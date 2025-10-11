Macron îl reconfirmă pe Sébastien Lecornu în funcția de premier. Opoziția promite o moțiune de cenzură
PSNews.ro, 11 octombrie 2025 11:50
Președintele francez Emmanuel Macron l-a readus pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, chiar după ce Lecornu și-a dat demisia, într-o reîncercare de a gestiona instabilitatea politică. Decizia a surprins pe toată lumea și a încheiat o săptămână tensionată în politica franceză, potrivit Mediafax. Președintele partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, a […] Articolul Macron îl reconfirmă pe Sébastien Lecornu în funcția de premier. Opoziția promite o moțiune de cenzură apare prima dată în PS News.
• • •
Autoritățile au anunţat, vineri, că au găsit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”. Ulterior, Poliția a declarat că cele 960 de milioane de euro descoperite și confiscate sunt, de fapt, recuzită pentru film dar că bancnotele false ar fi putut ajunge […] Articolul Captura din Portul Constanța – Banii falși erau recuzită de film. Poliția a recunoscut apare prima dată în PS News.
Patinoarul Berceni Arena dă startul oficial pentru un nou weekend plin de distracție pe gheață, după succesul de duminica trecută. Cei care au fost în weekendul trecut au confirmat experiența pozitivă: deși nu este cald, atmosfera de la patinoar este excelentă, oferind cadrul ideal pentru sport, energie și distracție pe gheață. În plus, patinajul este […] Articolul Patinoarul Berceni Arena – programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva Spaniei, după sancționarea unor companii aeriene low-cost pentru taxele suplimentare la bagaje. În Belgia, poliția a dejucat un complot care viza atacarea premierului cu o dronă explozivă. Premierul italian Giorgia Meloni se confruntă cu presiuni din partea mediului de afaceri din cauza stagnării economice, […] Articolul Știri din capitalele Europei, 10 octombrie apare prima dată în PS News.
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, împreună cu experți ai PESA Bydgoszcz SA, a participat vineri, 10 octombrie 2025, la testul în tracțiune multiplă a ramei electrice PESA EMU 655-5, organizat în incinta Centrul de Testări Feroviare Făurei, etapă obligatorie pentru certificarea operării în unitate multiplă, care să permită exploatarea acestui tren, […] Articolul FOTO, VIDEO Cum arată trenurile regionale PESA pentru România, în teste la Făurei apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate a 37 de molecule, unele noi, iar altele cu indicaţii extinse sau generice. Este vorba despre tratamente pentru afecţiuni neurologice, boli cardiovasculare şi metabolice, afecţiuni oftalmologice, boli inflamatorii şi autoimune, […] Articolul Se extinde lista medicamentelor compensate în România. Anunțul ministrului Sănătății apare prima dată în PS News.
Iulia Curea a fost numită antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin a României, a anunțat vineri Federația Română de Handbal. Fostă internațională cu o carieră remarcabilă și, în prezent, antrenor secund al echipei CSM București, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acțiunilor din EHF Euro Cup 2026 […] Articolul Iulia Curea, numită antrenor secund al naționalei de handbal feminin a României apare prima dată în PS News.
Senatul american a aprobat bugetul apărării pentru 2026, în valoare de 925 de miliarde de dolari, care majorează sprijinul militar pentru Ucraina la 500 de milioane de dolari. Senatul american a aprobat un proiect de lege privind bugetul apărării pentru anul fiscal 2026, în valoare de 925 de miliarde de dolari, care include o creștere […] Articolul Senatul SUA aprobă un buget de apărare de 925 de miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor anunţă că PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS, precizând că nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problema şi ţara asta nu se mai poate conduce cu […] Articolul Fifor, atac direct la Bolojan: Ţara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătuşelor apare prima dată în PS News.
O aparentă eroare birocratică ar putea lăsa fără apă caldă o mare parte dintre locuințele din Uniunea Europeană, inclusiv România, începând cu 2027. Un material esențial pentru fabricarea boilerelor nu va mai putea fi folosit, fiindcă nu a mai fost inclus pe lista celor autorizate în Uniune. Uniunea Europeană are o listă care intră în […] Articolul Boilerele ar putea fi interzise în UE din 2027. Care este motivul apare prima dată în PS News.
George Stângă, fostul lider PNL Galaţi, a trecut la AUR. Opoziţia din Galaţi face front comun pentru a elibera judeţul din ghearele PSD, au transmis reprezentanţii AUR. George Stângă s-a alăturat organizaţiei AUR Galaţi, fiind însoţit de câţiva foşti liberali. Anunţul a fost făcut de AUR Galaţi. „Joi seară a avut loc prima întâlnire a […] Articolul Fostul lider PNL Galați trece în tabăra AUR. Începutul unei „opoziții unite” apare prima dată în PS News.
Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump. „Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca […] Articolul Reacție de la Casa Albă, după ce Donald Trump a ratat Nobelul pentru Pace apare prima dată în PS News.
Ministrul Educației Daniel David a afirmat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că nu există probleme cu plata salariilor și burselor până la finalul anului, dar a subliniat importanța investițiilor și a redimensionării PNRR. În acest moment, obiectivele financiare de bază sunt atinse, astfel încât atenția se mută pe dezvoltarea pe termen lung. „Așa cum am […] Articolul VIDEO Daniel David: Noi nu avem probleme cu salariile și cu bursele apare prima dată în PS News.
Joi, 9 octombrie, Trump International Hotel & Tower din Chicago a găzduit vernisajul expoziției “Trapped in the Shadows”, semnată de artista română Carmen Marin. Evenimentul a marcat un moment istoric: prima expoziție de pictură organizată în acest prestigios spațiu. Acesta a fost organizat de fostul secretar de stat al DRRM, Adrian Dupu, prin asociația Sintezart, […] Articolul O seară memorabilă pentru cultura românească și diplomația culturală apare prima dată în PS News.
Politiciana venezueleană María Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an, potrivit BBC News. Într-un videoclip trimis de echipa sa de presă agenției de știri AFP, Machado îi spune lui Edmundo González – care a înlocuit-o drep […] Articolul Prima reacție a Maríei Corina Machado, după ce a câștigat Nobelul pentru Pace apare prima dată în PS News.
