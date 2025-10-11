Cum ar putea declanșa Ucraina „un război civil” în Rusia? Rachetele Tomahawk ale SUA, de ajutor
Newsweek.ro, 11 octombrie 2025 11:50
Ucraina ar putea declanșa un haos în Rusia sau chiar „un război civil” cred analiștii ucraineni. Ast...
Acum 10 minute
12:20
Zelenski critică din nou apărarea Kievului după atacurile rusești. Tensiuni cu primarul Kliciko # Newsweek.ro
Zelenski critică din nou apărarea Kievului după atacurile rusești. Tensiuni cu primarul Kliciko. Pre...
Acum 30 minute
12:10
O femeie și cele două fiice ale sale au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima are răni # Newsweek.ro
O femeie și cele două fiice ale sale au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima are răni ...
12:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vânt...
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
11:20
Directorii BNR, 47.000 lei salariu. Iau bonus de 500.000 lei la pensie și prime de performanță # Newsweek.ro
Directorii BNR primesc un salariu maxim de 47.000 de lei. De asemenea, ei primesc la pensie un bonus...
11:00
Casa de Pensii face un anunț important - 800.000 pensionari primesc, în medie, 500 lei în plus la pe...
10:40
Consumul regulat de fructe ar putea avea un rol important în protejarea plămânilor de efectele nociv...
Acum 4 ore
10:00
Criza politică din Franța: Emmanuel Macron l-a desemnat din nou premier pe Sebastien Lecornu # Newsweek.ro
Criza politică din Franța continuă. Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat din nou premier pe Seb...
09:40
Războiul pământurilor rare: Trump anunță tarife suplimentare de 100% pentru China, bursele scad # Newsweek.ro
După ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, președintele SUA ...
09:20
Argint pentru România, la Campionatele Mondiale de Haltere. Luis Lauret, vicecampion la stilul smuls # Newsweek.ro
Luis Lauret, reprezentantul României la Campionatele Mondiale de Haltere de la Forde, Norvegia, a câ...
09:00
Standard & Poor s menține rating-ul României la „BBB-/Negative/A-3”. Ce înseamnă acest lucru? # Newsweek.ro
Agenția Standard & Poor s a menținut rating-ul României la „BBB-/Negative/A-3”, ultima treaptă din c...
08:40
VIDEO Paradă militară grandioasă, în Coreea de Nord, la a 80-a aniversare a partidului unic # Newsweek.ro
O paradă militară grandioasă a fost organizată în Coreea de Nord cu ocazia celei de-a 80-a aniversăr...
Acum 6 ore
08:00
Recunoașteți personajul? Artistul ce cântă colinde, iubit de o țară întreagă. Are o pasiune ascunsă # Newsweek.ro
Recunoașteți personajul? Artistul ce cântă colinde, iubit de o țară întreagă, ascunde o pasiune ascu...
07:50
De ce prosoapele vechi absorb apa mai bine decât cele noi? Trucul pe care-l folosesc producătorii # Newsweek.ro
Poate ați observat că prosoapele vechi absorb apa mai bine decât cele noi și v-ați întrebat care ar ...
07:40
Un vârf de scorțișoară adăugat zilnic în cafea te poate feri de diabet. Vezi ce spun experții # Newsweek.ro
Un vârf de scorțișoară adăugat zilnic în cafea te poate feri de diabet. Vezi ce spun experții. Un me...
07:30
La ce etaj să stai la bloc, ca să nu te afecteze poluarea? Care sunt pericolele pentru sănătate # Newsweek.ro
Poluarea rămâne o problemă majoră în orașe. Persoanele care stau la parter, la bloc, sunt expuși dir...
07:20
VIDEO Atenție la asigurările pentru vacanță. O repatriere medicală poate costa chiar și 500.000 € # Newsweek.ro
Singurul doctor român acreditat pentru repatrieri medicale atrage atenția asupra asigurărilor pe car...
07:10
Horoscop 12 octombrie. Luna în Rac aduce o zi neobișnuită Fecioarelor. Peștii, musafiri neașteptați # Newsweek.ro
Horoscop 12 octombrie. Luna în Rac aduce o zi neobișnuită Fecioarelor. Peștii au musafiri neașteptaț...
06:50
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse # Newsweek.ro
Pensionarii care sperau că printr-un proces în instanță își vor putea recupera drepturile pierdute l...
Acum 24 ore
22:20
Melania Trump anunţă că a stabilit un canal de comunicare cu Vladimir Putin. Pentru ce este acesta? # Newsweek.ro
Melania Trump, soţia preşedintelui SUA, Donald Trump, anunţă că ar fi stabilit un canal de comunicar...
22:10
Banii falşi din captura-record din Portul Constanţa erau recuzită de film. Poliţia recunoaşte # Newsweek.ro
Banii falşi depistaţi de oamenii legii, în captura-record din Portul Constanţa, erau în realitate re...
21:50
Fitch avertizează că măsurile fiscale ar putea întâmpina şi dificultăţi în procesul de implementare # Newsweek.ro
Agenţia de rating Fitch avertizează că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan ar putea întâmpina...
21:40
Patrulaterul care se luptă pentru a cumpăra actualul Liberty Galaţi - combinatul siderurgic # Newsweek.ro
Patru investitori de diferite facturi se luptă pentru a cumpăra actualul combinat siderurgic Liberty...
21:10
Cotnari, pagubă de milioane lei. Luptă în instanță să își recupereze banii. Cine i-a păcălit? # Newsweek.ro
Cramele Cotnari încearcă să stoarcă o datorie de la proprietarii firmei partenere. Livrările de marf...
20:50
Dr. Dragoş Creţoiu, medic genetician şi conferenţiar universitar la disciplina de genetică medicală,...
20:40
Donald Trump a anunţat că anulează întâlnirea pregătită cu omologul chinez Xi Jinping, din cauza li...
20:30
Softronic se află printre campionii soluțiilor sustenabile de transport, prezentând, printre altele,...
20:20
Ministerul Culturii a cerut instituțiilor din subordine să reducă cheltuielile, avertizând că bugete...
20:20
Pensiile magistraţilor, motiv pentru CSM să-l contrazică pe Bolojan. A fost îndeplinit jalonul? # Newsweek.ro
Pensiile magistraţilor sunt acum un motiv pentru CSM ca să îl contrazică pe premierul Ilie Bolojan. ...
20:00
Mulți părinți care au copii mofturoși la mâncare cred că suplimentele de vitamine sunt esențiale, în...
19:50
Țara plină de români unde riști amendă de până la 350 de euro dacă arunci frunzele la gunoi # Newsweek.ro
O țară plină de români care s-au mutat acolo amendează grav locuitorii care aruncă frunzele la gunoi...
19:20
Budinca de chia ajută digestia și oferă energie întreaga zi. Vezi patru rețete rapide de făcut acasă # Newsweek.ro
Budinca de chia ajută digestia și oferă energie întreaga zi. Vezi patru rețete rapide de făcut acasă...
19:00
Slatina, oraşul din România care este în criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Slatina este oraşul din România care se află în mare criză de certificate de naştere. Ce se întâmplă...
18:40
Ultimele evoluţii politice din Franţa ridică mari semne de îngrijorare în România şi nu numai. Posib...
18:40
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode # Newsweek.ro
Scapă rapid de pesticidele de pe legume și fructe. Vezi care sunt cele mai eficiente metode pentru a...
18:30
Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Ma...
18:20
Un nou cutremur a lovit Filipine, la câteva ore de primul. A fost emisă o nouă alertă de tsunami # Newsweek.ro
Un al doilea cutremur s-a produs în Filipine, vineri, la câteva ore după cel de dimineață. A fost em...
18:10
VIDEO Un fenomen unic a apărut în Franța. Cerul s-a despicat și oamenii au rămas muți de uimire # Newsweek.ro
Privind spre cer, în jurul orei 10, locuitorii din Provence au putut vedea o gaură în nori timp de a...
18:00
NATO va începe exercițiul nuclear anual. 13 state, 70 avioane și 2.000 militari. Nu sunt și români # Newsweek.ro
Oficialii NATO au declarat că exercițiul – care nu se va face cu arme nucleare reale – va implica ap...
17:40
Românii care pleacă în Italia săptămâna viitoare trebuie să fie atenți. Autoritățile anunță blocaje # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
17:30
Primele detalii despre prima mașină electrică Ferrari: 1.000 de cai, 4 motoare, baterie de 122 kWh # Newsweek.ro
Ferrari se pregătește să intre pe piața mașinilor electrice și a dezvăluit primele detalii ale platf...
17:20
La câte grade trebuie setată centrala termică toamna? Temperatura ideală pentru un somn odihnitor # Newsweek.ro
Odată cu scăderea temperaturilor de toamnă, tot mai mulți români pornesc centrala termică pentru a m...
17:10
Justiția oarbă la pensiile speciale: magistrații se apără, românii plătesc cu 200.000.000 euro # Newsweek.ro
În timp ce magistrații își apără pensiile speciale egale cu salariul, Guvernul încearcă să salveze 2...
17:10
La acestea se adaugă Consiliul Județean. Însă pentru două orașe și o comună din județ, vestea e una ...
17:00
Premieră națională: ICI București și POLITEHNICA București construiesc prima AI Factory din România # Newsweek.ro
România face un pas major în direcția consolidării capacităților sale digitale și de cercetare prin ...
16:50
Wheaton, BAT: Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilor # Newsweek.ro
Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer al BAT a explicat cum strategia Suediei în privința renunț...
16:50
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață # Newsweek.ro
Benjamin Netanyahu a anunțat că au murit 28 de ostatici israelieni, iar 20 sunt încă în viață. Preșe...
16:40
Reacția lui Bogdan Ivan după dezvăluirile din Reuters: "România nu mai importă petrol din Rusia" # Newsweek.ro
Reacția lui Bogdan Ivan, Ministrul Energiei după dezvăluirile din Reuters: "România nu mai importă p...
16:20
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari # Newsweek.ro
O ucraineancă a încercat să treacă granița în România pe la Cernăuți cu un milion de dolari. Femeia ...
16:10
Procurorul general din New York, Letitia James, care l-a anchetat de fraudă pe Trump, sub acuzare # Newsweek.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a fost pusă sub acuzare penal de către un ma...
