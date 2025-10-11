După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri”
11 octombrie 2025
Ultima întrebare de la conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Austria a fost legată de convocarea a 5 jucători de la echipa aflată pe locul 11, FCSB, în condiţiile în care liderul Botoşani nu are niciun fotbalist la naţională. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45
Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: "E prea devreme"
Gigi Becali vrea să își întărească echipa în perioada de mercato de iarnă, iar unul dintre jucătorii de care s-a arătat interesat este Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt. Acum câteva săptămâni, finanțatorul campioanei spunea despre jucătorul de 21 că îl apreciază și că are valoare, însă oficialii de la Hermannstadt ar cere prea
Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai
Valentin Vacherot a produs una dintre cele mai mari surprize din acest an în tenisul masculin, reușind să îl elimine pe Novak Djokovic în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Sportivul clasat pe locul 204 mondial a reușit un meci memorabil în fața unei adevărate legende, dar a avut o rugăminte specială pentru
Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă
Darius Olaru a revenit cu bine pe teren după o accidentare urâtă şi este din nou unul dintre oamenii de bază ai FCSB. Cum există interes pentru fotbalist, Gigi Becali nu ar spune nu unui transfer, dar pe un preţ bun! Giovanni Becali a dezvăluit de ce totuşi o mutare a lui Olaru într-un campionat
Kylian Mbappe a ieșit accidentat vineri seară în timpul partidei dintre Franța și Azerbaidjan, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Sportivul de 26 de ani a acuzat probleme la gleznă și a fost scos din lot pentru disputa contra Islandei. El a părăsit cantonamentul naționalei Franței și a plecat sâmbătă dimineață la Madrid, acolo
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: "E vorba numai despre o zi". Care e situaţia lui Răzvan Marin
Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a vorbit despre situaţia fiului său de la echipa naţională. Tricolorii vor juca duminică seară împotriva Austriei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026. Un meci extrem de important pentru naţionala lui Mircea Lucescu, iar jucătorii simt asta. Tocmai
După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: "Toţi sunteţi selecţioneri"
Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională
Formaţia Rapid a jucat, sâmbătă, un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari, giuleştenii impunându-se cu scorul de 6-3. Pentru Rapid au marcat: Bolgado 2', 61', Jambor 33', Baroan 44' 58' şi Koljic 79', iar pentru CS Tunari au înscris R. Stanciu 41' (Pen.), R. Grigore 82' şi Spătaru 84'. Rapid – CS Tunari 6-3
România joacă duminică seară împotriva Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45. Jucătorii lui Mircea Lucescu au mare nevoie de susţinerea fanilor pentru meciul contra Austriei, după ce asistenţa a fost redusă la amicalul cu Moldova.
România – Austria, LIVE VIDEO. Tricolorii, ultima şansă la primul loc în grupa de calificare la World Cup!
Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a hotărât cine va apăra poarta naţionalei în meciul România – Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Mircea Lucescu a decis ca tot Ionuţ Radu să fie în poartă şi în partida cu Austria. Mircea
Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot
Novak Djokovic a pierdut meciul din semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai în faţa numărului 204 ATP, Valentin Vacherot. După ce a produs marea surpriză în sferturi, când l-a învins pe Holger Rune, monegascul a obţinut sâmbătă victoria carierei. Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră şi 41 de minute de
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: "Căutaţi doar polemici"
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să răspundă la o întrebare la conferinţa de presă organizată înaintea meciului crucial România – Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Întrebat despre posibila demisie, Mircea Lucescu s-a enervat şi nu a răspuns
Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria!
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului România – Austria că Răzvan Marin (29 de ani) nu va putea evolua deloc cu liderul grupei H. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Situaţia lui Răzvan
Mircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: "Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem"
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit înaintea partidei cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Selecţionerul României este încrezător în şansele României, chiar dacă Austria are jucători care evoluează în campionate puternice, în mod special în
Florin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: "Suntem pregătiţi"
Florin Tănase, care a înscris în meciul tur cu Austria, partidă pierdută de tricolori, speră să marcheze şi în jocul de pe Arena Naţională. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Naţionala trebuie neapărat să câştige pentru a mai păstra şanse matematice la
"Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?" Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1
Rapid are un start foarte bun de sezon. După 12 etape disputate în Liga 1, Rapid e pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul surprinzător al campionatului, FC Botoşani. Gâlcă e de părere că Rapid mai are mult de muncă pentru a-şi îndeplini obiectivele. Sezonul trecut, sub comanda lui Marius Şumudică,
Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: "Cred că ei vor fi în faţă"
Max Verstappen a fost în centrul atenţiei vara aceasta, atunci când s-a vorbit despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull la rivalii de la Mercedes. După mai multe săptămâni în care zvonurile au fost la ordinea zilei, Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull şi în 2026. Tot din 2026,
Gruparea AS Monaco a anunţat, vineri, că l-a demis pe antrenorul Adi Hutter în urma unei serii de rezultate slabe. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost numit în iulie 2023, după ce anterior a antrenat echipele Borussia Monchengladbach şi Eintracht Frankfurt. OFICIAL | Adi Hutter, demis de AS Monaco După ce a
Anunţul Federaţiei Române de Haltere după medalia de argint cucerită de Luis Lauret la Campionatele Mondiale!
Federaţia Română de Haltere (FRH) a anunţat, după ce Luis Lauret a cucerit medalia de argint în proba de smuls de la Campionatele Mondiale, că sportivul român se va întoarce astăzi în ţară. E de aşteptat ca mai mulţi fani români să îl aştepte pe Lauret la aeroportul Otopeni după performanţa de senzaţie a acestuia.
Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position!
48 de echipe naționale vor participa la Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic. Printre ele, numeroase selecționate exotice, care fie nu au mai fost niciodată la cea mai importantă
Davide Massa va arbitra România – Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru # Antena Sport
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România – Austria, care se va disputa, duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza. Davide Massa va arbitra România – Austria În Camera VAR […] The post Davide Massa va arbitra România – Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru appeared first on Antena Sport.
Inter Miami face totul pentru Lionel Messi! Americanii vor să dea lovitura şi să îl aducă pe Neymar # Antena Sport
Inter Miami are şansa de a-l aduce în MLS pe Neymar. Echipa lui David Beckham, la care evoluează Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets şi Jordi Alba vrea să aducă un alt fost nume mare de la Barcelona. Cum Busquets şi Jordi Alba se vor retrage la finalul acestui sezon din MLS, oficialii formaţiei din […] The post Inter Miami face totul pentru Lionel Messi! Americanii vor să dea lovitura şi să îl aducă pe Neymar appeared first on Antena Sport.
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul. Iftime şi-a explicat decizia. E mai rapid şi mai ieftin să foloseşti transportul în comun în Capitală. Valeriu Iftime: “Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu […] The post Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” appeared first on Antena Sport.
Campion olimpic la Paris, Andrei Cornea încinge des telefonul şi l-ar boteza “Domnul Problemă”. Dar tot nu îl lasă din mână nici când arde tare. Tehnologia îl ajută pe Cornea şi în cantonamentele care ţin luni întregi la canotaj. Mai ales atunci când e în cantonamente, campionul olimpic de la canotaj, Andrei Cornea, butonează telefonul […] The post Campionul olimpic Andrei Cornea încinge des telefonul! L-ar boteza “Domnul Problemă” appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) s-a accidentat în finalul meciului Franţa – Azerbaidjan, în care a făcut show. Superstarul naţionalei Franţei, care e şi căpitanul echipei, a deschis scorul în minutul 45+2, după ce a driblat 4 adversari. Kylian Mbappe s-a accidentat din nou şi ratează meciul cu Islanda Mbappe a dat ulterior assist-ul la […] The post Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar appeared first on Antena Sport.
Sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez a cucerit medalia de argint la titlul smuls în cadrul categoriei 110 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia). Lauret a obţinut medalia cu 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări […] The post Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere appeared first on Antena Sport.
Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Serbia şi Albania, din preliminariile World Cup 2026. Aceasta va fi prima partidă pe care o va conduce arbitrul din Carei după FCSB – Universitatea Craiova, acolo unde a avut nevoie de trei ori de intervenţia VAR. Acum, UEFA l-a delegat la unul dintre cele mai tari […] The post Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” appeared first on Antena Sport.
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă” # Antena Sport
Marius Lăcătuş (61 de ani) este mulţumit de evoluţia tricolorilor în amicalul cu Moldova, câştigat cu 2-1 de jucătorii lui Mircea Lucescu. Pentru tricolori urmează meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii nu au decât varianta victoriei în meciul […] The post Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari # Antena Sport
“Eram foarte pornit pe el” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre întâlnirea şefului CCA, Kyros Vassaras (59 de ani), cu cluburile. Mihai Stoica şi-a schimbat impresia despre Vassaras după această întâlnire. Oficialul roş-albaştrilor a subliniat că a urmărit foarte atent discuţiile, care au durat nu mai puţin de 3 ore […] The post “Eram foarte pornit pe el” Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras appeared first on Antena Sport.
Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele” # Antena Sport
Plecat de la FCSB după ce a ieșit din grațiile patronului Gigi Becali, Alexandru Băluță a prins un transfer neașteptat. Acesta a făcut pasul în Major League Soccer, acolo unde este în prezent coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son. Fotbalistul român a și debutat pentru noua sa echipă, iar antrenorul a împărtășit primele impresii […] The post Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca # Antena Sport
Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria! # Antena Sport
Pe contul echipei naţionale de fotbal a României au apărut imagini de la antrenamentul naţionalei. Mai sunt două zile până la meciul crucial al tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida se dispută pe Arena Naţională. Imagini de la […] The post Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria! appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a României a disputat joi un meci amical contra selecționatei Moldovei, iar gruparea pregătită de Mircea Lucescu s-a impus cu 2-1, scor înregistrat încă de la finalul primei reprize. În acest duel, selecționerul a folosit mai mulți jucători noi, iar în echipa de start au revenit Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi, doi […] The post Mihai Stoica a ieșit la atac după amicalul cu Moldova: „Trei ‘topoare’ în 5 minute” appeared first on Antena Sport.
Costel Gâlcă (53 de ani) este foarte mulţumit că a ales să semneze cu Rapid. Antrenorul giuleştenilor are o relaţie excelentă cu patronul echipei din Giuleşti, Dan Şucu (62 de ani), care este şi acţionarul majoritar al clubului Genoa. Costel Gâlcă a dezvăluit că Dan Şucu îi mai trimite mesaje de felicitare. După 12 etape […] The post Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor # Antena Sport
Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol. Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au […] The post Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor appeared first on Antena Sport.
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine” # Antena Sport
Naționala sub 20 de ani a României a remizat vineri pe stadionul din Chiajna contra selecționatei din Cehia. Tricolorii pregătiți de Adrian Iencsi a condus cu scorul de 2-0, însă s-a retras inexplicabil, lucru care i-a permis Cehiei să revină în joc. După fluierul final, selecționerul naționalei noastre a tras concluziile, însă a surprins, precizând […] The post Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine” appeared first on Antena Sport.
“Pare imposibil, dar depinde de ei” Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial! # Antena Sport
Costel Gâlcă (53 de ani) crede în continuare în şansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. România – Austria, meci crucial în grupa de calificare la World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora […] The post “Pare imposibil, dar depinde de ei” Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial! appeared first on Antena Sport.
Jordan Gele a spus tot! De ce nu s-a impus la FCSB și ce spune de startul ratat de sezon al roș-albaștrilor # Antena Sport
Jordan Gele a fost una dintre cele mai surprinzătoare mutări făcute de FCSB în ultimii ani. Atacantul care era lider la Unirea Slobozia era transferat de campioana României, ca soluție de rezervă pentru Daniel Bîrligea. Cumpărat pentru 300.000 de euro, vârful francez nu a rezistat mult, însă și-a trecut în palmares un titlu de campion […] The post Jordan Gele a spus tot! De ce nu s-a impus la FCSB și ce spune de startul ratat de sezon al roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
Franţa – Azerbaidjan, Kosovo – Slovenia, Suedia – Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii # Antena Sport
Franţa o înfruntă pe Azerbaidjan într-un meci din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. De la aceeaşi oră se dispută şi alte partide din preliminariile World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena. După două partide în grupa D […] The post Franţa – Azerbaidjan, Kosovo – Slovenia, Suedia – Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii appeared first on Antena Sport.
Ofertă uriașă pentru Vinicius Jr! Cine este clubul care oferă 300 de milioane de euro pentru brazilian # Antena Sport
Vinicius Junior este în continuare monitorizat de cluburile de top din Arabia Saudită, iar la adresa starului brazilian a venit o nouă ofertă „extraterestră”. Real Madrid are șansa de a obține o „avere” în schimbul fotbalistului de 25 de ani. Mai mult decât atât, oferta este și pe placul jucătorului, care va fi recompensat cu […] The post Ofertă uriașă pentru Vinicius Jr! Cine este clubul care oferă 300 de milioane de euro pentru brazilian appeared first on Antena Sport.
“Taci din gură” Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) i-a transmis un alt mesaj vehement lui Horaţiu Moldovan (27 de ani). Portarul a fost criticat şi de selecţionerul Mircea Lucescu, ce nu l-a mai convocat pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România dispută meciul crucial cu Austria duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. […] The post “Taci din gură” Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu! appeared first on Antena Sport.
“Ianis Hagi poate să îi urmeze lui Gică?” Răspunsul Nadiei Comăneci! Şi-a amintit de Dylan şi a început să râdă # Antena Sport
Nadia Comăneci a fost întrebată de Ianis Hagi, după ce a venit în ţară pentru anumite proiecte pe care le are şi după ce a mers să o susţină şi pe Sabrina Voinea care se pregăteşte de Campionatele Mondiale. Întrebată dacă merge la meciul crucial România – Austria, care e în direct duminică, de la […] The post “Ianis Hagi poate să îi urmeze lui Gică?” Răspunsul Nadiei Comăneci! Şi-a amintit de Dylan şi a început să râdă appeared first on Antena Sport.
România U21 – Serbia U21 (LIVESCORE 19:00). Amical pentru tricolori înainte de meciul cu Cipru. Echipele de start # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 21 de ani a României dispută un meci amical la Arad contra selecționatei Serbiei, înainte de duelul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Partida este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro. La patru zile distanță, tricolorii lui Costin Curelea vor juca din nou în calificările CE 2027. Echipele […] The post România U21 – Serbia U21 (LIVESCORE 19:00). Amical pentru tricolori înainte de meciul cu Cipru. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
“Sunteţi pregătită pentru Anul Nadia?” Răspunsul “Zeiţei de la Montreal”, care în 1976 a primit nota 10 la JO # Antena Sport
Nadia Comăneci (63 de ani) a venit în ţară, pentru a se ocupa de anumite proiecte şi pentru a o încuraja pe Sabrina Voinea (18 ani), care se pregăteşte pentru Campionatele Mondiale. În 2026, în România, va fi “Anul Nadia Comăneci”. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota 10, […] The post “Sunteţi pregătită pentru Anul Nadia?” Răspunsul “Zeiţei de la Montreal”, care în 1976 a primit nota 10 la JO appeared first on Antena Sport.
Iga Swiatek a fost eliminată în sferturile turneului WTA de la Wuhan, ratând astfel șansa de a o înfrunta pe Coco Gauff în penultimul act al competiției din China. Fosta lideră mondială nu a avut nicio șansă în duelul cu Jasmine Paolini și a cedat în două seturi, la capătul unui meci ce a durat […] The post Iga Swiatek, eliminare fulgerătoare de la Wuhan! Cum arată tabloul semifinalelor appeared first on Antena Sport.
Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot! # Antena Sport
Răzvan Marin (29 de ani) va efectua un RMN sâmbătă pentru a se vedea exact dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) poate conta pe el la meciul crucial al tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. Din informaţiile AntenaSport, Răzvan Marin […] The post Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot! appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a Austriei a făcut spectacol în disputa contra selecționatei din San Marino, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gruparea pregătită Ralf Rangnick a marcat nu mai puțin de 10 goluri și a urcat pe primul loc în grupă. Marko Arnautovic a fost cel mai bun jucător de pe teren, reușind să […] The post A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România appeared first on Antena Sport.
