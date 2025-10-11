Trump reaprinde războiul comercial: SUA impun Chinei tarife de 100% peste taxele deja existente, acuzând-o de ostilitate. „Tocmai s-a aflat că China a adoptat o poziţie extrem de agresivă în materie de comerţ”

18:30

Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în primul semestru (S1) din 2025 să-şi majoreze activele faţă de S1/2024, cu ritmuri de creştere oscilând de la 5% la 16%, peste inflaţie, care a fost în jurul a 5% în prima parte a anului. Activele nete la nivelul întregului sistem bancar au făcut un salt anual de 7%, până la un record de 894 mld. lei. În top 10 bănci mari, doar Exim Banca Românească a înregistrat o scădere a activelor faţă de S1/2024.