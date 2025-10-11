Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Digi24.ro, 11 octombrie 2025 11:50
După atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski s-a declarat nemulțumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei. Declarațiile sale au readus în prim-plan tensiunile cu primarul Vitali Kliciko, pe care liderul ucrainean l-a criticat și în trecut pentru gestionarea apărării orașului.
Acum 30 minute
12:10
„Ar trebui demis Ilie Bolojan?” — e întrebarea lansată public de un lider PSD din Sibiu și la care răspund, cu ironie și luciditate, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune: „Da, Bolojan trebuie demis! Să vină Ciolacu, Câciu, Socol… să ne arunce bani din elicopter. Hai să dăm PSD-ului o șansă, că n-au guvernat până acum!” Claudiu Pândaru remarcă: „PSD joacă de fapt în opoziție. Ei votează austeritatea în guvern și o critică în teritoriu. Cred că lumea va uita. Dar greșesc — inamicul lor real nu e Bolojan, e AUR.”
12:00
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.
Acum o oră
11:50
11:40
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție # Digi24.ro
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan pe politică internă nu exclude o posibilă ruptură a Coaliției. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Ludovic Orban spune că este „extrem de dificil” să se ajungă la consens în Coaliție pe anumite decizii și acuză PSD că de „se comportă ca și cum ar fi din Opoziție”.
Acum 2 ore
11:00
Un băiat de 17 ani a murit la Giurgiu după ce a intrat cu motocicleta într-o mașină de poliție care nu a oprit la „Stop” # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, noaptea trecută, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la „Stop”. Poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.
11:00
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului # Digi24.ro
Autoritățile chineze au anunțat recompense pentru informații despre 18 persoane pe care le acuză că fac parte din „unitatea de război psihologic” a armatei Taiwanului. Taipei respinge acuzațiile și denunță „tactici de propagandă și intimidare” venite din partea Beijingului, relatează The Guardian.
10:50
Medic bătut și înjurat la Spitalul Medgidia: trei femei au fost reținute pentru 24 de ore # Digi24.ro
Trei femei, acuzate că au agresat fizic şi verbal un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia, au fost reţinute de poliţişti.
10:30
Forţele ruse au lansat, în ultimele 24 de ore, 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie, potrivit guvernatorului militar Ivan Fedorov. Atacurile s-au soldat cu doi morţi, o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani, şi 11 răniţi, a anunţat oficialul pe canalul său de Telegram.
10:30
Cum se simte Donald Trump: starea de sănătate a liderului american, potrivit celui mai recent raport medical. Cu ce s-a vaccinat recent # Digi24.ro
Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”, conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale. Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter Reed, de lângă Washington.
10:30
Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit; Nicușor Dan este un om foarte deschis” # Digi24.ro
Consilierul prezidențial pentru politică internă Ludovic Orban a dezvăluit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, cum este să-l ai pe președintele Nicușor Dan drept șef. Răspunsul său vine în contextul în care Orban a avut de-a lungul carierei sale politice, numeroase funcții de conducere.
Acum 4 ore
10:10
Dl. Bolojan are datoria să radă mafia din companiile de stat, nu să aștepte Comisia Europeană sau DNA să spele această rușine # Digi24.ro
Demisia d-lui Dragoș Anastasiu din funcția de Vice Prim-Ministru, în 27.07.2025, a marcat o primă înfrângere a d-lui Bolojan în lupta cu mafia transpartinică din companiile de stat. Faptul că până azi, dl. Bolojan nu a reușit să facă o altă nominalizare pentru această funcție importantă în arhitectura Guvernului României, pare să transforme pierderea unei bătălii în pierderea războiului cu grupările de tip mafiot care căpușează multe dintre aceste companii.
10:00
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar peste România de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt intens valabil începând din această dimineață, vizând Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zona montană înaltă, vântul va sufla cu peste 140 km/h, viscolind ninsoarea. De marți, un val de aer polar va aduce temperaturi de toamnă rece în toată țara.
09:50
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley # Digi24.ro
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susţinut Peter Thiel, bogat şi influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco, informează AFP.
09:30
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.
09:20
S&P indică pentru România, la revizuirea anuală a ratingului, acelaşi calificativ BBB-/Negative/A-3. Ce înseamnă # Digi24.ro
Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk, transmite News.ro.
09:10
Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk # Digi24.ro
Danemarca va aloca peste 8,7 miliarde de dolari pentru consolidarea apărării în Groenlanda și regiunile arctice, prin achiziția de avioane F-35, nave, drone și înființarea unui nou comandament militar la Nuuk, în contextul tensiunilor strategice din zonă.
09:00
Înșelătorie cu vouchere Rabla: deși ecotichetele sunt nominale, unii români încearcă să le vândă pe internet # Digi24.ro
Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele pentru mașinile cu motoare termice se găsesc acum la vânzare pe internet. Înstrăinarea lor este însă imposibilă pentru că tichetele acordate sunt nominale, iar cazurile sunt fie neînțelegeri, fie o formă de înșelătorie.
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie
08:30
Restricții de trafic în Capitală, în acest weekend: are loc Bucharest Marathon 2025. Măsuri de ordine şi recomandări ale Jandarmeriei # Digi24.ro
Bucharest Marathon 2025 are loc în acest weekend, astfel că Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, pe timpul desfăşurării evenimentului. De asemenea, sunt impuse o serie de restricții de trafic.
Acum 6 ore
08:00
Parada militară la Phenian, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a partidului unic. Cu ce s-a lăudat Kim Jong Un # Digi24.ro
Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat, sâmbătă, mass-media de stat, citată de AFP.
07:40
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.
07:10
Noi detalii despre vizitatorul interstelar care tocmai a trecut pe lângă Marte: obiectul pierde apă „ca un furtun de pompieri” # Digi24.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a început să împrăştie apă „ca un furtun de pompieri”, cu mult înainte de a se apropia de Soare comparativ cu alte comete, conform unui studiu publicat pe 30 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, transmite Live Science.
07:10
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump pentru Gaza și ce șanse mai are soluția celor două state (WP) # Digi24.ro
Donald Trump este adesea numit „președinte tranzacțional”, iar săptămâna aceasta, această descriere potrivită a dus la succes. Armistițiul negociat între Israel și Hamas a fost o tranzacție, și una complicată. Merită să menționăm că aceasta este doar faza 1 și că poate eșua sau se poate bloca dacă părțile nu își respectă angajamentele. Dar prima fază este, de fapt, o cale plauzibilă pentru a pune capăt violențelor îngrozitoare din Gaza și reprezintă o șansă care merită să fie încercată. Ea relevă cinci realități importante despre Orientul Mijlociu de astăzi, scrie Fareed Zakaria într-un articol pentru Washington Post.
07:10
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce ploile din ultimele zile le-au distrus culturile de varză # Digi24.ro
Ploile torențiale din ultimele zile au afectat și culturile de varză de toamnă. În Dolj, de exemplu, mai bine de jumătate din recoltă este compromisă. Oamenii sunt disperați și spun că nu-și vor scoate nici măcar investiția, anul acesta. „Pur și simplu, este spartă”, spune unul dintre agricultori.
07:10
Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2025. De când dormim mai mult și cum explică medicii efectele resimțite # Digi24.ro
În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. În 2025, acest moment va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.
07:10
Meseriile precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv # Digi24.ro
Tot mai mulți tineri vor să învețe să recunoască aromele din vin sau cafea. Meserii precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin, astfel, tot mai căutate. Nu e nevoie de talent special, spun experții, ci de mult exercițiu și atenție la detalii. Astfel de cursuri se predau la Universitatea de Științele Vieții din Iași, care are un master despre tehnologia și controlul calității băuturilor, iar interesul studenților e mare. „Este destul de provocator”, mărturisește una dintre studente.
07:10
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul UDMR: „Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea” # Digi24.ro
Primarul din Cluj-Napoca și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază pentru a ajunge la premierul Ungariei, după Congresul UDMR. Emil Boc a ținut neapărat să îl invite pe Viktor Orbán să vină și la Primăria din Cluj cu ocazia unei viitoare vizite.
07:10
Secretul longevității șobolanului-cârtiță golaș, dezvăluit: o proteină care repară ADN-ul și poate prelungi viața oamenilor # Digi24.ro
Șobolanul-cârtiță golaș trăiește până la 37 de ani – mult mai mult decât alte rozătoare de aceeași dimensiune. Care este secretul longevității? Printre alți factori, ar putea fi vorba de o variantă a unei proteine care stimulează repararea ADN-ului, relatează NewsScientist.
07:10
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează # Digi24.ro
1.200 de ambulanțe noi, echipate cu aparatură care poate face diferența între viață și moarte, ajung la serviciile de urgență. Printre dotări se numără și un sistem automat de resuscitare, vital în multe dintre intervențiile salvatorilor. Dispozitivul realizează compresii toracice continue, constante și de calitate, se montează în câteva secunde, funcționează inclusiv în timpul transportului și poate fi folosit inclusiv la copiii de peste 8 ani. Investiția este din fonduri europene, iar autospecialele de ultimă generație ar urma să fie livrate în totalitate până cel târziu în august 2026.
07:10
Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme # Digi24.ro
Conducătorii auto din România trebuie să acorde o atenție sporită alegerii anvelopelor destinate sezonului rece, întrucât legislația stabilește clar ce tipuri pot fi utilizate pe carosabilul acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Sunt permise doar pneurile marcate cu inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”.
07:10
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim # Digi24.ro
László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2025, nu este astăzi cel mai ușor scriitor de citit. Frazele sale pot continua pe sute de pagini; intrigile sale nu se rezolvă, ci se dizolvă; iar starea sa persistentă este frica existențială. Dar tema centrală a romancierului maghiar este ușor de descifrat și persistă, notează alt Hunter în revista The Atlantic.
07:10
Dispozițiile constituționale postbelice menite să țină armata germană departe de afacerile interne fac țara mai vulnerabilă la incursiunile Kremlinului, arată o analiză POLITICO.
07:10
Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român. Reprezentanții PIFM: „Lucrătorii au un scop bine definit” # Digi24.ro
Muncitorii străini au devenit un sprijin important pentru piața muncii din România, aducând nu numai venituri semnificative la bugetul de stat, ci și forța de muncă necesară în sectoarele unde resursele locale sunt insuficiente.
Acum 12 ore
00:10
Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. Primarul a chemat Poliția # Digi24.ro
Ședință cu scandal într-o primărie din Călărași, după ce un consilier local a apărut cu un pistol la brâu. A susținut că are permis și dreptul să poarte arma, deși legea le interzice total în instituții publice. Spiritele s-au încins, așa că primarul a cerut intervenția poliției.
00:00
Accident grav în județul Cluj. Trei mașini s-au ciocnit. Un bărbat a murit și șase persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Trei autoturisme au fost implicate, vineri seară, într-un grav accident rutier produs pe DN 1C, în judeţul Cluj, între localităţile Livada şi Gherla. Cinci persoane au fost găsite încarcerate într-una dintre maşini, fiind scoase de pompieri. Un bărbat a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Alte şase persoane, patru femei şi două fete, au fost transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri timp de câteva ore.
10 octombrie 2025
23:40
Emmanuel Macron l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a nominalizat pe Sébastien Lecornu pentru postul de premier, la patru zile de la demisia sa din această funcție, reînnoindu-i mandatul în speranța că acesta va reuși să obțină suficient sprijin din partea Parlamentului profund divizat pentru a adopta bugetul pe 2026, relatează TVPWorld.
Acum 24 ore
23:20
La un pas de o tragedie: Un avion Ryanair a aterizat la Manchester cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor # Digi24.ro
O anchetă este în curs de desfășurare după ce un avion Ryanair, care zbura din Italia spre Scoția, a fost nevoit să aterizeze la Manchester, cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar 6 minute de zbor, scrie The Guardian. Piloții au fost nevoiți să aterizeze la Manchester, după mai multe încercări ratate de a ateriza din cauza rafalelor puternice de vânt cu viteză de până la 160 km/h.
23:20
Rogobete acuză legislaţia pentru numirea managerilor de spitale: Într-o situaţie ca la Iaşi, nu poate interveni administrativ # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, acuză legislaţia privind numirea managerilor de spitale, spunând că, într-o situaţie precum cea de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie în Spitalul de Copii, Ministerul Sănătăţii sau ministrul nu au putut interveni administrativ.
22:50
Guvernul și AEP, date în judecată: „Interimatul de la Primăria Capitalei a devenit lipsit de legitimitate democratică” # Digi24.ro
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte al României.
22:20
Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri # Digi24.ro
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia își va consolida sistemele de apărare aeriană ca reacție la posibilele livrări de rachete americane Tomahawk către Ucraina, potrivit agenției de presă Interfax, TV Dozhd și Jerusalem Post. Declarațiile au fost făcute după ce Putin a fost întrebat dacă Moscova a pregătit un răspuns la eventualele transferuri de armament american către Kiev, mai exact rachetele Tomahawk. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia testează noi arme.
22:00
Anchetă la Nobelul pentru Pace: Sunt investigate pariuri suspecte plasate înainte de anunțarea câștigătoarei Maria Corina Machado # Digi24.ro
Oficialii norvegieni care gestionează acordarea Premiului Nobel pentru Pace au deschis o anchetă privind pariuri suspecte plasate pe platforma Polymarket cu doar câteva ore înainte ca lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, să fie anunțată câștigătoarea distincției din 2025.
21:40
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte # Digi24.ro
Planuri pentru o clădire în stilul Arcul de Triumf din Paris au fost observate pe biroul lui Donald Trump, în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri a președintelui cu premierul Finlandei, scrie The Independent. Potrivit unei machete, clădire ar urma să fie mai mare decât Memorialul Lincoln, pe care îl va privi de pe cealaltă parte a râului Potomac.
21:30
Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative pentru reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează că România se confruntă cu dificultăți în reducerea deficitului bugetar, în pofida măsurilor fiscale adoptate. Potrivit agenției, ratingul de țară „BBB minus” rămâne în continuare cu perspectivă negativă, din cauza dezechilibrelor persistente din finanțele publice.
21:30
Alexandru Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii. Stocurile sunt suficiente # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Digi24 că vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor și că nu există probleme legate de stocuri, iar campania de vaccinare va începe de săptămâna viitoare, miercuri.
21:20
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Digi24 că va demara un control național la toate blocurile operatorii din cabinete pentru a se asigura că activitatea medicală se desfășoară în condiții de siguranță. De asemenea, va trimite Corpul de control și Inspecția sanitară de stat la Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată.
21:20
Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a grăbit să-i mulțumească omologului său rus Vladimir Putin, care a lăudat eforturile sale de pacificare în discursul său.
21:00
Acțiune de numărare a persoanelor fără adăpost din Capitală. Demersul se desfăşoară în 35 de oraşe europene # Digi24.ro
O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.
20:40
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii” # Digi24.ro
Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.
20:40
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum explică Poliția confiscarea „banilor” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Poliției Române Octavian Dan a explicat, întrebat de digi24.ro, care este infracțiunea privind captura bancnotelor false din Portul Constanța Sud, în condițiile în care pe ele scrie cu litere roșii „Prop Copy”, că ele „pot induce în eroare întrucât au grafica similară celor autentice”. El a adăugat că sunt efectuate cercetări în vederea încadrării infracțiunii. Pe bancnotele de 100 euro apare pe lateral mesajul „doar pentru producții cinematografice - copie”.
20:20
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee # Digi24.ro
Autoritățile americane au declarat că mai multe persoane au murit și că alte câteva sunt date dispărute, în urma unei explozii care s-a produs la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, informează Fox News.
