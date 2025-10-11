Când toţi vorbesc de verde, cererea de turbine pentru centralele pe gaze depăşeşte producţia. Lumea este flămândă după energie

Ziarul Financiar, 11 octombrie 2025 12:00

Pe plan local, proiecte din zona energiei convenţionale ridică finanţări de sute de milioane de euro. La nivel internaţional, gazul şi cărbunele redevin populare, pentru că verdele nu poate alimenta foamea de energie care vine mai ales din zona de inteligenţă artificială şi centre de date. În urma IA-ului sunt însă industria şi populaţia, care la rândul lor vor avea nevoie de mai multă energie în contextul electrificării economiilor.

