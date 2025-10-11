Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o cină și o întâlnire cu acesta

16:13

Laureatul premiului Nobel pentru Literatură din 2025, László Krasznahorkai, este un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană care se întinde de la Kafka la Thomas Bernhard şi se caracterizează prin absurdism şi exces grotesc. Deşi păstrează o casă în Ungaria natală, Krasznahorkai a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orban, scrie The Guardian.