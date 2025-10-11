Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită
Ziarul Lumina, 11 octombrie 2025 11:50
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent
Acum o oră
11:50
Acum 24 ore
21:30
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei # Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Filip diaconul s-a născut în Cezareea Palestinei şi a trăit pe vremea Apostolilor Domnului. Era căsătorit şi avea patru fiice prorociţe. A fost ales şi sfinţit diacon de Sfinţii Apostoli şi
21:30
„În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, cetate a Galileei, și învăța poporul sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura Lui, căci cuvântul Lui era cu putere. Iar în sinagogă era un om având duh de
21:30
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Prima convorbire cu părintele Serenus, Cap. XXIX, Cap. XXX, 1-2, Cap. XXXI, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp.
21:30
Fraților, nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri
19:30
Ziua de 10 octombrie a fost una cu totul aparte pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Într-o atmosferă plină de căldură și emoție, elevii și profesorii seminarului
15:30
Un sat minuscul, dar un patrimoniu uriaș. Așa poate fi descris, în doar câteva cuvinte, Sibielul. Aflată la doar 20 de kilometri depărtare de Sibiu, în comuna Săliște, așezarea e ca o invitație într-o poveste. Totul se află încă sub nimbul autenticității: și natura, generoasă și splendidă, și arhitectura caselor, armonioasă și primitoare, și gustul pentru frumos al localnicilor, care se întrec în a prezerva ce e vechi și a construi cu atenție și cu măsură, și mai ales imensa colecție de icoane pe sticlă adunate din toată Transilvania, care, aici, la Sibiel, și-au găsit locul din care să îmbogățească neîntrerupt cultura creștină a Europei și a lumii.
15:10
Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, 10 octombrie, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și reprezentanți ai comunității medicale s‑au reunit la Biserica „Adormirea Maicii
13:50
Proiectul „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului” # Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj‑Napoca a început implementarea proiectului „Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul
13:50
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat marţi, 7 octombrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Cor
13:40
În ultimele zile, românii din Ungaria au luat parte la mai multe festivaluri dedicate atât portului și dansului popular românesc, cât și gastronomiei și altor produse tradiționale românești, având ca scop pri
13:10
Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” derulează de peste 15 ani proiectul social filantropic „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, prin care se acordă burse de studiu elevilor și studenților
13:00
În prima săptămână a lunii octombrie 2025, cadrele didactice de religie ortodoxă din județele Buzău și Vrancea s-au reunit pentru consfătuirile județene anuale, momente de reflecție asupra vocației lor
13:00
În cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, joi, 10 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte
Ieri
11:30
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 17-18 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Grădiștea‑Măxineni, județul Ilfov, sunt invitați să
03:10
Ponderea profesorilor de 50 de ani şi peste a crescut în învăţământul gimnazial cu 6 puncte procentuale faţă de anul 2018, ajungând până la 32%, potrivit Sondajului Internaţional privind Predarea şi Învăţarea (TALIS) realizat de Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). În schimb, tinerii care intră în sistem sunt tot mai puţini, doar 10% dintre cadrele didactice având sub 30 de ani chiar dacă, faţă de 2018, salariile au crescut, iar 57% dintre profesori se declară satisfăcuți din acest punct de vedere.
9 octombrie 2025
23:10
Joi dimineața, 9 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un
22:00
Fraților, faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă și pentru mine, ca să mi se
21:50
Sfinţii Mucenici Evlampie şi sora sa, Evlampia, au trăit pe vremea lui Maximian (286-305), pe când în Nicomidia era dregător Maxim. Din cauza prigoanei, împreună cu mai mulţi creştini se ascundeau în munţi şi prin pustietăţi. Evlampie, fiind trimis oarecând să cumpere pâine din oraş, a fost prins de închinătorii la idoli şi dus în faţa judecătorului. Acolo, el a mărturisit cu mult curaj că este creştin, refuzând să aducă jertfe lui Marte. În loc să jertfească, a poruncit idolului să cadă şi, căzând, s-a sfărâmat în bucăţi. Fiind chinuit, a venit la groaznica privelişte şi sora sa, Evlampia, care, mărturisind că este creştină, se ruga de prigonitori să fie părtaşă la chinurile fratelui ei. Şi băgându-i pe amândoi într-un cazan cu apă clocotită, Sfinţii Evlampie şi Evlampia au rămas nevătămaţi. Văzând aceasta, mulţi păgâni au crezut în Domnul Iisus Hristos. Apoi, celor doi li s-au tăiat capetele, primind astfel cununa muceniciei.
21:50
„În vremea aceea se mirau toți de cuvintele harului care ieșeau din gura lui Iisus și ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Și El le-a zis: Cu adevărat, Îmi veți spune această
21:50
La 16 octombrie, joia viitoare, va demara plata avansului la subvenţiile pe acest an, urmând să fie achitată o sumă de peste un miliard de euro, a declarat secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Adrian
21:50
După aproape un an de cercetare, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCMD) Constanţa au anunţat, pe pagina de Facebook a instituției, că păstrăvul curcubeu poate crește în
21:50
Proprietarii de ovine, caprine sau bovine din județul Vaslui sunt sfătuiţi să le ţină în locuri sigure, bine păzite, în contextul în care numărul şacalilor - estimat, în prezent, la circa 400 - crește
21:50
Seceta a afectat calitatea măceşelor, iar anul acesta va fi primul în care silvicultorii nu le mai recoltează sau achiziționează, deoarece nici un potenţial cumpărător nu a oferit preţul minim solicitat,
21:40
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a efectuat miercuri și joi o vizită oficială în România, în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună - PAC şi Cadrul Financiar
21:30
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca vor avea loc mâine, 11 octombrie 2025, vernisajul și decernarea premiilor celei de-a 22-a ediții a expoziției-concurs „Fotografia - Document Etnografic”, î
21:30
Platforma publică Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române (SOR), a contorizat peste două milioane de observaţii, potrivit Agerpres. „Acest reper marchează nu doar o performanţă cantitativă,
21:30
Poșta Română și Romfilatelia au anunțat introducerea în circulație, de astăzi, a emisiunii filatelice aniversare „Centenarul Palatului Culturii din Iaşi, care conține patru mărci poștale și un plic
21:20
Unităţile de învăţământ vor implementa, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, Programul de prevenire a violenţei şi infracţiunilor în mediul şcolar - „Împreună prindem curaj”. Ministrul
21:20
World University Rankings 2026, unul dintre cele mai importante clasamente academice internaționale, a fost dat publicităţii de Times Higher Education (THE). Topul include, potrivit tvrinfo.ro, 2.191 de instituții di
21:10
Prima ediţie a „Festivalului educaţiei”, organizată la Bistriţa de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) şi Casa Corpului Didactic (CCD), s-a deschis cu o conferinţă su
21:00
Ponderea profesorilor de 50 de ani şi peste a crescut în învăţământul gimnazial cu 6 puncte procentuale faţă de anul 2018, ajungând până la 32%, potrivit Sondajului Internaţional privind Predarea şi
20:20
Biserica „Sfântul Nicolae“-Ghica, Paraclis universitar, din Bucureşti
19:50
Peste 300 de tineri din comunitățile greacă, antiohiană, sârbă, română, bulgară și georgiană s-au reunit în ziua de 4 octombrie în cadrul celei de-a douăsprezecea Întâlniri Pan-ortodoxe a Tinerilor din Austria. Întâlnirea s-a desfășurat în Campusul școlar Mater Salvatoris din Viena și se înscrie într-o frumoasă tradiție a comuniunii ortodoxe din diasporă.
19:50
Parohia Progresul I, Protoieria Sector 4 Capitală, cu sediul în str. Ilie Oprea nr. 5-7, sectorul 4, București, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură a patru icoane
19:30
Cu voia Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Nectarie, am fost pentru câteva zile oaspetele Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei. Am fost invitat la Congresul anual al
19:00
Părintele arhimandrit Sofian Boghiu a sosit prima oară în Liban în octombrie 1971, ca urmare a solicitării adresate Patriarhiei Române de arhim. Ilie Marcos, starețul Mănăstirii Deyr el-Harf, călător la
16:30
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc joi, 9 octombrie, susținerea publică a tezei de doctorat „Înțelesul duhovnicesc al Sfintei Euharistii în Ortodoxie și
16:12
Monturile, denumite în termeni medicali hallux valgus, apar când osul și părțile moi de la baza degetului mare al piciorului se deplasează față de poziția normală, iar uneori poate fi afectat și degetul mic.
16:12
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform site-ului Ministerului Finanţelor. Raportat la
16:12
Capitala și alte 42 de localităţi din 16 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea) au
16:12
Numărul apelurilor primite la linia telefonică naţională 0800.500.333 destinată victimelor violenţei domestice este de aproape 40.000 în perioada 2020-2025, pe parcursul acestui an fiind înregistrate circa 6.500
16:12
Ordinea şi siguranţa publică pentru pelerinajul la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei din Iaşi, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, sunt asigurate și în acest an, până în 15 octombrie, de Gruparea
16:12
Luna octombrie este perioada optimă pentru începerea vaccinării antigripale, înainte de începerea circulației intense a virusurilor gripale, potrivit experților în sănătate publică.Imunizarea din timp asig
16:12
Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie (reprezentând 3.824 lei/persoană), iar cheltuielile totale medii lunare au fost de 8.042
16:12
Municipiul Piatra-Neamţ îşi redefineşte brandul turistic, de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamţ”, a informat Organismul de Management al Destinaţiei (OMD) Piatra-Neamţ. Sub sloganul „Discover.
16:12
La galeria de la parterul Palatului Braunstein din Iași va avea loc mâine, 10 octombrie 2025, vernisajul expoziției „Ars Sacra. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”, care va fi deschisă până în 15 ia
16:12
Zeci de evenimente literare, întâlniri cu scriitori și profesioniști din domeniul cărții, întâlniri ale scriitorilor cu liceenii și studenții, ateliere de storytelling, expoziții și lecturi publice vor avea
16:12
Dacă aveți o răgușeală apărută brusc, cu dureri în gât, ar putea fi un indiciu că aveți una dintre cele mai noi forme de COVID, provocate de variantele Nimbus și Stratus ale coronavirusului vinovat de
16:12
Pentru a nu avea probleme la coloană este important atât pentru adulți, cât și pentru copii să ducă o viață activă și să nu petreacă timp în exces la tabletă sau calculator. Atunci când stăm în șezut,
