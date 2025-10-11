Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: “Cred că ei vor fi în faţă”
Antena Sport, 11 octombrie 2025 11:50
Max Verstappen a fost în centrul atenţiei vara aceasta, atunci când s-a vorbit despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull la rivalii de la Mercedes. După mai multe săptămâni în care zvonurile au fost la ordinea zilei, Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull şi în 2026. Tot din 2026, […]
• • •
Acum 30 minute
12:10
“Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?” Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1 # Antena Sport
Rapid are un start foarte bun de sezon. După 12 etape disputate în Liga 1, Rapid e pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul surprinzător al campionatului, FC Botoşani. Gâlcă e de părere că Rapid mai are mult de muncă pentru a-şi îndeplini obiectivele. Sezonul trecut, sub comanda lui Marius Şumudică, […]
Acum o oră
11:50
Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: “Cred că ei vor fi în faţă” # Antena Sport
11:40
Gruparea AS Monaco a anunţat, vineri, că l-a demis pe antrenorul Adi Hutter în urma unei serii de rezultate slabe. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost numit în iulie 2023, după ce anterior a antrenat echipele Borussia Monchengladbach şi Eintracht Frankfurt. OFICIAL | Adi Hutter, demis de AS Monaco După ce a […]
Acum 2 ore
11:20
Anunţul Federaţiei Române de Haltere după medalia de argint cucerită de Luis Lauret la Campionatele Mondiale! # Antena Sport
Federaţia Română de Haltere (FRH) a anunţat, după ce Luis Lauret a cucerit medalia de argint în proba de smuls de la Campionatele Mondiale, că sportivul român se va întoarce astăzi în ţară. E de aşteptat ca mai mulţi fani români să îl aştepte pe Lauret la aeroportul Otopeni după performanţa de senzaţie a acestuia. […]
11:20
Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position! # Antena Sport
48 de echipe naționale vor participa la Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic. Printre ele, numeroase selecționate exotice, care fie nu au mai fost niciodată la cea mai importantă competiție a planetei, fie revin acolo după zeci de ani. În zona CONCACAF, s-a ajuns în ultima fază a […]
10:40
Davide Massa va arbitra România – Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru # Antena Sport
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România – Austria, care se va disputa, duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza. Davide Massa va arbitra România – Austria În Camera VAR […]
Acum 4 ore
10:10
Inter Miami face totul pentru Lionel Messi! Americanii vor să dea lovitura şi să îl aducă pe Neymar # Antena Sport
Inter Miami are şansa de a-l aduce în MLS pe Neymar. Echipa lui David Beckham, la care evoluează Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets şi Jordi Alba vrea să aducă un alt fost nume mare de la Barcelona. Cum Busquets şi Jordi Alba se vor retrage la finalul acestui sezon din MLS, oficialii formaţiei din […]
10:00
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul. Iftime şi-a explicat decizia. E mai rapid şi mai ieftin să foloseşti transportul în comun în Capitală. Valeriu Iftime: "Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu […]
09:50
Campion olimpic la Paris, Andrei Cornea încinge des telefonul şi l-ar boteza "Domnul Problemă". Dar tot nu îl lasă din mână nici când arde tare. Tehnologia îl ajută pe Cornea şi în cantonamentele care ţin luni întregi la canotaj. Mai ales atunci când e în cantonamente, campionul olimpic de la canotaj, Andrei Cornea, butonează telefonul […]
08:40
Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) s-a accidentat în finalul meciului Franţa – Azerbaidjan, în care a făcut show. Superstarul naţionalei Franţei, care e şi căpitanul echipei, a deschis scorul în minutul 45+2, după ce a driblat 4 adversari. Kylian Mbappe s-a accidentat din nou şi ratează meciul cu Islanda Mbappe a dat ulterior assist-ul la […]
08:40
Sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez a cucerit medalia de argint la titlul smuls în cadrul categoriei 110 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia). Lauret a obţinut medalia cu 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări […]
Acum 6 ore
08:30
Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Serbia şi Albania, din preliminariile World Cup 2026. Aceasta va fi prima partidă pe care o va conduce arbitrul din Carei după FCSB – Universitatea Craiova, acolo unde a avut nevoie de trei ori de intervenţia VAR. Acum, UEFA l-a delegat la unul dintre cele mai tari […]
Acum 12 ore
00:10
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă” # Antena Sport
Marius Lăcătuş (61 de ani) este mulţumit de evoluţia tricolorilor în amicalul cu Moldova, câştigat cu 2-1 de jucătorii lui Mircea Lucescu. Pentru tricolori urmează meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii nu au decât varianta victoriei în meciul […]
Acum 24 ore
23:00
Jurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari appeared first on Antena Sport.
23:00
The post Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina Voinea appeared first on Antena Sport.
23:00
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în Macedonia appeared first on Antena Sport.
22:50
“Eram foarte pornit pe el” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre întâlnirea şefului CCA, Kyros Vassaras (59 de ani), cu cluburile. Mihai Stoica şi-a schimbat impresia despre Vassaras după această întâlnire. Oficialul roş-albaştrilor a subliniat că a urmărit foarte atent discuţiile, care au durat nu mai puţin de 3 ore […]
22:50
Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele” # Antena Sport
Plecat de la FCSB după ce a ieșit din grațiile patronului Gigi Becali, Alexandru Băluță a prins un transfer neașteptat. Acesta a făcut pasul în Major League Soccer, acolo unde este în prezent coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son. Fotbalistul român a și debutat pentru noua sa echipă, iar antrenorul a împărtășit primele impresii […]
22:50
Jurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca appeared first on Antena Sport.
22:20
Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria! # Antena Sport
Pe contul echipei naţionale de fotbal a României au apărut imagini de la antrenamentul naţionalei. Mai sunt două zile până la meciul crucial al tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida se dispută pe Arena Naţională. Imagini de la […]
22:10
Naționala de fotbal a României a disputat joi un meci amical contra selecționatei Moldovei, iar gruparea pregătită de Mircea Lucescu s-a impus cu 2-1, scor înregistrat încă de la finalul primei reprize. În acest duel, selecționerul a folosit mai mulți jucători noi, iar în echipa de start au revenit Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi, doi […]
22:00
Costel Gâlcă (53 de ani) este foarte mulţumit că a ales să semneze cu Rapid. Antrenorul giuleştenilor are o relaţie excelentă cu patronul echipei din Giuleşti, Dan Şucu (62 de ani), care este şi acţionarul majoritar al clubului Genoa. Costel Gâlcă a dezvăluit că Dan Şucu îi mai trimite mesaje de felicitare. După 12 etape […]
21:20
Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor # Antena Sport
Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol. Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au […]
21:00
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine” # Antena Sport
Naționala sub 20 de ani a României a remizat vineri pe stadionul din Chiajna contra selecționatei din Cehia. Tricolorii pregătiți de Adrian Iencsi a condus cu scorul de 2-0, însă s-a retras inexplicabil, lucru care i-a permis Cehiei să revină în joc. După fluierul final, selecționerul naționalei noastre a tras concluziile, însă a surprins, precizând […]
20:50
“Pare imposibil, dar depinde de ei” Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial! # Antena Sport
Costel Gâlcă (53 de ani) crede în continuare în şansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. România – Austria, meci crucial în grupa de calificare la World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora […]
20:20
Jordan Gele a spus tot! De ce nu s-a impus la FCSB și ce spune de startul ratat de sezon al roș-albaștrilor # Antena Sport
Jordan Gele a fost una dintre cele mai surprinzătoare mutări făcute de FCSB în ultimii ani. Atacantul care era lider la Unirea Slobozia era transferat de campioana României, ca soluție de rezervă pentru Daniel Bîrligea. Cumpărat pentru 300.000 de euro, vârful francez nu a rezistat mult, însă și-a trecut în palmares un titlu de campion […]
20:00
Franţa – Azerbaidjan, Kosovo – Slovenia, Suedia – Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii # Antena Sport
Franţa o înfruntă pe Azerbaidjan într-un meci din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. De la aceeaşi oră se dispută şi alte partide din preliminariile World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena. După două partide în grupa D […]
19:40
Ofertă uriașă pentru Vinicius Jr! Cine este clubul care oferă 300 de milioane de euro pentru brazilian # Antena Sport
Vinicius Junior este în continuare monitorizat de cluburile de top din Arabia Saudită, iar la adresa starului brazilian a venit o nouă ofertă „extraterestră". Real Madrid are șansa de a obține o „avere" în schimbul fotbalistului de 25 de ani. Mai mult decât atât, oferta este și pe placul jucătorului, care va fi recompensat cu […]
19:40
“Taci din gură” Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) i-a transmis un alt mesaj vehement lui Horaţiu Moldovan (27 de ani). Portarul a fost criticat şi de selecţionerul Mircea Lucescu, ce nu l-a mai convocat pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România dispută meciul crucial cu Austria duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. […]
19:00
“Ianis Hagi poate să îi urmeze lui Gică?” Răspunsul Nadiei Comăneci! Şi-a amintit de Dylan şi a început să râdă # Antena Sport
Nadia Comăneci a fost întrebată de Ianis Hagi, după ce a venit în ţară pentru anumite proiecte pe care le are şi după ce a mers să o susţină şi pe Sabrina Voinea care se pregăteşte de Campionatele Mondiale. Întrebată dacă merge la meciul crucial România – Austria, care e în direct duminică, de la […]
18:40
România U21 – Serbia U21 (LIVESCORE 19:00). Amical pentru tricolori înainte de meciul cu Cipru. Echipele de start # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 21 de ani a României dispută un meci amical la Arad contra selecționatei Serbiei, înainte de duelul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Partida este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro. La patru zile distanță, tricolorii lui Costin Curelea vor juca din nou în calificările CE 2027. Echipele […]
18:30
“Sunteţi pregătită pentru Anul Nadia?” Răspunsul “Zeiţei de la Montreal”, care în 1976 a primit nota 10 la JO # Antena Sport
Nadia Comăneci (63 de ani) a venit în ţară, pentru a se ocupa de anumite proiecte şi pentru a o încuraja pe Sabrina Voinea (18 ani), care se pregăteşte pentru Campionatele Mondiale. În 2026, în România, va fi "Anul Nadia Comăneci". În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota 10, […]
18:00
Iga Swiatek a fost eliminată în sferturile turneului WTA de la Wuhan, ratând astfel șansa de a o înfrunta pe Coco Gauff în penultimul act al competiției din China. Fosta lideră mondială nu a avut nicio șansă în duelul cu Jasmine Paolini și a cedat în două seturi,
17:40
Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot! # Antena Sport
Răzvan Marin (29 de ani) va efectua un RMN sâmbătă pentru a se vedea exact dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) poate conta pe el la meciul crucial al tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. Din informaţiile AntenaSport, Răzvan Marin […] The post Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot! appeared first on Antena Sport.
17:30
Naționala de fotbal a Austriei a făcut spectacol în disputa contra selecționatei din San Marino, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gruparea pregătită Ralf Rangnick a marcat nu mai puțin de 10 goluri și a urcat pe primul loc în grupă. Marko Arnautovic a fost cel mai bun jucător de pe teren, reușind să […] The post A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România appeared first on Antena Sport.
17:20
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie de pe as.ro. Anunțul lui Lucescu Mircea Lucescu a vorbit din nou despre plecarea de la națională, după victoria din amicalul cu Moldova: „Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”, a spus selecționerul. Austriecii, cu ochii pe România Selecționerul Austriei […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: “A ieşit din antrenament” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat accidentarea unui jucător de bază al campioanei României, Valentin Creţu (36 de ani). Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului le-a dat şi o veste bună fanilor campioanei. Lixandru s-a antrenat şi e aproape de revenirea la FCSB. FCSB se va putea baza şi pe Ionuţ Cercel (18 ani), […] The post Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: “A ieşit din antrenament” appeared first on Antena Sport.
17:10
România U20 – Cehia U20 0-0. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna. Penalty ratat în debutul partidei! # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 20 de ani a României joacă împotriva Cehiei în Liga Elitelor. Partida de la Chiajna este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro. Este partida de debut a tricolorilor cu Adrian Iencsi pe banca tehnică, dintr-o serie de patru pe care le vor juca în acest final de an. După această dispută […] The post România U20 – Cehia U20 0-0. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna. Penalty ratat în debutul partidei! appeared first on Antena Sport.
17:00
Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit, la plecarea lui Dinamo pentru amicalul cu FK Pelister Bitola (Macedonia de Nord), despre evoluţia lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) în meciul România – Moldova 2-1. Căpitanul “câinilor” a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Ianis Hagi (26 de ani), care a purtat […] The post Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia appeared first on Antena Sport.
16:50
Nu se mai termină! Barcelona a primit o veste proastă din cantonamentul naționalei Spaniei # Antena Sport
Naționala de fotbal a Spaniei va disputa în următoarele zile două partide din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din anul 2026. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a anunțat vineri plecarea din cantonament a lui Dani Olmo. Jucătorul care este legitimat la FC Barcelona a acuzat probleme medicale la gambă la ultimul antrenament, pe […] The post Nu se mai termină! Barcelona a primit o veste proastă din cantonamentul naționalei Spaniei appeared first on Antena Sport.
16:50
Nadia Comăneci a încurajat-o pe Sabrina Voinea înainte de Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică # Antena Sport
Sabrina Voinea este va conduce echipa României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia). Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu. Nadia Comăneci a venit să o vadă la antrenamente pe Voinea, despre care susţine […] The post Nadia Comăneci a încurajat-o pe Sabrina Voinea înainte de Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică appeared first on Antena Sport.
16:20
Ousmane Dembele a avut parte de un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar contribuția sa pentru toate trofeele cucerite de parizieni a venit la pachet cu câștigarea Balonului de Aur, cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal. Odată cu acest pas, cota de piață a francezului a crescut, însă, culmea, nu a ajuns […] The post Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur appeared first on Antena Sport.
16:20
FRF, decizie de ultimă oră după anunțul lui Mircea Lucescu! Federația a trimis om la Varșovia # Antena Sport
FRF a luat o decizie de ultimă oră după anunțul făcut de Mircea Lucescu. Selecționerul a lăsat de înțeles, după meciul cu Moldova, scor 2-1, că partida cu Austria, din preliminariile pentru World Cup, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, ar putea fi ultima, pentru el, pe banca naționalei! În […] The post FRF, decizie de ultimă oră după anunțul lui Mircea Lucescu! Federația a trimis om la Varșovia appeared first on Antena Sport.
16:20
Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Eduard Radaslavescu (21 de ani), jucător pe care a plătit 700.000 de euro pentru a-l cumpăra de la Farul şi pe care l-a cedat ulterior gratis la constănţeni. Radaslavescu a marcat 2 goluri în cele 47 de partide în care a evoluat la roş-albaştri. Tânărul fotbalist […] The post Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e” appeared first on Antena Sport.
15:30
Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: “Trebuie să-l aprecieze toţi românii” # Antena Sport
Cristi Chivu singurul antrenor român din Top 5 campionate ale Europei şi a ajuns la cinci victorii consecutive cu Inter, în toate competiţiile, ultimul eşec fiind cel din derby-ul cu Juventus (3-4). Antrenorul român de 44 de ani i-a convins deja pe italieni şi are parte şi de sprijinul fostului său coleg de la Ajax, […] The post Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: “Trebuie să-l aprecieze toţi românii” appeared first on Antena Sport.
15:30
Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit # Antena Sport
Adrian Șut a fost convocat de urgență la națională pentru duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va vedea duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. La o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu a decis să-l cheme la lot pe Adrian […] The post Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit appeared first on Antena Sport.
14:50
Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu vrea încă să pună ghetele în cui, cu toate că familia insistă ca el să se retragă. Principalul motiv pentru care starul portughez nu vrea să-şi încheie cariera este legat de atingerea unui nou record. Şi anume: fotbalistul vrea să ajungă la borna 1.000 de goluri marcate! ”Apropiații, în principal din familia […] The post Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…” appeared first on Antena Sport.
14:30
Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român # Antena Sport
Zlatan Ibrahimovic este un nume sonor pentru fotbalul italian. Retras din fotbal în 2023, Ibrahimovic a rămas doar consilier la AC Milan, clubul alături de care a făcut istorie. Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, pe lângă subiectele fierbinţi din fotbalul italian, Zlatan a fost întrebat şi despre debutul lui Cristi Chivu, la Inter, şi […] The post Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român appeared first on Antena Sport.
14:30
„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial” # Antena Sport
„Tricolorul” lăudat după victoria naționalei României cu Moldova, scor 2-1, a fost Olimpiu Moruțan. Mijlocașul revenit la națională după șapte luni a oferit ambele pase decisive la golurile marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, în amicalul de pe Arena Națională. Raul Rusescu l-a numit pe Olimpiu Moruțan ca fiind „un real câștig” pentru națională, ținând cont […] The post „Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial” appeared first on Antena Sport.
13:50
Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România # Antena Sport
Israelienii au reacționat după ce Lisav Eissat a debutat în naționala României. Aceștia l-au lăudat pe fundașul născut la Haifa, cu bunică româncă, după evoluția din amicalul cu Moldova. Lisav Eissat a fost titularizat în centrul defensivei de Mircea Lucescu, alături de Mihai Popescu. Fundașul de 20 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu 2-1, de pe Arena […] The post Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România appeared first on Antena Sport.
