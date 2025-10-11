Când toţi vorbesc de verde, cererea de turbine pentru centralele pe gaze depăşeşte producţia. Lumea este flămândă după energie
Ziarul Financiar, 11 octombrie 2025 12:00
Pe plan local, proiecte din zona energiei convenţionale ridică finanţări de sute de milioane de euro. La nivel internaţional, gazul şi cărbunele redevin populare, pentru că verdele nu poate alimenta foamea de energie care vine mai ales din zona de inteligenţă artificială şi centre de date. În urma IA-ului sunt însă industria şi populaţia, care la rândul lor vor avea nevoie de mai multă energie în contextul electrificării economiilor.
Top 10 cele mai mari bănci după active în S1/2025. Pe podium au rămas Banca Transilvania, BCR şi CEC Bank. Majoritatea băncilor din top au avut creşteri ale activelor peste inflaţie. Cele mai mari creşteri ale activelor: Banca Transilvania, UniCredit şi Garanti. Activele celor mai mari 10 bănci au trecut de 800 mld. lei, apropiindu-se de 90% din activele totale # Ziarul Financiar
Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în primul semestru (S1) din 2025 să-şi majoreze activele faţă de S1/2024, cu ritmuri de creştere oscilând de la 5% la 16%, peste inflaţie, care a fost în jurul a 5% în prima parte a anului. Activele nete la nivelul întregului sistem bancar au făcut un salt anual de 7%, până la un record de 894 mld. lei. În top 10 bănci mari, doar Exim Banca Românească a înregistrat o scădere a activelor faţă de S1/2024.
ZF Cele mai dinamice companii din România/ Eduard Alexianu, Merlins Beverages: Deschidem în 2026 o nouă fabrică în judeţul Neamţ, o investiţie de 50 mil. euro, un hub de producţie pentru regiune # Ziarul Financiar
Merlins Beverages, companie care are în portofoliu branduri precum Vitamin Aqua şi Pop Cola, se pregăteşte să finalizeze până în 2026 o investiţie de 50 de milioane de euro într-o nouă fabrică. Proiectul este aproape finalizat, însă compania întâmpină dificultăţi legate de compensarea plăţilor aferente ajutorului de stat aprobat, spune Eduard Alexianu, director de dezvoltare, Merlins Beverages.
Regizorul Serge Ioan Celibidache, născut la Paris şi care a petrecut două decenii în Anglia, SUA şi Franţa, are un sfat pentru tinerii români: Poţi studia în străinătate, poţi învăţa, te poţi întoarce şi poţi contribui la dezvoltarea ţării. Oportunităţile din România sunt mai mari şi mai diverse decât în Anglia sau Franţa # Ziarul Financiar
Ce a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN: Vrem să prezentăm un buget realist pentru 2026. Este un moment în care reintrăm în normalitate, având în vedere că nu am raportat progrese în termenele stabilite. Sunt încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro din PNRR # Ziarul Financiar
Lanţul de fast food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor americane Martin’s. „Am încheiat un parteneriat cu Macromex, pe lângă chifle vrem să distribuim şi alte produse sub marca noastră proprie“ # Ziarul Financiar
Lanţul de fast food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, intră pe piaţa de distribuţie şi va fi importator direct al chiflelor americane Martin’s, un produs cunoscut în „lumea burgerilor“.
Caress Society, o firmă din Prahova care importă şi distribuie cosmetice, face o fabrică de 17,6 mil. lei, din care două treimi sunt fonduri nerambursabile # Ziarul Financiar
Compania Caress Society, care e activă pe piaţa de import şi distribuţie de cosmetice, intră şi în producţie, ridicând o fabrică în Filipeştii de Târg, judeţul Prahova.
Afacerile furnizorului de îngrăşăminte chimice Solarex Impex au crescut cu 10,5% în 2024, ajungând la peste 260 mil. lei # Ziarul Financiar
Solarex Impex, companie care comercializează îngrăşăminte chimice, controlată de antreprenorii Maria Luciana Turnă, Leonard Mugurel Stoica şi Maria Stoica, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 260,8 mil. lei (52,4 mil. euro), mai mare cu 10,5% faţă de anul precedent, când compania a avut afaceri de 235,9 mil. lei (47,7 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Antreprenorii Sorin Gavrilă şi Cristinel Lungu din Bacău au ajuns la afaceri de peste 167 mil. euro cu distribuitorul de bunuri de larg consum Simba Invest # Ziarul Financiar
Simba Invest din Bacău, unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum de pe piaţa locală, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 831,9 mil. lei (167,2 mil. euro), în uşoară scădere, de 0,5% în lei, faţă de 2023, când compania a avut afaceri de 836,6 mil. lei (169,1 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Captură record în Portul Constanţa: Poliţiştii şi vameşii au găsit un miliard de euro în bancnote falsificate # Ziarul Financiar
Captură record făcută de poliţişti şi vameşi în Portul Constanţa Sud. Au fost găsite bancnote falsificate de un miliard de euro.
Cum se înclină balanţa în retailul farmaceutic: Peste 100 de farmacii independente sau lanţuri locale au trecut „în curtea“ lanţurilor naţionale sau regionale în ultimul an # Ziarul Financiar
Consolidarea din domeniul retailului farmaceutic se vede în extinderea ca număr de unităţi a marilor lanţuri cu prezenţă naţională sau regională în mai multe judeţe din ţară, în detrimentul unităţilor independente sau al lanţurilor locale, cu câteva farmacii într-un singur oraş sau judeţ.
Fitch Ratings: Revizuirea în creştere a deficitului din 2025 evidenţiază provocările cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice. Printre cauze, presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă # Ziarul Financiar
