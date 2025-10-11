„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”

13:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută. „Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a spus Bogdan Ivan. Ministrul Energiei atrage atenţia că peste tot există „dorei” care se manifestă „în toată splendoarea”, dar, în acelaşi timp, laudă angajaţii care au fost pe teren în timpul furtunii pentru a remedia problemele din sistemul energetic.