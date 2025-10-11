Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri
Adevarul.ro, 11 octombrie 2025 15:45
Biserica Catolică a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
16:15
Ecotichetele Rabla vândute „la negru” pe internet. Experții avertizează: este imposibil și riscant # Adevarul.ro
Ecotichetele Rabla pentru mașinile cu motoare termice s-au epuizat în doar 13 minute, iar la scurt timp după, internetul s-a umplut de anunțuri cu vouchere „de vânzare”. Experții avertizează însă că aceste tichete sunt nominale și nu pot fi transferate, astfel că anunțurile reprezintă posibile înșel
16:15
Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, este căutat, sâmbătă, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Persoanele care au informaţii despre băiat sunt rugate să sune la 112.
16:15
Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată # Adevarul.ro
Ucraina majorează bugetul pentru armată cu 6,8 mld. euro, pentru salarii, achiziția de arme și sprijin pentru familiile militarilor. Parlamentul urmează să adopte legea până la 1 noiembrie, iar fondurile internaționale vor susține plățile și nevoile operaționale.
Acum o oră
15:45
Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri # Adevarul.ro
Biserica Catolică a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale.
Acum 2 ore
15:30
Consilierul prezidențial Ludovic Orban nu crede că Nicușor Dan este un om lent. „Cumpănește foarte bine” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan este este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” preşedintelui.
15:15
Avertismente fățișe și lingușiri. Cum încearcă Moscova să mențină viu „spiritul summitului din Alaska” # Adevarul.ro
La două luni după ce Donald Trump și Vladimir Putin și-au zâmbit și strâns mâna la o bază militară din Alaska, în ceea ce părea a fi începutul unei apropieri dintre SUA și Rusia, un important diplomat rus a declarat recent că nu este sigur că „spiritul summitului din Alaska” mai este viabil.
15:15
The New York Times refuză să semneze acordul Pentagonului care restricționează publicarea informațiilor neautorizate # Adevarul.ro
The New York Times refuză să semneze noua politică a Pentagonului, care impune restricții asupra publicării informațiilor neautorizate. Ziarul consideră că măsura amenință libertatea presei și dreptul publicului de a fi informat despre activitatea armatei americane.
15:00
Marş de protest în Bucureşti, la împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv. „Victimele merită ca vinovaţii să plătească” # Adevarul.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane.
14:45
România va construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale. Ce este AI Factory # Adevarul.ro
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică Bucureşti şi Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale – RO AI Factory.
Acum 4 ore
14:30
Ce îi reproșează Ludovic Orban lui Ilie Bolojan: „Guvernul trebuia să acționeze din prima zi” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial pe politică internă, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că responsabilitatea pentru reducerea deficitului bugetar aparține întregii Coaliții de guvernare.
14:30
Novak Djokovic, înfrângere greu de digerat. Adversarul său scrie una dintre cele mai frumoase pagini din istoria tenisului # Adevarul.ro
Sârbul s-a oprit în semifinale la Shanghai.
14:00
Ministrul Energiei promite sancțiuni după ce Charlie Ottley a rămas trei zile fără curent: „Nu e normal să fii tratat cu aroganță de operatori” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că cineva din cadrul companiei Electrica va fi tras la răspundere pentru modul în care a fost gestionată situația jurnalistului britanic Charlie Ottley, rămas fără curent electric timp de trei zile în zona Bran.
14:00
Avertismentul CEO-ului Telegram privind dispariția internetului liber: „O lume întunecată, distopică se apropie cu pași repezi” # Adevarul.ro
Fondatorul și CEO-ul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a avertizat joi, într-o postare, că era unei „lumi întunecate, distopice” se apropie cu pași repezi, în contextul în care, în viziunea sa, guvernele din întreaga lume iau măsuri împotriva protejării vieții private.
14:00
Un medic stomatolog care s-a dat drept veterinar a omorât în timpul tratamentului o pisică şi un câine. Doctorul este cercetat penal # Adevarul.ro
O femeie de 47 de ani este cercetată penal după ce a tratat o pisică şi un câine, fără să aibă acest drept, iar animalele au murit în urma complicaţiilor.
13:45
Reunirea care ar zgudui fotbalul: Suarez, Messi și Neymar, pe lista de dorințe a lui Beckham. Brazilianul ar putea ajunge la Miami # Adevarul.ro
Neymar mai are doar câteva luni de contract cu Santos, iar echipa lui David Beckham, Inter Miami, analizează posibilitatea de a-l aduce alături de foștii săi colegi de la Barcelona.
13:45
Când vor avea loc primele extracții de gaze din proiectul Neptun Deep. Anunțul ministrului Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că primele extracţii de gaze din proiectul Neptun Deep vor avea loc la finalul anului 2026 sau începutul lui 2027. Ivan a subliniat că investiţia de 4 miliarde de euro va transforma România într-un jucător major pe piaţa energetică regională.
13:30
Viața lui Bashar al-Assad și a familiei sale la Moscova: petreceri, jocuri online și siguranță asigurată de FSB după fuga din Siria # Adevarul.ro
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad și familia sa trăiesc în Moscova sub protecția FSB, după ce au fost evacuați de Kremlin în 2024. Familia Assad locuiește în apartamente de lux, participă la petreceri și joacă online, respectând restricții politice stricte impuse de autoritățile ruse.
13:15
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză oferite. Sumă copleșitoare # Adevarul.ro
Pe data de 27 august 2022, liderul AUR s-a cununat religios cu partenera sa de viață, Ilinca Simion, fostă Munteanu.
13:15
Ostaticii israelieni ar putea fi eliberați mai devreme, înainte de sosirea lui Trump în Israel # Adevarul.ro
Ostaticii israelieni ar putea fi eliberați în cursul nopții de duminică, posibil din locații diferite ale enclavei, potrivit unei surse familiarizate cu situația, citate de CNN.
13:15
Sorin Grindeanu anunță că PSD va lua o decizie în cazul proiectului de lege privind reducerea numărului de parlamentari # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că social-democraţii urmează să ia o decizie în forurile de conducere referitor la poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari.
13:00
Pățania unei femei transgender. A mințit despre sexul ei biologic și a ajuns în închisoare # Adevarul.ro
O femeie transgender a mințit despre sexul ei biologic pentru a ademeni un bărbat, numai că acesta a depus plângere la poliție, iar femeia trans a fost închisă.
13:00
Nadia Comăneci, mesaj emoționant despre fiul său: „Știu cât e de greu să fii copilul cuiva care a făcut istorie” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a retrăit momente emoționante în cadrul unui eveniment dedicat sportivilor, unde a vorbit deschis despre familie, carieră și provocările pe care le trăiește ca mamă a unui adolescent.
12:45
Primarii din Hiroshima și Nagasaki l-au invitat pe Donald Trump să viziteze cele două orașe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia, la finalul lunii octombrie. Ei i-au cerut să asculte supraviețuitorii bombardamentelor atomice și să transmită un mesaj global pentru pace și responsabilitate.
Acum 6 ore
12:15
Unul din zece medici și asistenți medicali din Europa experimentează gânduri suicidare, potrivit unui nou studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în Europa, în 29 de țări.
12:15
A murit actrița Marinela Chelaru. Avea 66 de ani și a suferit patru accidente vasculare cerebrale # Adevarul.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate.
12:15
Sorin Grindeanu explică de ce a părăsit sala la Congresul UDMR: „România are un singur imn oficial” # Adevarul.ro
Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a clarificat motivul pentru care a părăsit sala la Congresul UDMR în momentul intonării Imnului Secuiesc, subliniind că România recunoaște oficial un singur imn național.
12:00
Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus # Adevarul.ro
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit interes.
12:00
Ana Birchall: Documentul fals despre presupusa mea colaborare cu CIA a fost retras de Departamentul Justiţiei din SUA # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidenţial Ana Birchall a declarat pentru News.ro că documentul prin care se sugera că s-ar fi oferit să devină sursă CIA în schimbul unei funcţii importante a fost retras din evidenţele Departamentului American al Justiţiei, fiind stabilit că a fost depus cu rea intenţie.
12:00
Forțe de securitate Hamas, pe străzile din Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului. Conducerea civilă i-a trimis o scrisoare lui Trump # Adevarul.ro
Agenți ai aparatului de securitate internă al Hamas, însărcinați cu menținerea ordinii în enclava palestiniană, și-au făcut apariția pe străzi la doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului în Fâșia Gaza, potrvit unor fotografii făcute publice vineri de presa afiliată grupării.
11:30
Legia Varșovia a dat răspunsul final despre viitorul lui Edi Iordănescu la naționala României # Adevarul.ro
Fostul selecționer, discuții cu FRF pentru preluarea echipei tricolore.
11:30
Poate ar fi momentul să începem discuţiile despre o confederaţie România-Republica Moldova # Adevarul.ro
Contextul intern şi extern este favorabil acestui proiect.
11:30
Medic din Medgidia, agresat de trei femei. Mama și cele două fiice ale sale, reţinute pentru 24 de ore # Adevarul.ro
O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.
11:30
„Apărarea noastră a scăzut cu 20-30%” Rusia și-a calibrat atacurile pentru a produce cele mai mari pagube la Kiev, acuză Zelenski # Adevarul.ro
Rusia a calibrat în mod deliberat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pentru a maximiza pagubele, minimizând în același timp implicațiile politice ale acestora, în contextul în care atenția lumii era îndreptată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu.
11:30
Blocaj pentru autostrada A8. O companie indiană a făcut contestație privind lotul Lețcani-Iași # Adevarul.ro
O nouă plângere a fost depusă pentru lotul Lețcani-Iași/DN24 al autostrăzii A8, autorul cerând suspendarea procedurii până la soluționarea contestației.
11:30
România, vicecampioană mondială la haltere. Cubanezul Luis Lauret a adus ultima medalie pentru delegația noastră # Adevarul.ro
Tricolorii au mai câștigat 3 medalii, prin Mihaela Cambei.
11:15
Melania Trump a luat legătura direct cu Putin pentru eliberarea copiilor din Ucraina răpiți de armata rusă # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că a stabilit un contact direct cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Opt dintre aceștia au fost deja readuși în Ucraina în ultimele 24 de ore, notează Associated Press.
11:15
Județele care intră sub avertizare Cod galben de vânt. Mai bine de jumătate din țară este vizată # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de judeţe.
11:00
Ultima mare ocazie de profit pentru fermieri. Consumatorii, surprinși de abundența de la Ziua Recoltei. „Uite, pepeni ca vara” | REPORTAJ # Adevarul.ro
Peste 100 de fermieri și-au adus printre ultimele roade din acest an agricol la târgul organizat cu ocazia Zilei Produselor Românești, la Slatina. Abundență a fost cuvântul de ordine și în Piața Mare din Craiova.
11:00
Activista Greta Thunberg, acuzată de miliardarul Peter Thiel că este „legionarul Antihristului” în lupta împotriva inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Miliardarul conservator Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley și susținător al președintelui Donald Trump, a lansat acuzații controversate în cadrul unei serii de conferințe private desfășurate în San Francisco.
10:45
Un tânăr de 17 ani a murit după ce a intrat cu motocicleta într-o autospecială de poliţie aflată în misiune, dar care nu a oprit la Stop # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la ”Stop”.
10:45
Guvernul și AEP, date în judecată pentru neorganizarea alegerilor la Primăria Capitalei. Argumentele reclamanților # Adevarul.ro
Guvernul și AEP au fost date în judecată pentru că nu au organizat alegeri la Primăria Capitalei în termenul legal de 90 de zile. Reclamanții cer instanței emiterea imediată a hotărârii, aplicarea amenzii și constatarea nelegalității pasivității autorităților.
Acum 8 ore
10:30
Rusia a lansat aproape 700 de atacuri, în 24 de ore, asupra regiunii ucrainene Zaporojie # Adevarul.ro
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi - o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani - şi 11 răniţi.
10:15
Donald Trump are o vârstă cardiacă de 65 de ani și o sănătate „excelentă", conform raportului său medical # Adevarul.ro
Donald Trump se află într-o "stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale.
10:15
Ecotichetele Rabla vândute „la negru” pe internet. Experții avertizează: este imposibil și riscant # Adevarul.ro
Ecotichetele Rabla pentru mașinile cu motoare termice s-au epuizat în doar 13 minute, iar la scurt timp după, internetul s-a umplut de anunțuri cu vouchere „de vânzare”. Experții avertizează însă că aceste tichete sunt nominale și nu pot fi transferate, astfel că anunțurile reprezintă posibile înșel
10:00
Scandal în preliminariile Cupei Mondiale: Albanezii contestă delegarea lui Istvan Kovacs. Arbitrul, acuzat că „urăște Kosovo” # Adevarul.ro
Arbitrul din Carei s-a impus ca unul dintre cei mai valoroși fluierași din lume.
09:45
Coadă kilometrică la racla Sfintei Parascheva. Cât așteaptă pelerinii pentru a se închina # Adevarul.ro
Weekend de rugăciune la Iași Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile.
09:45
O mașină implicată într-un accident în urmă cu două zile, atracție turistică pe E85. „Încetineşti, mai faci o poză, mai un selfie” # Adevarul.ro
La două zile după producerea unui accident rutier pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, o mașină încă nu a fost ridicată de la locul evenimentului.
09:30
Lucrările pe un important tronson din Autostrada Transilvania pot fi urmărite video în timp real # Adevarul.ro
Lucrările pot fi urmărite în direct, datorită unor camere video amplasate în puncte diferite ale șantierului, procedură pe care CNIR urmează s-o generalizeze pe toate șantierele de autostradă.
09:30
Un șofer vitezoman a ajuns cu mașina într-o plantație de vie. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţa, după ce maşina în care se aflau a părăsit drumul şi a ajuns într-o vie, în localitatea Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui.
09:15
Trump a fost sunat de câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace. „Nu i-am spus dă-mi-l mie, dar cred că ar fi făcut-o” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.