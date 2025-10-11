Cod galben de vânt și viscol în România. ANM: Dacă acum avem 20-22°C, de marți vremea va fi mai rece decât normalul perioadei

16:12

Sunt oameni care nu îmbătrânesc niciodată și asta nu pentru că timpul îi cruță, ci pentru că ideile lor rămân mereu tinere. Ana Aslan a fost unul dintre acești oameni. Într-o epocă în care vârsta era sinonimă cu declinul, ea a avut îndrăzneala să creadă că bătrânețea nu reprezintă condamnare. Ea privit omul ca pe […] The post Frumusețea care nu ține de vârstă: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu celebrează și premiază moștenirea Anei Aslan la Gala dedicată longevității first appeared on Ziarul National.