Gândul
Kathleen Hennings, din Cheltenham, Anglia, a dezvăluit secretele longevității sale. Aceasta atribuie viața lungă deciziei de a rămâne singură și independentă, găsindu-și fericirea prin umor și libertate personală. Potrivit The Times of India, Kathleen atribuie viața sa lungă unor alegeri de viață specifice și unei atitudini pozitive. De asemenea, un alt aspect cheie menționat de […]
19:40
Ursula von der Leyen și „SPIONUL MAGHIAR” Olivér Várhelyi vor tranșa posibila atitudine subversivă a Budapestei în privat # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu, relatează Politico. „Până în prezent, acestea sunt doar acuzații”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru Politico, când a fost întrebată dacă comisarul maghiar va fi suspendat […]
19:20
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului # Gândul
Sunt vești bune pentru românii cu venituri reduse: peste 130.000 de familii beneficiază, începând de azi, de sprijinul financiar pentru plata energiei electrice, a anunțar ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura aceasta face parte din programul de ajutor destinat gospodăriilor vulnerabile și o să fie valabilă până la 31 martie 2026. Astfel, într-o postare publicată vineri […]
19:00
María Corina Machado NU se aștepta să primească Premiul Nobel pentru Pace. Ce i-a declarat principalului ei aliat politic după aflarea veștii # Gândul
María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, a declarat că a fost „șocată” atunci când a aflat că a primit prestigioasa distincție. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care Machado discută la telefon cu principalul său aliat politic, Edmundo González, cel care a și înlocuit-o în alegerile prezidențiale atunci când […]
19:00
„Sănătatea mintală în era digitală”. România este vulnerabilă în fața adicțiilor provocate de hiperconectivitate # Gândul
La evenimentul „Sănătatea mintală în era digitală”, organizat de QMagazine la Palatul Patriarhiei și susținut de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Sănătății, a fost lansat un studiu, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), privind hiperconectarea românilor. Studiul, intitulat „Sănătatea mintală în epoca hiperconectivității” indică un paradox: „optimism declarat față de […]
19:00
Chiar dacă Trump promite oprirea războaielor, șeful Meta încă lucrează la buncărul din Hawaii pentru a se ascunde de „războiul nuclear” # Gândul
Directorul companiei Meta încă lucrează la adăpostul său de lux nuclear din Hawaii. Mark Zuckerberg nu prea pare să ia în seamă agenda pacifistă a președintelui său, Donald Trump, care a promis că va încheia în mandatul său toate conflictele de pe glob. Complexul miliardarului care a creat Facebook în urmă cu 21 de ani […]
18:50
Marșul credinței la racla Sfintei Parascheva continuă în a treia zi de pelerinaj. 9000 de persoane au așteptat ore întregi să ajungă la raclă # Gândul
Peste 9.000 de credincioși s-au strâns, în a treia zi de pelerinaj, la racla Sfintei Cuvioase Paracheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În ultimele 24 de ore, pelerinii au venit în număr tot mai mare, iar timpul de așteptare la raclă a crescut chiar și la șase ore. De la începutul pelerinajului, până la […]
18:50
Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?” # Gândul
Diana Pungă, consiliera președintelui Nicușor Dan, a fost city-manager al Bucureștiului, fiind numită în funcție de actualul șef de stat, pe vremea mandatului de primar. Activitatea ei a fost una controversată și numele ei a fost implicat chiar și în tragedia de lângă Lacul Morii, unde o femeie a fost sfâșiată de câinii fără stăpân. […]
18:50
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința și ce se întâmplă dacă nu-l obții # Gândul
Mulți români aleg să–și transforme locuințele în surse suplimentare de venit prin intermediul platformelor de cazare ca Airbnb sau Booking. Ideea este tentantă, deoarece închirierea unui apartament în regim hotelier poate să aducă profituri mai mari decât o chirie clasică. Cu toate acestea, dincolo de câștiguri, activitatea vine cu o serie de obligații și de […]
Acum 24 ore
18:40
Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice # Gândul
„Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”, a declarat vineri Ludovic Orban, consilier prezidențial, întrebat dacă Nicușor Dan ar accepta un Guvern PSD-AUR, în cazul în care s-ar rupe coaliția. Ludovic Orban a spus că Nicușor Dan este un președinte implicat: „Ca să spun așa, […]
18:10
Care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic # Gândul
Iată care este alimentul banal, plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, conform celebrei Mihaela Bilic. Un aliment utilizat de sute de ani în bucătărie, însă adesea uitat, este într-adevăr un adevărat ajutor pentru sănătate. Cercetările din ultimii ani, din domeniul nutriției și al biotehnologiei, au pus în evidență drojdia, datorită conținutului său […]
18:10
Captură RECORD de bancnote false, în valoare de un miliard de euro, în portul Constanța. De unde ar fi provenit valuta # Gândul
Poliția Română și autoritatea vamală au descoperit în Portul Constanța Sud, la data de 10 octombrie, peste 150 de cutii, care conțineau bancnote false, euro, în valoare totală de un miliard de lei. Autoritățile române de frontieră au identificat zeci de cutii în Portul Constanța Sud, în care erau ascunse bancnote de 500 de euro, […]
18:10
Câștigatoarea premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, i-a dedicat premiul președintelui Donald Trump. „Dedic acest premiu poporului care suferă în Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!”, a transmis câștigătoarea premiului Nobel pentru pace. Știre în curs de actualizare
18:00
Un cartier din Sibiu este invadat zilnic de zeci de VACI. Locuitorii fostei Capitale Europene a Culturii se plâng: problema e nerezolvată de 2 luni # Gândul
De două luni, locuitorii orașului Sibiu se confruntă cu o invazie de vaci. Exasperați de mizeria pe care o lasă în urmă, aceștia au sesizat autoritățile, însă degeaba. Chiar dacă poliția locală l-a amendat pe proprietarul fermei, vacile vin în continuare. Zeci de vaci pasc nestingherite, lasă mizerie pe trotuare și distrug spațiile verzi în […]
17:50
Ucraina acuză Rusia că ar fi lansat un ATAC de amploare asupra infrastructurii sale energetice # Gândul
Rusia a lansat un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au declarat mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt vineri. Potrivit acestora, cel puțin o persoană a murit în urma atacului, iar mai multe părți ale capitalei Kiev au rămas fără energie electrică. CNN notează că Moscova pare să folosească din nou o tactică […]
17:50
Trupe americane, desfășurate să supravegheze încetarea focului din GAZA. Primii militari au sosit deja # Gândul
Statele Unite trimit 200 de militari în Israel pentru a monitoriza implementarea acordului de încetare a focului în Gaza, au declarat joi oficiali americani. Oficialii au declarat că Comandamentul Central al SUA, condus de amiralul Brad Cooper, va înființa un centru de coordonare civil-militar în Israel pentru a oferi sprijin umanitar și de securitate. „Rolul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.