Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus
Adevarul.ro, 11 octombrie 2025 12:00
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit interes.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
12:15
Unul din zece medici și asistenți medicali din Europa experimentează gânduri suicidare, potrivit unui nou studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în Europa, în 29 de țări.
12:15
A murit actrița Marinela Chelaru. Avea 66 de ani și a suferit patru accidente vasculare cerebrale # Adevarul.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate.
12:15
Sorin Grindeanu explică de ce a părăsit sala la Congresul UDMR: „România are un singur imn oficial” # Adevarul.ro
Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a clarificat motivul pentru care a părăsit sala la Congresul UDMR în momentul intonării Imnului Secuiesc, subliniind că România recunoaște oficial un singur imn național.
Acum o oră
12:00
Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus # Adevarul.ro
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit interes.
12:00
Ana Birchall: Documentul fals despre presupusa mea colaborare cu CIA a fost retras de Departamentul Justiţiei din SUA # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidenţial Ana Birchall a declarat pentru News.ro că documentul prin care se sugera că s-ar fi oferit să devină sursă CIA în schimbul unei funcţii importante a fost retras din evidenţele Departamentului American al Justiţiei, fiind stabilit că a fost depus cu rea intenţie.
12:00
Forțe de securitate Hamas, pe străzile din Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului. Conducerea civilă i-a trimis o scrisoare lui Trump # Adevarul.ro
Agenți ai aparatului de securitate internă al Hamas, însărcinați cu menținerea ordinii în enclava palestiniană, și-au făcut apariția pe străzi la doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului în Fâșia Gaza, potrvit unor fotografii făcute publice vineri de presa afiliată grupării.
Acum 2 ore
11:30
Legia Varșovia a dat răspunsul final despre viitorul lui Edi Iordănescu la naționala României # Adevarul.ro
Fostul selecționer, discuții cu FRF pentru preluarea echipei tricolore.
11:30
Poate ar fi momentul să începem discuţiile despre o confederaţie România-Republica Moldova # Adevarul.ro
Contextul intern şi extern este favorabil acestui proiect.
11:30
Medic din Medgidia, agresat de trei femei. Mama și cele două fiice ale sale, reţinute pentru 24 de ore # Adevarul.ro
O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.
11:30
„Apărarea noastră a scăzut cu 20-30%” Rusia și-a calibrat atacurile pentru a produce cele mai mari pagube la Kiev, acuză Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a calibrat în mod deliberat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pentru a maximiza pagubele, minimizând în același timp implicațiile politice ale acestora, în contextul în care atenția lumii era îndreptată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu.
11:30
Blocaj pentru autostrada A8. O companie indiană a făcut contestație privind lotul Lețcani-Iași # Adevarul.ro
O nouă plângere a fost depusă pentru lotul Lețcani-Iași/DN24 al autostrăzii A8, autorul cerând suspendarea procedurii până la soluționarea contestației.
11:30
România, vicecampioană mondială la haltere. Cubanezul Luis Lauret a adus ultima medalie pentru delegația noastră # Adevarul.ro
Tricolorii au mai câștigat 3 medalii, prin Mihaela Cambei.
11:15
Melania Trump a luat legătura direct cu Putin pentru eliberarea copiilor din Ucraina răpiți de armata rusă # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că a stabilit un contact direct cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Opt dintre aceștia au fost deja readuși în Ucraina în ultimele 24 de ore, notează Associated Press.
11:15
Județele care intră sub avertizare Cod galben de vânt. Mai bine de jumătate din țară este vizată # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de judeţe.
11:00
Ultima mare ocazie de profit pentru fermieri. Consumatorii, surprinși de abundența de la Ziua Recoltei. „Uite, pepeni ca vara” | REPORTAJ # Adevarul.ro
Peste 100 de fermieri și-au adus printre ultimele roade din acest an agricol la târgul organizat cu ocazia Zilei Produselor Românești, la Slatina. Abundență a fost cuvântul de ordine și în Piața Mare din Craiova.
11:00
Activista Greta Thunberg, acuzată de miliardarul Peter Thiel că este „legionarul Antihristului” în lupta împotriva inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Miliardarul conservator Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley și susținător al președintelui Donald Trump, a lansat acuzații controversate în cadrul unei serii de conferințe private desfășurate în San Francisco.
10:45
Un tânăr de 17 ani a murit după ce a intrat cu motocicleta într-o autospecială de poliţie aflată în misiune, dar care nu a oprit la Stop # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la ”Stop”.
10:45
Guvernul și AEP, date în judecată pentru neorganizarea alegerilor la Primăria Capitalei. Argumentele reclamanților # Adevarul.ro
Guvernul și AEP au fost date în judecată pentru că nu au organizat alegeri la Primăria Capitalei în termenul legal de 90 de zile. Reclamanții cer instanței emiterea imediată a hotărârii, aplicarea amenzii și constatarea nelegalității pasivității autorităților.
Acum 4 ore
10:30
Rusia a lansat aproape 700 de atacuri, în 24 de ore, asupra regiunii ucrainene Zaporojie # Adevarul.ro
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi - o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani - şi 11 răniţi.
10:15
Donald Trump are o vârstă cardiacă de 65 de ani și o sănătate „excelentă", conform raportului său medical # Adevarul.ro
Donald Trump se află într-o "stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale.
10:15
Ecotichetele Rabla vândute „la negru” pe internet. Experții avertizează: este imposibil și riscant # Adevarul.ro
Ecotichetele Rabla pentru mașinile cu motoare termice s-au epuizat în doar 13 minute, iar la scurt timp după, internetul s-a umplut de anunțuri cu vouchere „de vânzare”. Experții avertizează însă că aceste tichete sunt nominale și nu pot fi transferate, astfel că anunțurile reprezintă posibile înșel
10:00
Scandal în preliminariile Cupei Mondiale: Albanezii contestă delegarea lui Istvan Kovacs. Arbitrul, acuzat că „urăște Kosovo” # Adevarul.ro
Arbitrul din Carei s-a impus ca unul dintre cei mai valoroși fluierași din lume.
09:45
Coadă kilometrică la racla Sfintei Parascheva. Cât așteaptă pelerinii pentru a se închina # Adevarul.ro
Weekend de rugăciune la Iași Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile.
09:45
O mașină implicată într-un accident în urmă cu două zile, atracție turistică pe E85. „Încetineşti, mai faci o poză, mai un selfie” # Adevarul.ro
La două zile după producerea unui accident rutier pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, o mașină încă nu a fost ridicată de la locul evenimentului.
09:30
Lucrările pe un important tronson din Autostrada Transilvania pot fi urmărite video în timp real # Adevarul.ro
Lucrările pot fi urmărite în direct, datorită unor camere video amplasate în puncte diferite ale șantierului, procedură pe care CNIR urmează s-o generalizeze pe toate șantierele de autostradă.
09:30
Un șofer vitezoman a ajuns cu mașina într-o plantație de vie. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţa, după ce maşina în care se aflau a părăsit drumul şi a ajuns într-o vie, în localitatea Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui.
09:15
Trump a fost sunat de câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace. „Nu i-am spus dă-mi-l mie, dar cred că ar fi făcut-o” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.
09:15
Misterul din spatele succesului Mariei Sharapova. Cum a transformat faima în milioane și numele în brand personal: „Mașina de făcut bani” # Adevarul.ro
Una dintre cele mai bogate sportive din istorie a construit un imperiu.
09:15
Liber pentru o zi: Un bărbat din Vaslui eliberat din închisoare a fost gasit în comă pe marginea unui drum național # Adevarul.ro
Bucuria libertății s-a transformat în tragedie pentru un bărbat din Băcești, județul Vaslui, cunoscut în comunitatea locală sub porecla „Cidu”. La doar câteva ore după ce a fost eliberat din Penitenciar, acesta a fost găsit în comă, într-un șanț de pe marginea Drumului Național.
09:00
Kim Jong-un a organizat o paradă militară grandioasă la Phenian, la 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor # Adevarul.ro
Evenimentul s-a desfășurat în prezența liderului Kim Jong-un și a unor demnitari străini de rang înalt.
08:45
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru al Franței. Opoziția promite o nouă moțiune de cenzură # Adevarul.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia.
08:45
Când genunchii cedează, dar sufletul nu: lecția de viață a Cristinei Vărzaru. Traiul modest din spatele celor patru titluri în Liga Campionilor # Adevarul.ro
De la Corabia la Champions League. Povestea unei tinere luptătoare.
Acum 6 ore
08:30
Poliția ironizată după „captura record” de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film # Adevarul.ro
Val de ironii s-a declanșat la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi, de fapt, recuzită de film. Poliția Română anunțase că, împreună cu vameșii, s-a reușit o captură-record în Portul Constanța Sud, unde s-ar fi găsit bancnote falsificate, de un miliard de euro.
08:15
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile Olimpice din 2026 # Adevarul.ro
Sauter este prima sportivă care a calificat România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026.
08:00
De ce refuză Israelul să-l elibereze pe „Mandela al Palestinei”, cel mai important deținut al Israelului. Povestea „succesorului lui Abbas” # Adevarul.ro
Israelul nu îl va include pe Marwan Barghouti, cel mai important deținut palestinian, în schimbul de prizonieri contra ostatici cu gruparea Hamas.
07:15
Pe 3 august, forțele rusești au lansat o ofensivă surpriză în est, pătrunzând aproximativ 10 kilometri în liniile defensive ucrainene spre Dobropillia, un mic sat sfâșiat de război, cunoscut pentru bogatele sale zăcăminte de cărbune.
Acum 8 ore
06:15
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului # Adevarul.ro
Până la sfârșitul anului 2027, orașele Sibiu și Făgăraș vor fi conectate printr-o autostradă care va înjumătăți durata parcursă de șoferi pe traseu. Cele patru segmente ale A13 se află în șantier, iar localnicii de la poalele Făgărașului speră că aceasta va impulsiona și dezvoltarea zonei.
05:45
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030 # Adevarul.ro
Ziarul conservator britanic „The Telegraph” a publicat un articol în care arăta că, potrivit unei strategii a Comisiei Europene, copiii ar putea fi lăsați liberi să-și aleagă sexul. Oficialii europeni au explicat care este adevărul.
05:15
„Lipsesc doar Guvernul Mondial și Oculta Cosmică”. Cum a ajuns profesorul universitar sclavul platformelor și al hârtiilor # Adevarul.ro
Adrian Papahagi dă de pământ cu sistemul universitar și spune că profesorii au ajuns să fie evaluați de toată lumea și sunt sufocați de birocrație. În loc să aloce timp studenților și muncii de cercetare, profesorii sunt obligați de sistem să raporteze mai mult decât predau
04:45
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu femeile din viața sa # Adevarul.ro
Albert Einstein a fost unul dintre cele mai faimoase genii ale umanității. A avut o importantă contribuție în domeniul științei, câștigând și premiul Nobel. Cu toate acestea, se vorbește tot mai mult de o latură întunecată a marelui fizician, legată în special de relația cu familia.
Acum 12 ore
04:15
Legea majoratului digital, între protecție pentru copii, „Big Brother” online și birocratizarea internetului # Adevarul.ro
Legea majoratului digital, care prevede că până la 16 ani copiii vor putea accesa servicii online și își vor putea crea conturi doar cu acordul verificabil al părinților, stârnește critici. O asociație spune că actul normativ ridică multe semne de întrebare cu privire la protecția datelor.
03:15
„Un copil are nevoie de o mamă vie, nu perfectă”. Ce spun psihologii despre efectele concediului maternal prelungit # Adevarul.ro
Deși este adesea perceput ca o perioadă de liniște și bucurie, concediul lung de maternitate poate deveni, în lipsa sprijinului și a contactului social, o veritabilă capcană psihologică.
02:00
„De ce își doresc femeile, mai mult decât bărbații, să se căsătorească?” Răspunsul internauților # Adevarul.ro
Ceasul biologic sau presiunea socială? Ce le determină pe femei să-și dorească mariajul mai mult decât pe bărbați? Teoriile sunt multiple și de multe ori contradictorii, deși unele sunt dovedite de statistici.
01:45
Au fost ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României? Cristian Pîrvulescu: „Românii se compară cu Europa de Vest, nu cu trecutul lor” # Adevarul.ro
O simplă postare pe Reddit, care susținea că „ultimii 35 de ani au fost cei mai buni din istoria României”, a declanșat o dezbatere aprinsă despre ce înseamnă, de fapt, progresul.
01:15
Locuințele se vor scumpi spre finalul anului, spun experții în imobiliare. Care sunt cele mai ieftine cartiere din marile orașe # Adevarul.ro
Prețurile locuințelor se vor scumpi accelerat spre finalul anului, susțin experții în imobiliare, precizând că ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele opt luni au adus creșteri semnificative.
00:45
Topul celor mai valoroase tranzacții de afaceri. Ce au mai cumpărat sau vândut românii # Adevarul.ro
Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat 216 de tranzacții în primele nouă luni (9M) ale anului 2025, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (199 de tranzacții).
00:30
Cum au dispărut 15 kilograme de aur din mâinile poliției din Constanța. Un afacerist local susţine că aurul confiscat de la el a fost înlocuit cu tinichele, mărgele şi mătănii călugăreşti # Adevarul.ro
Patronul mai multor case de amanet din Constanța acuză polițiști și funcționari ai statului că i-au înlocuit 15 kilograme de aur confiscat în urmă cu 19 ani cu mărgele, pietricele şi gablonţuri.
00:15
În ziua de 11 octombrie, fostul președinte american Franklin Delano Roosevelt a fost avertizat printr-o scrisoare de fizicianul Albert Einstein asupra amenințării armelor nucleare. Tot în această zi, s-au născut actrițele române Olga Tudorache și Catrinel Dumitrescu.
00:15
Nutriție inteligentă pentru oameni ocupați: cum să mănânci sănătos, să ai energie și să arăți bine. Mese pregătite în 10 minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă cum poți mânca sănătos, avea energie și arăta bine – chiar dacă ești mereu pe fugă. Nutriție inteligentă în mai puțin de 10 minute pe zi!
10 octombrie 2025
23:45
Află dacă grupa ta sanguină îți poate salva viața: legătura surprinzătoare cu accidentul vascular cerebral # Adevarul.ro
Află ce spun studiile internaționale despre legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral. Grupa ta îți poate salva viața.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.