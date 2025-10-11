Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: “Cred că ei vor fi în faţă”

21:20

Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol. Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au […]