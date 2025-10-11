Forțe de securitate Hamas, pe străzile din Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului. Conducerea civilă i-a trimis o scrisoare lui Trump

09:45

Weekend de rugăciune la Iași Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile.