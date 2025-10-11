„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
Digi24.ro, 11 octombrie 2025 15:40
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
16:10
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România # Digi24.ro
Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, transmit oficialii din Marea Britanie.
Acum o oră
16:00
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. El recomandă montarea de contoare inteligente, măsură despre care spune că în alte țări a redus facturile cu 20%.
15:40
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor” # Digi24.ro
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
15:40
Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de încheiere a războiului dintre Hamas și Israel # Digi24.ro
Anunțul președintelui Trump că a pus capăt războiului de doi ani din Gaza s-a bazat pe o strategie neortodoxă, aceea de a declara mai întâi victoria și de a-i obliga pe ceilalți să completeze detaliile pentru a o transforma în realitate. El a răsturnat metoda tradițională de soluționare a crizelor internaționale, în care diplomații lucrează în culise pentru a aplana diferențele dintre părțile beligerante, înainte ca liderii mondiali să intervină și să anunțe un acord, notează Wall Street Journal.
15:40
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva # Digi24.ro
Peste 25.000 de oameni aşteaptă la rând, de sâmbătă dimineaţă, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Coloana de pelerini măsoară câţiva kilometri şi se întinde de la Catedrală până în zona Podu Roş, timpul de aşteptare fiind de peste 10 ore.
Acum 2 ore
15:20
Sorin Grindeanu avertizează: Dacă această Coaliţie eşuează, ne aşteaptă „un deşert al populismului” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că toate partidele de guvernământ vor fi vinovate dacă această Coaliţie eşuează. El avertizează că marele pericol este „un deşert al populismului”.
15:10
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică # Digi24.ro
Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, potrivit The Guardian.
15:00
Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan # Digi24.ro
Fostul președinte PNL, actual consilier prezidențial al președintelui, Ludovic Orban, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cum arată astăzi PNL-ul, criticând faptul că există o „tăcere asurzitoare” a liderilor atunci când vine vorba de susținerea lui Bolojan.
14:50
Zece ani de la Colectiv. Marș în București, pe 30 octombrie: corupţia încă ucide în România # Digi24.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, iar în România nu s-a schimbat nimic.
Acum 4 ore
14:20
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit anunțurilor făcute pe Facebook producătoarea TV și prietena actriței Daniela Stoica și jurnalistul Cristi Brancu. Marinela Chelaru avusese în ultimii ani mai multe probleme grave de sănătate.
14:20
Mircea Lucescu, nervos la conferinţa de presă înaintea meciului cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri” # Digi24.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a avut un schimb tensionat cu jurnaliștii înaintea partidei cu Austria, din preliminariile Campionatului European. Tehnicianul a vorbit despre orgoliu național, pregătirea jucătorilor și dificultățile cu care se confruntă echipa, dar a încheiat brusc conferința de presă după o întrebare incomodă.
14:00
Parteneriat militar SUA - Qatar: Doha va construi o instalație pentru avioane F-15 și piloți pe teritoriul american # Digi24.ro
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord care permite construcția unei instalații pentru avioane de vânătoare F-15 și piloți ai emiratului, la baza aeriană Mountain Home din statul american Idaho, a anunţat secretarul apărării american, Pete Hegseth. Proiectul are scopul de a consolida cooperarea militară dintre cele două țări și de a facilita antrenamente comune.
13:40
Berea psihedelică, instrument politic. Cum a reușit o civilizație antică din Peru să-și consolideze puterea cu plante halucinogene # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit că civilizația Wari, care a existat în Peru cu peste 1.200 de ani în urmă, ar fi folosit bere amestecată cu plante halucinogene pentru a consolida relațiile politice și sociale. Analiza arheologică arată că băutura psihedelică era consumată la ritualuri și ospățuri colective, menite să creeze coeziune între elite și comunități, contribuind astfel la extinderea influenței acestei civilizații andine timpurii.
13:30
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor # Digi24.ro
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. „Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.
13:20
Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump la scrisoarea privind copii ucraineni răpiți: „E dispus să vorbească direct cu mine” # Digi24.ro
Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump după ce prima doamnă a Americii i-a transmis în luna august o scrisoare personală îi care îi cerea liderului de la Kremlin să trimită acasă copii ucraineni răpiți. Melania a explicat printr-o declarație că a stabilit un „contact direct” cu Vladimir Putin.
13:10
România cere un buget UE echitabil și realist. Mesajul ministrului Alexandru Nazare la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, unde principalele teme de discuție au vizat viitorul buget al Uniunii Europene și actualizarea sistemului de resurse proprii al blocului comunitar. România a pledat pentru o abordare echilibrată și echitabilă, care să țină cont de nivelul de dezvoltare al statelor membre.
13:10
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută. „Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a spus Bogdan Ivan. Ministrul Energiei atrage atenţia că peste tot există „dorei” care se manifestă „în toată splendoarea”, dar, în acelaşi timp, laudă angajaţii care au fost pe teren în timpul furtunii pentru a remedia problemele din sistemul energetic.
12:40
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii despre transporturile de tehnică militară din următoarea perioadă # Digi24.ro
România găzduiește în aceste săptămâni cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta pe teritoriul țării, la care participă mii de militari și sute de vehicule blindate. În perioada următoare, românii vor vedea pe autostrăzi, în gări sau pe aeroporturi numeroase transporturi de tehnică militară, parte a pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025.
12:40
O femeie care a dat foc unor saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede pe un câmp din Bistriţa, în apropierea unei magistrale de gaz, a fost amendatp cu 30.000 de lei de către jandarmi.
Acum 6 ore
12:30
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic # Digi24.ro
Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că dacă planul partidelor pentru reducerea deficitului va eșua, atunci „eșuează toate partidele din Coaliție”. Consilier prezidențial mai afirmă că restructurarea din aparatul bugetar va fi din ce în ce mai greu de făcut.
12:10
„Ar trebui demis Ilie Bolojan?” — e întrebarea lansată public de un lider PSD din Sibiu și la care răspund, cu ironie și luciditate, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune: „Da, Bolojan trebuie demis! Să vină Ciolacu, Câciu, Socol… să ne arunce bani din elicopter. Hai să dăm PSD-ului o șansă, că n-au guvernat până acum!” Claudiu Pândaru remarcă: „PSD joacă de fapt în opoziție. Ei votează austeritatea în guvern și o critică în teritoriu. Cred că lumea va uita. Dar greșesc — inamicul lor real nu e Bolojan, e AUR.”
12:00
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.
11:50
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei # Digi24.ro
După atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski s-a declarat nemulțumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei. Declarațiile sale au readus în prim-plan tensiunile cu primarul Vitali Kliciko, pe care liderul ucrainean l-a criticat și în trecut pentru gestionarea apărării orașului.
11:40
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție # Digi24.ro
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan pe politică internă nu exclude o posibilă ruptură a Coaliției. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Ludovic Orban spune că este „extrem de dificil” să se ajungă la consens în Coaliție pe anumite decizii și acuză PSD că de „se comportă ca și cum ar fi din Opoziție”.
11:00
Un băiat de 17 ani a murit la Giurgiu după ce a intrat cu motocicleta într-o mașină de poliție care nu a oprit la „Stop” # Digi24.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, noaptea trecută, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la „Stop”. Poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.
11:00
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului # Digi24.ro
Autoritățile chineze au anunțat recompense pentru informații despre 18 persoane pe care le acuză că fac parte din „unitatea de război psihologic” a armatei Taiwanului. Taipei respinge acuzațiile și denunță „tactici de propagandă și intimidare” venite din partea Beijingului, relatează The Guardian.
10:50
Medic bătut și înjurat la Spitalul Medgidia: trei femei au fost reținute pentru 24 de ore # Digi24.ro
Trei femei, acuzate că au agresat fizic şi verbal un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia, au fost reţinute de poliţişti.
Acum 8 ore
10:30
Forţele ruse au lansat, în ultimele 24 de ore, 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie, potrivit guvernatorului militar Ivan Fedorov. Atacurile s-au soldat cu doi morţi, o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani, şi 11 răniţi, a anunţat oficialul pe canalul său de Telegram.
10:30
Cum se simte Donald Trump: starea de sănătate a liderului american, potrivit celui mai recent raport medical. Cu ce s-a vaccinat recent # Digi24.ro
Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”, conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale. Republicanul în vârstă de 79 de ani a fost supus celui de-al doilea control medical de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, la Spitalul Militar Walter Reed, de lângă Washington.
10:30
Ludovic Orban dezvăluie cum este să aibă șef: „Nu prea sunt obișnuit; Nicușor Dan este un om foarte deschis” # Digi24.ro
Consilierul prezidențial pentru politică internă Ludovic Orban a dezvăluit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, cum este să-l ai pe președintele Nicușor Dan drept șef. Răspunsul său vine în contextul în care Orban a avut de-a lungul carierei sale politice, numeroase funcții de conducere.
10:10
Dl. Bolojan are datoria să radă mafia din companiile de stat, nu să aștepte Comisia Europeană sau DNA să spele această rușine # Digi24.ro
Demisia d-lui Dragoș Anastasiu din funcția de Vice Prim-Ministru, în 27.07.2025, a marcat o primă înfrângere a d-lui Bolojan în lupta cu mafia transpartinică din companiile de stat. Faptul că până azi, dl. Bolojan nu a reușit să facă o altă nominalizare pentru această funcție importantă în arhitectura Guvernului României, pare să transforme pierderea unei bătălii în pierderea războiului cu grupările de tip mafiot care căpușează multe dintre aceste companii.
10:00
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar peste România de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt intens valabil începând din această dimineață, vizând Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zona montană înaltă, vântul va sufla cu peste 140 km/h, viscolind ninsoarea. De marți, un val de aer polar va aduce temperaturi de toamnă rece în toată țara.
09:50
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley # Digi24.ro
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susţinut Peter Thiel, bogat şi influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco, informează AFP.
09:30
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.
09:20
S&P indică pentru România, la revizuirea anuală a ratingului, acelaşi calificativ BBB-/Negative/A-3. Ce înseamnă # Digi24.ro
Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk, transmite News.ro.
09:10
Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk # Digi24.ro
Danemarca va aloca peste 8,7 miliarde de dolari pentru consolidarea apărării în Groenlanda și regiunile arctice, prin achiziția de avioane F-35, nave, drone și înființarea unui nou comandament militar la Nuuk, în contextul tensiunilor strategice din zonă.
09:00
Înșelătorie cu vouchere Rabla: deși ecotichetele sunt nominale, unii români încearcă să le vândă pe internet # Digi24.ro
Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele pentru mașinile cu motoare termice se găsesc acum la vânzare pe internet. Înstrăinarea lor este însă imposibilă pentru că tichetele acordate sunt nominale, iar cazurile sunt fie neînțelegeri, fie o formă de înșelătorie.
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie
Acum 12 ore
08:30
Restricții de trafic în Capitală, în acest weekend: are loc Bucharest Marathon 2025. Măsuri de ordine şi recomandări ale Jandarmeriei # Digi24.ro
Bucharest Marathon 2025 are loc în acest weekend, astfel că Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, pe timpul desfăşurării evenimentului. De asemenea, sunt impuse o serie de restricții de trafic.
08:00
Parada militară la Phenian, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a partidului unic. Cu ce s-a lăudat Kim Jong Un # Digi24.ro
Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat, sâmbătă, mass-media de stat, citată de AFP.
07:40
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Care e motivul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP.
07:10
Noi detalii despre vizitatorul interstelar care tocmai a trecut pe lângă Marte: obiectul pierde apă „ca un furtun de pompieri” # Digi24.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a început să împrăştie apă „ca un furtun de pompieri”, cu mult înainte de a se apropia de Soare comparativ cu alte comete, conform unui studiu publicat pe 30 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, transmite Live Science.
07:10
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump pentru Gaza și ce șanse mai are soluția celor două state (WP) # Digi24.ro
Donald Trump este adesea numit „președinte tranzacțional”, iar săptămâna aceasta, această descriere potrivită a dus la succes. Armistițiul negociat între Israel și Hamas a fost o tranzacție, și una complicată. Merită să menționăm că aceasta este doar faza 1 și că poate eșua sau se poate bloca dacă părțile nu își respectă angajamentele. Dar prima fază este, de fapt, o cale plauzibilă pentru a pune capăt violențelor îngrozitoare din Gaza și reprezintă o șansă care merită să fie încercată. Ea relevă cinci realități importante despre Orientul Mijlociu de astăzi, scrie Fareed Zakaria într-un articol pentru Washington Post.
07:10
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce ploile din ultimele zile le-au distrus culturile de varză # Digi24.ro
Ploile torențiale din ultimele zile au afectat și culturile de varză de toamnă. În Dolj, de exemplu, mai bine de jumătate din recoltă este compromisă. Oamenii sunt disperați și spun că nu-și vor scoate nici măcar investiția, anul acesta. „Pur și simplu, este spartă”, spune unul dintre agricultori.
07:10
Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2025. De când dormim mai mult și cum explică medicii efectele resimțite # Digi24.ro
În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. În 2025, acest moment va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.
07:10
Meseriile precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv # Digi24.ro
Tot mai mulți tineri vor să învețe să recunoască aromele din vin sau cafea. Meserii precum "nasul vinului" sau "nasul cafelei" devin, astfel, tot mai căutate. Nu e nevoie de talent special, spun experții, ci de mult exercițiu și atenție la detalii. Astfel de cursuri se predau la Universitatea de Științele Vieții din Iași, care are un master despre tehnologia și controlul calității băuturilor, iar interesul studenților e mare. „Este destul de provocator”, mărturisește una dintre studente.
07:10
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul UDMR: „Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea” # Digi24.ro
Primarul din Cluj-Napoca și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază pentru a ajunge la premierul Ungariei, după Congresul UDMR. Emil Boc a ținut neapărat să îl invite pe Viktor Orbán să vină și la Primăria din Cluj cu ocazia unei viitoare vizite.
07:10
Secretul longevității șobolanului-cârtiță golaș, dezvăluit: o proteină care repară ADN-ul și poate prelungi viața oamenilor # Digi24.ro
Șobolanul-cârtiță golaș trăiește până la 37 de ani – mult mai mult decât alte rozătoare de aceeași dimensiune. Care este secretul longevității? Printre alți factori, ar putea fi vorba de o variantă a unei proteine care stimulează repararea ADN-ului, relatează NewsScientist.
07:10
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează # Digi24.ro
1.200 de ambulanțe noi, echipate cu aparatură care poate face diferența între viață și moarte, ajung la serviciile de urgență. Printre dotări se numără și un sistem automat de resuscitare, vital în multe dintre intervențiile salvatorilor. Dispozitivul realizează compresii toracice continue, constante și de calitate, se montează în câteva secunde, funcționează inclusiv în timpul transportului și poate fi folosit inclusiv la copiii de peste 8 ani. Investiția este din fonduri europene, iar autospecialele de ultimă generație ar urma să fie livrate în totalitate până cel târziu în august 2026.
07:10
Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme # Digi24.ro
Conducătorii auto din România trebuie să acorde o atenție sporită alegerii anvelopelor destinate sezonului rece, întrucât legislația stabilește clar ce tipuri pot fi utilizate pe carosabilul acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Sunt permise doar pneurile marcate cu inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.