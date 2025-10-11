Coreea de Nord a prezentat o nouă rachetă balistică intercotinentală, despre care susține că este ”cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării, la parada militară organizată pentru a marca 80 de ani la fondarea Partidului Muncitoresc.

08:30

Cotațiile de la Londra pentru cacao sunt la minimul ultimilor 20 de luni, cu o scădere de aproape -60% față de vârful din aprilie 2024, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Dar evoluția vine după doi ani de speculații și fluctuații dramatice, care au făcut de exemplu ca prețul mediu al ciocolatei să crească […]