Ziarul Financiar, 11 octombrie 2025 07:30

Acum 15 minute
07:30
Trump reaprinde războiul comercial: SUA impun Chinei tarife de 100% peste taxele deja existente, acuzând-o de ostilitate. „Tocmai s-a aflat că China a adoptat o poziţie extrem de agresivă în materie de comerţ” Ziarul Financiar
Acum 12 ore
19:15
De câte interviuri este nevoie pentru a angaja un executiv? P.S. BUSINESS Magazin a făcut 21 de ani Ziarul Financiar
19:15
Cum au aflat? Autorităţile norvegiene investighează creşterea bruscă a pariurilor în favoarea câştigătoarei Premiului Nobel pentru Pace, cu scurt timp înainte de anunţarea rezultatului Ziarul Financiar
19:00
Wall Street pe roşu după ce Trump lansează ameninţări la adresa Chinei: „Ţine pe toată lumea captivă şi devine foarte ostilă. Nu mai există niciun motiv să mă întâlnesc cu preşedintele Xi”. Indicele S&P 500 pierde 1,7%, Dow Jones 1%, iar Nasdaq Composite 2,5% Ziarul Financiar
Acum 24 ore
18:30
Este oficial: Mercedes pariază puternic pe România. Luni se lansează noua linie de asamblare a motoarelor electrice pentru noul GLC full-electric la Sebeş Ziarul Financiar
18:30
Top 10 cele mai mari bănci după active în S1/2025. Pe podium au rămas Banca Transilvania, BCR şi CEC Bank. Majoritatea băncilor din top au avut creşteri ale activelor peste inflaţie. Cele mai mari creşteri ale activelor: Banca Transilvania, UniCredit şi Garanti. Activele celor mai mari 10 bănci au trecut de 800 mld. lei, apropiindu-se de 90% din activele totale Ziarul Financiar
Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în primul semestru (S1) din 2025 să-şi majoreze activele faţă de S1/2024, cu ritmuri de creştere oscilând de la 5% la 16%, peste inflaţie, care a fost în jurul a 5% în prima parte a anului. Activele nete la nivelul întregului sistem bancar au făcut un salt anual de 7%, până la un record de 894 mld. lei. În top 10 bănci mari, doar Exim Banca Românească a înregistrat o scădere a activelor faţă de S1/2024.
18:15
ZF Cele mai dinamice companii din România/ Eduard Alexianu, Merlins Beverages: Deschidem în 2026 o nouă fabrică în judeţul Neamţ, o investiţie de 50 mil. euro, un hub de producţie pentru regiune Ziarul Financiar
Merlins Beverages, compa­nie care are în portofoliu branduri precum Vita­min Aqua şi Pop Cola, se pregăteşte să finalizeze până în 2026 o investiţie de 50 de milioane de euro într-o nouă fabrică. Proiectul este aproape finalizat, însă compania întâmpină dificultăţi legate de compensarea plăţilor aferente ajutorului de stat aprobat, spune Eduard Alexianu, director de dezvoltare, Merlins Beverages.
18:00
Scenaristul şi regizorul Serge Ioan Celibidache vorbeşte despre filmul dedicat tatălui său, celebrul dirijor Sergiu Celibidache: Filmul Cravata Galbenă a avut un buget de 20 de milioane de euro Ziarul Financiar
18:00
Regizorul Serge Ioan Celibidache, născut la Paris şi care a petrecut două decenii în Anglia, SUA şi Franţa, are un sfat pentru tinerii români: Poţi studia în străinătate, poţi învăţa, te poţi întoarce şi poţi contribui la dezvoltarea ţării. Oportunităţile din România sunt mai mari şi mai diverse decât în Anglia sau Franţa Ziarul Financiar
18:00
Ce a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN: Vrem să prezentăm un buget realist pentru 2026. Este un moment în care reintrăm în normalitate, având în vedere că nu am raportat progrese în termenele stabilite. Sunt încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro din PNRR Ziarul Financiar
18:00
Veşti bune pentru italienii de la UniCredit: agenţia de rating S&P îmbunătăţeşte pentru a doua oară în acest an ratingul băncii, care ajunge acum la A-, cu perspectivă stabilă Ziarul Financiar
17:45
Lanţul de fast food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor americane Martin’s. „Am încheiat un parteneriat cu Macromex, pe lângă chifle vrem să distribuim şi alte produse sub marca noastră proprie“ Ziarul Financiar
Lanţul de fast food Fryday, fon­dat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor ameri­cane Martin’s, un produs cunoscut în „lumea bur­gerilor“.
17:30
Caress Society, o firmă din Prahova care importă şi distribuie cosmetice, face o fabrică de 17,6 mil. lei, din care două treimi sunt fonduri nerambursabile Ziarul Financiar
Compania Caress Society, care e activă pe piaţa de import şi distribuţie de cosmetice, intră şi în producţie, ridicând o fabrică în Filipeştii de Târg, judeţul Prahova.
17:30
Cel mai mare broker de retail din Marea Britanie trage un semnal de alarmă: Bitcoinul nu este un mijloc prin care îţi poţi îndeplini obiectivele financiare şi nu ar trebui inclus în portofoliu Ziarul Financiar
17:15
Cum comentează Fitch reformele guvernului Bolojan: Creşterea prognozei de deficit bugetar în urma rectificării arată provocările cu care se confruntă România în lupta cu deteriorarea finanţelor publice Ziarul Financiar
17:15
Afacerile furnizorului de îngrăşăminte chimice Solarex Impex au crescut cu 10,5% în 2024, ajungând la peste 260 mil. lei Ziarul Financiar
Solarex Impex, companie care comercializează îngrăşăminte chimice, controlată de antreprenorii Maria Luciana Turnă, Leonard Mugurel Stoica şi Maria Stoica, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 260,8 mil. lei (52,4 mil. euro), mai mare cu 10,5% faţă de anul precedent, când compania a avut afaceri de 235,9 mil. lei (47,7 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
16:45
Antreprenorii Sorin Gavrilă şi Cristinel Lungu din Bacău au ajuns la afaceri de peste 167 mil. euro cu distribuitorul de bunuri de larg consum Simba Invest Ziarul Financiar
Simba Invest din Bacău, unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum de pe piaţa locală, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 831,9 mil. lei (167,2 mil. euro), în uşoară scădere, de 0,5% în lei, faţă de 2023, când compania a avut afaceri de 836,6 mil. lei (169,1 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
16:45
Ce le-a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, colegilor săi din ţările europene la reuniunea ECOFIN: România nu a raportat progrese în termenele stabilite / Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist Ziarul Financiar
16:30
Captură record în Portul Constanţa: Poliţiştii şi vameşii au găsit un miliard de euro în bancnote falsificate Ziarul Financiar
Captură record făcută de poliţişti şi vameşi în Portul Constanţa Sud. Au fost găsite bancnote falsificate de un miliard de euro.
16:30
Cum se înclină balanţa în retailul farmaceutic: Peste 100 de farmacii independente sau lanţuri locale au trecut „în curtea“ lanţurilor naţionale sau regionale în ultimul an Ziarul Financiar
Consolidarea din domeniul retailului farmaceutic se vede în extinderea ca număr de unităţi a marilor lanţuri cu prezenţă naţională sau regională în mai multe judeţe din ţară, în detrimentul unităţilor independente sau al lanţurilor locale, cu câteva farmacii într-un singur oraş sau judeţ.
16:30
Ford numeşte un nou preşedinte pentru Europa şi face schimbări majore în conducerea globală Ziarul Financiar
16:00
Scenaristul şi regizorul Serge Ioan Celibidache, sfat pentru tinerii români: „Poţi studia în străinătate, poţi învăţa, te poţi întoarce şi poţi contribui la dezvoltarea ţării. Oportunităţile sunt mai mari şi mai diverse decât în Anglia sau Franţa” Ziarul Financiar
15:45
Scenaristul şi regizorul Serge Ioan Celibidache: Filmul Cravata Galbenă a avut un buget de 20 mil. euro Ziarul Financiar
15:30
Agenţiile de turism şi Centrul Cultural Chinez dau startul Târgului de Turism al Chinei 2025: „Vrem să consolidăm colaborarea turistică şi culturală dintre cele două ţări” Ziarul Financiar
15:30
Fitch Ratings: Revizuirea în creştere a deficitului din 2025 evidenţiază provocările cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice. Printre cauze, presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă Ziarul Financiar
14:45
Barometrul Trezorierilor: 68% estimează o creştere a cifrei de afaceri pentru companiile in care lucrează, în general sub 25%, iar jumătate estimează că economia va stagna în 2025 Ziarul Financiar
14:30
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti şi Politehnica Bucureşti construiesc prima AI Factory din România, proiect care include achiziţia unui supercomputer optimizat pentru inteligenţă artificială Ziarul Financiar
14:15
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: De la investiţii, la ecosisteme de business Ziarul Financiar
14:15
INS a revizuit în sus creşterea economică din T2, ajustată sezonier, la 2,3%, faţă de 2,1% cât prognoza în septembrie. Creşterea PIB în primul semestru rămâne la 0,3%, pe serie brută, dar urcă la 1,5% pe seria ajustată Ziarul Financiar
14:15
​Şase hoteluri din România au fost incluse în Michelin Keys, ghidul Michelin dedicat unităţilor de cazare. Două hoteluri din Bucureşti şi Transilvania au primit două chei Michelin Ziarul Financiar
14:00
Deficitul comercial al României a crescut în primele 8 luni ale anului cu aproape 5%, la 22 miliarde euro, în condiţiile în care exporturile au avut un avans de 3,6%, iar importurile de 3,9%. În august, importurile s-au redus cu 0,5% Ziarul Financiar
14:00
Ciocnirea „greilor” pentru Liberty Galaţi: Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor, versus Rinat Akhmetov, cel mai bogat ucrainean Ziarul Financiar
13:15
Paul Niţă, ID Logistics România, reales preşedinte al ARILOG. Noul board reuneşte lideri din logistică, retail şi real estate, de la CTP la Selgros şi KLG Ziarul Financiar
13:15
Tranzacţie record: Florin Mariş preia IMGB-ul Clujului: Grupul Hexagon cumpără fosta platformă CUG Cluj de la grupul german Max Aicher într-o tranzacţie de peste 20 milioane euro Ziarul Financiar
13:00
ZFLive: CUM ARATĂ CONSUMUL DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ÎN ROMÂNIA?O discuţie cu Gerald FLINTOACĂ-FILIP, Secretar General Patronatul Roman al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) Ziarul Financiar
12:45
ZFLive: Cum poate România deveni o forţă în producţia de suplimente alimentare? O discuţie cu Gerald FLINTOACĂ-FILIP, Secretar General Patronatul Roman al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) Ziarul Financiar
12:30
Cele mai inedite tipuri de asigurări despre care nici nu ştiai că există Ziarul Financiar
12:30
Anda Rojanschi, Cristina Păduraru, parteneri D&B David&Baias şi Corina Celmare, Avocat D&B David şi Baias: Dividendele sub lupă- ce schimbă Pachetul II pentru societăţi şi ce trebuie să ştiţi Ziarul Financiar
12:30
Kelemen Hunor, către Bolojan: Dragă Ilie, te felicit pentru curajul de a începe reformele statului Ziarul Financiar
Kelemen Hunor l-a felicitat, vineri, în cadrul congresului formaţiunii de la Cluj-Napoca, pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a începe reformele statului şi l-a asigurat de susţinerea UDMR.
12:30
Decepţie la Casa Albă: Donald Trump a ratat premiul Nobel pentru Pace, care s-a dus la María Corina Machado din Venezuela. Ce spune Comitetul premiului Nobel despre presiunile lui Trump Ziarul Financiar
12:15
Eşecul momentului de pe Wall Street pune în alertă piaţa de asigurări. Allianz, Coface şi alţi asiguratori globali se aşteaptă la un val de cereri de despăgubiri generate de falimentul First Brands. Furnizorul auto din SUA are datorii în valoare de 12 miliarde de dolari Ziarul Financiar
12:00
ZF Live. Impactul diminuării creşterii economice asupra solvabilităţii companiilor. Cum evoluează numărul de proceduri de concordat preventiv şi de insolvenţă? Ziarul Financiar
11:45
Radu Hanga, Bursa de Valori Bucureşti: Piaţa de capital nu este doar despre finanţare; comunicarea şi vizibilitatea companiilor contează la fel de mult. Cooperarea între pieţe, esenţială pentru îmbunătăţirea fluxurilor de capital Ziarul Financiar
11:00
Ioannis Tsakiris, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii: Bucureştiul simbolizează tot mai mult energia, talentul şi inovaţia regiunii, care are nevoie de o piaţă de capital integrată pentru a concura la nivel global. România devine între timp un pilon al creşterii europene Ziarul Financiar
10:45
Banca Naţională lansează pe 13 octombrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 145 de ani de la naşterea lui Constantin Tănase, cu un preţ de vânzare de 620 lei Ziarul Financiar
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie cu ELENA ULEIA, CFA, Director de operaţiuni al Prime Transaction Ziarul Financiar
09:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ana Consulea, proprietara Zelateria, una dintre cele mai cunoscute cofetării din Bucureşti: Suntem mult mai atenţi la cheltuieli, totul este la virgulă. Important este să avem o creştere, indiferent cât este, pentru că este un indiciu că facem lucrurile bine Ziarul Financiar
Potrivit datelor de pe platforma Termene.ro, anul trecut Zexe Cofeturi, numele sub care este între­gistrată cofetăria Zelateria la Registrul Comeţului, a înregistrat o cifră de afaceri de 7,1 milioane de lei, un plus de 11%, şi un profit net de 0,9 mil. lei, o creştere de 33%.
08:45
Tranzacţia prin care ungurii de la Bonafarm vor să preia Napolact e pe masa Comisiei de Examinare a ISD-urilor, care o analizează „din perspectiva securităţii naţionale“. Acordul este de asemenea în analiză la Consiliul Concurenţei, care o analizează din perspectiva concurenţială Ziarul Financiar
Tranzacţia prin care maghiarii de la Bonafarm vor să preia produ­cătorul român de lactate Napolact de la grupul olandez FrieslandCampina se află pe masa Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), care o analizează „din perspectiva securităţii naţionale“.
08:30
Top 100 companii antreprenoriale din România Ziarul Financiar
08:00
Bursă. Scădere de 36% pe acţiunile Carbochim de la raportarea semestrială, când compania controlată de Iulian Dascălu a trecut pe pierdere. Minus 71% în ultimul an Ziarul Financiar
Acţiunile Carbochim Cluj-Napoca (CBC) – cel mai mare producător de abrazive profesionale din România – înregistrează o depreciere de 35,6% de când societatea a anunţat situaţiile financiare aferente primelor şase luni din an, care au inclus o pierdere de peste 1 mil. lei, de la un profit de circa 250.000 de lei în S1/2024.
