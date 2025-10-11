Trump reaprinde războiul comercial: SUA impun Chinei tarife de 100% peste taxele deja existente, acuzând-o de ostilitate. „Tocmai s-a aflat că China a adoptat o poziţie extrem de agresivă în materie de comerţ”
Ziarul Financiar, 11 octombrie 2025 07:30
Top 10 cele mai mari bănci după active în S1/2025. Pe podium au rămas Banca Transilvania, BCR şi CEC Bank. Majoritatea băncilor din top au avut creşteri ale activelor peste inflaţie. Cele mai mari creşteri ale activelor: Banca Transilvania, UniCredit şi Garanti. Activele celor mai mari 10 bănci au trecut de 800 mld. lei, apropiindu-se de 90% din activele totale # Ziarul Financiar
Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în primul semestru (S1) din 2025 să-şi majoreze activele faţă de S1/2024, cu ritmuri de creştere oscilând de la 5% la 16%, peste inflaţie, care a fost în jurul a 5% în prima parte a anului. Activele nete la nivelul întregului sistem bancar au făcut un salt anual de 7%, până la un record de 894 mld. lei. În top 10 bănci mari, doar Exim Banca Românească a înregistrat o scădere a activelor faţă de S1/2024.
ZF Cele mai dinamice companii din România/ Eduard Alexianu, Merlins Beverages: Deschidem în 2026 o nouă fabrică în judeţul Neamţ, o investiţie de 50 mil. euro, un hub de producţie pentru regiune # Ziarul Financiar
Merlins Beverages, companie care are în portofoliu branduri precum Vitamin Aqua şi Pop Cola, se pregăteşte să finalizeze până în 2026 o investiţie de 50 de milioane de euro într-o nouă fabrică. Proiectul este aproape finalizat, însă compania întâmpină dificultăţi legate de compensarea plăţilor aferente ajutorului de stat aprobat, spune Eduard Alexianu, director de dezvoltare, Merlins Beverages.
Regizorul Serge Ioan Celibidache, născut la Paris şi care a petrecut două decenii în Anglia, SUA şi Franţa, are un sfat pentru tinerii români: Poţi studia în străinătate, poţi învăţa, te poţi întoarce şi poţi contribui la dezvoltarea ţării. Oportunităţile din România sunt mai mari şi mai diverse decât în Anglia sau Franţa # Ziarul Financiar
Ce a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN: Vrem să prezentăm un buget realist pentru 2026. Este un moment în care reintrăm în normalitate, având în vedere că nu am raportat progrese în termenele stabilite. Sunt încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro din PNRR # Ziarul Financiar
Lanţul de fast food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor americane Martin’s. „Am încheiat un parteneriat cu Macromex, pe lângă chifle vrem să distribuim şi alte produse sub marca noastră proprie“ # Ziarul Financiar
Lanţul de fast food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor americane Martin’s, un produs cunoscut în „lumea burgerilor“.
Caress Society, o firmă din Prahova care importă şi distribuie cosmetice, face o fabrică de 17,6 mil. lei, din care două treimi sunt fonduri nerambursabile # Ziarul Financiar
Compania Caress Society, care e activă pe piaţa de import şi distribuţie de cosmetice, intră şi în producţie, ridicând o fabrică în Filipeştii de Târg, judeţul Prahova.
Afacerile furnizorului de îngrăşăminte chimice Solarex Impex au crescut cu 10,5% în 2024, ajungând la peste 260 mil. lei # Ziarul Financiar
Solarex Impex, companie care comercializează îngrăşăminte chimice, controlată de antreprenorii Maria Luciana Turnă, Leonard Mugurel Stoica şi Maria Stoica, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 260,8 mil. lei (52,4 mil. euro), mai mare cu 10,5% faţă de anul precedent, când compania a avut afaceri de 235,9 mil. lei (47,7 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Antreprenorii Sorin Gavrilă şi Cristinel Lungu din Bacău au ajuns la afaceri de peste 167 mil. euro cu distribuitorul de bunuri de larg consum Simba Invest # Ziarul Financiar
Simba Invest din Bacău, unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum de pe piaţa locală, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 831,9 mil. lei (167,2 mil. euro), în uşoară scădere, de 0,5% în lei, faţă de 2023, când compania a avut afaceri de 836,6 mil. lei (169,1 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Captură record în Portul Constanţa: Poliţiştii şi vameşii au găsit un miliard de euro în bancnote falsificate # Ziarul Financiar
Captură record făcută de poliţişti şi vameşi în Portul Constanţa Sud. Au fost găsite bancnote falsificate de un miliard de euro.
Cum se înclină balanţa în retailul farmaceutic: Peste 100 de farmacii independente sau lanţuri locale au trecut „în curtea“ lanţurilor naţionale sau regionale în ultimul an # Ziarul Financiar
Consolidarea din domeniul retailului farmaceutic se vede în extinderea ca număr de unităţi a marilor lanţuri cu prezenţă naţională sau regională în mai multe judeţe din ţară, în detrimentul unităţilor independente sau al lanţurilor locale, cu câteva farmacii într-un singur oraş sau judeţ.
Fitch Ratings: Revizuirea în creştere a deficitului din 2025 evidenţiază provocările cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice. Printre cauze, presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă # Ziarul Financiar
Kelemen Hunor, către Bolojan: Dragă Ilie, te felicit pentru curajul de a începe reformele statului # Ziarul Financiar
Kelemen Hunor l-a felicitat, vineri, în cadrul congresului formaţiunii de la Cluj-Napoca, pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a începe reformele statului şi l-a asigurat de susţinerea UDMR.
Ioannis Tsakiris, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii: Bucureştiul simbolizează tot mai mult energia, talentul şi inovaţia regiunii, care are nevoie de o piaţă de capital integrată pentru a concura la nivel global. România devine între timp un pilon al creşterii europene # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ana Consulea, proprietara Zelateria, una dintre cele mai cunoscute cofetării din Bucureşti: Suntem mult mai atenţi la cheltuieli, totul este la virgulă. Important este să avem o creştere, indiferent cât este, pentru că este un indiciu că facem lucrurile bine # Ziarul Financiar
Potrivit datelor de pe platforma Termene.ro, anul trecut Zexe Cofeturi, numele sub care este întregistrată cofetăria Zelateria la Registrul Comeţului, a înregistrat o cifră de afaceri de 7,1 milioane de lei, un plus de 11%, şi un profit net de 0,9 mil. lei, o creştere de 33%.
Tranzacţia prin care ungurii de la Bonafarm vor să preia Napolact e pe masa Comisiei de Examinare a ISD-urilor, care o analizează „din perspectiva securităţii naţionale“. Acordul este de asemenea în analiză la Consiliul Concurenţei, care o analizează din perspectiva concurenţială # Ziarul Financiar
Tranzacţia prin care maghiarii de la Bonafarm vor să preia producătorul român de lactate Napolact de la grupul olandez FrieslandCampina se află pe masa Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), care o analizează „din perspectiva securităţii naţionale“.
Bursă. Scădere de 36% pe acţiunile Carbochim de la raportarea semestrială, când compania controlată de Iulian Dascălu a trecut pe pierdere. Minus 71% în ultimul an # Ziarul Financiar
Acţiunile Carbochim Cluj-Napoca (CBC) – cel mai mare producător de abrazive profesionale din România – înregistrează o depreciere de 35,6% de când societatea a anunţat situaţiile financiare aferente primelor şase luni din an, care au inclus o pierdere de peste 1 mil. lei, de la un profit de circa 250.000 de lei în S1/2024.
